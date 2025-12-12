โรงเรียนนานาชาติรีเจ้นท์กรุงเทพฯ จัดพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อรำลึกและถวายความอาลัย

โรงเรียนนานาชาติรีเจ้นท์กรุงเทพฯ โรงเรียนนานาชาติหลักสูตรอังกฤษ ได้จัดพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อรำลึกและถวายความอาลัย โดยในพิธีครั้งนี้ ทางโรงเรียนได้ร่วมกับวัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก ได้ร่วมถวายราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9) และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้
พิธีครั้งนี้ได้รับเกียรติจากคณะผู้บริหาร นำโดยมร.แอนดี้ เอ็ดมอนด์ส ครูใหญ่ ผู้เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะครู ผู้ปกครอง และนักเรียนที่พร้อมใจกันนำข้าวสารอาหารแห้งมาร่วมทำบุญจำนวนมาก เพื่อนำไปบริจาคให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือ
พิธีดำเนินไปอย่างราบรื่น สงบงาม และเปี่ยมด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
นอกจากนี้ ยังมีการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทยโดยนักเรียน ซึ่งช่วยเติมเต็มบรรยากาศอันอบอุ่นและงดงามให้กับพิธีในครั้งนี้อีกด้วยค่ะ