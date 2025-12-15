การบินไทย จับมือ จิม ทอมป์สัน ออกกระเป๋า Amenity Kit 14 ลายใหม่

บมจ.การบินไทย จับมือกับ จิม ทอมป์สัน นำเสนอคอลเลกชันบนเครื่องบินชุดใหม่ ที่จะเริ่มให้บริการตั้งแต่เดือนมกราคม 2569 ได้แก่ กระเป๋าพร้อมชุดสิ่งอำนวยความสะดวก (Amenity Kit), ชุด ‘Royal Silk Class Comfort Wear’ – The Elephant Series สำหรับชั้น รอยัล ซิลค์ (ชั้นธุรกิจ) เนื่องในวาระครบรอบ 3 ปีความร่วมมือระหว่าง การบินไทย และจิม ทอมป์สัน เพื่อรังสรรค์ประสบการณ์เหนือระดับ ที่ผสานจุดแข็งในการให้บริการอันยอดเยี่ยมของการบินไทย เข้ากับหัตถศิลป์อันประณีตโดย จิม ทอมป์สัน ตอบโจทย์นักเดินทางยุคใหม่ พร้อมพาความงดงามของมรดกวัฒนธรรมไทยสู่น่านฟ้าทั่วโลก
กระเป๋า Amenity Kit นำเสนอลายพรินต์ใหม่ 14 ดีไซน์ และไฮไลต์สำคัญคือการให้บริการชุด ‘Royal Silk Class Comfort Wear’ – The Elephant Series ครั้งแรกสำหรับผู้โดยสารชั้น รอยัล ซิลค์ ซึ่งรังสรรค์โดย จิม ทอมป์สัน เพื่อการบินไทยในแบบเอ็กซ์คลูซีฟ มอบประสบการณ์การเดินทางที่สะดวกสบาย ภายใต้สโลแกน 'Smooth as Silk' ประกอบด้วย เสื้อแขนยาวและกางเกงขายาวแบบสบายๆ 2 ลวดลายพร้อมดีเทล Origami Elephant อันเป็นซิกเนเจอร์ของจิม ทอมป์สัน โดยแต่ละลายมี 3 สีให้เลือก เริ่มให้บริการในเดือนกุมภาพันธ์ 2569 เป็นต้นไป
ส่วนกระเป๋า Amenity Kit คอลเลกชันใหม่ ยังคงออกแบบในคอนเซ็ปต์รักษ์โลก เพื่อสานต่อความมุ่งมั่นด้านความยั่งยืนของทั้งสองแบรนด์ ประกอบด้วยไอเทมและบรรจุภัณฑ์ที่ผลิตจากวัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติ อาทิ แปรงสีฟันและที่ช้อนรองเท้าแบบย่อยสลายได้ ถุงเท้า โลชั่นทามือ ลิปบาล์ม และลูกกลิ้งน้ำมันหอมระเหยพร้อมแพกเกจจิ้งที่คำนึงถึงความยั่งยืน