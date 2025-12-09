รวมตัวสาวมัสคูลินเปิดช็อปใหม่ Max Mara

รวมตัวสาวเท่ฉลองเปิดตัวแฟล็กชิปสโตร์แห่งใหม่ ของแบรนด์ Max Mara ที่ผสมผสานวัสดุสุดประณีต อาทิ หิน Ceppo di Gre ทองเหลือง โลหะ และไม้ ซึ่งถูกคัดสรรอย่างพิถีพิถัน ท่ามกลางบรรยากาศที่อบอุ่นและหรูหรา ที่ชั้น 1 ของเซ็นทรัล เอ็มบาสซี ดีไซน์ของร้านถ่ายทอดเสน่ห์และเอกลักษณ์ของความงามแบบอิตาเลียนในสไตล์ Max Mara ผสานกับความร่วมสมัยได้อย่างลงตัว
นอกจากนี้ ยังมีการจัดแสดงเสื้อโค้ทอันเป็นเอกลักษณ์ของแบรนด์ Max Mara สะท้อนคุณค่าของความงามเหนือกาลเวลา และงานฝีมืออันประณีตได้อย่างชัดเจน เป็นสัญลักษณ์แห่งพลังที่ช่วยให้ผู้หญิงก้าวเดินอย่างมั่นใจและสง่างามในทุกย่างก้าว โดยมี แอน ทองประสม, โดนัท มนัสนันท์, ซาร่า เล็กซ์ และ น้ำตาล ทิพนารี ร่วมงาน