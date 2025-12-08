xs
เฉลิมฉลองเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่ ณ โรงแรมบันยันทรี กรุงเทพ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



โรงแรมบันยันทรี กรุงเทพ ขอเชิญทุกท่านร่วมเปิดประตูสู่เทศกาลแห่งความสุขใจกลางมหานคร ดื่มด่ำกับบรรยากาศสุดตระการตาและเพลิดเพลินกับมหกรรมอาหารเลิศรส ไม่ว่าจะเป็นบุฟเฟ่ต์นานาชาติที่คัดสรรอย่างพิถีพิถัน ดินเนอร์สุดพิเศษบนเรือหรูริมแม่น้ำเจ้าพระยา หรือการชมวิวเมืองแบบ 360 องศา ณ ห้องอาหารชั้นสูงสุดของโรงแรม

พิเศษสำหรับปีนี้ ค่ำคืนส่งท้ายปีเก่าได้รับแรงบันดาลใจจากเสน่ห์อันน่าหลงใหลของหน้ากากแฟนซี เติมแต่งบรรยากาศแห่งความหรูหราและความพิเศษให้ยิ่งงดงาม จูงมือคนที่คุณรักมาร่วมสร้างช่วงเวลาแห่งความทรงจำ ต้อนรับศักราชใหม่อย่างเหนือระดับ


ชุดอาฟเตอร์นูนทีต้อนรับเทศกาล
(1 – 31 ธันวาคม 2568)

สัมผัสมนต์เสน่ห์แห่งฤดูกาลกับชุดอาฟเตอร์นูนทีสุดหรูต้อนรับเทศกาล ที่รังสรรค์เมนูสุดประณีต อาทิ เมนูรูลาดไส้ไก่งวง เสิร์ฟพร้อมคาเวียร์อารูกา พร้อมเพลิดเพลินกับขนมหวานสุดน่ารักอย่าง ชูครีมกวางเรนเดียร์ มาการองสโนว์แมน และ ทาร์ตหมวกซานต้า ท่ามกลางวิวพาโนรามาของกรุงเทพมหานครอันงดงามตระการตา เติมเต็มช่วงเวลาแห่งความสุขให้สมบูรณ์แบบในบรรยากาศเทศกาลแสนอบอุ่น

ห้องอาหารเวอร์ทิโก้ ทู ชั้น 60| 13.00 น. – 16.00 น.
ราคา 1,699 บาทสุทธิ ต่อ 2 ท่าน

ชุดของขวัญประจำเทศกาล และไก่งวงอบสูตรพิเศษ สำหรับเฉลิมฉลองช่วงปีใหม่
(1 – 31 ธันวาคม 2568)


ชุดตะกร้าของขวัญ(Festive Hampers)
เติมเต็มความสุขด้วยชุดของขวัญประจำเทศกาลที่คัดสรรอย่างพิถีพิถัน รวบรวมขนมและของอร่อยประจำฤดูกาลไว้ โดยแต่ละชุดถูกออกแบบมาเพื่อมอบความอบอุ่นและถ่ายทอดคำอวยพรในช่วงเทศกาล ร่วมแบ่งปันรอยยิ้มให้คนที่คุณรักและเฉลิมฉลองช่วงเวลาพิเศษอย่างน่าประทับใจกับของขวัญสุดพิเศษจากโรงแรมบันยันทรี กรุงเทพ

ล็อบบี้ เลานจ์ ชั้นL
เริ่มต้นที่ ราคา 6,450 บาทสุทธิ ต่อชุด


ไก่งวงอบสูตรพิเศษ(Signature Roasted Turkey)
เฉลิมฉลองเทศกาลแห่งความสุขที่บ้านของคุณด้วยด้วยเมนูสุดอลังการไก่งวงอบสูตรพิเศษรสกลมกล่อม เนื้อนุ่มฉ่ำ จัดเตรียมอย่างพิถีพิถันเพื่อยกระดับความพิเศษบนโต๊ะอาหารในค่ำคืนแห่งการเฉลิมฉลอง จัดเตรียมสดใหม่ กรุณาสั่งล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน เพื่อให้ทุกคำลิ้มรสเป็นที่สุดแห่งความหรูหราและความเอร็ดอร่อย

ล็อบบี้ เลานจ์ ชั้นL
ราคา 4,700 บาทสุทธิ ต่อท่าน

วันคริสต์มาสอีฟและวันคริสต์มาส (24-25 ธันวาคม2568)


ห้องอาหารเวอร์ทิโก้
ยกระดับค่ำคืนวันคริสต์มาสของคุณอย่างเหนือระดับ สร้างความทรงจำอันงดงามร่วมกับคนที่คุณรัก พร้อมสัมผัสประสบการณ์ดินเนอร์สุดหรูที่รังสรรค์ขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองเทศกาลแห่งความสุขโดยเฉพาะ ลิ้มรสเมนูพิเศษ ไม่ว่าจะเป็น เมนูไก่อบม้วนสไตล์ฝรั่งเศส (CaponBallotine) สอดไส้เครื่องปรุงสูตรคลาสสิก หรือ เมนูปลาหิมะนุ่มละมุน เสิร์ฟคู่กับคาเวียร์และซอสเบอร์บล็องพริกไทย คัดสรรทุกวัตถุดิบอย่างประณีตเพื่อเติมเต็มวันคริสมาสต์ของคุณอย่างสมบูรณ์แบบ

ชุดอาหารค่ำ5 คอร์ส วันคริสต์มาสอีฟและวันคริสต์มาส| 18.00 น. – 22.30 น.
ราคา 6,599 บาทสุทธิ ต่อท่าน
ราคา 5,999 บาทสุทธิ ต่อท่าน สำหรับเมนูมังสวิรัติ


ห้องอาหารเวอร์ทิโก้ ทู
เฉลิมฉลองเทศกาลคริสต์มาสกับคนที่คุณรัก ณ ห้องอาหารเวอร์ทิโก้ ทู สัมผัสประสบการณ์ดินเนอร์สุดพรีเมียม เพลิดเพลินไปกับเมนูซึ่งรังสรรค์อย่างพิถีพิถัน อาทิ เมนูปลาอบสมุนไพร (Herb-Basted Swordfish) กรอบนอกนุ่มใน เสิร์ฟพร้อมเห็ดมอเรลผัด หรือ เมนูสันในแกะอบสมุนไพร (Herb-Crusted Lamb Loin) ซึ่งผ่านการอบจนหอมกรุ่นเสิร์ฟคู่ซอสไวน์พอร์ตรสกลมกล่อม ทุกคำถูกรังสรรค์อย่างเต็มเปี่ยม เพื่อมอบค่ำคืนแห่งความสุขในช่วงเทศกาลคริสต์มาส ยกระดับค่ำคืนแสนพิเศษท่ามกลางแสงดาวใจกลางกรุงเทพมหานคร

ชุดอาหารค่ำ4 คอร์ส วันคริสต์มาสอีฟและวันคริสต์มาส| 18.00 น. – 22.30 น.
ราคา 2,999 บาทสุทธิ ต่อท่าน
ราคา 2,499 บาทสุทธิ ต่อท่าน สำหรับเมนูมังสวิรัติ


เรืออัปสรา
ยกระดับเทศกาลคริสต์มาสบนเรืออัปสรา สัมผัสมนตร์เสน่ห์แห่งเทศกาลริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาพร้อมเพลิดเพลินไปกับ “เซ็ตเมนูเบญจมาศ” ซึ่งทุกเมนูถูกรังสรรค์อย่างประณีต ลิ้มรสความพิเศษของ เมนูปลาหิมะย่างราดซอสพริกแกงกระเหรี่ยง ตามด้วย เมนูเนื้อตุ๋นในแกงมัสมั่นเข้มข้น เสิร์ฟพร้อมมันบดสไตล์ญี่ปุ่น เต็มอิ่มไปกับบรรยากาศสุดตระการตาที่คุณไม่ควรพลาด

ชุดอาหารค่ำ 5 คอร์ส วันคริสต์มาสอีฟและวันคริสต์มาส| 18.45 น. – 21.45 น.
ราคา 4,599 บาทสุทธิ ต่อท่าน
ราคา 4,299 บาทสุทธิ ต่อท่าน สำหรับเมนูมังสวิรัติ


เรือแซฟฟรอนครูซ
เฉลิมฉลองคริสต์มาสบนเรือแซฟฟรอนครูซ ร่วมสัมผัสประสบการณ์ดินเนอร์สุดพิเศษที่ผสมผสานอาหารไทยสุดสร้างสรรค์เข้ากับความงดงามเหนือกาลเวลาของบรรยากาศริมน้ำ ลิ้มรสเมนูพิเศษ ไม่ว่าจะเป็นแก้มวัวตุ๋นกะเพรารสเข้มข้น รับประทานคู่กับกับหน่อไม้ฝรั่งและมันย่าง หรือ เมนูปลาหิมะย่างหอมกรุ่น เสิร์ฟคู่พริกแกงแดงรสจัดจ้านและผลไม้ย่างหลากชนิด เพิ่มรสชาติและสีสันให้มื้อค่ำนี้สมบูรณ์แบบ

ชุดอาหารไทยมื้อค่ำ 5 คอร์ส| 19.00 น. – 22.00 น.
ราคา 4,399 บาทสุทธิ ต่อท่าน
ราคา 4,299 บาทสุทธิ ต่อท่าน สำหรับเมนูมังสวิรัติ


ห้องอาหารไทยแซฟฟรอน
เปิดประสบการณ์มื้อค่ำในวันคริสต์มาสสุดพิเศษซึ่งรวบรวมเมนูอาหารไทยเลิศรสรังสรรค์โดยเชฟมากฝีมือ ไม่ว่าจะเป็น พล่าหอยเชลล์ฮอกไกโดย่างเสิร์ฟพร้อมคาเวียร์ ต้มส้มปลาหิมะ และเนื้อวากิวคาโกชิมะย่างหมักซอสกะเพราสุดเข้มข้น ปิดท้ายค่ำคืนสุดหรูด้วยเมนูของหวาน ขนมช่อม่วงจัดเสิร์ฟคู่กับไอศกรีมใบเตยรสละมุน ทุกเมนูพิเศษถ่ายทอดศิลปะและความประณีตของอาหารไทยได้อย่างสมบูรณ์แบบ

ชุดอาหารค่ำ 7 คอร์ส วันคริสต์มาสอีฟและวันคริสต์มาส| 19.00 น. – 22.00 น.
ราคา 3,999 บาทสุทธิ ต่อท่าน พร้อมแพ็กเกจจับคู่ไวน์


ห้องอาหารร่มไทร
เติมความพิเศษให้เทศกาลคริสต์มาสปีนี้ ณ ห้องอาหารร่มไทร เพลิดเพลินกับบุฟเฟ่ต์เทศกาลสุดหรูซึ่งจัดเต็มไปด้วย ไก่งวงอบ อาหารทะเลสดใหม่ และเมนูพิเศษที่หลากหลายทั้งเอเชียและตะวันตก ปิดท้ายมื้อค่ำด้วยเมนูของหวานสุดประณีตและขนมประจำเทศกาลสุดคลาสสิก เพื่อเต็มอิ่มไปกับช่วงเวลาแห่งความสุขอย่างสมบูรณ์แบบ

บุฟเฟ่ต์มื้อค่ำ ในวันคริสต์มาส อีฟ (24 ธันวาคม 2568) | 18.00 น. – 22.30 น.
บุฟเฟ่ต์บรันช์ ในวันคริสต์มาส (25 ธันวาคม 2568)| 12.00 น.– 15.00 น.
ราคา2,900 บาทสุทธิ ต่อท่าน รวมสปาร์คกิ้งไวน์ไม่จำกัด

วันสิ้นปี (31 ธันวาคม 2568)


เรือแซฟฟรอนครูซ
เพลิดเพลินกับการเดินทางสุดประทับใจ ชมความงดงามริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา พร้อมลิ้มรสเมนูสุดพิเศษอย่าง เมนูล็อบสเตอร์อบซอสพริกแกงเหลือง และ เมนูเนื้อวากิวสันนอกคาโกชิมะย่าง เสิร์ฟพร้อมข้าวโพดอ่อนเผาจนหอมกรุ่น เติมเต็มบรรยากาศค่ำคืนอันน่าจดจำด้วยการแสดงสุดตระการตา ทำให้ทุกช่วงเวลาของคุณกลายเป็น ค่ำคืนที่หรูหรา

ชุดอาหารค่ำ 6 คอร์ส พร้อมเครื่องดื่มต้อนรับ 1 แก้ว| 20.15 น. – 01.15 น.
ราคา 18,999 บาทสุทธิ ต่อท่าน
ราคา 17,999 บาทสุทธิ ต่อท่าน สำหรับเมนูมังสวิรัติ
*บริการรับ–ส่งไปกลับฟรี จากโรงแรมบันยันทรี กรุงเทพ ไปยังท่าเรือริเวอร์ซิตี้ (โปรดสำรองที่นั่งล่วงหน้า)


เรืออัปสรา
ร่วมส่งท้ายปีเก่าอย่างเหนือระดับบนเรืออัปสรา สัมผัสค่ำคืนอันน่าหลงใหลท่ามกลางสายน้ำเจ้าพระยา พร้อมดื่มด่ำกับ “เซ็ตเมนูนิรมิต” ที่นำเสนอรสชาติอันเอกลักษณ์ของอาหารไทย ไม่ว่าจะเป็น ก๋วยเตี๋ยวโคราชเสิร์ฟคู่กุ้งแม่น้ำอยุธยาย่าง เสิร์ฟพร้อมซอสสูตรเฉพาะ หรือ เนื้อวากิวมิยาซากิย่างหอมกรุ่น เสิร์ฟคู่กับน้ำพริกตาแดง ทุกเมนูพิเศษล้วนสอดประสานอย่างลงตัวกับวิวริมน้ำกรุงเทพมหานคร เติมเต็มดินเนอร์สุดหรูให้เป็นช่วงเวลาแสนพิเศษต้อนรับปีใหม่

ชุดอาหารค่ำ 6 คอร์ส| 20.35 น. – 01.00 น.
ราคา 12,999 บาทสุทธิ ต่อท่าน
ราคา 11,999 บาทสุทธิ ต่อท่าน สำหรับเมนูมังสวิรัติ
*บริการรับ–ส่งไปกลับฟรี จากโรงแรมบันยันทรี กรุงเทพ ไปยังท่าเรือริเวอร์ซิตี้ (โปรดสำรองที่นั่งล่วงหน้า)


ห้องอาหารเวอร์ทิโก้
ต้อนรับปี 2569 สุดอลังการที่ทุกท่านไม่ควรพลาด ณ ห้องอาหารเวอร์ทิโก้ เฉลิมฉลองส่งท้ายค่ำคืนด้วย เคานต์ดาวน์สู่ปีใหม่ที่น่าจดจำในบรรยากาศสุดเอ็กซ์คลูซีฟ เต็มไปด้วย ความบันเทิงระดับโลก ไม่ว่าจะเป็นการแสดงสด วงดนตรี และดีเจ เพลิดเพลินกับ อาหารรสเลิศ พร้อมวิวเมืองที่งดงามเหนือจินตนาการ

ชุดอาหารค่ำ 7 คอร์ส พร้อมเครื่องดื่มแชมเปญ 1 แก้ว| 20.00 น. – 02.00 น.
ราคา 24,999 บาทสุทธิ ต่อท่าน
ราคา 23,999 บาทสุทธิ ต่อท่าน สำหรับเมนูมังสวิรัติ

มูนบาร์
งานฉลองปีใหม่ที่คุณไม่ควรพลาด ต้อนรับปีใหม่ที่มูนบาร์ ท่ามกลางค่ำคืนสุดพิเศษพร้อมเครื่องดื่มไม่จำกัด และวิวพาโนรามาสุดตระการตาที่จะทำให้คุณประทับใจไม่รู้ลืม เหนือแสงสีระยิบระยับของมหานคร รายล้อมด้วยบรรยากาศแห่งความสุขและความหรูหราสุดอลังการ

แพ็กเกจเครื่องดื่มนานาชนิดที่พร้อมเสิร์ฟแบบไม่อั้น| 22.00 น. – 02.00 น.
ราคา 12,999 บาทสุทธิ ต่อท่าน
ราคา 99,000 บาทสุทธิ ต่อ 10 ท่าน


ห้องอาหารเวอร์ทิโก้ ทู
สัมผัสค่ำคืนแห่งการเฉลิมฉลองสุดตระการตาท่ามกลางกรุงเทพมหานคร ดื่มด่ำกับดินเนอร์สุดพิเศษที่คัดสรรวัตถุดิบชั้นเลิศ ไม่ว่าจะเป็นเมนูแก้มวัวตุ๋นไวน์แดงเนื้อนุ่มละมุน หรือเมนูล็อบสเตอร์อบเนยรสกลมกล่อม พร้อมเพลิดเพลินกับดนตรีสดและการแสดงอันน่าตื่นตาตื่นใจ ปิดท้ายค่ำคืนด้วยช่วงเวลาเคานต์ดาวน์สู่ศักราชใหม่อย่างยิ่งใหญ่ เติมเต็มค่ำคืนแห่งปีด้วยความประทับใจอย่างเหนือระดับ

ชุดอาหารค่ำ 5 คอร์ส| 19.00 น. – 22.30 น.
ราคา 7,999 บาทสุทธิ ต่อท่าน พร้อมเครื่องดื่มสปาร์คกลิ้งไวน์ 1 แก้ว
ราคา 9,999 บาทสุทธิ ต่อท่าน รวมแพ็กเกจเครื่องดื่ม ตั้งแต่เวลา 22.00 น. – 02.00 น.
ราคา 6,999 บาทสุทธิ ต่อท่าน สำหรับเมนูมังสวิรัติ พร้อมเครื่องดื่มสปาร์คกลิ้งไวน์ 1 แก้ว

อาฟเตอร์ปาร์ตี้พร้อมดีเจ กับเครื่องดื่มไม่จำกัด
ราคา 4,800 บาทสุทธิ ต่อท่าน| 22.30 น. – 02.00 น.
ราคา 4,300 บาทสุทธิ ต่อท่าน| 23.00 น. – 02.00 น.
ราคา 3,300 บาทสุทธิ ต่อท่าน| 00.00 น. – 02.00 น.


ห้องอาหารจีนไบยุน
เฉลิมฉลองค่ำคืนส่งท้ายปีเก่า ณ ห้องอาหารไบยุน ดื่มด่ำกับเมนูอาหารจีนสไตล์กวางตุ้งสุดพรีเมียมรังสรรค์โดย เชฟมากประสบการณ์ อาทิ เมนูซุปกุ้งล็อบสเตอร์และปู(Jade Essence of Lobster & Crab) เมนูหอยเชลล์ฮอกไกโดผัดซอสเอ็กซ์โอ(Wok-Seared Hokkaido Scallops in XO Sauce) เมนูไก่นึ่งสูตรพิเศษหอมกลิ่นทรัฟเฟิล(Steamed Silken Chicken with Black Truffle Essence) ปิดท้ายค่ำคืนแห่งความสุขพร้อมต้อนรับปีใหม่อย่างสมบูรณ์แบบ ท่ามกลางบรรยากาศแสนงดงามของกรุงเทพมหานครยามค่ำคืน พร้อมเพลิดเพลินกับการแสดงและความบันเทิงสุดประทับใจ

ชุดอาหารจีนมื้อค่ำ 8 คอร์ส พร้อมเครื่องดื่มโปรเซคโก้ 1 แก้ว| 19.00 น. – 23.00 น.
ราคา4,999 บาทสุทธิ ต่อท่าน
ราคา4,499 บาทสุทธิ ต่อท่าน สำหรับเมนูมังสวิรัติ


ห้องอาหารไทยแซฟฟรอน
ก้าวสู่ปีใหม่อย่างงดงาม สัมผัสเสน่ห์แห่งศิลปะการปรุงอาหารไทยที่ผสานความประณีตและวัฒนธรรมไว้อย่างลงตัว ไม่ว่าจะเป็น เมนูแกงฮังเลเนื้อวากิวตุ๋นตามสไตล์เชียงใหม่ และ เมนูกุ้งแม่น้ำย่างเสิร์ฟพร้อมซอสพริกเผารสเข้มข้น ปิดท้ายมื้อพิเศษด้วยขนมไทยสูตรดั้งเดิม สร้างประสบการณ์มื้ออาหารที่เต็มไปด้วยรสชาติ ความทรงจำ และบรรยากาศอันน่าประทับใจ

ชุดอาหารไทยมื้อค่ำ 5 คอร์ส| 19.00 น. – 00.00 น.
ราคา 6,999 บาทสุทธิ ต่อท่าน พร้อมเครื่องดื่มสปาร์คกลิ้งไวน์ 1 แก้ว
ราคา 8,499 บาทสุทธิ ต่อท่าน พร้อมแพ็กเกจจับคู่ไวน์
ราคา 6,499 บาทสุทธิ ต่อท่าน สำหรับเมนูมังสวิรัติ พร้อมเครื่องดื่มสปาร์คกลิ้งไวน์ 1 แก้ว

แซฟฟรอน สกาย การ์เด้น
เฉลิมฉลองค่ำคืนส่งท้ายปีเก่า ณ สวนลอยฟ้าในกรุงเทพมหานคร บนชั้น 52 ของ โรงแรมบันยันทรี กรุงเทพ สัมผัสค่ำคืนแห่งความคึกคักและความสนุกสนานท่ามกลางบรรยากาศหรูหราเหนือระดับ ดื่มด่ำไปกับเสียงเพลงจากดีเจ เพลิดเพลินกับแสงสีเหนือมหานคร พร้อมต้อนรับปี 2569 ท่ามกลางวิวพาโนรามาสุดงดงาม

แพ็กเกจเครื่องดื่มนานาชนิดที่พร้อมเสิร์ฟแบบไม่อั้น| 22.00 น. – 02.00 น.
ราคา 5,999 บาทสุทธิ ค่อท่าน


ห้องอาหารร่มไทร
เฉลิมฉลองค่ำคืนส่งท้ายปีเก่าที่ ณ ห้องอาหารร่มไทร กับประสบการณ์บุฟเฟ่ต์สุดหรู ที่รังสรรค์ขึ้นอย่างพิถีพิถันเพื่อต้อนรับปีใหม่ ยกทัพเมนูพรีเมียมมานำเสนอ ไม่ว่าจะเป็น อาหารทะเลสดใหม่ ปลาทูน่าบลูฟิน หอยนางรมสดจากหลากหลายประเทศ ปูอลาสก้า สเต็กชั้นเลิศ และเมนูพิเศษจากเอเชียและนานาชาติ พร้อมสนุกสนานไปกับ การแสดงสดสุดประทับใจท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยสีสัน แต่งเติมให้ค่ำคืนนี้กลายเป็นช่วงเวลาแห่งความสุขที่น่าจดจำไม่รู้ลืม

บุฟเฟ่ต์อาหารนานาชาติ พร้อมสปาร์กลิ้งไวน์ไม่จำกัด| 19.00 น. – 22.30 น.
ราคา 4,999 บาทสุทธิ ต่อท่าน

หมายเหตุ:
  • เนื่องจากทางห้องอาหารมีระเบียบการแต่งกาย ทางโรงแรมใคร่ขอความร่วมมือจากลูกค้าผู้มีเกียรติทุกท่านที่จะมาใช้บริการห้องอาหารแต่งกายสุภาพและไม่อนุญาตการแต่งกายดังต่อไปนี้
  • เวอร์ทิโก้ – สุภาพบุรุษต้องใส่เสื้อสูท หรือแจ๊คเก็ต ไม่อนุญาตให้สวมกางเกงยีนส์ขาดและรองเท้าแตะ
  • เวอร์ทิโก้ ทู ไบยุน แซฟฟรอน และ เรือแซฟฟรอน ครูซ -สุภาพบุรุษสวมกางเกงขายาว รองเท้าหัวปิด ไม่อนุญาตให้สวมเสื้อกล้าม เสื้อผ้ากีฬา รองเท้าแตะ รองเท้าหนีบ
กรุณาสำรองที่นั่งล่วงหน้า และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่0-2679-1200 หรือ อีเมล์:hostesses-bangkok@banyantree.com

