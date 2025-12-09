คำทำนายดวงชะตาระหว่างวันที่ 8 - 14 ธันวาคม 2568 โดย อ.ณัฐกฤตา นาควัชระ

ราศีมังกร (เกิดระหว่างวันที่ 16 มกราคม-12 กุมภาพันธ์)
จะต้องแอ็คทีฟให้มากๆมิฉะนั้นคนอื่นๆจะแซงหน้าคุณไปหมด จะมีหลายเรื่องประดังเข้ามาเป็นระลอกเจอทั้งเรื่องเก่าที่ยังไม่จบและเรื่องใหม่ที่สวนเข้ามาอีก ต้องใช้ความเข้มแข็งในการต่อสู้ฟันฝ่า จะไม่ค่อยได้รับความสะดวกหรือการตอบรับที่ดีมากนักซึ่งก็ต้องทำใจ จู่ๆเครื่องทุ่นแรงก็มีอาการไม่เป็นปรกติทำให้งานต้องสะดุดทำให้ต้องเปลืองพลังงานเพิ่มอีก เป็นช่วงที่คุณไม่สามารถจะเก่งงานที่ถนัดได้เท่านั้น ต้องพยายามเรียนรู้หลายสิ่งหลายอย่างและไขว่คว้าเทคนิคต่างๆควบคู่ไปด้วย บางทีต้องพึ่งเพื่อนเก่าในบางเรื่องหรือขอความช่วยเหลือจากคนสนิทคุ้นเคยทั้งทางตรงและทางอ้อม บางท่านอาจจะถูกเปลี่ยนหน้าที่ความรับผิดชอบหรือถูกโยกย้ายโดยไม่รู้ตัว ระวังปัญหาสุขภาพที่จะส่งผลให้ทำงานได้ไม่เต็มที่
ด้านการเงิน อย่าให้ต้องเสียสภาพคล่องไวเกินไป คิดหน้าคิดหลังดีก่อน จะมีคนประเหลาะเพื่อที่จะเอาทรัพย์สินคุณ งดค้ำประกัน ระวังถูกเอารัดเอาเปรียบในสัญญา ถูกชักดาบ
ส่วนเรื่องความรัก คนโสด คนที่คุณหลงปลื้มยังตาไม่ถึง ส่วนคนมีคู่ จะเกิดเหตุที่ทำให้เข้าใจกันและกันมากขึ้น
ราศีกุมภ์ (เกิดระหว่างวันที่ 13 กุมภาพันธ์-13 มีนาคม)
จะทำอะไรๆได้อย่างใจมากขึ้นแต่ก็เป็นเพียงแค่ก้าวแรกเท่านั้น จะได้ส้มหล่นหรือมีโอกาสใส่พานมาให้ถึงมือคงต้องจัดไปอย่าให้เสีย เรื่องที่ต้องจัดการต้องใช้ความประณีตและความละเอียดสูง จะได้เจอสถานการณ์ที่ทำให้ต้องลุ้นตามหรือรู้สึกตื่นเต้นไปด้วย การปรับตัวที่ว่องไวรวมถึงรู้จักพลิกแพลงและไม่ยอมจำนนกับอุปสรรคที่ขวางทางจึงทำให้คุณมีแต้มต่อกว่าคนอื่นๆ ด้วยไหวพริบปฏิภาณจึงสามารถคว้าสิ่งใกล้ตัวหรือข้อมูลที่ได้ยินได้ฟังมาใช้ให้เป็นประโยชน์กับงานได้เป็นอย่างดี ผู้ใหญ่ให้อิสระในการใช้ความคิดสร้างสรรค์และอำนาจในการตัดสินใจมากขึ้น จะมีบางเรื่องที่ต้องขวนขวายหาข้อมูลเพิ่มเติม ทำหน้าที่ด้วยความทุ่มเทและเสียสละก็จะทำให้ได้ใจเพื่อนร่วมงาน ระวังการใช้วาจาพาดพิงและความใจร้อนด้วย
ด้านการเงิน สภาพคล่องดีขึ้นมาในระดับหนึ่ง แค่อย่าอุตริหาเรื่องเสียเงินก็พอ ระวังจะเสียผลประโยชน์แบบไม่คาดคิดหรือถูกต่อรองค่าตอบแทน มีรายจ่ายเกี่ยวกับสุขภาพของบริวารตัวน้อย
ส่วนเรื่องความรัก คนโสด คนที่เข้ามาไม่คล้ายกับในสเปกเลย ส่วนคนมีคู่ งัดข้อกันได้ทุกเรื่อง ระวังวาจาที่ไม่สร้างสรรค์
ราศีมีน ( เกิดระหว่างวันที่14 มีนาคม-12 เมษายน)
คุณจะได้รับโอกาสสำคัญแบบไม่คาดคิดซึ่งเป็นผลมาจากความมานะบากบั่นและความไม่ยอมแพ้แม้จะพบกับอะไรๆที่ยากๆหรือมรสุมลูกแล้วลูกเล่าก็ตาม ผู้ใหญ่ส่งเสริมและถือหางข้างคุณเต็มที่ ได้รับความดีความชอบหลายเรื่อง คุณลักษณะเฉพะตัวบางอย่างของคุณกำลังเป็นที่จับตามอง ระวังการตัดสินใจผิดพลาดอันเนื่องมาจากความเชื่อและการใช้อารมณ์ชั่ววูบด้วยล่ะ การที่ต้องสานงานต่อจากผู้อื่นจะมีความวุ่นวายบ้างเพราะต้องดำเนินการให้เป็นไปตามข้อตกลงเดิมที่ทำไว้ หากคิดจะเปลี่ยนแปลงใดๆคงต้องค่อยเป็นค่อยไป คิดว่าเบื้องบนคงจะไม่ขัดและเห็นดีกับคุณเป็นแน่ พอคุยกันได้ ช่วงนี้คงต้องระวังบริวารจะทำอะไรลับหลังหรือปกปิดความผิดไว้ทำให้ไม่สามารถแก้ไขได้ทันท่วงที
ด้านการเงิน คล่องตัวดี มีเงินไหลเข้ามาจากหลายทาง แต่ควรใช้เท่าที่จำเป็นและเห็นสมควร มือเติบนักไม่ดี มิควรใช้แบบประชดหรือเพื่อตัดปัญหา จะสงเคราะห์ใครก็แค่อย่าให้เกินกำลังก็พอ
ส่วนเรื่องความรัก คนโสด คนที่เข้ามาพันพัวน่าจะเป็นคนที่มีเรือพ่วงติดมาด้วย ส่วนคนมีคู่ เรื่องที่กินใจกันลึกๆยังไม่เคลียร์ บรรยากาศดูไม่ค่อยดี
ราศีเมษ (เกิดระหว่างวันที่13 เมษายน- 13 พฤษภาคม)
ต้องรับภาระหน้าที่แทนคนอื่น แต่สถานการณ์โดยรวมก็ยังนับว่าดีขึ้นกว่าเดิมนิดหน่อย ได้รับผลดีจากการเปลี่ยนแปลง เรื่องบางอย่างต้องใช้ความชำนาญและความสามารถเฉพาะตัว ท่านจะได้รับข่าวคราวที่ทำให้หายเหนื่อยเป็นปลิดทิ้ง แต่ก็อย่าได้ทำการโดยประมาทและใจร้อนวู่วามจนเกินไปจะทำให้เดือดร้อนถึงผู้ใหญ่ที่หนุนอยู่ได้ ข้อจำกัดหรือเงื่อนไขในทางปฏิบัติจะได้รับการปลดเปลื้องหลังมีการพูดคุยแบบนอกรอบ เป็นจังหวะที่ควรจะต้องใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์ให้มากที่สุดถึงแม้จะไม่ใช่สิ่งที่ถนัดนักก็ตาม เก็บงานให้เรียบร้อยอย่าให้โดนตำหนิได้ ระวังการใช้อารมณ์นำหน้าเหตุผลด้วย สงบปากสงบคำไว้ดีที่สุดก่อนที่มันจะเป็นพิษย้อนกลับมาทำร้ายคุณเอง อย่าคิดทำอะไรที่ต้องเปลืองตัวโดยไม่จำเป็น
ด้านการเงิน ยังมีใช้มีจ่ายไม่ขาดมือ ได้เงินเป็นค่าชดเชยจากความสูญเสีย แต่ค่อนข้างที่จะใช้เงินเปลืองพอดู มีเรื่องให้ต้องเสียเงินตลอด ระวังเงินหาย มีปัญหาเกี่ยวกับบัญชี ถูกจิกเงินหรือได้ตังค์ทอนไม่ครบ
ส่วนเรื่องความรัก คนโสด มีคนที่หวังจะคี้ยวหญ้าอ่อนเหมือนคุณ ต้องลองกันสักตั้ง ส่วนคนมีคู่ มีปัญหาที่ค่อนข้างจะกระเทือนขาเตียง
ราศีพฤษภ (เกิดระหว่างวันที่ 14 พฤษภาคม-13 มิถุนายน)
คงจะต้องมีการตัดสินใจปรับเปลี่ยนวิธีการบางอย่างเพื่อจะได้บรรลุจุดมุ่งหมายที่ต้องการได้ไวขึ้น การดำเนินการบางเรื่องที่ภายนอกดูเหมือนว่าไม่มีอะไรแต่เอาเข้าจริงกลับแอบมีความยากซ่อนอยู่อย่างที่คุณเองก็คาดไม่ถึง จะถูกผู้ใหญ่จี้ถามเรื่องความคืบหน้าของภารกิจอยู่เนืองๆ บางกรณีจำเป็นต้องอาศัยความสัมพันธ์ของคนที่รู้จักมักคุ้นอยู่บ้าง ข้อสรุปที่รอจะได้คำตอบที่น่าพอใจในระดับหนึ่ง การเปลี่ยนแปลงในช่วงท้ายสัปดาห์จะเอื้อประโยชน์ต่อการจัดการหรือสะสางสิ่งต่างที่คั่งค้างอยู่ ควรมีความขยันที่คงเส้นคงวาและพัฒนาทักษะฝีมืออย่างสม่ำเสมอเพื่อที่จะคว้าโอกาสที่ผ่านเข้ามาได้ทันโดยที่ไม่ถูกมองข้ามไป มีสิทธิ์ที่จะได้เติบโตในสายงาน บางท่านจะเจองานแบบชีพจรลงเท้า
ด้านการเงิน ด้านการเงิน หาง่ายใช้คล่อง มีคนอนุเคราะห์ช่วยเหลือทำให้เงินไม่ค่อยขาดมือ แต่ถ้าไม่คิดจะเก็บหอมรอมริบไว้บ้างในวันข้างหน้าก็ค่อนข้างจะอันตราย มิควรใช้จ่ายไปอย่างสูญเปล่า
ส่วนเรื่องความรัก คนโสด ใช่ว่าจะไม่มีใครแค่ยังไม่พบใครที่คิดจะปักหลักปักฐานด้วย ส่วนคนมีคู่ หวานอมขมกลืน
ราศีเมถุน (เกิดระหว่างวันที่ 14 มิถุนายน-14 กรกฎาคม)
ได้อะไรที่เป็นรูปธรรมมากขึ้น ประสบความสำเร็จและเห็นผลได้ค่อนข้างชัดเจนในเรื่องที่ดำเนินการ มีโอกาสที่ผู้ใหญ่จะอนุมัติให้ต่อยอดหรือได้ในสิ่งที่เหนือกว่าความคาดหมาย ต้องใช้ศักยภาพของความเป็นผู้นำมากกว่าปรกติ ระวังความเกรงใจที่ไม่เข้าเรื่องจะทำให้เสียการณ์ใหญ่ ประเด็นความขัดแย้งลดลง แต่ความล่าช้าไม่ทันใจในเรื่องของระบบหรือหน่วยงานที่ต้องไปติดต่อยังมีปรากฏบ้างเป็นระยะ จำเป็นต้องใช้เทคนิคพิเศษส่วนตัวในการแก้ไขเหตุการณ์เฉพาะหน้าหรือปัญหาที่สมุนบริวารก่อไว้ ท่านจะได้เปิดโลกทัศน์ใหม่ เป็นจังหวะเหมาะที่คุณจะได้เปิดหูเปิดตาหรือได้ยืดเส้นยืดสาย จะได้ทดลองทำบางสิ่งที่มิเคยคิดว่าจะจับต้องมาก่อน ต้องทำงานร่วมกับต่างชาติ
ด้านการเงิน หมุนเวียนได้คล่องขึ้น แต่มิควรให้เปลี่ยนมือหรือแปรสภาพไวเกินไปนัก ส่วนใหญ่จะใช้ไปกับเด็กเล็กหรือสัตว์เลี้ยงและซ่อมของที่ชำรุด อะไรๆที่ถูกยืมไปจะได้คืนยาก
ส่วนเรื่องความรัก คนโสด พบรักต่างวัย ส่วนคนมีคู่ มีโอกาสที่จะได้ทายาท ได้เปลี่ยนบรรยากาศบ้างคงดี
ราศีกรกฎ (เกิดระหว่างวันที่15 กรกฎาคม-16 สิงหาคม)
งานล้นมือ ต้องใช้ความเพียรพยายามมากเป็นพิเศษ มีเรื่องเข้ามาให้คิดและพิจารณามิได้หยุดได้หย่อน ความก้าวหน้ายกระดับไปอีกขั้นก็ต้องวางแผนขั้นต่อไป หากจะต้องมีการตัดสินใจเลือกก็ต้องให้แน่ใจว่าเข้าใจในทุกแง่ทุกมุมอย่างชัดเจนซะก่อน อาจจะเจอสถานการณ์ที่ทำให้อดรนทนไม่ได้จำเป็นที่จะต้องยื่นมือเข้าไปช่วยหรือต้องทำอะไรสักอย่างเพื่อคลี่คลาย จะเพิ่มศัตรูด้วยความที่รู้เท่าไม่ถีงการณ์ของตนเองหรือเกิดจากหมู่คณะที่คุณมีส่วนร่วมอยู่ด้วย เหตุการณ์เฉพาะหน้าบางอย่างจะทำให้คุณนำเอาความเป็นโปรเฉพาะทางออกมาใช้โดยอัตโนมัติ เร่งประกอบร่างสิ่งต่างๆให้เสร็จเพราะช่วงปลายสัปดาห์จะยิ่งวุ่น การเจรจาหรือการทำสัญญาข้อตกลงควรจัดการให้ลุล่วงแต่เนิ่นๆ ระวังอุบัติเหตุ
ด้านการเงิน พอกินพออยู่ แต่ก็ยอมที่จะอดเพื่อให้ได้ในสิ่งที่ต้องการ ใช้เงินอย่างมีเป้าหมาย คงใจอ่อนยากสำหรับใครที่คิดจะรบกวนคนราศีนี้ ท่านที่เป็นลูกหนี้ของราศีนี้อาจจะรู้สึกหนาวๆร้อนๆเพราะหนีไม่พ้นโดนทวงแน่
ส่วนเรื่องความรัก คนโสด อย่าตื๊อให้เสียเวลา ทำอย่างไรคุณก็ยังไม่อยู่ในสายตาหรอก ส่วนคนมีคู่ ต้องมีความอดทนอดกลั้น หนักนิดเบาหน่อยก็อภัยกัน
ราศีสิงห์ (เกิดระหว่างวันที่17 สิงหาคม-16 กันยายน)
จะมีการบุกเบิกเริ่มต้นหรือทดลองทำอะไรใหม่ๆซึ่งก็ควรที่จะต้องเผื่อใจไว้ด้วย หลายอย่างอาจไม่เป็นไปตามที่คิดหรือผิดเพี้ยนไปจากความต้องที่จะให้เป็น เกิดความสับสนหรือไขว้เขวเหตุเพราะคุณเองที่ไม่หนักแน่นคล้อยตามคนอื่นง่ายไปและไม่พยายามที่จะตรวจสอบข้อมูลอีกต่างหาก ยังขาดความชำนาญในการใช้เครื่องไม้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ไฮเทค สิ่งที่ทำยังต้องมีการพัฒนาและปรับปรุงอีกหลายจุด จะได้รับอิทธิพลของความคิดและความเชื่อบางอย่าง ระวังปัญหาระยะยาวที่เกิดจากข้อผูกพันตามสัญญา ความผิดปรกติบางอย่างเป็นเรื่องที่คุณไม่ทันคิดดังนั้นจะทำการใดให้รอบคอบไว้ก่อนเป็นดี การเอาแต่อารมณ์ของตนเป็นใหญ่จะทำลายสัมพันธภาพของหุ้นส่วนและเพื่อนร่วมงานได้
ด้านการเงิน ออกจะตึงมือสักหน่อย อย่าหารื่องเสียเงินโดยใช่เหตุ งบมีค่อนข้างจำกัด ควรประยุกต์สิ่งของเครื่องใช้ดีกว่าที่จะซื้อใหม่ ช่วงปลายสัปดาห์อาจจะขยับตัวดีขึ้นเล็กน้อย
ส่วนเรื่องความรัก คนโสด ยังขาดเสน่ห์ที่จะมัดใจเพศตรงข้าม ส่วนคนมีคู่ ขัดคอกันบ่อยๆไม่ดีแน่
ราศีกันย์ ( เกิดระหว่างวันที่17 กันยายน-16 ตุลาคม)
เกิดความระส่ำระสายเบาๆแต่การที่ลงไปดูแลอะไรๆด้วยตนเองก็จะทำให้สิ่งที่เป็นปัญหานั้นคลี่คลายลงไปได้เนื่องจากสามารถตัดสินใจได้ในทันที แก้ทางที่หน้างานได้แบบทันควัน มีความจำเป็นที่ทำให้ต้องมีการปรับตารางการทำงานใหม่ ต้องทำการบางอย่างเพื่อสานต่อเจตนารมณ์ของผู้ใหญ่ เรื่องที่ต่อสู้ดิ้นรนเริ่มเห็นอะไรที่เข้าเค้าบ้างแล้ว การประสานงานหรือการเจรจาต่อรองต้องอาศัยความใจเย็นจึงจะได้ผล จะมีเรื่องทยอยเข้ามาให้ได้คิดตลอดไม่ว่าจะของตนหรือของคนอื่นซึ่งบางทีคิดให้แทบตายแต่ไม่นำไปใช้เลยก็มี ท่านที่มีหุ้นส่วนช่วงนี้อาจจะมีปัญหาที่ไม่เข้าใจกันสิ่งสำคัญก็คืออย่าพูดกันด้วยอารมณ์ สมุนหาความยุ่งยากเดือดร้อนมาให้ หรือทะเลาะกันเองซึ่งส่งผลกระทบถึงภารกิจที่ทำอยู่
ด้านการเงิน กระเป๋าแฟบง่าย มีแต่เรื่องต้องจ่าย โอกาสติดลบสูง แต่เครดิตยังพอมีเลยยังพอมีที่ให้หยิบยืม แต่ก็หมดสิทธิ์ที่จะฟุ้งเฟ้อ ควรตรวจสภาพสินค้าก่อนซื้ออาจเจอของมีตำหนิ
ส่วนเรื่องความรัก คนโสด พบเป้าหมาย แต่มีคู่แข่งหลายเชียว ส่วนคนมีคู่ ถนอมน้ำใจกันไว้นั่นแหละวิเศษสุด
ราศีตุลย์ (เกิดระหว่างวันที่17 ตุลาคม- 15 พฤศจิกายน)
การงานที่เคยกระท่อนกระแท่นดูเหมือนว่าจะได้รับการแก้ไขอย่างน้อยก็ในระดับหนึ่งพอที่จะเบาใจได้ ส่วนคนที่เคยหายหน้าหายตาหรือไม่ค่อยจะญาติดีกันนักจะกลับมาขอพึ่งพิงหรือมีวัตถุประสงค์อะไรบางอย่าง เป็นธรรมดาของคนที่ดวงกำลังรุ่ง หากไม่เหลือบ่ากว่าแรงพอช่วยได้ก็จัดไปแต่ก็ควรที่จะคิดวิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณด้วย จะได้แรงบันดาลใจจากการเดินทางหรือการท่องโลกโซเชียล จะบังเกิดไอเดียแจ่มๆหลายอย่างซึ่งมีความเป็นไปได้ที่จะได้รับความสนใจจากผู้ใหญ่ แต่พวกที่ชอบฉกฉวยโอกาสหรือจอมแย่งซีนมีเยอะกว่าที่คุณคิดดังนั้นอย่าหลุดปากพูดหรือไว้ใจใครง่ายดายนัก มีโอกาสที่จะได้รับการทาบทามให้เป็นวิทยากรพิเศษ ชีพจรลงเท้า
ด้านการเงิน ต้องขยันลูกเดียว จะได้ค่าตอบแทนเพิ่มขึ้นจากหยาดเหงื่อแรงงาน ต้องคุมรายจ่ายให้อยู่หมัด อย่าหาเรื่องเสียเงิน ควรสำรองเพื่อเหตุฉุกเฉินด้วยโดยเฉพาะเกี่ยวกับสุขภาพ
ส่วนเรื่องความรัก คนโสด เจอคนที่รู้สึกดีและออกจะมีอาการว่าปลื้มเป็นพิเศษ ส่วนคนมีคู่ เป็นที่พึ่งให้กันได้เป็นอย่างดี
ราศีพิจิก (เกิดระหว่างวันที่16 พฤศจิกายน- 15 ธันวาคม)
ความท้าทายใหม่ๆทยอยเข้ามาเป็นระยะ บางสถานการณ์ก็เหมือนกับว่าถูกลองเชิงกลายๆ เป็นช่วงเวลาที่ต้องใช้หัวคิดมีได้หยุด แต่ความชำนาญเฉพาะทางบางอย่างทำให้คุณมีภาษีหรือมีความเป็นต่อผู้อื่นอยู่พอสมควร จะมีเครดิตในการเจรจาต่อรองที่มากขึ้นกว่าเดิม พึงระวังการทำอะไรที่ล้ำเส้นหรือก้าวก่ายอำนาจหน้าที่โดยตรงของผู้อื่นไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอันใดก็ตาม หลีกเลี่ยงการโต้เถียงที่ไม่สร้างสรรค์หรือไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ใดๆ มีบางเรื่องที่คุณจะถูกกดดันให้ต้องรับปาก ควรต้องหาทางหนีทีไล่หรือคำปฏิเสธแบบบัวมิให้ช้ำน้ำมิให้ขุ่น คำตอบหรือข้อสรุปที่รอคอยจะได้ผลเป็นที่น่าพอใจในระดับหนึ่ง สิ่งที่ต้องต่อสู้ฟันฝ่ายังมีอีกมาก บางกรณีจำเป็นต้องใช้วิธีการที่พลิกแพลงบ้าง ทำความเข้าใจในสัญญาต่างๆให้ดีบางทีอาจมีนัยยะบางอย่างซ่อนอยู่ ทำการใดก็อย่าได้ประมาทล่ะ
ด้านการเงิน หมุนเงินเก่ง แต่ก็ยังเป็นในลักษณะของการรับซ้ายจ่ายขวาอยู่ เงินเพียงแค่ผ่านมือเท่านั้น หากินตัวเป็นเกลียว ระวังจะสูญเงินฟรีจากความไม่รอบคอบ ได้ของไม่คุ้มราคาที่จ่ายไป
ส่วนเรื่องความรัก คนโสด มีสิทธิ์ที่จะปิ๊งกันในแวดวงเดียวกัน ส่วนคนมีคู่ มิควรทำเรื่องเล็กให้เป็นเรื่องใหญ่ ถือสาในเรื่องไม่เป็นเรื่อง
ราศีธนู (เกิดระหว่างวันที่ 16 ธันวาคม- 15 มกราคม)
แม้ว่าหลายๆสิ่งจะไม่ค่อยเป็นใจแต่ด้วยศักยภาพและความมุ่งมั่นตั้งใจก็จะนำพาให้คุณไปถึงเป้าหมายได้ในที่สุด ปัญหาที่หน้างานยังมีให้ได้แก้ไขอยู่เนืองๆ บางครั้งจะเจอกับการตัดสินใจที่อยากลำบากแต่ถึงกระนั้นก็ต้องยึดความถูกต้องเป็นหลักโดยมิเห็นแก่หน้าใคร ความเกรงใจที่ไม่เข้าท่าจะส่งผลกระทบในระยะยาว ระวังการทำอะไรที่วู่วามปราศจากการไตร่ตรองโดยรอบคอบ ควต้องเพิ่มความสุขุมคัมภีรภาพให้มากกว่าเดิม บางรื่องที่ได้รับมอบหมายมาอาจมิใช่อะไรที่ถนัดแต่ก็คงไม่ยากเกินกว่าจะเรียนรู้ ช่วงกลางสัปดาห์ไปจะได้รับสัญญาณบางอย่างในทางที่เป็นบวก จะมีสิทธิ์มีเสียงในการเจรจาต่อรองและได้รับการสนับสนุนในสิ่งที่นำเสนอมากขึ้น ได้แนวร่วมเพิ่ม การปรับปรุงบางอย่างในที่ทำงานส่งผลให้ฮวงจุ้ยของคุณดีขึ้นอย่างเหลือเชื่อ
ด้านการเงิน จะมีรายได้เข้าหมุนมากขึ้นกว่าเดิม พอที่จะมีเงินติดกระเป๋าบ้าง จะมีคนเข้ามาจุนเจือ มีลาภปาก ได้ของฝากจากทางไกล ใช้จ่ายตามใจมากจะไม่ป็นผลดีควรพอใจในสิ่งที่ตนมี
ส่วนเรื่องความรัก คนโสด มีรักที่ต้องหลบๆซ่อนๆ หรืออย่างดีก็ยังมิเปิดเผยให้ผู้ใดรู้ได้ในเวลานี้ ส่วนคนมีคู่ จะมิค่อยได้ใช้เวลาอยู่ด้วยกันมากนัก อันเนื่องมาจากภารหน้าที่