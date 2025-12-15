ผลิตภัณฑ์แลคตาซอย ร่วมงานกาชาดปี 2568

บจก.แลคตาซอย นำโดย มัลลิกา จิรพัฒนกุล ผจญ.ฝ่ายขาย พร้อมทีมงานนำผลิตภัณฑ์ร่วมงานกาชาดปี 2568 ทั้งผลิตภัณฑ์ยอดนิยม นมถั่วเหลืองแลคตาซอยหลากรส, แลคตาซอย ซอยโย่, ซังซัง นมถั่วเหลืองคั้นสดน้ำตาลน้อยกว่า 2% พร้อมน้ำเก๊กฮวยและน้ำลำไยจากมามีมี่ จำหน่ายราคาพิเศษ 11-21 ธ.ค. 68 นี้ ที่บูธหมายเลข B26 โซน B (ใกล้หอนาฬิกา) สวนลุมพินี
***
ดร. อุษณีย์ มหากิจศิริ ลีโอณีโอ ประธาน บจก.เคเอฟยู เสิร์ฟความสุขส่งท้ายปีด้วยคริสปี้ ครีม ฟู้ดทรัค (Food Truck) บริเวณกรุงเทพฯ ตอนเหนือ เพื่อเป็นของฝากปีใหม่ หรือเติมพลังความอร่อยระหว่างเดินทาง ณ พีทีที สเตชั่น แฟล็กชิป วิภาวดีรังสิต 62 วันที่ 12 ธ.ค. 68-11 มี.ค. 69 เวลา 08.00-19.00 น.
***
ธณพร ตันติยานนท์ กก.ผจก.กลุ่มธุรกิจศูนย์การค้า ONESIAM แสดงความยินดีกับ ไท จิราธิวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บจก.เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น, อเล็กซองต์ อัมเบล กก.ผจญ.บจก.เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น สปอร์ต และพรศักดิ์ ชินวงศ์วัฒนา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บจก.เรฟ อีดิชั่น ในงานเปิดตัว HOKA สาขาสยามเซ็นเตอร์ Hybrid Flagship Store แห่งแรกของโฮก้าในไทย โดยมี เอกวิทย์ ชัยวรานุรักษ์, โจเอล ลิม และนีโน่ เปรียมโบโด ร่วมงาน
***
นพ. สมฤกษ์ จึงสมาน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข และผู้บริหารจากกระทรวง ร่วมสาธิตเครื่องมือตรวจหาความเสี่ยงภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก ในงานประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทีมผู้ดูแลเด็กและครอบครัว "Our Children Our Future" โดย กรมอนามัย จับมือกับ ดานอน ประเทศไทย และกทม. สนับสนุนโครงการ “เด็กฉลาดด้วยธาตุเหล็ก” มุ่งยุติ “ภัยเงียบ” จากภาวะโลหิตจางในเด็ก