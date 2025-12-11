Swatch ชวนโฟกัสคุณค่า ของ “การใช้เวลาด้วยกัน”

จากแรงบันดาลใจในความอบอุ่นของเทศกาลแห่งความสุข ไม่ว่าจะเป็นมื้อค่ำกับครอบครัว ฉลองกับเพื่อน พูดคุยแบบเรียบง่ายกับคนสำคัญ ทำให้ “สวอตซ์” (Swatch) เห็นมุมมองใหม่ว่า “ช่วงเวลาที่ได้ใช้ด้วยกัน คือของขวัญที่ดีที่สุดเสมอ” พร้อมสื่อว่าความมหัศจรรย์ของเทศกาล ไม่ได้เกิดจากของขวัญเพียงอย่างเดียว แต่เกิดจาก “คุณค่าของการได้อยู่ร่วมกัน” ในช่วงเวลาที่มีความหมายเหล่านั้นต่างหาก
เพื่อเติมเต็มความรู้สึกพิเศษนี้ จึงเปิดตัว คอลเลกชัน Holiday ใหม่ ที่ออกแบบมาให้เป็นดั่งรายละเอียดเล็กๆ แต่สำคัญเสมือนเชอรรี่บนยอดเค้กแห่งฤดูกาล ด้วยดีไซน์สแตนเลสสตีลพรีเมียม ฟังก์ชันโครโนกราฟ และโทนสีประจำฤดูกาลที่ผสานความสดใสเข้ากับความหรูหราได้อย่างลงตัว