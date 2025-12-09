xs
xsm
sm
md
lg

“โขนรามเกียรติ์ ชุด สิ้นอสุรา พระจักราคืนนคร” ที่พาราไดซ์ พาร์ค 10 ธ.ค. นี้

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ร่วมสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมร่วมกันสืบสานคู่แผ่นดิน พาราไดซ์ พาร์ค ศูนย์การค้าในเครือเอ็ม บี เค พร้อมพาคุณไปดื่มด่ำและสัมผัสกับความงดงามของศิลปวัฒนธรรมไทยกับแสดงโขนนาฏยศาสตร์แห่งแผ่นดิน ในงาน PARADISE PARK KHON THE THEATER โดยในเดือนธันวาคม พบกับการแสดง โขนรามเกียรติ์ ชุด สิ้นอสุรา พระจักราคืนนคร โดยเนื้อเรื่องได้กล่าวถึง ทศกัณฐ์ที่ออกตรวจพลและจัดทัพยักษ์ ณ พระลานกรุงลงกา เพื่อยกทัพต่อสู้กับพระราม ขณะเดียวกันพระรามและพระลักษมณ์ก็ตรวจพลและจัดทัพวานร ก่อนที่ทั้งสองกองทัพจะปะทะกันจนทศกัณฐ์พ่ายแพ้ หลังสงครามสิ้นสุด พระราม นางสีดา และพระลักษมณ์เสด็จมากรุงศรีอยุธยา ประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และพระราชทานบรรดาศักดิ์แก่พลวานรและเหล่าเสนาอำมาตย์ จากนั้นพระรามทรงอัญเชิญพระราชมารดาทั้งสาม ตลอดจนพระพรต พระลักษมณ์ พระสัตรุด และนางสีดา เสด็จกลับสู่พระราชฐาน การแสดงดังกล่าวนอกจากความสนุกและความสวยงามของศิลปะการร่ายรำอันงดงามของตัวละครแล้ว ยังถ่ายทอดคติและคุณธรรมสำคัญ เช่น คุณธรรมของผู้นำที่ดี ความสามัคคี และความดีชนะความชั่ว


มาร่วมสัมผัสความสวยงามและเสน่ห์ของโขนไทย ที่งาน PARADISE PARK KHON THE THEATER ในวันพุธที่ 10 ธันวาคม 2568 ณ ชั้น 1 ลานรอยัลพาร์ค พลาซ่า ศูนย์การค้าพาราไดซ์ พาร์ค การแสดงออกเป็น 2 รอบ เวลา 14.00 น. และ 17.30 น. (รอบละ 60 นาที) ชมฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เอ็ม บี เค คอนแทคท์เซ็นเตอร์ 1285 พร้อมติดตามกิจกรรม และโปรโมชันดี ๆ ของศูนย์การค้าพาราไดซ์ พาร์ค ได้ที่ www.paradisepark.co.th หรือเฟซบุ๊กเพจ Paradise Park อินสตาแกรม paradisepark_th และยูทูป paradiseparkchannel









“โขนรามเกียรติ์ ชุด สิ้นอสุรา พระจักราคืนนคร” ที่พาราไดซ์ พาร์ค 10 ธ.ค. นี้
“โขนรามเกียรติ์ ชุด สิ้นอสุรา พระจักราคืนนคร” ที่พาราไดซ์ พาร์ค 10 ธ.ค. นี้
“โขนรามเกียรติ์ ชุด สิ้นอสุรา พระจักราคืนนคร” ที่พาราไดซ์ พาร์ค 10 ธ.ค. นี้
“โขนรามเกียรติ์ ชุด สิ้นอสุรา พระจักราคืนนคร” ที่พาราไดซ์ พาร์ค 10 ธ.ค. นี้
“โขนรามเกียรติ์ ชุด สิ้นอสุรา พระจักราคืนนคร” ที่พาราไดซ์ พาร์ค 10 ธ.ค. นี้
+1
กำลังโหลดความคิดเห็น