โรงเรียนนานาชาติรีเจ้นท์กรุงเทพฯ จัดงาน Christmas Grotto & Fair

โรงเรียนนานาชาติรีเจ้นท์กรุงเทพฯ โรงเรียนนานาชาติระบบอังกฤษ เปิดรับนักเรียนอายุ 2 – 18 ปี ได้จัดงาน Christmas Grotto & Fair ซึ่งจัดขึ้นโดยความร่วมมือของกลุ่มผู้ปกครอง Regent’s Family (RFAM) ภายในงานเต็มไปด้วยบรรยากาศแห่งความอบอุ่น สนุกสนาน และสะท้อนถึงพลังความร่วมมืออันเข้มแข็งของชุมชนโรงเรียน
ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณผู้ปกครองทุกท่านที่ให้การสนับสนุนและมีส่วนร่วมในการจัดงานครั้งนี้จนสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี พร้อมกันนี้ขอขอบคุณนักเรียนจิตอาสา Year 12 ทุกคน ที่ร่วมสร้างสีสันและรอยยิ้มให้กับผู้ร่วมงาน ด้วยอุปกรณ์ประกอบฉากและมาสคอตสุดสร้างสรรค์ ทำให้งานในครั้งนี้เต็มไปด้วยความประทับใจสำหรับทุกคน