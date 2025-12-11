7 สกินแคร์สูตรล็อกผิวชุ่มชื้นยาวนานที่ found & found คีย์ลับผิวสวยฉ่ำเด้งของสาว ญี่ปุ่น-เกาหลี

ช่วงหน้าหนาวเป็นช่วงที่ผิวอ่อนแอได้ง่ายที่สุด เพราะอากาศที่แห้งและหนาวเย็น อาการผิวแห้ง ผิวลอกเฉพาะจุดจึงเกิดขึ้นได้ง่าย ควรเลือกเติมมอยส์เจอร์ไรเซอร์ให้กับผิวหน้าเพื่อผิวแข็งแรง อิ่มฟู ชุ่มชื้นยาวนาน เพราะหากบำรุงผิวไม่ดีพอ นอกจากจะทำให้ ผิวแห้ง ผิวลอก ได้ง่ายแล้ว ก็อาจทำให้สาว ๆ แต่งหน้าได้ยากขึ้นด้วย ใครอยากรอดจากผิวแห้งแตกเป็นขุย วันนี้ขอแนะนำ 7 สกินแคร์สูตรล็อกผิวชุ่มชื้นยาวนานจากร้าน found & found ไอเทมเคล็ดลับผิวสวยฉ่ำเด้งฉบับสาว ญี่ปุ่น-เกาหลี มาฝากกันค่ะ
Skinfood Carrot Carotene Calming Water Pad
ชวนเริ่มต้นฤดูกาลวินเทอร์อย่างมีสไตล์ด้วย ด้วยแผ่นบำรุงผิวเฉพาะจุดที่ผสานพลังแครอทสูตรฟื้นฟูผิวขั้นสุด ไอเทมที่ทำให้โซเชียลเกาหลีลุกเป็นไฟ ช่างแต่งหน้าใช้ ไอดอลชอบ เพราะช่วยให้ผิวฉ่ำ รองพื้นซึมดี ช่วยรีเซ็ตผิวหลังเหนื่อยล้ามาทั้งวันให้เด้งใสไร้สิวบุก ช่วยฟื้นบำรุงผิวอย่างล้ำลึก เผยผิวเรียบเนียนสุขภาพดี
Clear Turn Moisturizing Face Mask
บำรุงผิวหน้าด้วยแผ่นมาส์กที่ช่วยเติมเต็มความชุ่มชื้นให้ผิวแบบขั้นสุด มีเกราะปกป้องความชุ่มชื้น ช่วยฟื้นบำรุงผิวที่แห้งกร้านให้กลับมาชุ่มชื้นสุขภาพดีอีกครั้ง ด้วย Moisture Aqua Bomb CPX ที่ประกอบด้วยสารสกัดหลักจากสาหร่ายทะเลที่มีประสิทธิภาพในการกักเก็บน้ำได้มากกว่าไฮยาลูรอนถึง 5 เท่า
BRINGGREEN Bamboo Hyalu Hydrating Cream
ไอเทมตัวท็อปที่มีสารสกัดจากไฮยาลูโรนิกจากไม้ไผ่เพื่อการดูแลผิวหน้าแบบดับเบิ้ลมอยส์เจอร์ไรซิ่งอย่างล้ำลึก ประกอบด้วย Bamboo hyalucomplex 5% ที่ช่วยดูแลความชุ่มชื้นให้ผิวหน้าถึงสองเท่า ผสานกับ โพลีแซคคาไรด์จากไม้ไผ่มากถึง 8 ชนิด ช่วยให้ครีมบำรุงซึมซาบเข้าสู่ผิวได้อย่าง ล้ำลึก ผิวชุ่มชื้นขึ้น 149% และกักเก็บความชุ่มชื้นได้ยาวนานถึง 48 ชั่วโมง
Dr.G R.E.D BLEMISH CLEAR SOOTHING CREAM
สำหรับคนที่ผิวอ่อนแอ เป็นสิว ผิวแพ้ง่าย แนะนำตัวนี้ ด้วยเนื้อเจลครีมซึมไว สบายผิว ช่วยเติมความชุ่มชื้นสู่ผิวชั้นในให้นุ่มชุ่มชื้นได้ยาวนานถึง 100 ชั่วโมง ไม่ทิ้งความมันสาเหตุของการเกิดสิว พร้อมช่วยปลอบประโลมลดรอยแดงของผิวเป็นสิว และผิวแห้ง แดง ระคายเคืองง่าย
Jmella In France Blooming Peony Body Lotion
ด้วยพลังแห่งกลิ่นสัมผัส ที่ปรุงความหอมแบบลัคชูรี่สไตล์ฝรั่งเศสจากหมู่มวลดอกไม้ที่เต็มไปด้วยพลังแห่งกลิ่นหอมของกลิ่นซิตรัสอันเป็นเอกลักษณ์ ที่ช่วยเติมความมั่นใจรับวันใหม่ที่เหมาะกับทุกไลฟ์สไตล์ในแบบตัวคุณ
Code Glokolor Color Lipcerin 15ml 05 Mute Mauv
ลิปบาล์มสีสันสดใส ไอเทมตัวโปรดของสาว ๆ เกาหลี ที่นอกจากจะช่วยเติมเต็มความชุ่มชื้นแล้ว ยังช่วยฟื้นบำรุงให้ริมฝีปากที่แห้งแตกเป็นขุยกลับมามีสุขภาพดีได้ในแท่งเดียว
Avance Shake Mist Mini Moist Type
ปิดท้ายด้วยสเปรย์มิสต์บำรุงผิว 2 ชั้น ช่วยให้ผิวสดชื่นและล็อกความชุ่มชื้นยาวนาน พร้อมเติมน้ำให้ผิวอย่างล้ำลึก อุดมไปด้วยน้ำมันอาร์แกนธรรมชาติที่ผสานกับน้ำมันแมคคาเดเมีย ช่วยฟื้นบำรุงผิวและล็อกเมคอัพให้ติดทนนาน ให้ผิวดูฉ่ำเด้งสุขภาพดีตลอดวัน
ถ้าใช้ 7 ไอเทมเคล็ดลับของ found & found แล้ว รับรองว่าผิวสวยฉ่ำเด้งตลอดหนาวนี้แน่นอน นอกจากนี้ found & found ยังมีดีลสุดคุ้มชวนช้อปบิวตี้ไอเทมแบรนด์ดังส่งท้ายปี กับ “found GIVING” ลดกระหน่ำจัดเต็มสูงสุด 50% พร้อมสัมผัสประสบการณ์บิวตี้รูปแบบใหม่สไตล์ J/K Beauty เจอครบ จบที่ found & found และร่วมอัพเดทไอเทมใหม่และข่าวสารกิจกรรมสนุก ๆ ตลอดทั้งปีผ่าน Facebook: foundnfound.official, IG: found.n.found LINE Official Account: @foundnfound หรือคลิก https://bit.ly/foundnfound-line