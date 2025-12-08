เฉลิมฉลองเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่ ณ โรงแรมบันยันทรี กรุงเทพ

โรงแรมบันยันทรี กรุงเทพ ขอเชิญทุกท่านร่วมเปิดประตูสู่เทศกาลแห่งความสุขใจกลางมหานคร ดื่มด่ำกับบรรยากาศสุดตระการตาและเพลิดเพลินกับมหกรรมอาหารเลิศรส ไม่ว่าจะเป็นบุฟเฟ่ต์นานาชาติที่คัดสรรอย่างพิถีพิถัน ดินเนอร์สุดพิเศษบนเรือหรูริมแม่น้ำเจ้าพระยา หรือการชมวิวเมืองแบบ 360 องศา ณ ห้องอาหารชั้นสูงสุดของโรงแรม
พิเศษสำหรับปีนี้ ค่ำคืนส่งท้ายปีเก่าได้รับแรงบันดาลใจจากเสน่ห์อันน่าหลงใหลของหน้ากากแฟนซี เติมแต่งบรรยากาศแห่งความหรูหราและความพิเศษให้ยิ่งงดงาม จูงมือคนที่คุณรักมาร่วมสร้างช่วงเวลาแห่งความทรงจำ ต้อนรับศักราชใหม่อย่างเหนือระดับ
ชุดอาฟเตอร์นูนทีต้อนรับเทศกาล
(1 – 31 ธันวาคม 2568)
สัมผัสมนต์เสน่ห์แห่งฤดูกาลกั
ห้องอาหารเวอร์ทิโก้ ทู ชั้น 60| 13.00 น. – 16.00 น.
ราคา 1,699 บาทสุทธิ ต่อ 2 ท่าน
ชุดของขวัญประจำเทศกาล และไก่งวงอบสูตรพิเศษ สำหรับเฉลิมฉลองช่วงปีใหม่
(1 – 31 ธันวาคม 2568)
ชุดตะกร้าของขวัญ(Festive Hampers)
เติมเต็มความสุขด้วยชุดของขวั
ล็อบบี้ เลานจ์ ชั้นL
เริ่มต้นที่ ราคา 6,450 บาทสุทธิ ต่อชุด
ไก่งวงอบสูตรพิเศษ(Signature Roasted Turkey)
เฉลิมฉลองเทศกาลแห่งความสุขที่
ล็อบบี้ เลานจ์ ชั้นL
ราคา 4,700 บาทสุทธิ ต่อท่าน
วันคริสต์มาสอีฟและวันคริสต์มาส (24-25 ธันวาคม2568)
ห้องอาหารเวอร์ทิโก้
ยกระดับค่ำคืนวันคริสต์มาสของคุ
ชุดอาหารค่ำ5 คอร์ส วันคริสต์มาสอีฟและวันคริสต์มาส| 18.00 น. – 22.30 น.
ราคา 6,599 บาทสุทธิ ต่อท่าน
ราคา 5,999 บาทสุทธิ ต่อท่าน สำหรับเมนูมังสวิรัติ
ห้องอาหารเวอร์ทิโก้ ทู
เฉลิมฉลองเทศกาลคริสต์มาสกั
ชุดอาหารค่ำ4 คอร์ส วันคริสต์มาสอีฟและวันคริสต์มาส| 18.00 น. – 22.30 น.
ราคา 2,999 บาทสุทธิ ต่อท่าน
ราคา 2,499 บาทสุทธิ ต่อท่าน สำหรับเมนูมังสวิรัติ
เรืออัปสรา
ยกระดับเทศกาลคริสต์มาสบนเรืออั
ชุดอาหารค่ำ 5 คอร์ส วันคริสต์มาสอีฟและวันคริสต์มาส| 18.45 น. – 21.45 น.
ราคา 4,599 บาทสุทธิ ต่อท่าน
ราคา 4,299 บาทสุทธิ ต่อท่าน สำหรับเมนูมังสวิรัติ
เรือแซฟฟรอนครูซ
เฉลิมฉลองคริสต์มาสบนเรื
ชุดอาหารไทยมื้อค่ำ 5 คอร์ส| 19.00 น. – 22.00 น.
ราคา 4,399 บาทสุทธิ ต่อท่าน
ราคา 4,299 บาทสุทธิ ต่อท่าน สำหรับเมนูมังสวิรัติ
ห้องอาหารไทยแซฟฟรอน
เปิดประสบการณ์มื้อค่ำในวันคริ
ชุดอาหารค่ำ 7 คอร์ส วันคริสต์มาสอีฟและวันคริสต์มาส| 19.00 น. – 22.00 น.
ราคา 3,999 บาทสุทธิ ต่อท่าน พร้อมแพ็กเกจจับคู่ไวน์
ห้องอาหารร่มไทร
เติมความพิเศษให้เทศกาลคริสต์
บุฟเฟ่ต์มื้อค่ำ ในวันคริสต์มาส อีฟ (24 ธันวาคม 2568) | 18.00 น. – 22.30 น.
บุฟเฟ่ต์บรันช์ ในวันคริสต์มาส (25 ธันวาคม 2568)| 12.00 น.– 15.00 น.
ราคา2,900 บาทสุทธิ ต่อท่าน รวมสปาร์คกิ้งไวน์ไม่จำกัด
วันสิ้นปี (31 ธันวาคม 2568)
เรือแซฟฟรอนครูซ
เพลิดเพลินกับการเดินทางสุดประทับใจ ชมความงดงามริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา พร้อมลิ้มรสเมนูสุดพิเศษอย่าง เมนูล็อบสเตอร์อบซอสพริกแกงเหลือง และ เมนูเนื้อวากิวสันนอกคาโกชิมะย่าง เสิร์ฟพร้อมข้าวโพดอ่อนเผาจนหอมกรุ่น เติมเต็มบรรยากาศค่ำคืนอันน่าจดจำด้วยการแสดงสุดตระการตา ทำให้ทุกช่วงเวลาของคุณกลายเป็น ค่ำคืนที่หรูหรา
ชุดอาหารค่ำ 6 คอร์ส พร้อมเครื่องดื่มต้อนรับ 1 แก้ว| 20.15 น. – 01.15 น.
ราคา 18,999 บาทสุทธิ ต่อท่าน
ราคา 17,999 บาทสุทธิ ต่อท่าน สำหรับเมนูมังสวิรัติ
*บริการรับ–ส่งไปกลับฟรี จากโรงแรมบันยันทรี กรุงเทพ ไปยังท่าเรือริเวอร์ซิตี้ (โปรดสำรองที่นั่งล่วงหน้า)
เรืออัปสรา
ร่วมส่งท้ายปีเก่าอย่างเหนื
ชุดอาหารค่ำ 6 คอร์ส| 20.35 น. – 01.00 น.
ราคา 12,999 บาทสุทธิ ต่อท่าน
ราคา 11,999 บาทสุทธิ ต่อท่าน สำหรับเมนูมังสวิรัติ
*บริการรับ–ส่งไปกลับฟรี จากโรงแรมบันยันทรี กรุงเทพ ไปยังท่าเรือริเวอร์ซิตี้ (โปรดสำรองที่นั่งล่วงหน้า)
ห้องอาหารเวอร์ทิโก้
ต้อนรับปี 2569 สุดอลังการที่ทุกท่านไม่ควรพลาด ณ ห้องอาหารเวอร์ทิโก้ เฉลิมฉลองส่งท้ายค่ำคืนด้วย เคานต์ดาวน์สู่ปีใหม่ที่น่
ชุดอาหารค่ำ 7 คอร์ส พร้อมเครื่องดื่มแชมเปญ 1 แก้ว| 20.00 น. – 02.00 น.
ราคา 24,999 บาทสุทธิ ต่อท่าน
ราคา 23,999 บาทสุทธิ ต่อท่าน สำหรับเมนูมังสวิรัติ
มูนบาร์
งานฉลองปีใหม่ที่คุณไม่ควรพลาด ต้อนรับปีใหม่ที่มูนบาร์ ท่ามกลางค่ำคืนสุดพิเศษพร้
แพ็กเกจเครื่องดื่มนานาชนิดที่
ราคา 12,999 บาทสุทธิ ต่อท่าน
ราคา 99,000 บาทสุทธิ ต่อ 10 ท่าน
ห้องอาหารเวอร์ทิโก้ ทู
สัมผัสค่ำคืนแห่งการเฉลิมฉลองสุ
ชุดอาหารค่ำ 5 คอร์ส| 19.00 น. – 22.30 น.
ราคา 7,999 บาทสุทธิ ต่อท่าน พร้อมเครื่องดื่มสปาร์คกลิ้งไวน์ 1 แก้ว
ราคา 9,999 บาทสุทธิ ต่อท่าน รวมแพ็กเกจเครื่องดื่ม ตั้งแต่เวลา 22.00 น. – 02.00 น.
ราคา 6,999 บาทสุทธิ ต่อท่าน สำหรับเมนูมังสวิรัติ พร้อมเครื่องดื่มสปาร์คกลิ้งไวน์ 1 แก้ว
อาฟเตอร์ปาร์ตี้พร้อมดีเจ กับเครื่องดื่มไม่จำกัด
ราคา 4,800 บาทสุทธิ ต่อท่าน| 22.30 น. – 02.00 น.
ราคา 4,300 บาทสุทธิ ต่อท่าน| 23.00 น. – 02.00 น.
ราคา 3,300 บาทสุทธิ ต่อท่าน| 00.00 น. – 02.00 น.
ห้องอาหารจีนไบยุน
เฉลิมฉลองค่ำคืนส่งท้ายปีเก่า ณ ห้องอาหารไบยุน ดื่มด่ำกับเมนูอาหารจีนสไตล์
ชุดอาหารจีนมื้อค่ำ 8 คอร์ส พร้อมเครื่องดื่มโปรเซคโก้ 1 แก้ว| 19.00 น. – 23.00 น.
ราคา4,999 บาทสุทธิ ต่อท่าน
ราคา4,499 บาทสุทธิ ต่อท่าน สำหรับเมนูมังสวิรัติ
ห้องอาหารไทยแซฟฟรอน
ก้าวสู่ปีใหม่อย่างงดงาม สัมผัสเสน่ห์แห่งศิลปะการปรุ
ชุดอาหารไทยมื้อค่ำ 5 คอร์ส| 19.00 น. – 00.00 น.
ราคา 6,999 บาทสุทธิ ต่อท่าน พร้อมเครื่องดื่มสปาร์คกลิ้งไวน์ 1 แก้ว
ราคา 8,499 บาทสุทธิ ต่อท่าน พร้อมแพ็กเกจจับคู่ไวน์
ราคา 6,499 บาทสุทธิ ต่อท่าน สำหรับเมนูมังสวิรัติ พร้อมเครื่องดื่มสปาร์คกลิ้งไวน์ 1 แก้ว
แซฟฟรอน สกาย การ์เด้น
เฉลิมฉลองค่ำคืนส่งท้ายปีเก่า ณ สวนลอยฟ้าในกรุงเทพมหานคร บนชั้น 52 ของ โรงแรมบันยันทรี กรุงเทพ สัมผัสค่ำคืนแห่งความคึกคักและความสนุกสนานท่ามกลางบรรยากาศหรูหราเหนือระดับ ดื่มด่ำไปกับเสียงเพลงจากดีเจ เพลิดเพลินกับแสงสีเหนือมหานคร พร้อมต้อนรับปี 2569 ท่ามกลางวิวพาโนรามาสุดงดงาม
แพ็กเกจเครื่องดื่มนานาชนิดที่
ราคา 5,999 บาทสุทธิ ค่อท่าน
ห้องอาหารร่มไทร
เฉลิมฉลองค่ำคืนส่งท้ายปีเก่าที่
บุฟเฟ่ต์อาหารนานาชาติ พร้อมสปาร์กลิ้งไวน์ไม่จำกัด| 19.00 น. – 22.30 น.
ราคา 4,999 บาทสุทธิ ต่อท่าน
หมายเหตุ:
- เนื่องจากทางห้องอาหารมีระเบี
ยบการแต่งกาย ทางโรงแรมใคร่ขอความร่วมมื อจากลูกค้าผู้มีเกียรติทุกท่ านที่จะมาใช้บริการห้องอาหารแต่ งกายสุภาพและไม่อนุญาตการแต่ งกายดังต่อไปนี้
- เวอร์ทิโก้ – สุภาพบุรุษต้องใส่เสื้อสูท หรือแจ๊คเก็ต ไม่อนุญาตให้สวมกางเกงยีนส์
ขาดและรองเท้าแตะ
- เวอร์ทิโก้ ทู ไบยุน แซฟฟรอน และ เรือแซฟฟรอน ครูซ -สุภาพบุรุษสวมกางเกงขายาว รองเท้าหัวปิด ไม่อนุญาตให้สวมเสื้อกล้าม เสื้อผ้ากีฬา รองเท้าแตะ รองเท้าหนีบ