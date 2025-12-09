“เพชร ภิพัชรา” ส่งชุดฝาขวดพลาสติก สู่พรมแดงหนังอวตารภาคล่าสุด

สร้างกระแสชั่วข้ามคืน หลังจาก “โอปอล-สุชาตา ช่วงศรี” Miss World 2025 เป็นตัวแทนเพียงหนึ่งเดียวจากประเทศไทย ร่วมงาน World Premiere เปิดตัวภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์แห่งปี “Avatar: Fire and Ash อวตาร: อัคนีและธุลีดิน” ที่ลอสแอนเจลิส สหรัฐอเมริกา ในชุดสวยจากแบรนด์ “PIPATCHARA” ซึ่ง “เพชร-ภิพัชรา แก้วจินดา” ดีไซเนอร์และผู้ร่วมก่อตั้งแบรนด์ ออกแบบและสร้างสรรค์ขึ้นจากแรงบันดาลใจในภาพยนตร์ ถ่ายทอดเรื่องราวของชาวนาวีและเสน่ห์ลึกลับของเผ่าไฟ ผ่านวัสดุรีไซเคิลมากกว่า 3,000 ชิ้น เพื่อสะท้อนแนวคิดการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ที่ผู้กำกับระดับตำนาน James Cameron ต้องการส่งผ่านแฟรนไชส์ Avatar ซึ่งตรงกับความมุ่งมั่นตั้งใจของแบรนด์ ที่ให้ความสำคัญกับการช่วยเหลือชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม มาเป็นอันดับแรก
เพชรกล่าวว่า “สิ่งสำคัญในการออกแบบชุดนี้ คือการหยิบเอาแรงบันดาลใจจาก Avatar: Fire and Ash มาใช้ โดยเฉพาะ สี แสง และความโดดเด่นของตัว ‘วารัง’ หัวหน้าเผ่าไฟในเรื่อง โดยเลือกใช้สีเทาที่เป็นสีของเถ้า รวมถึงสีฟ้าที่เป็นเบสหลักของ Avatar และด้วยความที่วารังเป็นหัวหน้าเผ่าไฟ เราเลยใช้สีแดงเป็นอีกหนึ่งสีหลักในผลงานชิ้นนี้ ซึ่งทั้ง สีเทา สีฟ้า และสีแดง เป็นสีของฝาขวดน้ำพลาสติก 100% ไม่มีการใส่สีเพิ่มเข้าไปเลย นอกจากนี้ ยังมีสีโอ๊ตที่ทำจากกล่องพลาสติกใสใส่อาหาร ซึ่งเราใช้เป็นตัวเบสสี รวมแล้วทั้งชุดนี้เราใช้ฝาขวดน้ำพลาสติกและกล่องพลาสติกใสใส่อาหาร มาขึ้นรูปเป็นชิ้นๆ รวมทั้งหมดเกือบ 3,470 ชิ้นเลยทีเดียว” และเพื่อให้ชุดนี้โดดเด่นบนพรมแดง จึงใช้เทคนิคการปั๊มพลาสติก ให้ออกมาเล่นแสงและเป็นประกายเมื่อโดนแสงแฟลช ทำให้ภาพของ โอปอล สุชาตา ในงาน World Premiere ภาพยนตร์ “Avatar: Fire and Ash อวตาร: อัคนีและธุลีดิน” ดูเฉิดฉายและเปล่งประกายอย่างที่เห็นกัน