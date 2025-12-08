xs
xsm
sm
md
lg

โรบินสันไลฟ์สไตล์ ชวนสัมผัส “The Merry City” แลนด์มาร์กแห่งความสุขส่งท้ายปี

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ ในเครือเซ็นทรัล รีเทล ชวนทุกคนออกมาสร้างโมเมนต์แห่งความสุขในช่วงเวลาแสนพิเศษไปกับ “The Merry City by Robinson Lifestyle แลนด์มาร์กแห่งความสุขทั่วประเทศส่งท้ายปี” ที่พร้อมเติมเต็มรอยยิ้มให้ทุกครอบครัว ผ่านกิจกรรมสุดพิเศษกว่า 100 อิเวนต์ 27 สาขาทั่วประเทศ ไม่ว่าจะเป็น กิจกรรมต้อนรับเทศกาลคริสต์มาส เวิร์กช็อปสร้างสรรค์ การประกวดความสามารถต่างๆ ทั้งกีฬา ดนตรี การแสดง แฟชั่น รวมไปถึง เทศกาลอาหารอร่อย หรือมุมสนุกที่ออกแบบมาให้ทุกเจเนอเรชันได้ใช้เวลาร่วมกัน ตลอดเดือนธันวาคม 2568 ครอบคลุมทุกสาขาทั่วประเทศ ตอกย้ำแนวคิดการเป็น “Central to Life” ศูนย์กลางชีวิตของทุกคนที่มอบพื้นที่แห่งความสุข ความสนุก และความประทับใจ เพื่อให้ลูกค้าและครอบครัวได้ใช้เวลาร่วมกัน ท่ามกลางบรรยากาศเทศกาลที่อบอวลไปด้วยแสงสีและความสุขส่งท้ายปี

ตลอดเดือนธันวาคมนี้ โรบินสันไลฟ์สไตล์พร้อมเปลี่ยนทุกสาขาทั่วประเทศให้กลายเป็น “The Merry City” เมืองแห่งความสุขส่งท้ายปี ที่เต็มไปด้วยสีสันของเทศกาล และกิจกรรมพิเศษมากมายสำหรับทุกคนในครอบครัว ได้แก่


โรบินสันไลฟ์สไตล์ ศรีสมาน
6 ธ.ค. 68ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติ“Robinson Lifestyle Awards 2025”ที่ยกย่องบุคคล หน่วยงาน และเยาวชนต้นแบบด้านการเรียนและกิจกรรมเด่น เพื่อส่งต่อความภาคภูมิใจและความอบอุ่นของชุมชน
14 ธ.ค. 68สนุกไปกับเวทีการแข่งขัน“Cover Dance Contest Season 6” ที่เปิดให้เยาวชนและผู้รักการเต้นได้โชว์ลีลาและสไตล์สุดสร้างสรรค์ เพื่อชิงทุนการศึกษาและถ้วยรางวัลลิขสิทธิ์ บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยพลัง ความมั่นใจ และเสียงเชียร์ที่สร้างสีสันตลอดวัน
21 ธ.ค. 68เพลิดเพลินกับแฟชั่นโชว์สุดน่ารักใน“Christmas Fashion Show Contest 2025” ที่เด็กๆ จะได้สวมชุดในธีมเทศกาลและเดินแบบบนเวทีที่อบอวลด้วยความสุข พร้อมลุ้นทุนการศึกษาและถ้วยรางวัลสำหรับผู้โดดเด่น
25 ธ.ค. 68ฉลองวันคริสต์มาสไปกับการแสดง“Christmas Carols & Troop” จากโรงเรียนและสถาบันต่างๆ ที่ขนโชว์มามอบรอยยิ้ม พร้อมกิจกรรมเดินทรูปแจกขนมให้เด็กๆ และลูกค้าที่มาใช้บริการ เพื่อเติมเต็มบรรยากาศอันอบอุ่น
27 ธ.ค. 68 – 28 ธ.ค. 68ร่วมลุ้นการแข่งขัน“Tamiya Championship 2025” ที่เปิดสนามให้สายซิ่งได้ประชันความเร็วของรถโมเดลอย่างสนุกเร้าใจ พร้อมชิงเงินรางวัลและถ้วยรางวัล ไฮไลต์อยู่ที่เทคนิคการบังคับและจังหวะการแข่งที่ทำให้ทุกแมตช์เต็มไปด้วยความตื่นเต้นตลอดสองวัน

โรบินสันไลฟ์สไตล์ ชลบุรี
1 พ.ย. 68 – 24 ธ.ค. 68ตื่นเต้นไปกับกิจกรรม“ยิ่งช้อป ยิ่งลุ้น” ที่ให้ลูกค้าร่วมสนุกลุ้นของรางวัลง่ายๆ เพียงช้อปครบทุก 1,000 บาทจากห้างฯ และศูนย์ฯ รับสิทธิ์ลุ้นจับรางวัลทันที 1 สิทธิ์ เติมสีสันการช้อปปิ้งให้พิเศษขึ้นในปลายปี
1 ธ.ค. 68 – 31 ธ.ค. 68ตลอดเดือนธันวาคม ช้อปเพลินกับแคมเปญ“ซูชิโร่ มอบของขวัญ” เพียงช้อปครบ 1,200 บาท จากห้างฯ และศูนย์ฯ รับฟรีคูปอง Sushiro มูลค่า 100 บาท เมื่อใช้บริการขั้นต่ำ 400 บาท มอบความคุ้มค่าให้สายกินได้อิ่มฟินในช่วงเทศกาลอย่างพิเศษยิ่งขึ้น
13 ธ.ค. 68เพลิดเพลินกับบรรยากาศอบอุ่นในกิจกรรม“Christmas Melody Show”การแสดงจากน้องๆ ที่มาขับกล่อมด้วยบทเพลงสุดไพเราะ มอบพลังบวกและรอยยิ้มในช่วงปลายปี
25 ธ.ค. 68ต้อนรับวันคริสต์มาสกับกิจกรรม“Sweet Christmas Day” ที่ขบวนทรูปจะมาแจกขนมให้ลูกค้าภายในศูนย์การค้า สร้างบรรยากาศแห่งความอบอุ่นและความสุขแบบเป็นกันเอง ให้ทุกคนได้ร่วมเติมความสุขในวันพิเศษของปี


โรบินสันไลฟ์สไตล์ ราชพฤกษ์
1 ธ.ค. 68 – 4 ม.ค. 69ต้อนรับลมหนาวด้วย“Winter Snow Land Party” ดินแดนหิมะสุดสนุกที่เปิดพื้นที่ให้เด็กๆ ได้สัมผัสหิมะ เล่นสไลเดอร์ และสนุกในโดมบอลขนาดใหญ่ กิจกรรมนี้เหมาะสำหรับครอบครัวที่ต้องการใช้เวลาแห่งความสุขร่วมกัน ท่ามกลางบรรยากาศฤดูหนาวที่สดใส
4 ธ.ค. 68 – 5 ธ.ค. 68ร่วมทำความดีส่งต่อรอยยิ้มใน“Kids Market for Give” ตลาดนัดฟันน้ำนมที่เด็กๆ สามารถนำของเล่นหรือของใช้มาร่วมแลกเปลี่ยนและแบ่งปัน เป็นกิจกรรมที่ช่วยปลูกฝังการให้และการแบ่งปัน
6 ธ.ค. 68 – 7 ธ.ค. 68พบการแข่งขัน“Bangkok Cube Festival 2025” ที่เชิญชวนนักบิดรูบิคเยาวชนมาโชว์ความเร็วและความแม่นยำในประเภท 3×3×3 ชิงรางวัลรวมกว่า 20,000 บาท
13 ธ.ค. 68 – 14 ธ.ค. 68ร่วมเชียร์การแข่งขัน“Hooper Jam Bouncer 3x3 Basketball” ศึกบาสเกตบอลเยาวชนสุดเข้มข้น ที่เปิดเวทีให้ผู้เล่นมุ่งสู่อนาคตทีมชาติไทย พร้อมชิงรางวัลรวมกว่า 90,000 บาท
14 ธ.ค. 68คนรักแมวต้องไม่พลาดกับงาน“Make My Cat” การประกวดแมวมาตรฐาน WCF รอบฟินาเล่ที่เปิดพื้นที่ให้ผู้เลี้ยงได้นำแมวคู่ใจมาโชว์ความงามและเก็บคะแนนรอบสุดท้าย เพื่อไต่อันดับและลุ้นตำแหน่งสำคัญก่อนเข้าสู่ปีใหม่
15 ธ.ค. 68 – 28 ธ.ค. 68พบกับสวนสนุกเต็มรูปแบบใน“Dream Land Carnival” ที่ยกเครื่องเล่นยอดนิยมอย่างชิงช้าสวรรค์ ไวกิ้ง และม้าหมุน มาให้สนุกครบทุกวัย เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่สร้างสีสันให้ราชพฤกษ์ตลอดช่วงเทศกาลครั้งใหญ่ของปี
21 ธ.ค. 68เตรียมพบกับความน่ารักของน้องๆ ใน“Santa & Santy Kids Contest 2025”การประกวดซานต้า–แซนตี้ที่เปิดเวทีให้เด็กๆ มากกว่า 200 คนได้โชว์ความสามารถและเสน่ห์เฉพาะตัว เติมเต็มบรรยากาศคริสต์มาสให้สดใสยิ่งขึ้น
22 ธ.ค. 68 – 5 ม.ค. 69ชวนเลือกของขวัญปีใหม่ใน“Gift Market” ที่รวมสินค้าตกแต่ง ของฝาก และของใช้ที่เหมาะมอบเป็นของขวัญในช่วงเทศกาล ให้ลูกค้าได้ช้อปครบจบในที่เดียว

โรบินสันไลฟ์สไตล์ บ้านฉาง
6 ธ.ค. 68 ร่วมค้นหาเหล่านายแบบ–นางแบบรุ่นใหม่ในงาน“Young Next Supermodel” เวทีที่เปิดโอกาสให้เยาวชนได้แสดงความมั่นใจและบุคลิกภาพ พร้อมลุ้นชิงเงินรางวัล มงกุฎ และสายสะพาย รวมมูลค่ากว่า 50,000 บาท
6 ธ.ค. 68 – 7 ธ.ค. 68 ร่วมเชียร์การแข่งขัน“Futsal Cup 2nd” ศึกฟุตซอลรุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี ที่เปิดโอกาสให้นักกีฬาเยาวชนได้พัฒนาทักษะและประสบการณ์การแข่งจริง ชิงเงินรางวัลและถ้วยรางวัลรวมกว่า 20,000 บาท
10 ธ.ค. 68 เพลิดเพลินกับการแสดงร้องเพลงจากน้องๆ ในกิจกรรม“Sing Together” ที่มอบความสุขผ่านเสียงดนตรีจากนักเรียนโรงเรียนดนตรีสยามสัตหีบ เวทีเล็กๆ ที่เต็มไปด้วยความตั้งใจของเยาวชน และพื้นที่ให้ครอบครัวได้ร่วมส่งกำลังใจอย่างอบอุ่น
11 ธ.ค. 68 “รวมพลังทำดี บริจาคโลหิต” ที่เปิดรับผู้สนใจมาบริจาคโลหิตเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยและสำรองโลหิตในคลัง เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ส่งเสริมการแบ่งปันและความห่วงใยภายในชุมชน
20 ธ.ค. 68 – 21 ธ.ค. 68 พบความสนุกของการแข่งขันวงดนตรีใน“Banchang Music Battle by P.Star”เวทีที่เปิดให้เยาวชนและผู้รักดนตรีมาโชว์พลังเสียงและทักษะทางดนตรี ชิงเงินรางวัลกว่า 20,000 บาท
21 ธ.ค. 68 ชื่นชมความน่ารักของน้องๆ ในกิจกรรม“X’Mas So Cute” การแสดงและโชว์ Merry Christmas จากนักเรียนหลายสถาบัน ที่จะมาร่วมสร้างรอยยิ้มในบรรยากาศเทศกาลสุดอบอุ่น


โรบินสันไลฟ์สไตล์ ร้อยเอ็ด
5 ธ.ค. 68 – 7 ธ.ค. 68เปิดเวทีให้เยาวชนได้แสดงความสามารถใน“School Music Contest2025” การประกวดดนตรีที่มุ่งค้นหารุ่นใหม่ พร้อมสร้างประสบการณ์เวทีจริงและความมั่นใจ ชิงทุนการศึกษาและรางวัลเกียรติยศ
12 ธ.ค. 68 – 13 ธ.ค. 68ร่วมลุ้นและเชียร์เวทีเฟ้นหาสาวงามประจำจังหวัดใน “Miss Grand Roiet”การประกวดที่เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมได้โชว์ความสามารถ บุคลิกภาพ และความงาม เพื่อตามหาตัวแทนไปร่วมลุ้นมงกุฎระดับประเทศ
19 ธ.ค. 68พบกับการแสดง“Christmas โรงเรียนเซนต์แมรี่”ที่น้องๆ จากโรงเรียนเซนต์แมรี่ จะมาส่งต่อรอยยิ้มและความสดใสผ่านการร้องเพลงและการแสดงสุดอบอุ่น เติมบรรยากาศช่วงเทศกาลคริสต์มาส
20 ธ.ค. 68เพลิดเพลินไปกับเวทีประกวด“หนูน้อยสาเกตุ” ที่เปิดโอกาสให้น้องๆ ได้โชว์ความน่ารัก ความมั่นใจ และเสน่ห์เฉพาะตัว โดยกิจกรรมมุ่งสร้างประสบการณ์ด้านเวทีและการแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ให้กับเด็กๆ
21 ธ.ค. 68ลุ้นไปกับการแข่งขัน“เทควันโดร้อยเอ็ด” ศึกทักษะด้านศิลปะการต่อสู้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของจังหวัด ที่รวมเยาวชนมากฝีมือมาประชันความแข็งแกร่ง เพื่อชิงถ้วยและเหรียญรางวัล เป็นกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมวินัย ความอดทน และความมุ่งมั่นของนักกีฬาเยาวชน
27 ธ.ค. 68 – 31 ธ.ค. 68เติมความสุขส่งท้ายปีกับ“Wine & Craft Beer Festival”เทศกาลที่รวมบูธเครื่องดื่มและอาหารหลากหลายมาให้เลือกชิม พร้อมบรรยากาศชิลรับลมหนาว

โรบินสันไลฟ์สไตล์ ตรัง
6 ธ.ค. 68 – 7 ธ.ค. 68เปิดโลกด้านการศึกษาและกีฬาในงาน“Robinson Lifestyle Trang Education Sports 2025” มหกรรมที่รวบรวมกิจกรรมแข่งขันและนิทรรศการจากหลายสถาบัน พร้อมชิงถ้วยเกียรติยศและทุนการศึกษามากกว่า 100 รางวัล
12 ธ.ค. 68 – 14 ธ.ค. 68เพลิดเพลินกับงาน“Talad Panich Trang Ep.4 – ของดีมีกะลุย” ตลาดที่รวบรวมสินค้า GI ของดีจากตรังและผลิตภัณฑ์ชุมชนหลากหลาย พร้อมสินค้านาทีทองและดีลพิเศษมากมาย ใครที่ชอบเลือกซื้อสินค้าเอกลักษณ์ท้องถิ่นห้ามพลาดกิจกรรมนี้
17 ธ.ค. 68 – 31 ธ.ค. 68ช้อปของขวัญปีใหม่ใน“Trang Gift Festival x Tops of Happiness” ที่รวมชุดของขวัญและสินค้าพรีเมียมจาก Tops Supermarket มาให้เลือกอย่างครบครัน เป็นจุดหมายปลายปีที่เหมาะกับผู้ที่กำลังมองหาของฝากหรือของขวัญสำหรับคนพิเศษ
20 ธ.ค. 68 – 23 ธ.ค. 68พบกับ“หลาดเมืองลุง โหน่งเนง โหน่งแกละ” ที่นำสินค้าชุมชน ศิลปวัฒนธรรม และของเด่นจากจังหวัดพัทลุงมาจัดจำหน่าย ให้ลูกค้าได้สัมผัสเสน่ห์พื้นถิ่นและอุดหนุนชุมชน
25 ธ.ค. 68ส่งความสุขส่งท้ายปีด้วย“Santa’s Gift Parade 2026” ที่ยกทัพของขวัญกว่า 2,026 ชิ้นจากเหล่า Santa มาแจกให้เด็กๆ และลูกค้าภายในศูนย์การค้า สร้างบรรยากาศอบอุ่นและรอยยิ้มในวันคริสต์มาสอย่างเต็มเปี่ยม


โรบินสันไลฟ์สไตล์ ปราจีนบุรี
29 พ.ย. 68 – 8 ธ.ค. 68พบกับมหกรรมยานยนต์“Motor & EV Expo” ที่รวบรวมแบรนด์รถยนต์และรถไฟฟ้าชั้นนำมาให้ชมและทดลองขับ พร้อมข้อเสนอสุดคุ้มเฉพาะภายในงาน รวมถึงของพรีเมียมหลากหลายรายการ
5 ธ.ค. 68ร่วมฉลองครบรอบ 11 ปีในงาน“11th Robinson Lifestyle Prachinburi Night Run Anniversary” กิจกรรมวิ่งกลางคืนสุดสนุกที่เปิดรับผู้เข้าร่วมทุกวัย พร้อมเซอร์ไพรส์จาก “ครูเต๋า ปูปากเจ่อ” และมอบ Gift Voucher มูลค่า 100 บาท สำหรับผู้สมัคร 100 คนแรก
5 ธ.ค. 68 – 7 ธ.ค. 68ร่วมสนุกกับคอนเสิร์ตส่งท้ายปีที่รวบรวมศิลปินดังมาให้ชมแบบใกล้ชิด ช่วยเติมเต็มช่วงเวลาปลายปีของครอบครัวและเพื่อนๆ ให้สนุกและอบอุ่นยิ่งขึ้น
13 ธ.ค. 68พบกับความน่ารักของน้องๆ ใน“หนูน้อยนักคลานมหาสนุก” เวทีแข่งขันสำหรับเด็กอายุ 5–10 เดือน ที่เปิดโอกาสให้แสดงพัฒนาการและความสดใส พร้อมชิงเงินรางวัลกว่า 10,000 บาท และรับ Gift Set ของใช้เด็กสำหรับผู้ลงทะเบียนทุกคน
14 ธ.ค. 68ร่วมชมการแข่งขันการ์ดเกมส์“Battle of Talingchan” ที่เปิดรับผู้เข้าร่วมทุกวัยโดยไม่จำกัดอายุ ชิงเงินรางวัลและโล่เกียรติยศรวมกว่า 20,000 บาท
21 ธ.ค. 68 – 22 ธ.ค. 68ร่วมเป็นกำลังใจให้เหล่านักปั่นรุ่นจิ๋วในกิจกรรม“Balance Bike” การแข่งขันจักรยานทรงตัวที่เปิดโอกาสให้น้องๆ ได้ฝึกสมาธิ ความมั่นใจ และพัฒนาทักษะการทรงตัวอย่างสนุกสนาน

โรบินสันไลฟ์สไตล์ สระบุรี
1 ธ.ค. 68 – 12 ธ.ค. 68สนุกเต็มพื้นที่ในงาน“Kid’s Universe”มหกรรมของเล่นครั้งใหญ่ที่ขนสินค้ามากกว่า 1,000 รายการ ทั้งของเล่นรุ่นใหม่ล่าสุด ของสะสม และไอเท็มยอดฮิต ให้เด็กๆ และนักสะสมได้เลือกช้อปแบบจุใจ
19 ธ.ค. 68 – 21 ธ.ค. 68อิ่มอร่อยไปกับ“Food Fest 3” เทศกาลอาหารที่รวมร้านเด็ดกว่า 60 ร้าน พร้อมคอนเสิร์ตจากศิลปินดารามาสร้างความสนุกคึกคักตลอดงาน เอาใจผู้ที่ชื่นชอบบรรยากาศการกิน–
ช้อป–ชิลในช่วงปลายปี
25 ธ.ค. 68 – 28 ธ.ค. 68เลือกช้อปสินค้าเอกลักษณ์เมืองสระบุรีในงาน“Local BCG+” ที่รวบรวมของดีจากชุมชน ทั้งอาหารพื้นถิ่น ของใช้ งานฝีมือ และผลิตภัณฑ์ชุมชนให้เลือกสรรอย่างครบครัน ส่งเสริมผู้ประกอบการในพื้นที่
26 ธ.ค. 68 – 31 ธ.ค. 68เตรียมเคาท์ดาวน์ไปกับงาน“Saraburi Countdown Concert” คอนเสิร์ตส่งท้ายปีสุดยิ่งใหญ่ครั้งแรกของจังหวัด ที่รวมความบันเทิงและกิจกรรมพิเศษไว้ครบในงานเดียว
ทุกวันเสาร์ที่ 6, 13, 20, 27 ธ.ค. 68
เพลิดเพลินกับ“Robinson Music Space” มุมถ่ายรูปบรรยากาศสุดคูล พร้อมกิจกรรมดนตรีให้ร่วมสนุกแบบจัดเต็มทั้งซีซัน เหมาะสำหรับสายโซเชียลและคนรักเสียงเพลงที่อยากมาเช็กอินสร้างโมเมนต์ดีๆ


โรบินสันไลฟ์สไตล์ สมุทรปราการ
12 ธ.ค. 68ลิ้มลองความอร่อยใหม่ไปกับงานเปิดตัว“Grand Opening Food Haven”ที่มาพร้อมการแข่งขันสุดยอดนักกิน การร่วมสนุกกับเหล่าอินฟลูสายอาหาร และกิจกรรมพิเศษมากมาย เอาใจครอบครัวและสายกินที่ต้องการสัมผัสบรรยากาศใหม่ของพื้นที่ไลฟ์สไตล์สุดคึกคัก
13 ธ.ค. 68 –14 ธ.ค. 68ร่วมย้อนรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในกิจกรรม“ปวงไทยรำลึกพ่อของแผ่นดิน แม่ของแผ่นดิน”ผ่านการแสดงโขน นาฏศิลป์ การขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ และนิทรรศการพระราชกรณียกิจ
20 ธ.ค. 68พบกับการเฟ้นหานางแบบดาวดวงใหม่ใน“Junior Top Model2025” รอบFinal Competitionที่เด็กๆ จะได้โชว์ความมั่นใจและศักยภาพบนเวทีใหญ่ ชิงรางวัลรวมมูลค่ากว่า 180,000 บาท
21 ธ.ค. 68ร่วมส่งกำลังใจให้เหล่าน้องๆ หนู ใน“Christmas Contest2025” เวทีประกวดซานต้า–แซนตี้ตัวน้อย ที่จะมาแสดงความสามารถและความน่ารักสดใส เพิ่มสีสันและความสุขให้เทศกาลคริสต์มาส
26 ธ.ค. 68 – 28 ธ.ค. 68ตื่นเต้นไปกับ“Pokémon Roadshow”งานแสดงสินค้าลิขสิทธิ์แท้ของPokémonพร้อมกิจกรรมPokémon Goสุดยิ่งใหญ่ส่งท้ายปี เหมาะสำหรับแฟนๆ ทุกวัยที่อยากสะสมสินค้าและร่วมสนุกกับกิจกรรมในโลกของโปเกมอนอย่างเต็มอิ่ม

โรบินสันไลฟ์สไตล์ บ่อวิน
7ธ.ค. 68– 8 ธ.ค. 68สนุกกับกิจกรรม“Painting Workshop” เวิร์กช็อปวาดภาพสุดเพลินที่เปิดให้ลูกค้าร่วมทำกิจกรรมฟรี 1 ชิ้น เพียงแสดงใบเสร็จช้อปสินค้าภายในศูนย์การค้า
13ธ.ค. 68 และ 20 ธ.ค. 68“รวมพลังทำดี บริจาคโลหิต” ขอเชิญผู้สนใจมาบริจาคโลหิต เพื่อช่วยเสริมโลหิตสำรองและต่อชีวิตให้ผู้ป่วย เป็นกิจกรรมที่สะท้อนการแบ่งปันและความห่วงใยของชุมชนบ่อวิน
14ธ.ค. 68 และ 21 ธ.ค. 68เชิญรับบริการตัดผมฟรี จากโรงเรียนสอนตัดผมอาจารย์พรชัย ที่ยกทีมมามอบบริการอย่างใส่ใจ
19ธ.ค. 68– 24 ธ.ค. 68พบกับความสนุกในงาน“Winter Fest 2025” เทศกาลดนตรี แสง สี เสียง พร้อมอาหารหลากหลายจากร้านค้ากว่า 100 บูธ เอาใจทุกครอบครัวและกลุ่มเพื่อนที่ต้องการออกมาผ่อนคลายและสนุกในบรรยากาศแห่งความสุขส่งท้ายปี
25 ธ.ค. 68ต้อนรับคริสต์มาสกับแคมเปญ“Special Offer Christmas” เพียงแสดงใบเสร็จช้อปสินค้าใดก็ได้ในศูนย์การค้า ก็สามารถร่วมเล่นเกมหมุนวงล้อเพื่อลุ้นรับของรางวัลสุดพิเศษ

โรบินสันไลฟ์สไตล์ ฉะเชิงเทรา
1ธ.ค. 68– 7 ธ.ค. 68เชิญชมงาน“แสดงผลงานศิลปนิพนธ์และศิลปะอื่นๆ ม.ราชภัฏราชนครินทร์” นิทรรศการที่รวบรวมผลงานของนักศึกษามาให้ชมจากหลากหลายสาขาวิชา ทั้งจิตรกรรม ประติมากรรม และสื่อผสม
21 ธ.ค. 68ร่วมลุ้นการแข่งขัน“Taekwondo School Championship 2025” รอบสุดท้ายของปี ที่เยาวชนมากฝีมือจากหลายโรงเรียนจะมาประชันทักษะศิลปะการต่อสู้บนเวทีจริง ชิงถ้วยและเหรียญรางวัลในบรรยากาศการแข่งขันที่สนุกเข้มข้น
29ธ.ค. 68– 31 ธ.ค. 68สนุกส่งท้ายปีกับงาน“8 Riew Music Fest 2025” ที่ผสมผสานความอร่อยจากสตรีทฟู้ด ร้านดังมากมายเข้ากับเสียงดนตรีจากศิลปินนักร้อง สร้างบรรยากาศชิลๆ ให้ลูกค้าได้ช้อปฟิน กินเพลิน และพักผ่อนก่อนก้าวเข้าสู่ปีใหม่


โรบินสันไลฟ์สไตล์ แม่สอด
3ธ.ค. 68– 7 ธ.ค. 68เพลิดเพลินกับงาน“ของดีเมืองสุโขทัย เกษตรคุณภาพ” ที่คัดสรรสินค้าพื้นถิ่น ผลผลิตเกษตร และของดีประจำจังหวัดสุโขทัยมาให้เลือกช้อปอย่างครบครัน สนับสนุนสินค้าแท้คุณภาพจากผู้ผลิต
5ธ.ค. 68– 7 ธ.ค. 68ร่วมชมความคิดสร้างสรรค์ในกิจกรรม“ประกวดศิลปะบนกำแพง” ที่ถ่ายทอดเรื่องราวสีสันแห่งตาก 7 ชาติพันธุ์ ผ่านงานเพ้นต์กำแพงสุดประณีต เป็นพื้นที่ให้ศิลปินรุ่นใหม่และท้องถิ่นได้แสดงตัวตนและฝีมืออย่างเต็มที่
8 ธ.ค. 68ร่วมชม“นิทรรศการ 25 ปี ม.ราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด” ที่จัดขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองครบรอบสถาบันฯ พร้อมนำเสนอผลงาน วิสัยทัศน์ และความก้าวหน้าตลอด 25 ปีที่ผ่านมา เหมาะสำหรับผู้ที่สนใจการศึกษาและประวัติของมหาวิทยาลัยในพื้นที่
10ธ.ค. 68– 16 ธ.ค. 68อิ่มอร่อยกับงาน“เจ๊…พาชิม” ที่รวบรวมร้านอาหารชื่อดังมาเสิร์ฟความอร่อยชาวแม่สอดแบบจัดเต็ม เอาใจสายกินที่มองหาเมนูเด็ดๆ และรสชาติที่หลากหลายจากร้านยอดนิยม
20 ธ.ค. 68สนุกไปกับ“Christmas Fashion Show” ที่เปิดเวทีให้เด็กๆ แต่งกายในธีมคริสต์มาสสุดชิค พร้อมโชว์สไตล์และความมั่นใจบนเวที เติมสีสันและบรรยากาศเทศกาลให้สดใสและสนุกสนาน
21 ธ.ค. 68สุดประทับใจไปกับงาน“10th Anniversary Robinson Lifestyle Mae Sot” ครบรอบ 10 ปีของศูนย์การค้า ผ่านกิจกรรมพิเศษและสิทธิพิเศษมากมาย มอบความสุขให้ลูกค้าและชุมชนที่ให้การสนับสนุนมาตลอดทศวรรษ
27 ธ.ค. 68ขอเชิญ“รวมพลังทำดี บริจาคโลหิต” เพิ่มปริมาณโลหิตสำรองและช่วยเหลือผู้ป่วยในพื้นที่

โรบินสันไลฟ์สไตล์ กาญจนบุรี
29 พ.ย.68 – 7 ธ.ค. 68อิ่มอร่อยไปกับงาน“เจ๊…พาชิม” ที่รวมร้านดังและเมนูเด็ดจากหลากหลายพื้นที่มาให้เลือกชิมอย่างจุใจ เอาใจสายกินที่ต้องการลิ้มรสความอร่อยในบรรยากาศสบายๆ
6 ธ.ค. 68 – 7 ธ.ค. 68ร่วมลุ้น“การแข่งขัน Crossword” ศึกประลองไหวพริบด้านคำศัพท์ที่ผู้เข้าแข่งขันจะได้วัดทักษะการคิดและการวางแผน เพื่อชิงถ้วยรางวัลและทุนการศึกษารวม 20,000 บาท
19 ธ.ค. 68 – 21 ธ.ค. 68เพลิดเพลินกับงาน“ยกระดับผ้าไทยร่วมสมัยด้วยอัตลักษณ์แห่งกาญจนบุรี” ที่นำผ้าไทยลวดลายเฉพาะถิ่นมาจัดแสดงและจำหน่าย พร้อมโชว์ศิลปะและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ผสานความงดงามของผ้าไทยเข้ากับดีไซน์ร่วมสมัย
19 ธ.ค. 68 – 31 ธ.ค. 68สนุกไปกับ“Pet Safari” งานที่ยกขบวนสัตว์เลี้ยงขนฟูน่ารักและสัตว์ Exotic มาร่วมโชว์ตัวตลอดปลายปี เหมาะสำหรับครอบครัวและคนรักสัตว์ที่อยากใกล้ชิดสัตว์หลากหลายชนิด
20 ธ.ค. 68, 21 ธ.ค. 68 และ 25 ธ.ค. 68
มอบความสุขให้เด็กๆ ในกิจกรรม“Meet & Greet Santa Troop” ที่จะได้พบกับ Santa & Friends แบบใกล้ชิด สร้างบรรยากาศสดใสและอบอวลไปด้วยความสุขในช่วงเทศกาลคริสต์มาส
24 ธ.ค. 68 – 30 ธ.ค. 68เปิดโลกแห่งความสนุกกับ“Jump Space” โซนเล่นเกมกระโดดไฟ LED สุดล้ำที่กำลังเป็นกระแสฮิต ให้เด็กๆ และวัยรุ่นได้ปลดปล่อยพลังและความมันส์แบบไม่เหมือนใคร
25 ธ.ค. 68ร่วมต้อนรับเทศกาลคริสต์มาสกับกิจกรรม“X-MAS Carols” ที่จะพาทุกคนเพลิดเพลินกับเสียงเพลงเพราะๆ และบรรยากาศแห่งความอบอุ่น


โรบินสันไลฟ์สไตล์ กำแพงเพชร
5 ธ.ค. 68ร่วมเชียร์การแข่งขัน“โรบินสันไลฟ์สไตล์ กำแพงเพชร คัพ” ศึกเซปักตะกร้อประจำวันพ่อแห่งชาติ ที่เปิดเวทีให้นักกีฬาหลายทีมมาประชันฝีเท้าอย่างเต็มพลัง พร้อมสร้างบรรยากาศแห่งความสนุกและความภาคภูมิใจของชุมชนในวันสำคัญของครอบครัวไทย
9 ธ.ค. 68ร่วมซึมซับศิลปวัฒนธรรมในกิจกรรม“ดนตรี กวีศิลป์” ที่ผสานการแสดงดนตรีไทย ศิลปะ และวัฒนธรรมท้องถิ่นไว้ด้วยกันอย่างงดงาม เป็นกิจกรรมที่ช่วยอนุรักษ์และสานต่อวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่ต่อไปอย่างยั่งยืน
13 ธ.ค. 68พบกับความน่ารักของน้องๆ ในเวที“ประกวดหนูน้อยช่างฝัน” ที่เปิดโอกาสให้เด็กๆ แสดงความสามารถ และถ่ายทอดความฝันในอนาคตของตัวเองอย่างสร้างสรรค์ พร้อมเสียงเชียร์จากครอบครัวที่ช่วยเพิ่มสีสันให้บรรยากาศอบอุ่น
14 ธ.ค. 68มันส์เต็มพิกัดกับ“Beyblade X Tournament” การแข่งขันสุดมันที่จัดโดย Vortex4 x DVS เปิดให้นักบล็องและสายเบลดมาดวลความเร็ว ชิงเงินรางวัลและของรางวัลรวมมูลค่ากว่า 30,000 บาท เหมาะสำหรับเด็กและวัยรุ่นที่ชื่นชอบเกมต่อสู้หมุนความเร็ว
21 ธ.ค. 68สนุกไปกับงาน“Show Off Party #5” เวทีประกวดดนตรีจากโรงเรียนเติมฝัน ที่เปิดโอกาสให้น้องๆ ได้โชว์ความสามารถทางดนตรีอย่างเต็มที่ เป็นกิจกรรมที่สร้างความมั่นใจและเสริมประสบการณ์เวทีให้เด็กๆ ได้พัฒนาไปอีกขั้น
22 ธ.ค. 68 – 24 ธ.ค. 68เปิดโลกจินตนาการใน“ห้องเรียนศิลปะไร้ขอบเขต” ที่ชวนนักเรียนมาทัศนศึกษาและเรียนรู้การวาดภาพด้วยสีชอล์กอย่างสนุกสนาน เหมาะสำหรับเด็กๆ ที่ต้องการฝึกทักษะงานศิลป์และเสริมความคิดสร้างสรรค์

โรบินสันไลฟ์สไตล์ ลพบุรี
8ธ.ค. 68–14 ธ.ค. 68อิ่มฟินตลอดสัปดาห์กับงาน“จักรวาลลาภปาก” ปรากฏการณ์ความอร่อยพิกัดใหม่ที่ยกทัพเมนูแซ่บและอาหารเด็ดมากมายมาให้ชิม โดยเฉพาะไฮไลต์อย่าง “ร้านดังที่ไม่เคยขึ้นห้าง” ที่รวมตัวมาเสิร์ฟความร้อนแรงให้ชาวลพบุรีได้สัมผัสแบบไม่ต้องตามหา
14 ธ.ค. 68ร่วมสนุกส่งท้ายปีกับกิจกรรม“FIDA’s X’Mas Celebration2025” ที่น้องๆ จากสถาบันสอนเต้นFIDAจะมามอบโชว์สุดพิเศษ เติมบรรยากาศคริสต์มาสให้สดใสและคึกคัก
18 ธ.ค. 68สัมผัสบรรยากาศเทศกาลใน“Crestview X’Mas Celebration”ที่น้องๆ จากCrestview International Schoolจะมาร่วมสร้างสีสันด้วยการแสดงหลากหลายรูปแบบ ถ่ายทอดความสุขและความอบอุ่นของช่วงคริสต์มาสให้ทุกคนได้ร่วมประทับใจ
20ธ.ค. 68– 21 ธ.ค. 68พบกับความสามารถของน้องๆ ในงาน“Voice Training Studio Contest by Kru-Kwan X’Mas Celebration”เวทีที่เปิดโอกาสให้เด็กๆ โชว์การร้องเพลง เต้น และเล่นดนตรีอย่างมั่นใจ พร้อมเสียงเชียร์ที่ช่วยเติมบรรยากาศให้คึกคักสดใสยิ่งขึ้น
22 ธ.ค. 68“รวมพลังทำดี บริจาคโลหิต” เพื่อช่วยสำรองโลหิตและช่วยเหลือผู้ป่วยในพื้นที่
27 ธ.ค. 68สนุกไปกับ“YMS X’Mas Cosplay Contest2025” เวทีที่รวมเหล่าคอสเพลย์มาประชันความสร้างสรรค์และโชว์ชุดสุดตื่นตา พร้อมการแสดงเปิดงานสุดยิ่งใหญ่และการตัดสินจากกรรมการกิตติมศักดิ์มากมาย
27ธ.ค. 68– 28 ธ.ค. 68ปิดท้ายปีด้วย“X’Mas Celebration”ขบวนSanta & Friends Troopสุดหรรษาที่จะมาเดินแจกความสุข พร้อมกิจกรรมสนุกๆ ให้ครอบครัวได้ร่วมสนุกกันตลอดสองวัน


โรบินสันไลฟ์สไตล์ เพชรบุรี
5 ธ.ค. 68ร่วมชมความยิ่งใหญ่ของ“The 14th Asian Show” มหกรรมศิลปวัฒนธรรมอาเซียนสัมพันธ์ ที่นำการแสดงศิลปวัฒนธรรมจาก 7 ประเทศมาให้ชมแบบครบอรรถรส พร้อมบูธกิจกรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และสินค้าชุมชนจากตลาดรวมใจไทยช่วยไทย
10 ธ.ค. 68 – 10 ม.ค. 69เพลิดเพลินกับ“ART DESIGN PBRU” นิทรรศการผลงานศิลปะจากชมรมศิลปินทัศนศิลป์ร่วมสมัยเพชรบุรี ที่รวบรวมงานสร้างสรรค์จากศิลปินท้องถิ่นหลายแขนง เหมาะสำหรับผู้ชื่นชอบงานศิลป์และต้องการชมผลงานคุณภาพของศิลปินในจังหวัด
10 ธ.ค. 68 – 17 ธ.ค. 68อิ่ม ฟิน เพลิน ในงาน“พุงกางเสน่ห์ไทย ฟู้ดแฟร์” มหกรรมอาหารเชิงวัฒนธรรมที่ยกทัพร้านดาราและร้านเด็ดกว่า 40 ร้านมาให้ชาวเพชรบุรีได้เลือกชิม พร้อมไฮไลต์โชว์สุดพิเศษตลอดงาน เหมาะสำหรับครอบครัวและสายกินที่ต้องการลิ้มลองเมนูหลากหลาย
15 ธ.ค. 68“รวมพลังทำดี บริจาคโลหิต” เพื่อสำรองโลหิตและช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ ร่วมกันส่งมอบน้ำใจและการแบ่งปันเพื่อชุมชนชาวเพชรบุรี
20 ธ.ค. 68 – 21 ธ.ค. 68สนุกตื่นเต้นกับการแข่งขัน“Beyblade X #2” เวทีดวลลูกข่างสุดมันที่รวมนักแข่งทุกรุ่นมาฟาดฟันฝีมือกันอย่างดุเดือด เป็นกิจกรรมที่ดึงดูดทั้งเด็กและครอบครัวให้มาร่วมเชียร์อย่างคึกคัก
25 ธ.ค. 68ต้อนรับคริสต์มาสกับกิจกรรม“DIY Pizza & Christmas Song” ที่เปิดให้ร่วมสนุกทำพิซซ่าในธีมคริสต์มาส พร้อมชมการแสดงร้องเพลงประสานเสียงสุดอบอุ่น

โรบินสันไลฟ์สไตล์ มุกดาหาร
6 ธ.ค. 68ร่วมส่งเสริมความสามารถด้านการภาษาของเยาวชนในกิจกรรม“การประกวดเรียงความ ‘พ่อของฉัน” การแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์และถ่ายทอดเรื่องราวความผูกพันต่อคุณพ่ออย่างสร้างสรรค์ เป็นเวทีที่ช่วยเสริมความมั่นใจและทักษะการนำเสนอให้แก่ผู้เข้าร่วม
7 ธ.ค. 68เพลิดเพลินไปกับการประกวดร้องเพลงพระราชนิพนธ์ในกิจกรรม“ประกวดร้องเพลง พระราชนิพนธ์” ที่เปิดโอกาสให้เยาวชนและผู้สนใจมาโชว์เสียงใสในบทเพลงทรงคุณค่า พร้อมชิงทุนการศึกษารวม 15,000 บาท
14 ธ.ค. 68ร่วมเชียร์ผู้เข้าแข่งขันใน“TO BE NUMBER ONE IDOL” การประกวดเฟ้นหาตัวแทนเยาวชนระดับจังหวัด ที่มุ่งเน้นความสามารถ ความมั่นใจ และบุคลิกภาพของผู้เข้าร่วม เพื่อก้าวต่อสู่เวทีระดับภูมิภาค
19 ธ.ค. 68ขอเชิญร่วมกิจกรรม“11th Anniversary Celebration” ครบรอบ 11 ปีของโรบินสันไลฟ์สไตล์ มุกดาหาร จัดเตรียมกิจกรรมพิเศษและช่วงเวลาดีๆ เพื่อขอบคุณลูกค้าและชาวมุกดาหารที่ให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง
20 ธ.ค. 68 – 21 ธ.ค. 68สนุกตื่นเต้นไปกับการแข่งขัน“Mukdahan Beyblade X” ศึกชิงเจ้าสนามลูกข่างสายฟ้าที่รวมเหล่านักเบลดจากหลายรุ่นมาประลองความแม่นยำและความเร็ว ชิงรางวัลและคะแนนสะสม
27 ธ.ค. 68 – 28 ธ.ค. 68เสริมทักษะการเรียนรู้ใน“Super Team Maths + English” การแข่งขันคณิตคิดเร็วและต่อคำภาษาอังกฤษ ที่ช่วยพัฒนาความสามารถทางวิชาการ และการทำงานเป็นทีมของเด็กๆ


โรบินสันไลฟ์สไตล์ สุรินทร์
5 ธ.ค. 68 – 6 ธ.ค. 68เลือกช้อปสินค้าคุณภาพในงาน“Second Scene Market” ตลาดของมือสองสุดเก๋ที่รวมงานศิลปะ งานแฮนด์เมด และของสะสมหลากหลายสไตล์ เหมาะสำหรับผู้ที่ชื่นชอบไอเท็มยูนีคและงานทำมือ
6 ธ.ค. 68 – 7 ธ.ค. 68เพลิดเพลินกับ“Kid’s Market ตลาดนัดฟันน้ำนม #2”ที่เปิดพื้นที่ให้คุณแม่และคุณลูกได้ช้อปของใช้ราคาดี สินค้าน่ารัก และไอเทมสำหรับเด็กๆ หลากหลายชนิด
13 ธ.ค. 68 – 14 ธ.ค. 68ร่วมเชียร์เยาวชนคนรุ่นใหม่ใน“Robinson Lifestyle Surin Music Contest 2025” เวทีประกวดที่เปิดให้เด็กๆ ได้โชว์ความสามารถด้านดนตรี ทั้งร้อง เล่น และการแสดงอย่างสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาทักษะและเพิ่มความมั่นใจบนเวที
20 ธ.ค. 68ขอเชิญร่วมงาน“12th Anniversary Celebration” ครบรอบ 12 ปี โรบินสันไลฟ์สไตล์ สุรินทร์ ที่จัดเต็มกิจกรรมและโปรโมชันตลอดวัน เพื่อตอบแทนลูกค้าและชุมชนที่ให้การสนับสนุนอย่างอบอุ่นตลอด 12 ปีที่ผ่านมา
25 ธ.ค. 68 – 27 ธ.ค. 68อุดหนุนสินค้า OTOP ของดีเมืองสุรินทร์ในงาน“OTOP พาณิชย์” ที่รวมสินค้าพื้นถิ่น อาหาร งานฝีมือ และผลิตภัณฑ์ชุมชนมาให้เลือกซื้อครบในที่เดียว เหมาะสำหรับผู้ที่มองหาของฝากและสินค้าเอกลักษณ์ท้องถิ่น
ทุกวันเสาร์–อาทิตย์เดินชิลใน“ตลาดนัดบ้านเรา” ตลาดนัดเกษตรกรที่นำผักสด ผลผลิตท้องถิ่น และสินค้าชาวบ้านมาจำหน่ายในราคาย่อมเยา เป็นพื้นที่ให้ชุมชนได้พบปะและสนับสนุนผู้ผลิตในท้องถิ่น

โรบินสันไลฟ์สไตล์ ชัยภูมิ
4 ธ.ค. 68 – 7 ธ.ค. 68ขอเชิญร่วมงาน“8th Anniversary Celebration” ครบรอบ 8 ปี โรบินสันไลฟ์สไตล์ ชัยภูมิ ที่เติบโตเคียงข้างชาวชัยภูมิมาอย่างต่อเนื่อง พร้อมกิจกรรมพิเศษตลอดงานเพื่อขอบคุณลูกค้าและร่วมสร้างความทรงจำดีๆ ในโอกาสสำคัญครั้งนี้
5 ธ.ค. 68 – 7 ธ.ค. 68ท้าทายความสามารถใน“NB Hobby Tournament” เวทีแข่งขันที่เปิดโอกาสให้ผู้รักงานอดิเรกและเกมโมเดลได้พิสูจน์ฝีมือ ใครจะเป็นตำนานคนต่อไป มาร่วมลุ้นและเชียร์ได้อย่างสนุกสนาน
13 ธ.ค. 68 – 14 ธ.ค. 68ร่วมชมการแข่งขันสะกดคำใน“Crossword Phayalae VTEA Championship Awards” เวทีแข่งขันปริศนาอักษรไขว้ไทย และเกมส์ต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ ท้าทายทักษะภาษาและไหวพริบ ชิงรางวัลเกียรติยศ
16 ธ.ค. 68 – 20 ธ.ค. 68อิ่มอร่อยกับ“เทศกาลปิ้งย่าง” ที่รวบรวมเมนูปิ้งย่างหลากสไตล์มาให้ชิม พร้อมมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดัง เติมเต็มความสนุกแบบครบในงานเดียว
20 ธ.ค. 68 – 21 ธ.ค. 68เพลิดเพลินกับงาน“Craft Festival” ที่รวมงานศิลป์ ของทำมือ และเมนูสุดคราฟท์มาให้ชมและช้อป เป็นพื้นที่สำหรับผู้รักงานคราฟท์และงานออกแบบได้มาค้นหาแรงบันดาลใจใหม่ๆ
24 ธ.ค. 68เตรียมมันส์ให้สุดกับ“คอนเสิร์ตคาราบาว”ตำนานเพลงเพื่อชีวิตที่กลับมาส่งพลังเสียงอีกครั้ง ชวนแฟนเพลงมาร่วมร้องและสนุกไปพร้อมกันก่อนก้าวเข้าสู่ช่วงเทศกาลปีใหม่
27 ธ.ค. 68 – 28 ธ.ค. 68แสดงพลังความสามารถใน“Dance Showcase” เวทีที่เปิดให้ผู้รักการเต้นได้โชว์สเต็ปอย่างมั่นใจ พร้อมบรรยากาศสนุกสนานที่ทำให้ทุกคนเพลิดเพลินไปตลอดงาน
27 ธ.ค. 68 – 28 ธ.ค. 68สนุกไปกับการเลือกของดีใน“ปล่อยของ Flea Market” ตลาดนัดที่รวมของเด็ด ของหายาก และสินค้าทำมือมาให้เลือกซื้ออย่างจุใจ เหมาะสำหรับสายช้อปที่ชอบไอเท็มไม่เหมือนใคร
ทุกวันศุกร์–เสาร์ท้าความกล้าใน “บ้านผีสิง” ที่ชวนคุณมาเปิดประสบการณ์ความสนุก ระทึก สุดลุ้น ที่เข้ามาแล้วอาจออกไปไม่เหมือนเดิม


โรบินสันไลฟ์สไตล์ ถลาง
26 พ.ย. 68 – 10 ธ.ค. 68เพลิดเพลินกับความน่ารักในงาน“Pet Safari” คาเฟ่น้องหมาสุดคิ้วท์ที่ยกทัพความสดใสมาถึงที่ พร้อมโซนพบปะน้องเหมียวหลากหลายสายพันธุ์ เหมาะสำหรับคนรักสัตว์ที่อยากใช้เวลาใกล้ชิดกับเพื่อนซี้สี่ขา
5 ธ.ค. 68ร่วมสนับสนุนผู้ประกอบการตัวน้อยใน“Kids Market” ตลาดนัดชิคๆ ที่เปิดพื้นที่ให้น้องๆ ได้ฝึกทักษะการขายจริง เรียนรู้การเป็นนักธุรกิจตัวจิ๋ว
6 ธ.ค. 68 –7 ธ.ค. 68รวมทีมเพื่อนซี้มาประลองกันใน “Card Game Festival” งานที่สายการ์ดต้องห้ามพลาด พร้อมลุยกิจกรรมเล่นการ์ดหลากรูปแบบในบรรยากาศเป็นกันเอง เหมาะกับผู้เล่นทุกระดับ
11 ธ.ค. 68 – 24 ธ.ค. 68พบกับความอร่อยจาก“GPR Gold Cookies” คุกกี้เนยแท้อันดับหนึ่งจากมาเลเซีย ที่มาพร้อมแพ็กเกจดีไซน์หรูหรา เหมาะสำหรับเป็นของขวัญช่วงเทศกาล คนรักคุกกี้ต้องมาลองลิ้มรสความอร่อยแบบต้นตำรับ
21 ธ.ค. 68สนุกไปกับ“Jetts Dance Free Stage” คลาสออกกำลังกายสุดมันส์จาก Jetts Fitness ที่ชวนทุกคนมาแดนซ์แบบจัดเต็ม เติมความสนุกและพลังบวกให้ร่างกายในช่วงปลายปี
24 ธ.ค. 68ซึมซับบรรยากาศแห่งความสุขในกิจกรรม“Christmas Carol” การร้องประสานเสียงจากน้องๆ ที่จะมาเติมสีสันแห่งคริสต์มาส มอบความอบอุ่นและรอยยิ้มต้อนรับเทศกาล
25 ธ.ค. 68 – 30 ธ.ค. 68ช้อปเพลินในงาน“Brandname Festival” มหกรรมแบรนด์เนมมือสองครั้งยิ่งใหญ่ที่รวมของแท้จากแบรนด์ดังและรุ่นหายากไว้ครบในที่เดียว เหมาะสำหรับนักสะสมและสายแฟชั่นที่มองหาไอเทมแฟชั่นสุดพิเศษ
29 ธ.ค. 68“รวมพลังทำดี บริจาคโลหิต”เพื่อช่วยสำรองโลหิตให้ผู้ป่วยและโรงพยาบาลในพื้นที่ เป็นกิจกรรมที่แสดงพลังน้ำใจของชาวถลาง
ทุกวันจันทร์–อังคารเสริมสร้างแรงบันดาลใจใน“Workshop Art & Music” พื้นที่ให้น้องๆ ได้แสดงความสามารถทางศิลปะและดนตรี พร้อมปล่อยไอเดียสร้างสรรค์อย่างอิสระ

โรบินสันไลฟ์สไตล์ บุรีรัมย์
6 ธ.ค. 68 – 7 ธ.ค. 68ร่วมสนุกกับ“Beyblade Buriram Contest 2025” ศึกแห่งความเร็วและพลังที่เหล่าเบลดเดอร์จะมาประชันฝีมือกันแบบดุเดือด ใครคือเบลดเดอร์ที่เจ๋งที่สุดในบุรีรัมย์ มาวัดกันในสนามจริง
12 ธ.ค. 68 – 21 ธ.ค. 68อิ่มฟินในงาน“หม่ำกับหม่ำ Food Fest” ที่รวมของอร่อยเกือบ 70 ร้าน พร้อมคอนเสิร์ตสุดพิเศษ งานที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิมและมากกว่าฟู้ดแฟร์ทั่วไป เอาใจทุกครอบครัวและสายกิน
21 ธ.ค. 68ร่วมต้อนรับเทศกาลแห่งความสุขกับ“Christmas Ballet Dance” การแสดงบัลเลต์ที่น้องๆ จะมาถ่ายทอดความงดงามผ่านท่วงท่าการเต้น
27 ธ.ค. 68 – 28 ธ.ค. 68เชียร์สุดพลังใน“Balance Bike 2025” การแข่งขันจักรยานขาไถและจักรยานปั่นสำหรับเด็กๆ ที่เต็มไปด้วยความสนุกและความตื่นเต้น ชิงถ้วยแชมป์จากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์

โรบินสันไลฟ์สไตล์ สกลนคร
6 ธ.ค. 68ร่วมสนับสนุนศิลปวัฒนธรรมอีสานในกิจกรรม“การแข่งขันเดี่ยวพิณ” ที่เปิดเวทีให้เยาวชนอายุ 13–18 ปี มาโชว์ฝีมือการดีดพิณในสไตล์พื้นบ้านอย่างไพเราะ เป็นกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมความสามารถและการอนุรักษ์ดนตรีท้องถิ่นให้คงอยู่ต่อไป
7 ธ.ค. 68สนุกกับการแข่งขัน“นางไหและหมากกับแก๊บ” ประเพณีพื้นบ้านสุดเร้าใจที่เปิดรับผู้เข้าแข่งขันอายุไม่เกิน 25 ปี ชิงเงินรางวัลรวม 6,000 บาท
20 ธ.ค. 68 – 21 ธ.ค. 68ร่วมส่งพลังใจให้ผู้เข้าแข่งขันใน“TO BE NUMBER ONE” เวทีประกวดที่เปิดโอกาสให้เยาวชนได้โชว์ศักยภาพ ความมั่นใจ และความสามารถรอบด้าน เป็นกิจกรรมที่ช่วยเสริมสร้างทักษะและแรงบันดาลใจให้คนรุ่นใหม่


โรบินสันไลฟ์สไตล์ นครศรีธรรมราช
7 ธ.ค. 68ร่วมชมความน่ารักในกิจกรรม“หนูน้อยโรบินสัน” เวทีประกวดที่เปิดโอกาสให้เด็กๆ แต่งกายย้อนวันวาน พร้อมร่วมสืบสานพระราชปณิธานของ สมเด็จพระพันปีหลวง ผ่านการแสดงออกอย่างมั่นใจและสร้างสรรค์บนเวที
12 ธ.ค. 68เพลิดเพลินกับ“Music Performance” การแสดงดนตรีจากน้องๆ มากกว่า 90 ชีวิต ที่จะมาถ่ายทอดพลังและความสามารถผ่านเครื่องดนตรีและเสียงร้อง เติมเต็มบรรยากาศแห่งดนตรีให้คึกคักและอบอุ่น
21 ธ.ค. 68ดื่มด่ำไปกับ“Mini Concert เรายังจำได้” การแสดงดนตรีแนวย้อนวันวาน ทั้งการบรรเลงเปียโนและร้องเพลงในบรรยากาศอบอุ่น ชวนให้นึกถึงความทรงจำดีๆ ผ่านบทเพลงคลาสสิก
25 ธ.ค. 68ร่วมฉลองเทศกาลคริสต์มาสกับ“Christmas Troop” ขบวนซานต้าและผองเพื่อนที่จะมาเดินมอบความสุข ความสดใส และของขวัญเล็กๆ ให้เด็กๆ และครอบครัวในวันพิเศษของปี
ทุกวันศุกร์ ตลอด ธ.ค. 68รับบริการ“ตัดผมฟรี” เปิดโอกาสให้ลูกค้าทุกวัยได้ดูแลตัวเอง พร้อมบรรยากาศบริการเป็นกันเองที่ช่วยเติมเต็มความสุขของชุมชน
ทุกวัน ตลอด ธ.ค. 68เดินช้อปสบายๆ ใน“ตลาดนัดติดแอร์” ที่รวมสินค้าแฟชั่น ผักสด ผลไม้ และอีกหลากหลายรายการ เหมาะสำหรับทุกครอบครัวที่อยากเลือกซื้อของใช้และสินค้าคุณภาพในบรรยากาศเย็นสบาย

โรบินสันไลฟ์สไตล์ ฉลอง
5–6, 12–13, 19–20, 26–27 ธ.ค. 68
สัมผัสบรรยากาศยามค่ำคืนในงาน“Chalong Chill x Food Truck” ที่อบอวลไปด้วยเสียงดนตรี อาหารหลากหลายสไตล์ และโซนให้เลือกนั่งชิลจิบเครื่องดื่มเย็นๆ เหมาะสำหรับผู้ที่อยากพักผ่อนหลังเลิกงานหรือใช้เวลาสบายๆ กับครอบครัวและเพื่อนๆ
9–16 ธ.ค. 68, 21 ธ.ค. 68 – 5 ม.ค. 69
เตรียมตัวช้อปของฝากในงาน“Gift Market 2025” เทศกาลของขวัญและของตกแต่งบ้านช่วงเทศกาลส่งความสุข ที่รวบรวมไอเดียของขวัญและไอเท็มแต่งบ้านให้เลือกมากมายครบจบในที่เดียว
13–14 ธ.ค. 68เพลิดเพลินกับ“PIDA Studio Showcase” งานดนตรี Yamaha & PIDA Road Show ที่น้องๆ นักเรียนจะมาโชว์ความสามารถทั้งร้อง เต้น และเล่นดนตรีอย่างสร้างสรรค์
16 ธ.ค. 68ร่วมฟังเสียงใสๆ จากน้องๆ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ในกิจกรรม“Christmas Carols” ที่จะมาขับร้องบทเพลงคริสต์มาสสุดไพเราะ สร้างความสุขและกลิ่นอายเทศกาลให้ทุกคนยิ้มตาม
18 ธ.ค. 68 – 5 ม.ค. 69พบกับงาน“Book & Bakery” งานรวมหนังสือไทยและต่างประเทศ สินค้าเสริมพัฒนาการ เกม ของสะสมสุดคูล และเบเกอรี่อร่อยๆ เหมาะสำหรับทั้งเด็กและผู้ใหญ่ที่อยากใช้เวลาคุณภาพในบรรยากาศสบายๆ
20 ธ.ค. 68ร่วมเชียร์เยาวชนในกิจกรรม“TO BE NUMBER ONE IDOL รุ่นที่ 16 รอบคัดเลือก” การประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี ระดับจังหวัดภูเก็ต ที่เปิดโอกาสให้น้องๆ ได้แสดงศักยภาพและความมั่นใจบนเวทีใหญ่
20 ธ.ค. 68มันส์สะใจไปกับ“Hashtagtoys Beyblade X” การแข่งขันเบย์เบลดที่รวมผู้เข้าแข่งขันมากกว่า 100 คน มาดวลกันด้วยสกิล Go! Shoot! เพื่อตามหาผู้ท้าชิงที่แข็งแกร่งที่สุด
27 ธ.ค. 68 – 10 ม.ค. 69อร่อยรับเทศกาลแห่งความสุขกับ“GPR Gold Cookie Fest” คุกกี้เนยแท้อันดับ 1 จากมาเลเซีย ที่มาพร้อมความหอมอร่อยและแพ็กเกจสุดหรู เหมาะเป็นของขวัญของฝาก


โรบินสันไลฟ์สไตล์ สุพรรณบุรี
28 พ.ย. 68 – 7 ธ.ค. 68สนุกกับงาน“Motor & EV Expo” มหกรรมยานยนต์ที่รวมแบรนด์ชั้นนำและรุ่นยอดนิยมมาให้เลือกชม พร้อมข้อเสนอพิเศษและของพรีเมียมเฉพาะในงาน เหมาะสำหรับผู้กำลังมองหารถใหม่หรือข้อมูลด้านรถยนต์พลังงานทางเลือก
1 ธ.ค. 68 – 7 ธ.ค. 68ปลดปล่อยความมันส์ใน“Jump Space” โซนเครื่องเล่นสุดล้ำที่เปิดพื้นที่ให้สายลุยมากระโดด ปล่อยพลังแบบจัดเต็ม สนุกสุดเหวี่ยงทั้งเด็กและผู้ใหญ่ตลอดสัปดาห์
13 ธ.ค. 68 – 14 ธ.ค. 68เรียนรู้และสัมผัสงานศิลป์ใน“Workshop ช่างศิลป์” นิทรรศการพร้อมกิจกรรมเวิร์กช็อปจากวิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี ที่นำงานศิลปะและการสาธิตมาให้ชมอย่างใกล้ชิด เหมาะสำหรับผู้ที่ชื่นชอบงานสร้างสรรค์
20 ธ.ค. 68สนุกต้อนรับเทศกาลในงาน“Christmas Celebration” ที่จัดกิจกรรมมินิเกมและของรางวัลมากมายให้ร่วมลุ้น เติมเต็มบรรยากาศแห่งความสุขในวันคริสต์มาส
20 ธ.ค. 68 – 31 ธ.ค. 68อิ่มฟินในงาน“เทศกาลอาหารอร่อยเมืองเหน่อ ครั้งที่ 3” ที่ขนอาหารกว่า 60 ร้านมาพร้อมลานเบียร์สดและดนตรีสดทุกค่ำคืน เป็นพื้นที่พักผ่อนของครอบครัวและเพื่อนๆ ในช่วงปลายปี
21 ธ.ค. 68ร่วมเชียร์นักกีฬาอีสปอร์ตใน“E-Sport Game” การแข่งขัน ROV ระดับภาค ชิงเงินรางวัล พร้อมบรรยากาศการแข่งขันที่ตื่นเต้นและสนุกเร้าใจตลอดทั้งงาน

โรบินสันไลฟ์สไตล์ สุวรรณภูมิ
5 ธ.ค. 68ร่วมสร้างโมเมนต์อบอุ่นในกิจกรรม“Daddy & Me Runway” เวทีประกวดเดินแบบพ่อ–ลูก เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ที่เปิดโอกาสให้คู่พ่อลูกได้โชว์ความน่ารัก ความมั่นใจ พร้อมลุ้นของขวัญและรางวัลมากมายในบรรยากาศแห่งความรักในครอบครัว
6 ธ.ค. 68 – 7 ธ.ค. 68ต้อนรับเทศกาลคริสต์มาสไปกับ“Workshop D.I.Y Christmas Jewelry & Accessories” เวิร์กช็อปที่เปิดให้ทุกคนได้ทดลองประดิษฐ์เครื่องประดับและแอคเซสซอรีในธีมคริสต์มาส ทั้งสนุกและได้ไอเทมน่ารักกลับบ้าน
13 ธ.ค. 68เปิดเวทีให้ความคิดสร้างสรรค์ใน“ประกวดออกแบบชุด ‘น้องแมวยินดี’” เชิญผู้ที่รักการออกแบบมาร่วมส่งผลงานสุดน่ารัก ชิงรางวัลและโอกาสให้ไอเดียโดดเด่นเป็นที่รู้จัก
14 ธ.ค. 68สนุกต่อเนื่องกับ“ประกวดออกแบบชุด ‘น้องหมีปรีดา’” เวทีที่เปิดให้ผู้ร่วมแข่งขันได้โชว์ฝีมือด้านแฟชั่นดีไซน์ พร้อมชิงรางวัลมากมายในบรรยากาศอบอุ่นและเป็นกันเอง
19 ธ.ค. 68มันส์ให้สุดกับ“Street Dance Battle” เวทีที่ชวนสายสตรีทแดนซ์มาออกสเต็ปแบบจัดเต็ม ปลุกเวทีให้ลุกเป็นไฟด้วยโชว์ที่เต็มไปด้วยพลังและความสามารถของนักเต้นรุ่นใหม่
20 ธ.ค. 68เติมเต็มความสุขปลายปีใน“Idol Concert” ที่เหล่าน้องๆ ไอดอลจะมามอบเสียงเพลง รอยยิ้ม และพลังบวกให้กับแฟนๆ ต้อนรับเทศกาลแห่งความสุขอย่างสดใส
25 ธ.ค. 68ฉลองคริสต์มาสไปกับ“Christmas Kids Contest” เวทีที่เปิดโอกาสให้น้องๆ แต่งตัวเป็นซานต้า–ซานตี้ตัวน้อย พร้อมร่วมสนุกลุ้นของรางวัลมากมาย เติมเต็มบรรยากาศคริสต์มาสให้อบอุ่นยิ่งขึ้น
27 ธ.ค. 68 – 28 ธ.ค. 68เพลิดเพลินกับ“Acoustic Concert” เวทีดนตรีที่ส่งต่อความสุขปลายปีผ่านเสียงเพลงอันอบอุ่น เหมาะสำหรับการพักผ่อนและใช้เวลาคุณภาพกับคนที่รัก
27 ธ.ค. 68 – 28 ธ.ค. 68สนุกไม่หยุดกับ“Random Dance” ที่เปิดเวทีให้สายแดนซ์ได้ออกสเต็ปแบบสนุกๆ ในกิจกรรมสุดหรรษาที่สร้างรอยยิ้มและจังหวะความสุขส่งท้ายปี


โรบินสันไลฟ์สไตล์ ราชบุรี
1 ธ.ค. 68 – 4 ม.ค. 69สนุกสุดฟินรับลมหนาวในงาน“Snow Land” เพียงช้อปครบ 1,000 บาท แล้วแสดงใบเสร็จ ก็สามารถเข้าเล่นหิมะได้ฟรี เป็นกิจกรรมที่เหมาะสำหรับครอบครัวและเด็กๆ ที่อยากสัมผัสบรรยากาศหิมะสุดฟิน
3, 8, 15 ธ.ค. 68“รวมพลังทำดี บริจาคโลหิต” เพื่อช่วยสำรองโลหิตให้โรงพยาบาลและช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ในช่วงปลายปี เป็นกิจกรรมที่สะท้อนน้ำใจและความเอื้อเฟื้อของชาวราชบุรี
20 ธ.ค. 68 – 21 ธ.ค. 68พบกับความน่ารักของเหล่าสัตว์เลี้ยงในงาน“Pet Club Festival” การแข่งขันกีฬาน้องหมา พร้อมการแสดงโชว์น้องหมาแสนรู้ และโซนสินค้าสำหรับคนรักสัตว์แบบจัดเต็ม
24 ธ.ค. 68 – 28 ธ.ค. 68อิ่มสนุกในงาน“เจ๊…พาชิม” ที่ยกทัพร้านเด็ดจาก TikTok และร้านดารากว่า 40 ร้าน มาให้ช้อป ชิม ชิลกันแบบจุกๆ เป็นอีกหนึ่งมหกรรมอาหารที่ตอบโจทย์สายกินอย่างแท้จริง
25 ธ.ค. 68ต้อนรับคริสต์มาสไปกับกิจกรรม“Merry Christmas X-Mas Carol Singing & Troop” ที่จะมีการร้องเพลงประสานเสียงและขบวนซานต้าเติมเต็มความสุขให้ศูนย์การค้าสดใสในวันพิเศษของปี

ตลอดเดือนธันวาคมนี้ โรบินสันไลฟ์สไตล์พร้อมเปลี่ยนทุกพื้นที่ให้กลายเป็น “The Merry City” แลนด์มาร์กแห่งความสุขส่งท้ายปี ที่ทุกคนสามารถใช้เวลาร่วมกับครอบครัว เพื่อน และคนที่รักได้อย่างเต็มที่ กับหลากหลายกิจกรรมสุดพิเศษที่ช่วยเติมเต็มบรรยากาศแห่งความสุขช่วงปลายปีอย่างอบอุ่น ขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมสัมผัสช่วงเวลาแห่งความสุข ความทรงจำ และสีสันความสุขส่งท้ายปีไปด้วยกันที่ โรบินสันไลฟ์สไตล์ทุกสาขาทั่วประเทศ

ติดตามข้อมูลข่าวสาร โปรโมชัน และอิเวนต์ใหม่ๆ ของศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ ผ่านทาง Facebook Page: Robinson Lifestyle


โรบินสันไลฟ์สไตล์ ชวนสัมผัส “The Merry City” แลนด์มาร์กแห่งความสุขส่งท้ายปี
โรบินสันไลฟ์สไตล์ ชวนสัมผัส “The Merry City” แลนด์มาร์กแห่งความสุขส่งท้ายปี
โรบินสันไลฟ์สไตล์ ชวนสัมผัส “The Merry City” แลนด์มาร์กแห่งความสุขส่งท้ายปี
โรบินสันไลฟ์สไตล์ ชวนสัมผัส “The Merry City” แลนด์มาร์กแห่งความสุขส่งท้ายปี
โรบินสันไลฟ์สไตล์ ชวนสัมผัส “The Merry City” แลนด์มาร์กแห่งความสุขส่งท้ายปี
+9
กำลังโหลดความคิดเห็น