Anitime จัดงาน ILLUST FUSION EXPO WINTER 2025

Anitime (อนิไทม์) แบรนด์ในเครือ บจก.เอ็นเทอร์ด็อค (Enterdock Co., Ltd.) จัดงาน “ILLUST FUSION EXPO WINTER 2025 ประกอบร่างสร้างเส้น เอ็กซ์โป วินเทอร์ 2025” เพื่อตอกย้ำความสำเร็จในฐานะตลาดนัดผลงานศิลปะและสินค้าแฮนด์เมด ที่เติบโตต่อเนื่องและได้รับความนิยมสูงสุดในประเทศไทย พบกับผลงานสุดสร้างสรรค์จากศิลปิน 834 ราย รวม 1,150 บูธต่อวัน ณ พารากอน ฮอลล์ ชั้น 5 สยามพารากอน 20-21 ธ.ค. 68 เวลา 10.00-20.00 น.
มูลนิธิ บีเจซี บิ๊กซี เปิดตัว “บิ๊กซี เอกมัย Flagship Store : 100% Healthy Checkout Lanes” ยกระดับทุกเลนชำระเงินให้เป็นเลนเพื่อสุขภาพ 100% พร้อมคัดสรรผลิตภัณฑ์ในพื้นที่เลนชำระเงินตามเกณฑ์โภชนาการสากล 67 รายการ เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และครอบครัวไทยเข้าถึงและเลือกสินค้าที่ดีต่อสุขภาพได้ง่ายขึ้นในช่วงเวลาสั้นๆ หน้าจุดชำระเงิน โดยมี ฐาปณี เตชะเจริญวิกุล กรรมการ เลขานุการ และเหรัญญิก มูลนิธิ บีเจซี บิ๊กซี เป็นประธานในพิธี
เดอะมอลล์ มอลล์ไลฟ์สโตร์ บางกะปิ จัดงาน THE MALL LIFESTORE BAGKAPI PET FEST 2025 มหกรรมสัตว์ครั้งยิ่งใหญ่ประจำปี วันที่ 18-21 ธ.ค. 68 บริเวณ MCC HALL ชั้น 3 เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ บางกะปิ พบกับ 5 โซนไฮไลต์ความสนุกจากเมืองสัตว์เลี้ยง การแข่งวิ่งระยะสั้น แข่งกินไว ฮีลใจกับน้องๆ DOG COUNTRY CAFÉ กว่า 30 ตัว เขาวงกตคอนโดแมว นิทรรศการแมวพันธุ์ไทยโบราณ คาเฟ่แมวสายพันธุ์แปลกหาชมยาก และกิจกรรมประกวดแฟชั่นสุดคิวต์ธีมคริสมาสต์