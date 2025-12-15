เบนท์ลีย์ มอเตอร์ส คว้าตัว ‘ลูเชียน ลาวิสเคาท์’ นั่งตำแหน่งโกลบอลแบรนด์แอมฯ คนใหม่

เบนท์ลีย์ มอเตอร์ส ประกาศแต่งตั้ง ลูเชียน ลาวิสเคาท์ ‘Lucien Laviscount’ นักแสดงหนุ่มดาวรุ่งชาวอังกฤษที่เป็นที่รู้จักจากบทบาท ‘อัลฟี่’ ในละครชุดทางโทรทัศน์เรื่อง Emily in Paris ทางช่อง Netflix เป็นโกลบอลแบรนด์แอมบาสเดอร์หลังจากสร้างความประทับใจให้กับแฟนคลับในงานต่างๆ ของแบรนด์อย่าง Goodwood Festival of Speed และงานเปิดตัวความร่วมมือระหว่าง Bentley Motors และ Joe & the Juice โดยการปรากฏตัวของ ‘ลาวิสเคาท์’ ได้สร้างกระแสความคาดเดาในหมู่แฟนๆ ซึ่งภายหลัง ‘ลาวิสเคาท์’ ก็ได้เริ่มต้นบทบาทใหม่กับแบรนด์ในฐานะโกลบอลแบรนด์แอมบาสเดอร์คนใหม่
‘ลาวิสเคาท์’ เติบโตในเมืองเบิร์นลีย์ เขาเห็นรถยนต์เบนท์ลีย์ครั้งแรกระหว่างเล่นฟุตบอลกับเพื่อน และกว่า 25 ปีต่อมา ‘ลาวิสเคาท์’ ก็ได้ครอบครองรถยนต์เบนท์ลีย์ รุ่น Continental GT Speed ที่ออกแบบเฉพาะบุคคลโดยเบนท์ลีย์ มูลิเนอร์ในเฉดสีดำ Onyx กับภายในห้องโดยสารที่ตกแต่งด้วยเฉดสีดำ Beluga และเฉดสีเขียว Fern Green พร้อมด้วยวีเนียร์แบบ Galaxy Stone
ในระหว่างการเยี่ยมชมโรงงานเบนท์ลีย์ มอเตอร์ส ที่ตั้งอยู่ ณ เมืองครูว์ ‘ลาวิสเคาท์’ รู้สึกประทับใจทั้งฝีมือและบุคลากรที่อยู่เบื้องหลัง ซึ่งการได้พบกับทีมงานที่ทำงานอยู่เบื้องหลังมา 3-4 รุ่น ทำให้ ‘ลาวิสเคาท์’ ได้รับแรงบันดาลใจจากความทุ่มเทอันเป็นมรดกตกทอดของพวกเขา และจากแบรนด์ที่ยังคงรักษาคุณค่าอันแข็งแกร่งตลอดระยะเวลา 106 ปีที่งานฝีมืออันประณีตได้จุดประกายจินตนาการและความประทับใจไม่รู้ลืมอันจะนำไปสู่เรื่องราวที่ ‘ลาวิสเคาท์’ หวังที่จะแบ่งปันให้กับผู้คนทั่วโลก
‘ลาวิสเคาท์’ ได้รับโอกาสที่ดีในการร่วมพิชิตเส้นทาง Goodwood Hillclimb อันโด่งดังด้วยรถยนต์เบนท์ลีย์คลาสสิก รุ่น Bentley Speed 6 ในงาน Festival of Speed ประจำฤดูร้อนที่ผ่านมา โดยเขาได้พบปะและสานสัมพันธ์กับลูกค้าและแฟนๆ ของเบนท์ลีย์ตลอดงาน นอกจากนี้ เขายังได้พบกับเหล่าคนรักรถยนต์เบนท์ลีย์ที่หลงใหลในวัฒนธรรมการดื่มกาแฟ และการพบปะสังสรรค์ในงานเปิดตัว Bentley x Joe & the Juice เมื่อเร็วๆ นี้ที่จัดขึ้น ณ Duke of London Car Hub
สำหรับการเป็นตัวแทนของแบรนด์ นอกจากรถยนต์แล้ว ผู้คนยังถือเป็นอีกหนึ่งตัวแทนของแบรนด์ และ ‘ลาวิสเคาท์’ เองก็มีจิตวิญญาณเดียวกัน การแสดงของเขาอาจเป็นทักษะ แต่เสน่ห์และความสามารถในการถ่ายทอด ทำให้เขากลายเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ที่สมบูรณ์แบบ
บทบาทของ ‘ลาวิสเคาท์’ จะทำให้เขาได้พบปะกับกลุ่มเป้าหมายของแบรนด์รถยนต์เบนท์ลีย์ในงานสำคัญต่างๆ ตลอดทั้งปี โดย ‘ลาวิสเคาท์’ ได้เตรียมร่วมงานกับ Mai Ikuzawa และ Greg Williams ผู้อำนวยการฝ่ายสร้างสรรค์ที่เพิ่งได้รับการแต่งตั้งเพื่อกำกับผลงานการถ่ายทำและแคมเปญที่กำลังจะมาถึง นักแสดงชื่อดังผู้นี้มีบทบาทนำในซีรีส์ยอดฮิตเรื่อง Emily in Paris ทางช่อง Netflix นอกจากนี้ ‘ลาวิสเคาท์’ ยังเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับแบรนด์ระดับโลกอย่าง Dolce & Gabbana Men และเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ให้กับ Formula E อีกด้วย
เบน วอทแทม ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด กล่าวว่า “เบนท์ลีย์มีชื่อเสียงมาจากลูกค้าของแบรนด์ นับตั้งแต่เบนท์ลีย์ บอยส์ และ เบนท์ลีย์ เกิร์ลส์ ในช่วงทศวรรษ 1920 และปัจจุบัน ลูเชียนจะช่วยเราสื่อสารแบรนด์อันเป็นเอกลักษณ์นี้”
ลูเชียน ลาวิสเคาท์ กล่าวว่า “การเติบโตในเบิร์นลีย์สอนให้ผมรู้จักคุณค่าของการทำงานหนัก ความภาคภูมิใจในทุกสิ่งที่ทำ และการเป็นผู้นำด้วยความซื่อสัตย์ ช่วงปีแรกๆ สิ่งเหล่านั้นได้วางรากฐานให้ผมเป็นอย่างทุกวันนี้ การได้เป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ให้กับเบนท์ลีย์เป็นเรื่องที่ค่อนข้างลึกซึ้ง มันเป็นช่วงเวลาที่สะท้อนถึงที่มาและทุกสิ่งที่ผมกำลังมุ่งหน้าไป มันคือช่วงเวลาที่เรื่องราวในอดีตมาบรรจบกับงานฝีมือและนวัตกรรมด้วยจุดมุ่งหมายที่แน่วแน่ พร้อมกับการเชิดชูมรดก และการพัฒนาต่อไปด้วยการสร้างแรงบันดาลใจที่ไม่หยุดยั้ง”
สำหรับผู้ที่สนใจครอบครองรถยนต์เบนท์ลีย์สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและสำรองเวลาทดลองขับได้ที่ เบนท์ลีย์ แบงค็อก โดย บริษัท เอเอเอส ออโต้ เซอร์วิส จำกัด ผู้นำเข้าและตัวแทนจำหน่ายรถยนต์เบนท์ลีย์อย่างเป็นทางการแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย โทร. 080-925-9999 หรือ 02-261-1050 LINE Official Account: @bentleybangkokaas คลิก https://lin.ee/4JOaZyE8V