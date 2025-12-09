xs
xsm
sm
md
lg

รวมตัวสาวมัสคูลินเปิดช็อปใหม่ Max Mara

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


สิตามนินท์ สุสมาวัตนะกุล และอลิสา พันธุศักดิ์ คุนผลิน
รวมตัวสาวเท่ฉลองเปิดตัวแฟล็กชิปสโตร์แห่งใหม่ ของแบรนด์ Max Mara ที่ผสมผสานวัสดุสุดประณีต อาทิ หิน Ceppo di Gre ทองเหลือง โลหะ และไม้ ซึ่งถูกคัดสรรอย่างพิถีพิถัน ท่ามกลางบรรยากาศที่อบอุ่นและหรูหรา ที่ชั้น 1 ของเซ็นทรัล เอ็มบาสซี ดีไซน์ของร้านถ่ายทอดเสน่ห์และเอกลักษณ์ของความงามแบบอิตาเลียนในสไตล์ Max Mara ผสานกับความร่วมสมัยได้อย่างลงตัว

แอน ทองประสม
นอกจากนี้ ยังมีการจัดแสดงเสื้อโค้ทอันเป็นเอกลักษณ์ของแบรนด์ Max Mara สะท้อนคุณค่าของความงามเหนือกาลเวลา และงานฝีมืออันประณีตได้อย่างชัดเจน เป็นสัญลักษณ์แห่งพลังที่ช่วยให้ผู้หญิงก้าวเดินอย่างมั่นใจและสง่างามในทุกย่างก้าว โดยมี แอน ทองประสม, โดนัท มนัสนันท์, ซาร่า เล็กซ์ และ น้ำตาล ทิพนารี ร่วมงาน

มนัสนันท์ พันเลิศวงศ์สกุล ตาม จำนงค์อาษา

พิมพ์เลิศ และจารุจิต ใบหยก

ซาร่า เล็กซ์

อัชฌา เจริญรัศมีเกียรติ

ชนม์ทิดา อัศวเหม

ชมพูนุท โรจน์ศิริรัตน์



สิตามนินท์ สุสมาวัตนะกุล และอลิสา พันธุศักดิ์ คุนผลิน
แอน ทองประสม
มนัสนันท์ พันเลิศวงศ์สกุล ตาม จำนงค์อาษา
พิมพ์เลิศ และจารุจิต ใบหยก
ซาร่า เล็กซ์
+4
กำลังโหลดความคิดเห็น