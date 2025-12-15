ออร่าจับ! “เซนน่า” ราชวงศ์อังกฤษเชื้อสายเมารี ผลผลิตของตำนานรักต่างชนชั้น

จากการปรากฏกายของ เลดี้ดาวิน่าแห่งกลอสเตอร์ ที่ได้พาลูกๆ ไปร่วมงาน คริสต์มาสแครอลของ แคทเธอรีนเจ้าหญิงแห่งเวลส์ ที่โบสถ์เวสต์มินสเตอร์เมื่อสัปดาห์ก่อน ได้สร้างความฮือฮาในโลกออนไลน์ของเหล่าชาวเน็ตอังกฤษ เพราะเลดี้ผู้เก็บตัวนี้ ไม่ค่อยได้เผยโฉมให้เห็นต่อสายตาสาธารณชนสักเท่าไหร่ ยิ่งมาพร้อมกับลูกสาวลูกชายผู้มีเชื้อสายเมารี ก็ยิ่งเป็นที่จับตา โดยเฉพาะ “เซนน่า” ลูกสาวคนโตของเธอ ที่ถือเป็นเชื้อพระวงศ์เลือดผสมต่างเชื้อชาติคนแรกของราชวงศ์
สาวน้อยหน้าเก๋วัย 15 ปีคนนี้ “เซนน่า โคไฟย์ ลูว์อิส” ด้วยความงามและรูปลักษณ์ที่แตกต่างของการเป็นลูกครึ่งเมารี ตามเชื้อสายคุณพ่อชาวนิวซีแลนด์ - แกรี่ ลูว์อิส ที่มีสายเลือดชนเผ่าท้องถิ่น อย่าง เมารี นับเป็นสมาชิกราชวงศ์อังกฤษชั้นต้นคนแรกที่เป็น “ลูกครึ่ง” เชื้อผสมที่ไม่ใช่ชาวผิวขาว เธอเป็นลูกสาวของ เลดี้ดาวิน่า วินด์เซอร์ หรือที่มีชื่อเต็มๆ ว่า เลดี้ดาวีน่า เอลิซาเบธ อลิซ เบเนดิก วินด์เซอร์ เป็นพระธิดาพระองค์โตของ ริชารด์ ดยุกแห่งกลอสเตอร์ และ เบอร์จิต ดัชเชสแห่งกลอสเตอร์ เชื้อพระวงศ์วงในของรอยัลแฟมิลี่แห่งสหราชอาณาจักร โดยดยุกแห่งกลอสเตอร์ เป็นหลานสายตรงของพระเจ้าจอร์จที่ 5 ตอนที่เกิดมีลำดับที่ 5 ในการขึ้นครองราชย์
เซนน่า มีน้องชายอีกคนคือ เทนนี่ มาฮูตา วัย 13 ปี โดยทั้งคู่ถือเป็นตำนานรักต่างชนชั้นระหว่างสาวผู้สูงศักดิ์ กับชายหนุ่มเชื้อสายเมารี ซึ่งบันทึกรักนี้เริ่มต้นเมื่อช่วงปี 2000 เมื่อเลดี้ดาวีน่าได้เดินทางไปเล่นเซิร์ฟช่วงวันหยุดที่บาหลี และได้พบกับแกรีหนุ่มคมเข้ม ที่มีอาชีพเป็นช่างไม้และคนตัดขนแกะ ต่างตกหลุมรักกันด้วยไลฟ์สไตล์ที่ใกล้เคียง ชอบท่องเที่ยว ชอบเล่นเซิร์ฟ โดยสานสัมพันธ์กันแบบลับๆ หลายปี ก่อนจะได้รับอนุญาตจากควีนอลิซาเบธที่สองให้แต่งงานได้
ทั้งคู่จัดงานแบบเป็นส่วนตัวขึ้นที่โบสถ์ในพระราชวังเคนซินตัน ในปี 2004 มีทายาท 2 คน หลังแต่งงานเลดี้ดาวิน่าใช้ชีวิตเรียบง่าย ไม่ค่อยได้ออกสื่อ จะได้พบเห็นเธอเมื่อครั้งมีงานพิธีการสำคัญเกี่ยวกับราชวงศ์เท่านั้น อย่าง การเข้าร่วมเป็นเพื่อนเจ้าสาวในงานเสกสมรสของ เจ้าชายวิลเลียม และแคทเธอริน ดัชเชสแห่งเคมบริดจ์ จนเมื่อปี 2018 ทั้งสองก็ตัดสินใจหย่าร้างกัน
ทุกวันนี้เซนน่าอยู่ในลำดับชั้นที่ 37 ในการขึ้นครองราชย์ ถือได้ว่าก้าวขึ้นมาหนึ่งอันดับแซงหน้าน้องชาย หลังจากที่สหราชอาณาจักร ได้ผ่านกฎหมายการขึ้นครองราชย์ ที่แก้ไขเรื่องที่ลูกชายจะได้สิทธิ์ก่อนลูกสาว ในลำดับสันตติวงศ์เมื่อปี 2015