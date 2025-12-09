โรบินสันไลฟ์สไตล์ มุ่งสู่การเป็น Central to Life

ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ ในเครือเซ็นทรัล รีเทล ตั้งเป้าหมายที่สอดรับกับจุดมุ่งหมายหลักของเซ็นทรัล รีเทลในการเป็นศูนย์กลางชีวิตของทุกคนหรือ “Central to Life” ที่มุ่งสร้างสมดุลระหว่างการเติบโตทางธุรกิจและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนเติบโตไปด้วยกันอย่างแข็งแกร่ง ตั้งแต่ “ลูกค้า” ได้รับประสบการณ์การใช้ชีวิตที่ตอบโจทย์คนในแต่ละพื้นที่ “คู่ค้า” ที่ได้รับการสนับสนุนให้เติบโตในระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน และ “สังคม” ที่ได้รับประโยชน์จากการพัฒนาโครงการด้านการศึกษา อาชีพ และสิ่งแวดล้อมทั่วประเทศ ซึ่งสอดคล้องกับเจตนารมณ์ Retail and Wholesale for All ของเซ็นทรัล รีเทล ที่มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยนอกเหนือจากเป้าหมายทางธุรกิจแล้วยังคำนึงครอบคลุมทุกมิติ ทั้งมิติเศรษฐกิจ มิติสังคม และ มิติสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนให้กับทุกคนอย่างแท้จริง
เลิศวิทย์ ภูมิพิทักษ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ ในเครือเซ็นทรัล รีเทล เปิดเผยว่า “ที่โรบินสันไลฟ์สไตล์ เราเชื่อมั่นว่าความยั่งยืนไม่ใช่เพียงเป้าหมายขององค์กร แต่เป็นหัวใจของการเติบโตที่ต้องขับเคลื่อนไปพร้อมกับทุกภาคส่วน เราจึงมุ่งดำเนินธุรกิจด้วยเป้าหมายการเป็น Central to Life ที่เป็นทั้งศูนย์กลางการใช้ชีวิตของลูกค้า และยังรวมไปถึงการเป็นศูนย์กลางของการสร้างคุณค่าร่วม ระหว่างธุรกิจ คู่ค้า และชุมชน เพื่อให้การเติบโตของเรามีความหมายต่อผู้คน และคุณภาพสิ่งแวดล้อมในทุกพื้นที่ที่เราเข้าไปมีดำเนินธุรกิจ”
ภายใต้เป้าหมายการเป็น Central to Life โรบินสันไลฟ์สไตล์มุ่งเป็นศูนย์กลางการใช้ชีวิตของคนในแต่ละเมือง พร้อมด้วยการเป็นศูนย์กลางของการเชื่อมโยงทุกภาคส่วนให้เติบโตไปด้วยกันอย่างสมดุล โดยยึดปรัชญา CRC Care มาเป็นกรอบในการดำเนินงาน ซึ่งเป็นปรัญชาที่กำหนดแนวทาง ตั้งแต่ การดูแลผู้คน พนักงาน ชุมชน และพันธมิตร ไปจนถึงการสร้างสังคมที่เท่าเทียม และการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างคุณค่าร่วมที่เกิดประโยชน์ทั้งต่อธุรกิจ ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ผ่านความร่วมมือกับพันธมิตรในทุกภาคส่วน ทั้งหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชน ต่อยอดสู่โครงการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม สอดรับกับเจตนารมณ์ของเซ็นทรัล รีเทล ในการเป็น Retail and Wholesale for All สร้างผลกระทบเชิงบวกต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมในระยะยาว
ยกระดับศูนย์การค้าให้เป็น ‘แพลตฟอร์มแห่งการเติบโต’ สร้างคุณค่าร่วมกับสังคมทั่วประเทศ
ในมิติด้านสังคม โรบินสันไลฟ์สไตล์ได้ต่อยอดเจตนารมณ์ Retail and Wholesale for All ให้เกิดขึ้นจริงในทุกพื้นที่ โดยเปิดพื้นที่ศูนย์การค้าให้เป็น ‘แพลตฟอร์มแห่งการเติบโต’ ที่เชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ชุมชน และภาคประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมในการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คน ผ่านกิจกรรมที่ให้ทั้ง ความรู้เพื่อสร้างงานสร้างอาขีพ ส่งเสริมเศรษฐกิจขุมชน ไปจนถึงสร้างสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้กับทุกๆ พื้นที่
โรบินสันไลฟ์สไตล์ให้ความสำคัญกับ การสร้างรากฐานแห่งการเรียนรู้ เพื่อยกระดับศักยภาพของผู้คนในแต่ละพื้นที่ โดยใช้ศูนย์การค้าฯ เป็นศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ทักษะ และนวัตกรรม ผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย ตั้งแต่การเสริมสร้างทักษะอาชีพ การเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ ไปจนถึงกิจกรรมสันทนาการที่ส่งเสริมการใช้เวลาว่างอย่างมีคุณค่า อาทิ
- นิทรรศการศิลปนิพนธ์ “ACT ART exhibition” มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จัดพื้นที่เพื่อให้นักศึกษาแสดงศักยภาพทางศิลปะร่วมสมัย
- งานเปิดบ้านวิทยาลัยเทคนิคตรัง ที่เปิดเวทีแสดงผลงานของนักเรียนอาชีวศึกษาและนวัตกรรมอาชีพ เพื่อพัฒนาศักยภาพแรงงานรุ่นใหม่ในอนาคต
- Open House มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด และ เปิดโลกแห่งการเรียนรู้จากกลุ่มโรงเรียนวชิรปราการ กำแพงเพชร ที่เปิดโอกาสให้เยาวชนและชุมชนเข้าถึงการศึกษาต่อและแนะแนวอาชีพ
- งานนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภาคกลาง จ. ปราจีนบุรี เพื่อแสดงศักยภาพของนักเรียนอาชีวะและเชื่อมโยงสู่ภาคอุตสาหกรรม
- ศิลปะดนตรีพื้นบ้านสู่นวัตกรรมร่วมสมัย จ. บุรีรัมย์ ที่ต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นให้ร่วมสมัยผ่านการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ สร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนเห็นคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมไทย
ในอีกมิติสำคัญของความยั่งยืน โรบินสันไลฟ์สไตล์มุ่งสนับสนุนเศรษฐกิจท้องถิ่น ที่ทุกภาคส่วนสามารถเติบโตไปพร้อมกันอย่างยั่งยืน โดยเปิดพื้นที่ศูนย์การค้าให้เป็นเวทีให้ผู้ประกอบการท้องถิ่น เกษตรกร และกลุ่มอาชีพชุมชน ได้แสดงศักยภาพ สร้างรายได้ และเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายใหม่ๆ มากขึ้น ส่งเสริมการเติบโตของธุรกิจควบคู่กับความเข้มแข็งของชุมชนในแต่ละจังหวัด การดำเนินงานเหล่านี้ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรม เสริมศักยภาพผู้ประกอบการรายย่อย อาทิ
- มหกรรม “ชวน ชิม ช้อป ใช้ Soft Power Connects Local to Global 2025” สาขาราชพฤกษ์และสาขาสุวรรณภูมิ รวบรวมของกิน ของใช้ ของดี จากชุมชนท้องถิ่นทั่วไทย ไว้ที่เดียว อุดหนุน Soft Power ไทย สร้างพลังท้องถิ่นสู่เวทีโลก
- งานตลาดสินค้าราคาประหยัด จ.สมุทรปราการ ที่เปิดพื้นที่จำหน่ายสินค้าราคาย่อมเยาเพื่อลดค่าครองชีพให้กับประชาชนในพื้นที่
- โครงการหลวง Strawberry Festival จ. ตรัง สนับสนุนผลผลิตจากโครงการหลวงและสินค้าเกษตรปลอดสารพิษ สร้างรายได้ให้เกษตรกรในพื้นที่ภาคใต้
- Farm School จ. ลพบุรี กิจกรรมท่องเที่ยวเชิงเกษตรและโฮมสเตย์ ที่เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้เรียนรู้วิถีเกษตรปลอดภัย ถ่ายทอดองค์ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นจากเกษตรกรตัวจริง สร้างรายได้เสริมให้ชุมชน
- มหกรรมสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP จ.ปราจีนบุรี เวทีแสดงและจำหน่ายสินค้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่น สร้างรายได้หมุนเวียนกลับสู่ชุมชน
- Add To Cart Bangkok 2025 สาขาสุวรรณภูมิ เปิดโอกาสให้ร้านแฟชั่นตัวท็อปจากโลกออนไลน์ ได้มีพื้นที่ในการพบปะลูกค้าตัวจริง เพื่อมอบโอกาสให้ผู้ประกอบการรายย่อยได้มีพื้นที่ประกอบธุรกิจและรับข้อคิดเห็นจากลูกค้าโดยตรง และยังเป็นการอำนวยความสะดวกให้ลูกค้าทั่วไป สามารถเลือกซื้อสินค้าได้อย่างสะดวกสบาย
นอกจากการสร้างโอกาสทางการศึกษาและอาชีพแล้ว โรบินสันไลฟ์สไตล์ยังให้ความสำคัญกับ กิจกรรมเพื่อส่งเสริมสุขภาพอนามัยและสุขภาวะที่ดีของคนในพื้นที่ โดยมุ่งส่งเสริมให้ศูนย์การค้าเป็นศูนย์กลางแห่งการดูแลสุขภาพที่ทุกคนเข้าถึงได้ง่าย ผ่านความร่วมมือกับหน่วยงานด้านสาธารณสุข โรงพยาบาล และองค์กรสังคม เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทั่วประเทศอย่างต่อเนื่อง อาทิ
- รวมพลังทำดีบริจาคโลหิต ร่วมกับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เพื่อเพิ่มปริมาณโลหิตสำรองให้เพียงพอต่อความต้องการของโรงพยาบาลในแต่ละภูมิภาค
- วันงดสูบบุหรี่โลก จ. ถลาง ที่จัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องโทษของบุหรี่แก่เยาวชน พร้อมกิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อรณรงค์สังคมปลอดบุหรี่
- “Professional Health Care” จ.บ้านฉาง กิจกรรมดูแลสุขภาพแบบมืออาชีพ โดยทีมแพทย์โรงพยาบาลมิชชั่น มอบบริการตรวจสุขภาพและให้ความรู้ด้านเวชปฏิบัติแก่ประชาชน
- สุขภาพดีวันแรงงานไทย จ. มุกดาหาร ให้บริการตรวจสุขภาพฟรี พร้อมให้คำแนะนำด้านโภชนาการและการดูแลสุขภาพเชิงป้องกัน
- 72 ปี วิ่งต้าน NCDs จ. ชัยภูมิ กิจกรรมวิ่งการกุศลเพื่อรณรงค์ลดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) และระดมทุนสนับสนุนโรงพยาบาลในพื้นที่
เดินหน้าพลังงานสะอาด สู่เป้าหมาย Net Zero อย่างยั่งยืน
โรบินสันไลฟ์สไตล์เดินหน้านโยบายสร้างความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมในรูปแบบต่างๆ ตามเป้าหมาย Net Zero ของเซ็นทรัล รีเทล ผ่านโครงการด้านพลังงานสะอาดและประสิทธิภาพพลังงานอย่างเป็นรูปธรรมต่อเนื่อง โดยตั้งแต่ปี 2560 – ตุลาคม 2568 ได้ติดตั้ง Solar Rooftop ครอบคลุมแล้วกว่า 25 สาขา ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสะสมกว่า 121,817.76 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า หรือทดแทนการปลูกต้นไม้กว่า 13,535,307 ต้น นอกจากนี้ในปี 2567 – กรกฏาคม 2568 ได้ติดตั้ง โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์อัจฉริยะ (LED Solar Street Light) ใน 26 สาขาทั่วประเทศ ลดค่าไฟและ Peak Charge รวมกว่า 2 ล้านบาทต่อปี ที่สามารถช่วยลดการปล่อยคาร์บอนกว่า 200 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าหรือทดแทนการปลูกต้นไม้กว่า 60,000 ต้น ขณะเดียวกันยังเร่งขยายโครงสร้างพื้นฐานการเดินทางสะอาด ด้วยการติดตั้ง EV Charging Station ร่วมกับพันธมิตร OR EV Station PluZ และ Tesla แล้วจำนวน 30 จุด และมีแผนขยายเพิ่มเติมในสาขาทั่วประเทศ เพื่อสนับสนุนการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ในด้านการยกระดับประสิทธิภาพพลังงาน อาคารศูนย์การค้ายังนำเทคโนโลยี AI Chiller Plant Optimization ที่ใช้ IoT + AI แบบ Real-time มาบริหารระบบปรับอากาศ เพื่อลดการใช้พลังงานและทรัพยากร
เพื่อก้าวต่อสู่อนาคตสีเขียว โรบินสันไลฟ์สไตล์ได้วางโรดแมปพลังงานสะอาด ซึ่งจะมีโครงการในอนาคตอีกมากมาย อาทิ Energy Storage System (ESS), Solar PV Walls และ การแปรสภาพ พลังงานลมเป็นไฟฟ้า ตลอดจนการจัดหาพลังงานหมุนเวียนทดแทนไฟฟ้าจากระบบเดิม เพื่อยกระดับประสิทธิภาพของระบบพลังงาน และลดการปล่อยคาร์บอนในระยะยาว
“เราตระหนักดีว่าความยั่งยืนไม่สามารถเกิดขึ้นได้จากการดำเนินงานเพียงลำพัง การขับเคลื่อนด้านความยั่งยืนนั้นจะต้องเดินหน้าไปด้วยกันทั้งระบบ เป็นการเติบโตทางธุรกิจกับความรับผิดชอบต่อ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม อย่างสมดุล หรือ ‘Retail and Wholesale for All’ เราจึงตั้งเป้าให้ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์เป็นจุดเชื่อมโยงของผู้คน ชุมชน และพันธมิตรในแต่ละพื้นที่ เพื่อสร้างคุณค่าร่วมในทุกระดับ ตั้งแต่การยกระดับคุณภาพชีวิตผู้บริโภค การสนับสนุนคู่ค้าและผู้ประกอบการรายย่อยในระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน ไปจนถึงการเป็นเวทีเปิดรับโครงการภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนที่มุ่งสร้างสังคมคุณภาพ” เลิศวิทย์ กล่าวสรุป
แนวทางการดำเนินธุรกิจของ โรบินสันไลฟ์สไตล์ ผ่านเจตนารมณ์ ‘Retail and Wholesale for All’ สะท้อนชัดถึงพลังแห่งการสร้างคุณค่าร่วมที่เชื่อมโยงธุรกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมเข้าด้วยกันอย่างกลมกลืน พร้อมสร้างผลกระทบเชิงบวก (Positive Impact) ให้เกิดขึ้นกับทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ลูกค้า คู่ค้า ไปจนถึงชุมชนในทุกจังหวัดทั่วประเทศ ตอกย้ำเป้าหมายการเป็น “Center to Life” หรือศูนย์กลางการใช้ชีวิต ที่ไม่เพียงมอบความสุขและประสบการณ์ในการช้อปปิ้งเท่านั้น แต่ยังเป็น “ศูนย์กลางของการใช้ชีวิตที่ยั่งยืนเพื่อทุกคน” ที่ขับเคลื่อนด้วยพลังของการมีส่วนร่วม และจะยังคงเดินหน้าเสริมสร้าง Ecosystem แห่งความยั่งยืนนี้ให้เติบโตเคียงข้างคนไทยตลอดไป
