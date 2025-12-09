“โขนรามเกียรติ์ ชุด สิ้นอสุรา พระจักราคืนนคร” ที่พาราไดซ์ พาร์ค 10 ธ.ค. นี้

ร่วมสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมร่วมกันสืบสานคู่แผ่นดิน พาราไดซ์ พาร์ค ศูนย์การค้าในเครือเอ็ม บี เค พร้อมพาคุณไปดื่มด่ำและสัมผัสกับความงดงามของศิลปวัฒนธรรมไทยกับแสดงโขนนาฏยศาสตร์แห่งแผ่นดิน ในงาน PARADISE PARK KHON THE THEATER โดยในเดือนธันวาคม พบกับการแสดง โขนรามเกียรติ์ ชุด สิ้นอสุรา พระจักราคืนนคร โดยเนื้อเรื่องได้กล่าวถึง ทศกัณฐ์ที่ออกตรวจพลและจัดทัพยักษ์ ณ พระลานกรุงลงกา เพื่อยกทัพต่อสู้กับพระราม ขณะเดียวกันพระรามและพระลักษมณ์ก็ตรวจพลและจัดทัพวานร ก่อนที่ทั้งสองกองทัพจะปะทะกันจนทศกัณฐ์พ่ายแพ้ หลังสงครามสิ้นสุด พระราม นางสีดา และพระลักษมณ์เสด็จมากรุงศรีอยุธยา ประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และพระราชทานบรรดาศักดิ์แก่พลวานรและเหล่าเสนาอำมาตย์ จากนั้นพระรามทรงอัญเชิญพระราชมารดาทั้งสาม ตลอดจนพระพรต พระลักษมณ์ พระสัตรุด และนางสีดา เสด็จกลับสู่พระราชฐาน การแสดงดังกล่าวนอกจากความสนุกและความสวยงามของศิลปะการร่ายรำอันงดงามของตัวละครแล้ว ยังถ่ายทอดคติและคุณธรรมสำคัญ เช่น คุณธรรมของผู้นำที่ดี ความสามัคคี และความดีชนะความชั่ว
มาร่วมสัมผัสความสวยงามและเสน่ห์ของโขนไทย ที่งาน PARADISE PARK KHON THE THEATER ในวันพุธที่ 10 ธันวาคม 2568 ณ ชั้น 1 ลานรอยัลพาร์ค พลาซ่า ศูนย์การค้าพาราไดซ์ พาร์ค การแสดงออกเป็น 2 รอบ เวลา 14.00 น. และ 17.30 น. (รอบละ 60 นาที) ชมฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เอ็ม บี เค คอนแทคท์เซ็นเตอร์ 1285 พร้อมติดตามกิจกรรม และโปรโมชันดี ๆ ของศูนย์การค้าพาราไดซ์ พาร์ค ได้ที่ www.paradisepark.co.th หรือเฟซบุ๊กเพจ Paradise Park อินสตาแกรม paradisepark_th และยูทูป paradiseparkchannel