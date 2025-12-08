The Holiday Post ฉลองบนความสูงระฟ้า และเมนูพิเศษประจำฤดูกาล

ช่วงเทศกาลแห่งความสุขนี้ โรงแรมคิมป์ตัน มาลัย กรุงเทพฯ นำเสนอ The Holiday Post ส่งต่อความสุขผ่านอาหาร การพักผ่อน และการเฉลิมฉลองตระการตาทั่วโรงแรม พบมื้ออาหารสุดพิเศษ ช่วงเวลาเปล่งประกายบนดาดฟ้า การจิบชารื่นรมย์ และการพบปะสังสรรค์ที่สะท้อน "ช่วงเวลาที่วิเศษที่สุดของปี" อย่างแท้จริง
MS.JIGGER & RUBY'S — “STORIES IN INK”
เทศกาลวันหยุดปีนี้แฝงกลิ่นอายอิตาเลียนที่ห้องอาหาร Ms.Jigger ทุกจานถูกรังสรรค์ดุจจดหมายรัก และทุกแก้วมีความลับซ่อนอยู่ เริ่มต้นเรื่องราวของคุณด้วย Ms.Jigger’s Festive Afternoon Tea ให้บริการตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2568 – 4 มกราคม 2569 เสิร์ฟพร้อมแชมเปญ Drappier 2 แก้ว (ราคา 1,990++ บาทต่อเซ็ตสำหรับ 2 ท่าน)
วัน Christmas Eve (24 ธันวาคม 2568) เพลิดเพลินกับเซ็ตเมนู 4 คอร์สสุดหรู (ราคา 3,990++ บาทต่อท่าน) ที่มาพร้อมเมนูไฮไลท์อย่างสลัดล็อบสเตอร์บอสตัน ริซอตโต้หมึกย่างและปลาเทอร์บอตแอตแลนติกเสิร์ฟพร้อมครีมฟักทอง ปิดท้ายด้วยซาบาโยเน (zabaione) ขนมหวานคัสตาร์ดสไตล์อิตาเลียนแสนอร่อย
ขณะที่นาฬิกากำลังเดินสู่ปี 2569 ในวันที่ 31 ธันวาคม 2568 เซ็ตเมนู 4 คอร์สต้อนรับปีใหม่ Ms.Jigger’s New Year’s Eve (ราคา 4,190++ บาทต่อท่าน) นำความอิ่มอร่อยชวนน่าหลงใหลด้วยเมนูพิเศษ อาทิ หอยเชลล์ฮอกไกโดเสิร์ฟกับไข่ปลาคาเวียร์ Oscietra ริซอตโต้ปลามังค์ฟิชหญ้าฝรั่น และช็อกโกแลตพราลีนทรงกลม สะท้อนการเริ่มต้นปีใหม่อย่างหรูหรา อาหารค่ำทั้งสองรายการรวมเครื่องดื่มต้อนรับ Aperitif และเริ่มให้บริการตั้งแต่ 17:30 น. ถึงเที่ยงคืน
สำรองโต๊ะสำหรับ festive เมนูที่ Ms.Jigger ได้ทางโทรศัพท์ 02 056 9999, อีเมล msjigger.kimptonmaalai@ihg.com หรือ LINE @ms.jigger
Ruby’s เชิญคุณขึ้นไป Maa-Lai Library ชั้น 30 เพื่อร่วมปาร์ตี้เคาน์ดาวน์ สุดพิเศษ (ราคา 4,990++ บาทต่อท่าน) ในวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ตั้งแต่เวลา 21:00 น. เป็นต้นไป เพลิดเพลินกับเครื่องดื่มแบบไม่อั้น ทั้งค็อกเทล พรีเมียมสปิริต และแชมเปญ พร้อมจังหวะดนตรีเร้าใจจากดีเจ และดอกไม้ไฟสุดตระการตา ที่จะพาคุณก้าวเข้าสู่ปีใหม่อย่างมีระดับ
สำรองที่สำหรับปาร์ตี้เคาน์ดาวน์ Ruby’s ทางโทรศัพท์ 02 056 9999 หรืออีเมล rubys.kimptonmaalai@ihg.com
STOCK.ROOM — “GLOBAL GREETINGS”
Stock.Room เชิญคุณมาเพลิดเพลินกับเมนูแห่งการเฉลิมฉลองจากทั่วทุกมุมโลก อิ่มอร่อยไปกับ Sea+Land: Holiday Edition บุฟเฟต์ All-You-Can-Eat แบบอลังการ มีทั้งอาหารทะเลสดใหม่ เนื้อชั้นดี และเมนูพิเศษประจำฤดูกาล ให้บริการทุกคืนตั้งแต่ 20 ธันวาคม 2568 – 4 มกราคม 2569 (ยกเว้นวันที่ 24 และ 31 ธันวาคม 2568) ราคา 1,890++ บาทสำหรับผู้ใหญ่ และ 945++ บาทสำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี
บุฟเฟต์อาหารค่ำ Christmas Eve ในวันที่ 24 ธันวาคม 2568 (ราคา 3,290++ บาทสำหรับผู้ใหญ่ หรือ 4,490++ บาทพร้อมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และ 1,290++ บาทสำหรับเด็ก) นำเสนอสเตชั่นอาหารปรุงสดและความอร่อยนานาชาติมากมาย ตั้งแต่เวลา 17.30 – 22.30 น.
สำหรับบรันช์วัน Christmas (25 ธันวาคม 2568) มอบเวทมนต์ความอร่อยตั้งแต่เวลา 12.00-15.00 น. (ราคา 3,490++ บาทสำหรับผู้ใหญ่ หรือ 4,490++ บาทพร้อมเครื่องดื่ม, ราคา 1,290++ บาทสำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี) ไปกับเมนูสุดพิเศษ ไม่ว่าจะเป็นพรีเมียมซีฟู๊ดออนไอซ์ บีฟเวลลิงตัน และของหวานประจำเทศกาลอีกมาย เป็นวิธีใช้เวลาวันคริสต์มาสที่สมบูรณ์แบบ กับอาหารเลิศรส พร้อมครอบครัวและคนที่คุณรัก
ร่วมฉลองค่ำคืนนับถอยหลังสู่ปีใหม่ด้วย บุฟเฟต์อาหารค่ำ New Year’s Eve ในวันที่ 31 ธันวาคม 2568 (ราคา 1,990++ บาทสำหรับผู้ใหญ่ หรือ 2,990++ บาทพร้อมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์, 990++ บาทสำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี) พร้อมบุฟเฟต์อาหารนานาชาติ เป็นการเริ่มต้นค่ำคืนเคาน์ดาวน์อย่างอบอุ่นและอิ่มเอมหัวใจ
สำรองโต๊ะทางโทรศัพท์ 02 056 9999, อีเมล stockroom.kimptonmaalai@ihg.com หรือ LINE @stock.room
BAR.YARD — “THE NEW CHAPTER
Bar.Yard เปิดตัวโฉมใหม่พร้อมปาร์ตี้เคาท์ดาวน์ที่ทุกคนรอคอย ชมวิวเส้นขอบฟ้าแบบพาโนรามา จังหวะดนตรีสุดมันส์จากดีเจ แชมเปญ และดอกไม้ไฟสุดตระการตาตลอดทั้งคืน ปาร์ตี้เคาน์ดาวน์ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 เริ่มความสนุกเร้าใจแสนพิเศษตั้งแต่เวลา 21.00 น. เป็นต้นไป ค่าเข้างาน 1,490++ บาทต่อท่าน รวมแชมเปญหนึ่งแก้ว
แพคเกจโต๊ะด้านใน
● แพคเกจโต๊ะยืน: 4,990++ บาท สำหรับ 2 ท่าน รวมแชมเปญ 1 ขวดและของทานเล่น
● แพคเกจโต๊ะนั่ง: 9,990++ บาท สำหรับ 4 ท่าน รวมแชมเปญ 2 ขวดและของทานเล่น
แพคเกจโต๊ะด้านนอก
● แพคเกจโต๊ะด้านหน้า: 7,990++ บาท สำหรับ 2 ท่าน รวมแชมเปญ 1 ขวดและของทานเล่น ที่โต๊ะนั่งด้านนอก พร้อมวิวและมองเห็นพลุได้ 180 องศา
● แพคเกจโต๊ะ Al Fresco Party: 14,990++ บาท สำหรับ 4 ท่าน รวมแชมเปญ 2 ขวดและของทานเล่น ที่โต๊ะนั่งด้านนอก พร้อมวิวและมองเห็นพลุได้ 180 องศา
สำหรับผู้มองหาประสบการณ์ไม่เหมือนใคร ขอเชิญขึ้นสู่ชั้นบนสุดของดาดฟ้าชั้น 41 ของโรงแรมฯ พบกับ พื้นที่เปิดโล่งแบบพาโนรามาสุดเอ็กซ์คลูซีฟของโรงแรมฯ ซึ่งปกติแล้วไม่เปิดต่อสาธารณะ ชั้น 41 นับเป็นสถานที่สำหรับปาร์ตี้ซึ่งสูงที่สุดแห่งหนึ่งใต้ท้องฟ้ากรุงเทพมหานคร ดอกไม้ไฟจะส่องสว่างรอบตัวคุณ ราวกับราตรีไม่มีที่สิ้นสุด Countdown at the 41st รอคุณอยู่ในราคา 6,990++ บาทต่อท่าน รวมเครื่องดื่มไม่อั้น ทั้งเบียร์ พรีเมียมสปิริต ไวน์ และแชมเปญ พร้อมวิวเมืองและเส้นขอบฟ้าแบบ 360 องศา ในวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ตั้งแต่เวลา 21.00 น. เป็นต้นไป
สำรองโต๊ะสำหรับปาร์ตี้เคาท์ดาวน์ได้ทางโทรศัพท์ 02 056 9999, อีเมล baryard.kimptonmaalai@ihg.com หรือ LINE @bar.yard
จองข้อเสนอพิเศษในราคา Early Bird ออนไลน์ได้ที่ mtix.me/prkimptonmaalaibkkfestive2025
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02 056 9999 อีเมล taste.kimptonmaalai@ihg.com หรือเข้าเว็บไซต์ www.kimptonmaalaibangkok.com/festive-offers