“เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” ทรงร่วมบรรจุถุงยังชีพพระราชทาน แก่ทหารชายแดนไทย-กัมพูชา

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา พระราชทานถุงยังชีพ แก่ทหารหาญที่ปฏิบัติหน้าที่รักษาอธิปไตยตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา โดยทรงร่วมบรรจุถุงยังชีพด้วยพระองค์เอง
พระองค์ท่านทรงแสดงความห่วงใยไปถึงทหาร และประชาชนคนไทยทุกคนในพื้นที่ ทรงร่วมเป็นอีกหนึ่งกำลังใจ ให้แก่เจ้าหน้าที่ทหารชายแดนทุกนาย ที่ปฏิบัติหน้าที่ปกป้องอธิปไตยของชาติอย่างเต็มความสามารถ เพราะทหารผู้เสียสละที่ชายแดนทุกคนเป็นพี่น้องของเรา ทหารทุกคนเป็นพี่น้องชาวไทย
ขอให้ทุกท่านปลอดภัย
#CelebOnline #Celeb #Gossip #เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี #ถุงยังชีพพระราชทาน