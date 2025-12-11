“อรประพันธ์ สุทธินรเศรษฐ์” ปรับสไตล์เทเลอร์ให้นุ่มนวลขึ้น

วิคธีร์รัฐ (VICKTEERUT) นำเสนอคอลเลกชัน CRUISE 2026 ‘Black Blurry’ ถ่ายทอดดีเอ็นเอของแบรนด์ ด้วยงานตัดเย็บสไตล์เทเลอริ่ง (Tailoring) และโครงสร้างเสื้อผ้าที่เฉียบคบ ภายใต้การดูแลของ อรประพันธ์ สุทธินรเศรษฐ์ ผอ.ฝ่ายสร้างสรรค์ VICKTEERUT ผู้ซึ่งตีความเสื้อผ้าสไตล์เทเลอร์ ให้กลับมาในรูปแบบที่นุ่มนวลขึ้น โดยตั้งใจออกแบบเสื้อผ้าที่มีความละเอียดอ่อน แต่ก็ยังเต็มไปด้วยความแข็งแรงมุ่งเน้นไปที่อารมณ์ความรู้สึก เมื่อเสื้อผ้าเหล่านั้นอยู่บนร่างกายของผู้สวมใส่ ผลลัพธ์ที่ได้คือเสื้อผ้าทีมีความไทม์เลส (Timeless) ดูมีโครงสร้างชัด มีความเป็นสถาปัตยกรรม แต่ก็ยังดูละเอียดอ่อน และงานเทเลอริ่งที่ดูไม่แข็งทื่อ
VICKTEERUT บอกเล่าคอลเลกชันผ่านเครื่องแต่งกายลำลองสำหรับช่วงเวลาพักผ่อน หรือ Cruise Collection ประจำปี 2026 อย่าง เสื้อเบลเซอร์สองกระดุม สวมทับเสื้อเชิ้ตแขนกุดตกแต่งกระดุมคริสตัล พร้อมกางเกงเข้าชุด ชุดสูทกางเกงที่ได้รับอิทธิพลมาจากเสื้อผ้าผู้ชาย ซึ่งได้ถูกตัดเย็บด้วยเนื้อผ้าที่ให้ความรู้สึกหรูหรา และบอบบาง อย่าง ผ้าไหมเคป ด้วยเทคนิคที่ทำให้เสื้อผ้าเป็นทรงที่ไม่ได้ดูแข็งจนเกินไป (Unstructured) สวมใส่สบายเมื่อเคลื่อนไหวตัว เป็นความเท่ และความสมดุลที่ลงตัวระหว่าง femininity และ masculinity ส่วนผ้าฝ้ายเนื้อบางละเอียด ได้ถูกนำมาตัดเย็บ เป็นเสื้อเบลเซอร์สองกระดุมตัวหลวม สวมใส่กับกระโปรงระบายทรงบาน ให้ความรู้สึกรีแลกซ์แต่ก็ยังเตะตาเมื่อสวมใส่ เสื้อเชิ้ต และกระโปรงผ้าซาติน ที่มีแนวกระดุมโลหะเวียนเป็นก้นหอยรอบตัว เป็นดีเทลที่ทำให้ผู้สวมใส่ สามารถปรับความยาวของตัวเสื้อหรือกระโปรงได้ นอกจากนี้ ยังมีเดรสและเสื้อปกเคปตั้งอันใหญ่ ที่ดูมีความเป็นสถาปัตยกรรม สวย สะอาดตา และโดดเด่นเมื่อสวมใส่
ความนุ่มนวลยังต่อเนื่องผ่านสีในคอลเลกชัน ที่คุมโทนด้วยสีโทนมินิมอล อย่าง สีดำ สีขาว สีเบจ สีน้ำตาลอ่อน และสีกรมท่า อีกทั้งยังมีลวดลายกราฟิก อย่าง ลายตาราง (Plaid) ที่ผ่านเทคนิคการทอ ทำให้ลายผ้าดูเบลอ ไม่เป็นตารางชัด ที่ถูกใช้บนหลายชิ้นที่เป็นคีย์พีซในคอลเลกชันนี้อีกด้วย