เอาใจนักช็อปส่งท้ายปี กับแคมเปญ “MEGA SHOP TO THE MOON”

วรรณวิมล อรดีดลเชษฐ์ ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด ศูนย์การค้าเมกาบางนา ร่วมกับ วรนุช ศิรธรานนท์ เจ้าหน้าที่บริหารระดับ Senior Vice President ฝ่ายการตลาดบัตรเครดิต ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ชวนผู้ถือบัตรเครดิตวีซ่าธนาคารกรุงเทพ ยกระดับประสบการณ์ช็อปปิ้งสุดคุ้มส่งท้ายปี ด้วยแคมเปญพิเศษ “MEGA SHOP TO THE MOON” ช็อปรับคุ้ม ทะลุขีดจำกัด มอบสิทธิพิเศษถึง 3 ต่อสุดคุ้ม เมื่อใช้จ่ายภายในศูนย์การค้า เมกาบางนา ตั้งแต่วันนี้ – 4 มกราคม 2569
สิทธิพิเศษเฉพาะผู้ถือบัตรเครดิตวีซ่าธนาคารกรุงเทพรับ 3 คุ้มสุดพิเศษเอ็กซ์คลูซีฟที่ เมกาบางนา
คุ้มที่ 1: รับส่วนลดสูงสุด 50% จากร้านค้าและร้านอาหารชั้นนำที่ร่วมรายการภายในศูนย์ฯ ได้แก่ AU BON PAIN, บ้านหญิง, BHC CHICKEN, BONCHON, BOON TONG KEE, COCO ICHIBANYA, EASY บัดดี้, FUJI, HONG BAO, HUA SENG HONG, IPPUDO, KATSUYA, KOUEN, LONG JOHN SILVER’S, NICE TWO MEAT U, โอ้กะจู๋, OH! JUICE, OISHI GRAND, PEPPER LUNCH, SAEMAEUL, SHABUSHI, SINDOSEGI, SMITH & CO, SOLSOT, STARBUCKS, SUSHIRO, THE BIBIMBUB, TONKATSU AOKI, YAKINIKU LIKE, ZEN, เสือร้องไห้, BLUE ELEPHANT, CHARLES & KEITH, GIVENCHY, GUERLAIN, H&M, H&M HOME, HER HYNESS, KEDS, MATCHBOX, OAKLEY, SMILEYHOUND และ ZARA
คุ้มที่ 2: รับ MEGA VOUCHER สูงสุด 200 บาท เมื่อใช้จ่ายครบ 2,000 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป (รับ MEGA VOUCHER มูลค่า 100 บาท จำกัด 1 สิทธิ/เดือน/บัญชีบัตร รวมสูงสุด 2 สิทธิตลอดรายการ)
คุ้มที่ 3: แลกรับเครดิตเงินคืน 15% เมื่อใช้คะแนนสะสม THANK YOU REWARDS แลกเท่ายอดใช้จ่ายต่อเซลส์สลิป (ส่ง SMS ลงทะเบียนตามเงื่อนไข ค่าบริการ 3 บาท/ครั้ง)
*เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารและบริษัทฯ กำหนด, บัตรเครดิตใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนด จะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16%
แคมเปญ “MEGA SHOP TO THE MOON” ถือเป็นอีกหนึ่งแคมเปญสุดพิเศษที่เมกาบางนาได้ร่วมกับพันธมิตรชั้นนำธนาคารกรุงเทพ ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ของลูกค้า ทั้งการช็อปปิ้ง พักผ่อน และรับประทานอาหาร ภายใต้แนวคิด “YOUR EVERYDAY MEETING PLACE” ที่พร้อมเติมเต็มประสบการณ์ชีวิตที่ดีในทุกๆ วัน