มาแล้วฤดูใบไม้เปลี่ยนสี เซเลบแชะภาพกันหลายประเทศ

ปัจจุบันโลกกำลังอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่าน จากภาวะเอลนีโญไปสู่ปรากฏการณ์ลานีญา ซึ่งจะทำให้สภาพอากาศร้อน เย็น สลับกันไปไม่เหมือนเดิม แต่สิ่งหนึ่งที่พบเจอขณะนี้คือ ใบไม้เปลี่ยนสีช้าลงในระยะเวลาสั้นมาก ซึ่งทำให้หลายๆ คนต้องรีบพากันไปเก็บเกี่ยวช่วงเวลาสั้นๆ นี้ เพื่อชมใบไม้เปลี่ยนสี ท่ามกลางใบไม้สลับสีเขียว เหลือง ส้ม น้ำตาล... ยิ่งเข้าสู่ช่วงไฮซีซั่นของการเดินทางที่ใครๆ ก็พากันท่องเที่ยว เราจึงได้ชมภาพความงามของฤดูกาลที่ผ่านมาและผ่านไปอย่างรวดเร็ว… ว่าแล้วก็เก็บกระเป๋าตามไปชมใบไม้เปลี่ยนสี ที่เหล่าคนดังพากันไปเก็บบรรยากาศมาฝากกัน
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ติดใจประเทศเกาหลีเป็นพิเศษ จึงไม่พลาดที่จะไปเก็บบรรยากาศช่วงใบไม้เปลี่ยนสีที่กรุงโซล
คุณหญิงชดช้อย โสภณพานิช ได้เจออากาศเย็นๆ และสีใบไม้ที่เปลี่ยนไป ก็ทำให้รุ่นใหญ่ใจฟูได้เหมือนกัน
สุพรทิพย์ ช่วงรังษี เดินทางมาแล้วทั่วโลก แต่ตอนนี้หลงเสน่ห์เมืองลี่เจียง ประเทศจีนเต็มๆ ทั้งลม แสงแดด และวิวสวยอลังการ
หมาก ปริญ และคิมเบอร์ลี่ แอน โวลเทมัส คู่รักนักแสดงที่กว่าจะเคลียร์คิวมาเที่ยวด้วยกันก็ว่ายาก จึงขอใช้เวลาพักผ่อนชมใบไม้เปลี่ยนสีที่ญี่ปุ่นแบบชิลๆ
เขมนิจ จามิกรณ์ ใช้เวลาช่วงวันพักผ่อน ไปกับการเดินเที่ยวชมธรรมชาติ ท่ามกลางใบไม้เปลี่ยนสีที่ญี่ปุ่น
ชาลิดา วิจิตรวงศ์ทอง ลุคไลค์พี่สาวเกา งานนี้สาวมิ้นต์ได้ภาพพอร์ตเทรตสวยๆ ท่ามกลางใบไม้เปลี่ยนสีมาแบบจุกๆ สำหรับทริปเที่ยวที่เกาหลี
สาวิตรี โรจนพฤกษ์ ชวนกลุ่มเพื่อนไปเที่ยวชิมอาหาร สัมผัสอากาศหนาว และเก็บบรรยากาศช่วงเปลี่ยนฤดูกาลที่ญี่ปุ่น
เจนนิส โสภณพนิช ยังพิชิต ควงคู่สามีและเพื่อนไปเมืองมาดริด ประเทศสเปน เจอใบไม้เปลี่ยนสีพอดี แม่อุ๊จึงร่าเริงเยอะหน่อย เก็บบรรยากาศมาเต็มที่
อัชฌา เจริญรัศมีเกียรติ ไปเที่ยวกับเพื่อนสาวสุดหล่อ ใช้เวลาเอนจอยกับบรรยากาศท่ามกลางป่าเขา ของเมืองนากาโน่ ประเทศญี่ปุ่น
เบญจศิริ วัฒนา คนมีความรักก็จะสดใสทุกฤดู ยิ่งเจอใบไม้เปลี่ยนสีที่แตกต่างไป ก็ยิ่งอินกับความสวยงามของธรรมชาติ
ณิชชา บุณยากร ไปเที่ยวเยอรมนีกับสามีและลูกสาว แต่แม่มิ้นต์ต้องมีภาพสวยๆ สไตล์อินฟลูฯ ท่ามกลางใบไม้เปลี่ยนสีกลางเมืองใหญ่
จุฑาธรรม จิราธิวัฒน์ พาลูกๆ ไปเที่ยวพร้อมกลุ่มเพื่อนช่วงฤดูกาลกำลังเปลี่ยน ที่โคเปนเฮเกน แม่โบจึงได้ภาพสวยๆ ท่ามกลางใบไม้สีแดงสวย
ม.ล. สมรดา ชุมพล ช่วงนี้เดินทางเยอะ ก็จะได้สัมผัสกับบรรยากาศใบไม้เปลี่ยนสีในหลายประเทศ ภาพประทับใจนี้ที่กรุงโซล เกาหลี
ม.ล. รังษิธร ภาณุพันธุ์ ทริปเอาต์ติ้งเล็กๆ กับทีมที่ทำงาน พากันไปเที่ยวเซี่ยงไฮ้ช่วงใบไม้เปลี่ยนสีพอดี