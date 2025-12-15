หนูน้อยนักยิมนาสติกวัยเยาว์ ทายาทคนดังลีลาโดดเด่น!?

ก่อนหน้านี้ ใครๆ ต่างก็พูดถึงวัยรุ่นสาวนักไอซ์สเก็ต ทายาทคนดังในแวดวงสังคม ที่เริ่มต้นจากการชอบเต้น เรียนบัลเลต์ และเล่นยิมนาสติก จนพัฒนามาถึงการเล่นสเก็ต ฝึกซ้อมพัฒนาฝีมือจนเก่งกาจ ขึ้นมาถึงระดับทีมชาติไทย สร้างความปลื้มปีติให้กับครอบครัว ที่สนับสนุนมาตลอดอย่างไม่ย่อท้อ
วันนี้ เซเลบออนไลน์จะพามาทำความรู้จักหนูน้อยวัยเยาว์ ลูกหลานคนดัง ที่มีความสามารถโดดเด่นด้านยิมนาสติก และบางคนก็เริ่มจากการแดนซ์ ซึ่งในอนาคตคาดว่าหนูน้อยเหล่านี้จะเจริญรอยตามพี่ๆ ไปถึงระดับประเทศแน่นอน
“น้องเนลา” ลูกสาวคนเก่งสุดน่ารักวัย 8 ขวบ ของ คุณแม่เจน-จอมสุดา จิราธิวัฒน์ กับคุณพ่อภัทรวิน จงวิศาล ที่คุณแม่มักจับแต่งตัวให้เหมือนตัวเอง สาวน้อยนักยิมนาสติกจิ๋วแต่แจ๋ว ได้รับเหรียญรางวัลมาแล้วมากมาย ทั้งจากการแข่งขันในประเทศและต่างประเทศ
“น้องริสา” ลูกสาวคนโตวัย 10 ขวบ ของ แพท-ประกาสิทธิ์ พรประภา กับ โม นภัสนันท์ ที่มีความสามารถทางด้านยิมนาสติก ลงแข่งขันครั้งใดมักคว้าเหรียญรางวัลมาฝากครอบครัวอยู่เสมอ สมใจคุณแม่โมที่ไปเชียร์อย่างใกล้ชิดติดขอบสนามตลอดเวลา
“น้องจาณีน” ลูกสาววัย 12 ของ เบิ้ล-เจษฎา โสภณพนิช ยังพิชิต กับ อุ๊ เจนนิส ที่มีความสามารถด้านการว่ายน้ำเก่งพอๆ กับแฝดชาย-น้องเจส ที่หลังๆ ทั้งคู่ต่างหันมาเล่นกีฬาชนิดอื่นที่ชื่นชอบ โดยน้องจาณีนนั้นหันมาเริ่มเล่นยิมนาสติกอย่างจริงๆ จังๆ โดยมีครอบครัวสนับสนุนเต็มที่
“น้องลูเอลลา” ลูกสาววัย 13 ของ มาดามหลุยส์ เตชะอุบล ที่ผ่านการแข่งขันไอซ์สเก็ตมาแล้วหลายรายการ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ แถมยังคว้าเหรียญรางวัลมาให้คุณแม่ได้ภูมิใจในความสามารถตลอดเวลา สาวน้อยวัยใสนี้มีความมุ่งมั่นมาก
“น้องข้าวสวย” ลูกสาวคนเล็กวัย 10 กว่าขวบ ของ ก้อย-ฐิตินันท์ เกียรติไพบูลย์ น้องสาวฝาแฝดของ กลาง ฐาปนีย์ ผู้ว่าฯ ททท. ซึ่งมี “น้องข้าวหอม” ลูกสาวคนเดียวของผู้ว่าฯ กลาง ซึ่งเป็นลูกพี่ลูกน้องกัน เป็นไอดอล เชื่อว่าน้องข้าวสวยต้องมุ่งมั่นฝึกซ้อมจนได้ร่วมทีม Thailand synchronized team เหมือนพี่ข้าวหอมแน่ๆ
"น้องจาติม" วัย 10 ขวบ ลูกสาวคนโตของ โน้ต–น.อ. จงเจต วัชรานันท์ กับเกรซ มหาดำรงค์กุล สาวน้อยตัวอ่อน ลงแข่งขันครั้งใดไม่เคยทำให้กองเชียร์ผิดหวัง ต้องคว้าเหรียญรางวัลมาได้อยู่เสมอ ไม่เสียแรงที่มีคุณยายสายแดนซ์-กลอเรีย มหาดำรงค์กุล เป็นต้นแบบ
“น้องจีดี” ลูกสาวคนเล็กวัย 11 ขวบ ของ ดุ๋ง-พาที สารสิน กับ บี ปิติภัทร ที่ชอบดนตรีเหมือนคุณพ่อ ทั้งชอบร้องเพลงและเต้น โดยมีคุณแม่บีส่งเสริมเต็มกำลัง แถมปีนี้สร้างความภูมิใจให้กับคุณแม่บีผู้เป็นเจ๊ดัน ที่ทีม King's Dance จาก King's College International School Bangkok ซึ่งมีน้องจีดีอยู่ในทีม ได้ร่วมแสดงพิเศษในส่วนของซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ปีนี้ด้วย
“น้องแตงไทย” ลูกสาวคนเล็กวัย 11 ของ แจง-ปุณณาสา พรหมยศ กับ แจ๊ส ชวนชื่น ที่มีพี่สาว-น้องแตงโม ปุณณดา ได้รับคัดเลือกเป็นนักกีฬาฟิกเกอร์สเก็ตติ้ง ทีมชาติไทย Thailand synchronized team ในปีนี้ ลีลายิมนาสติกของน้องแตงไทยนั้นก็ไม่ธรรมดา แถมมีพี่สาวเป็นไอดอล หากฝึกซ้อมสม่ำเสมออนาคตรุ่งแน่นอน