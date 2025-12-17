xs
“เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” ทรงร่วมบรรจุถุงยังชีพพระราชทาน แก่ทหารชายแดนไทย-กัมพูชา

โดย: ผู้จัดการออนไลน์



สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา พระราชทานถุงยังชีพ แก่ทหารหาญที่ปฏิบัติหน้าที่รักษาอธิปไตยตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา โดยทรงร่วมบรรจุถุงยังชีพด้วยพระองค์เอง

พระองค์ท่านทรงแสดงความห่วงใยไปถึงทหาร และประชาชนคนไทยทุกคนในพื้นที่ ทรงร่วมเป็นอีกหนึ่งกำลังใจ ให้แก่เจ้าหน้าที่ทหารชายแดนทุกนาย ที่ปฏิบัติหน้าที่ปกป้องอธิปไตยของชาติอย่างเต็มความสามารถ เพราะทหารผู้เสียสละที่ชายแดนทุกคนเป็นพี่น้องของเรา ทหารทุกคนเป็นพี่น้องชาวไทย

ขอให้ทุกท่านปลอดภัย

#CelebOnline #Celeb #Gossip #เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี #ถุงยังชีพพระราชทาน





























