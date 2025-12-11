3 คาร์เทียร์แอมบาสเดอร์ ถ่ายทอดโมเมนต์อบอุ่น

คาร์เทียร์ (Cartier) ฉลองเทศกาลส่งท้ายปี 2025 พร้อม คาร์เทียร์แอมบาสเดอร์ ประเทศไทย อย่าง คิมเบอร์ลี่ แอน โวลเทมัส, ต่อ-ธนภพ ลีรัตนขจร และเจฟ ซาเตอร์ ที่มาร่วมถ่ายทอดโมเมนต์อันแสนอบอุ่น ทั้งการตกแต่งต้นคริสต์มาส การเตรียมของขวัญ ไปจนถึงการอบขนมสุดพิเศษ พร้อมเปล่งประกายด้วยคอลเลกชันไอคอนิกจากคาร์เทียร์ ไม่ว่าจะเป็น สร้อยคอและแหวน Grain de Café ของคิมเบอร์ลี่, แหวนและกำไล LOVE ที่เติมเต็มลุคเรียบหรูให้กับต่อ และเจฟ กับนาฬิกา Santos de Cartier รุ่นใหม่ล่าสุด ทุกชิ้นล้วนเผยเสน่ห์อันงดงามของช่วงเทศกาลแห่งความสุขได้อย่างลงตัว