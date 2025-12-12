คิระเทระ โชว์เทคนิคทำสีผมแฟชั่น อัพลุคโมเดิร์นสวยมีมิติ

สาดความปัง! ให้คุณสาว ๆ แบบไม่ยั้ง หลังจากแบรนด์ KIRATERA (คิระเทระ) ภายใต้ b-ex Thailand (บีเอ็กซ์ ประเทศไทย) ในเครือ บมจ.โอซีซี เปิดตัวผลิตภัณฑ์เปลี่ยนสีผมเฉดใหม่ล่าสุด อย่าง Smoky Pink และ Grey Mat ไปเมื่อเร็ว ๆ นี้ ภายในงานได้รับเกียรติจาก ริวเซ นาอิโตะ (Ryusei Naito) ช่างผมชื่อดังจากประเทศญี่ปุ่น และหนึ่งในผู้ร่วมออกแบบ KIRATERA มาร่วมถ่ายทอดเทคนิค การทำสีผมแบบมืออาชีพในสไตล์ญี่ปุ่น โดยนำเสนอเทคนิค Peekaboo Highlights และ Block Coloring ที่ช่วยเพิ่มมิติและความโดดเด่นให้กับเฉดสี Smoky Pink และ Grey Mat มากยิ่งขึ้น
บรรยากาศภายในงาน ริวเซ นาอิโตะ ได้ถ่ายทอดเทคนิค การสร้างสรรค์ลุคใหม่ให้กับผู้ร่วมงาน ในแบบแฟชั่นซาลอนญี่ปุ่น เพื่อเพิ่มความสนุกให้ลุคโดยไม่ต้องทำสีทั้งศีรษะ อาทิ การใช้เทคนิค Block Coloring ที่เน้นการจัดวางโทนสีแบบเป็นบล็อก เพื่อสร้างคอนทราสต์ และความลึกให้ทรงผมช่วยเสริมบุคลิกให้ดูแฟชั่น โมเดิร์น และมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว เหมาะสำหรับช่างผมที่ต้องการสร้างสรรค์ลุคใหม่ ให้กับลูกค้าในแบบแฟชั่นซาลอนญี่ปุ่น
พร้อมกันนี้ ริวเซ นาอิโตะ ยังได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับเฉดสีใหม่ของแบรนด์ KIRATERA ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจากความอ่อนโยน แต่ทรงพลังของโทนสีธรรมชาติ ผสานกับเทรนด์สีผมแฟชั่นจากประเทศญี่ปุ่น เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ของสีที่ คงทน เงางาม และนุ่มลื่น สะท้อนตัวตนของผู้หญิงยุคใหม่ที่มั่นใจในความงามของตนเอง เช่น จุดเด่นของเฉดสีใหม่ อย่าง Grey Mat ใช้เทคโนโลยีควบคุมโทนสีเทา-น้ำตาลอย่างละเอียด เพื่อเชื่อมต่อระหว่างสีโคนกับปลายอย่างเป็นธรรมชาติ ลดโทนแดงของเส้นผมญี่ปุ่น และสร้างความใสของสีได้อย่างชัดเจนขณะที่ Smoky Pink โทนชมพูแบบหม่น ที่ผสานได้ทั้งสีเบจ – นม - พิงค์บราวน์ เช่นเดียวกัน สัมผัสผลิตภัณฑ์เปลี่ยนสีผมเฉดใหม่ล่าสุด จากแบรนด์ KIRATERA (คิระเทระ) อย่าง Smoky Pink และ Grey Mat ได้ที่ร้านซาลอนชั้นนำทั่วประเทศ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook: b-ex Thailand