“MEGA CHRISTMAS SPECIALS” สมาชิกเมกา สไมล์ รีวอร์ดส แลกรับฟรี! 12 เมนูอร่อย

ศูนย์การค้าเมกาบางนา แหล่งช้อปปิ้งที่ใหญ่ที่สุดแห่งกรุงเทพฯ ฝั่งตะวันออก พร้อมเติมเต็มประสบการณ์ชีวิตที่ดีในทุกๆ วัน ด้วยแนวคิด YOUR EVERYDAY MEETING PLACE ชวนทุกคนเติมสีสันกับบรรยากาศแห่งความสุขในช่วงเทศกาลคริสต์มาสผ่านแคมเปญ “MEGA CHRISTMAS SPECIALS” ที่คัดสรรเมนูอร่อย สีสันน่าทาน และถ่ายรูปสวยเหมาะกับคอนเซ็ปต์เทศกาล ไม่ว่าจะเป็นเบเกอรี่สีสันสดใส เครื่องดื่มกลิ่นอุ่นสไตล์ฤดูหนาว หรือเมนูพิเศษที่ช่วยสร้างรอยยิ้มให้ทุกคน จาก 12 ร้านดัง ได้แก่ AU BON PAIN, BAKEYARD, CHUBBY DOUGH, GAGA, IKEA, KOI THÉ, MOLTO, SOURI, THE ALLEY, TP TEA, TWINMADE และ WARABIMOCHI KAMAKURA พร้อมมอบให้สมาชิกเมกา สไมล์ รีวอร์ดส แลกรับฟรี! เพียงใช้คะแนนตามที่กำหนด ตั้งแต่วันที่ 1 – 31 ธันวาคม 2568 นี้ ที่เมกาบางนา
ตลอดเดือนธันวาคมนี้ เมกาบางนาพร้อมเติมเต็มความสุขในช่วงเทศกาลให้พิเศษยิ่งขึ้น ด้วยการมอบสิทธิพิเศษให้สมาชิกเมกา สไมล์ รีวอร์ดส แลกรับฟรี! เมนูคริสต์มาสสุดสร้างสรรค์จาก 12 ร้านดัง เพียงใช้คะแนนตามที่กำหนดก็สามารถรับความอร่อยส่งท้ายปีได้ทันที ได้แก่
AU BON PAIN ชวนเติมความหวานในช่วงคริสต์มาสด้วย MERRY SANTA COOKIE คุกกี้หอมเนยอบสดใหม่รูปซานตาคลอสโทนสีแดง–ขาวรับเทศกาล เคี้ยวเพลินทุกคำ มูลค่า 95 บาท สมาชิกเมกา สไมล์ รีวอร์ดส ใช้เพียง 30 คะแนน แลกรับฟรี!
BAKEYARD ส่งต่อความอร่อยแบบโฮมเมดกับ STRAWBERRY SHIO PAN ขนมปังเนื้อนุ่มสไตล์ชิโอะปัง ไส้สตรอว์เบอร์รีหอมหวาน ตัดรสด้วยความเค็มละมุนอย่างลงตัว มูลค่า 100 บาท สมาชิกเมกา สไมล์ รีวอร์ดส ใช้เพียง 35 คะแนน แลกรับฟรี!
CHUBBY DOUGH เอาใจสายโดนัทกับ WILD BERRY & CHOCOLATE RAINBOW DOUGHNUTS โดนัทเนื้อนุ่มเคลือบซอสเบอร์รี่หอมสดชื่น แต่งแต้มด้วยช็อกโกแลตสีพาสเทลสุดน่ารัก มูลค่า 78 บาท สมาชิกเมกา สไมล์ รีวอร์ดส ใช้เพียง 25 คะแนน แลกรับฟรี!
GAGA ชวนสดชื่นรับเทศกาลคริสต์มาสกับ MATCHA BERRIES GAGA PEARLS (M) ชาเขียวมัทฉะเข้มข้นผสานเบอร์รี่หลากหลายชนิด ให้รสเปรี้ยวหวานแบบเฟรช พร้อมไข่มุกนุ่มหนึบเป็นเอกลักษณ์ มูลค่า 155 บาท สมาชิกเมกา สไมล์ รีวอร์ดส ใช้เพียง 50 คะแนน แลกรับฟรี!
IKEA ส่งต่อความอร่อยด้วยเครื่องดื่ม CHRISTMAS GINGERBREAD CHOCOLATE ช็อกโกแลตรสเข้ม ให้กลิ่นอายวันคริสต์มาสเต็มแก้ว มูลค่า 79 บาท สมาชิกเมกา สไมล์ รีวอร์ดส ใช้เพียง 25 คะแนน แลกรับฟรี!
KOI THÉ มอบรสชาตินุ่มละมุนกับ CACAO BARRY MACCHIATO (SIZE S) เครื่องดื่มช็อกโกแลตเข้มข้นจากโกโก้พรีเมียมกลิ่นหอมเฉพาะตัว ผสานครีมนมสดด้านบนละมุนลิ้น เพิ่มความหอมมันลงตัวทุกแก้ว มูลค่า 105 บาท สมาชิกเมกา สไมล์ รีวอร์ดส ใช้เพียง 35 คะแนน แลกรับฟรี!
MOLTO เติมความฟินด้วย CHOCOLATE BROWNIE MARSHMALLOW (1 SCOOP / 4 OZ.) เจลาโตรสช็อกโกแลตเข้มข้น เสิร์ฟคู่บราวนี่หนึบและมาร์ชเมลโลว์นุ่มหวานกำลังดี มูลค่า 105 บาท สมาชิกเมกา สไมล์ รีวอร์ดส ใช้เพียง 35 คะแนน แลกรับฟรี!
SOURI นำเสนอเมนูซิกเนเจอร์อย่าง RED VELVET FATCARON มาการองไซซ์ใหญ่ ไส้แน่นละมุนสไตล์ฝรั่งเศส มาพร้อมตัวแป้งเรดเวลเว็ตสีแดงสดรับคริสต์มาส มูลค่า 100 บาท สมาชิกเมกา สไมล์ รีวอร์ดส ใช้เพียง 35 คะแนน แลกรับฟรี!
THE ALLEY ชวนจิบความหวานนุ่มแบบเทศกาลกับ MERRY BERRY MILK VELVET เครื่องดื่มนมสัมผัสนุ่มละมุนผสานเบอร์รี่รสเปรี้ยวหวานสดชื่น ท็อปด้วยโฟมละมุน มูลค่า 150 บาท สมาชิกเมกา สไมล์ รีวอร์ดส ใช้เพียง 50 คะแนน แลกรับฟรี!
TP TEA ส่งความหอมกรุ่นในฤดูหนาวกับ APPLE CRUMBLE BLACK TEA (SIZE M) ชาดำผสมแอปเปิ้ลและอบเชยหอมละมุน เพิ่มความครบเครื่องด้วยคุกกี้ครัมเบิ้ลผสมเม็ดมะม่วงหิมพานต์หอมเนย แอปเปิ้ลอบแห้ง และซอสคาราเมลสุดละมุน มูลค่า 150 บาท สมาชิกเมกา สไมล์ รีวอร์ดส ใช้เพียง 50 คะแนน แลกรับฟรี!
TWIN MADE เพิ่มความสดชื่นในสไตล์มัทฉะกับ STRAWBERRY CANDY MATCHA เครื่องดื่มชาเขียวมัทฉะเข้มข้น ผสานสตรอว์เบอร์รีหวานฉ่ำ กลิ่นละมุนดื่มง่าย มูลค่า 145 บาท สมาชิกเมกา สไมล์ รีวอร์ดส ใช้เพียง 45 คะแนน แลกรับฟรี!
WARABIMOCHI KAMAKURA เอาใจสายหวานสไตล์ญี่ปุ่นด้วย STRAWBERRY YOGURT หรือ STRAWBERRY MILK WARABIMOCHI DRINK เครื่องดื่มวาราบิโมจิสไตล์ญี่ปุ่น เด่นด้วยโมจินุ่มหนึบในทุกแก้ว มีให้เลือกทั้งรสสตรอว์เบอร์รีโยเกิร์ตและสตรอว์เบอร์รีมิลค์ มูลค่า 155 บาท สมาชิกเมกา สไมล์ รีวอร์ดส ใช้เพียง 50 คะแนน แลกรับฟรี!
เมกาบางนาขอเชิญทุกคนมาร่วมเติมเต็มช่วงเวลาแห่งความสุขในเทศกาลคริสต์มาส กับแคมเปญ “MEGA CHRISTMAS SPECIALS” ด้วยเมนูพิเศษในช่วงเทศกาลจากร้านดัง ที่คัดสรรมาให้ทั้งความอร่อยและความพรีเมียม พร้อมมอบสิทธิพิเศษให้สมาชิกเมกา สไมล์ รีวอร์ดส แลกรับฟรีได้ง่ายๆ ตั้งแต่วันนี้ – 31 ธันวาคม 2568 นี้ ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือเงื่อนไขการแลกรับได้ทางแอปพลิเคชันเมกาบางนา เฟซบุ๊ก : FACEBOOK.COM/MEGABANGNASHOPPINGCENTER และไลน์ : @MEGABANGNAOFFICIAL