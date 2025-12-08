โรบินสันไลฟ์สไตล์ ชวนสัมผัส “The Merry City” แลนด์มาร์กแห่งความสุขส่งท้ายปี

ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ ในเครือเซ็นทรัล รีเทล ชวนทุกคนออกมาสร้างโมเมนต์แห่งความสุขในช่วงเวลาแสนพิเศษไปกับ “The Merry City by Robinson Lifestyle แลนด์มาร์กแห่งความสุขทั่วประเทศส่งท้ายปี” ที่พร้อมเติมเต็มรอยยิ้มให้ทุกครอบครัว ผ่านกิจกรรมสุดพิเศษกว่า 100 อิเวนต์ 27 สาขาทั่วประเทศ ไม่ว่าจะเป็น กิจกรรมต้อนรับเทศกาลคริสต์มาส เวิร์กช็อปสร้างสรรค์ การประกวดความสามารถต่างๆ ทั้งกีฬา ดนตรี การแสดง แฟชั่น รวมไปถึง เทศกาลอาหารอร่อย หรือมุมสนุกที่ออกแบบมาให้ทุกเจเนอเรชันได้ใช้เวลาร่วมกัน ตลอดเดือนธันวาคม 2568 ครอบคลุมทุกสาขาทั่วประเทศ ตอกย้ำแนวคิดการเป็น “Central to Life” ศูนย์กลางชีวิตของทุกคนที่มอบพื้นที่แห่งความสุข ความสนุก และความประทับใจ เพื่อให้ลูกค้าและครอบครัวได้ใช้เวลาร่วมกัน ท่ามกลางบรรยากาศเทศกาลที่อบอวลไปด้วยแสงสีและความสุขส่งท้ายปี
ตลอดเดือนธันวาคมนี้ โรบินสันไลฟ์สไตล์พร้อมเปลี่ยนทุกสาขาทั่วประเทศให้กลายเป็น “The Merry City” เมืองแห่งความสุขส่งท้ายปี ที่เต็มไปด้วยสีสันของเทศกาล และกิจกรรมพิเศษมากมายสำหรับทุกคนในครอบครัว ได้แก่
โรบินสันไลฟ์สไตล์ ศรีสมาน
6 ธ.ค. 68ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติ“Robinson Lifestyle Awards 2025”ที่ยกย่องบุคคล หน่วยงาน และเยาวชนต้นแบบด้านการเรียนและกิจกรรมเด่น เพื่อส่งต่อความภาคภูมิใจและความอบอุ่นของชุมชน
14 ธ.ค. 68สนุกไปกับเวทีการแข่งขัน“Cover Dance Contest Season 6” ที่เปิดให้เยาวชนและผู้รักการเต้นได้โชว์ลีลาและสไตล์สุดสร้างสรรค์ เพื่อชิงทุนการศึกษาและถ้วยรางวัลลิขสิทธิ์ บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยพลัง ความมั่นใจ และเสียงเชียร์ที่สร้างสีสันตลอดวัน
21 ธ.ค. 68เพลิดเพลินกับแฟชั่นโชว์สุดน่ารักใน“Christmas Fashion Show Contest 2025” ที่เด็กๆ จะได้สวมชุดในธีมเทศกาลและเดินแบบบนเวทีที่อบอวลด้วยความสุข พร้อมลุ้นทุนการศึกษาและถ้วยรางวัลสำหรับผู้โดดเด่น
25 ธ.ค. 68ฉลองวันคริสต์มาสไปกับการแสดง“Christmas Carols & Troop” จากโรงเรียนและสถาบันต่างๆ ที่ขนโชว์มามอบรอยยิ้ม พร้อมกิจกรรมเดินทรูปแจกขนมให้เด็กๆ และลูกค้าที่มาใช้บริการ เพื่อเติมเต็มบรรยากาศอันอบอุ่น
27 ธ.ค. 68 – 28 ธ.ค. 68ร่วมลุ้นการแข่งขัน“Tamiya Championship 2025” ที่เปิดสนามให้สายซิ่งได้ประชันความเร็วของรถโมเดลอย่างสนุกเร้าใจ พร้อมชิงเงินรางวัลและถ้วยรางวัล ไฮไลต์อยู่ที่เทคนิคการบังคับและจังหวะการแข่งที่ทำให้ทุกแมตช์เต็มไปด้วยความตื่นเต้นตลอดสองวัน
โรบินสันไลฟ์สไตล์ ชลบุรี
1 พ.ย. 68 – 24 ธ.ค. 68ตื่นเต้นไปกับกิจกรรม“ยิ่งช้อป ยิ่งลุ้น” ที่ให้ลูกค้าร่วมสนุกลุ้นของรางวัลง่ายๆ เพียงช้อปครบทุก 1,000 บาทจากห้างฯ และศูนย์ฯ รับสิทธิ์ลุ้นจับรางวัลทันที 1 สิทธิ์ เติมสีสันการช้อปปิ้งให้พิเศษขึ้นในปลายปี
1 ธ.ค. 68 – 31 ธ.ค. 68ตลอดเดือนธันวาคม ช้อปเพลินกับแคมเปญ“ซูชิโร่ มอบของขวัญ” เพียงช้อปครบ 1,200 บาท จากห้างฯ และศูนย์ฯ รับฟรีคูปอง Sushiro มูลค่า 100 บาท เมื่อใช้บริการขั้นต่ำ 400 บาท มอบความคุ้มค่าให้สายกินได้อิ่มฟินในช่วงเทศกาลอย่างพิเศษยิ่งขึ้น
13 ธ.ค. 68เพลิดเพลินกับบรรยากาศอบอุ่นในกิจกรรม“Christmas Melody Show”การแสดงจากน้องๆ ที่มาขับกล่อมด้วยบทเพลงสุดไพเราะ มอบพลังบวกและรอยยิ้มในช่วงปลายปี
25 ธ.ค. 68ต้อนรับวันคริสต์มาสกับกิจกรรม“Sweet Christmas Day” ที่ขบวนทรูปจะมาแจกขนมให้ลูกค้าภายในศูนย์การค้า สร้างบรรยากาศแห่งความอบอุ่นและความสุขแบบเป็นกันเอง ให้ทุกคนได้ร่วมเติมความสุขในวันพิเศษของปี
โรบินสันไลฟ์สไตล์ ราชพฤกษ์
1 ธ.ค. 68 – 4 ม.ค. 69ต้อนรับลมหนาวด้วย“Winter Snow Land Party” ดินแดนหิมะสุดสนุกที่เปิดพื้นที่ให้เด็กๆ ได้สัมผัสหิมะ เล่นสไลเดอร์ และสนุกในโดมบอลขนาดใหญ่ กิจกรรมนี้เหมาะสำหรับครอบครัวที่ต้องการใช้เวลาแห่งความสุขร่วมกัน ท่ามกลางบรรยากาศฤดูหนาวที่สดใส
4 ธ.ค. 68 – 5 ธ.ค. 68ร่วมทำความดีส่งต่อรอยยิ้มใน“Kids Market for Give” ตลาดนัดฟันน้ำนมที่เด็กๆ สามารถนำของเล่นหรือของใช้มาร่วมแลกเปลี่ยนและแบ่งปัน เป็นกิจกรรมที่ช่วยปลูกฝังการให้และการแบ่งปัน
6 ธ.ค. 68 – 7 ธ.ค. 68พบการแข่งขัน“Bangkok Cube Festival 2025” ที่เชิญชวนนักบิดรูบิคเยาวชนมาโชว์ความเร็วและความแม่นยำในประเภท 3×3×3 ชิงรางวัลรวมกว่า 20,000 บาท
13 ธ.ค. 68 – 14 ธ.ค. 68ร่วมเชียร์การแข่งขัน“Hooper Jam Bouncer 3x3 Basketball” ศึกบาสเกตบอลเยาวชนสุดเข้มข้น ที่เปิดเวทีให้ผู้เล่นมุ่งสู่อนาคตทีมชาติไทย พร้อมชิงรางวัลรวมกว่า 90,000 บาท
14 ธ.ค. 68คนรักแมวต้องไม่พลาดกับงาน“Make My Cat” การประกวดแมวมาตรฐาน WCF รอบฟินาเล่ที่เปิดพื้นที่ให้ผู้เลี้ยงได้นำแมวคู่ใจมาโชว์ความงามและเก็บคะแนนรอบสุดท้าย เพื่อไต่อันดับและลุ้นตำแหน่งสำคัญก่อนเข้าสู่ปีใหม่
15 ธ.ค. 68 – 28 ธ.ค. 68พบกับสวนสนุกเต็มรูปแบบใน“Dream Land Carnival” ที่ยกเครื่องเล่นยอดนิยมอย่างชิงช้าสวรรค์ ไวกิ้ง และม้าหมุน มาให้สนุกครบทุกวัย เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่สร้างสีสันให้ราชพฤกษ์ตลอดช่วงเทศกาลครั้งใหญ่ของปี
21 ธ.ค. 68เตรียมพบกับความน่ารักของน้องๆ ใน“Santa & Santy Kids Contest 2025”การประกวดซานต้า–แซนตี้ที่เปิดเวทีให้เด็กๆ มากกว่า 200 คนได้โชว์ความสามารถและเสน่ห์เฉพาะตัว เติมเต็มบรรยากาศคริสต์มาสให้สดใสยิ่งขึ้น
22 ธ.ค. 68 – 5 ม.ค. 69ชวนเลือกของขวัญปีใหม่ใน“Gift Market” ที่รวมสินค้าตกแต่ง ของฝาก และของใช้ที่เหมาะมอบเป็นของขวัญในช่วงเทศกาล ให้ลูกค้าได้ช้อปครบจบในที่เดียว
โรบินสันไลฟ์สไตล์ บ้านฉาง
6 ธ.ค. 68 ร่วมค้นหาเหล่านายแบบ–นางแบบรุ่นใหม่ในงาน“Young Next Supermodel” เวทีที่เปิดโอกาสให้เยาวชนได้แสดงความมั่นใจและบุคลิกภาพ พร้อมลุ้นชิงเงินรางวัล มงกุฎ และสายสะพาย รวมมูลค่ากว่า 50,000 บาท
6 ธ.ค. 68 – 7 ธ.ค. 68 ร่วมเชียร์การแข่งขัน“Futsal Cup 2nd” ศึกฟุตซอลรุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี ที่เปิดโอกาสให้นักกีฬาเยาวชนได้พัฒนาทักษะและประสบการณ์การแข่งจริง ชิงเงินรางวัลและถ้วยรางวัลรวมกว่า 20,000 บาท
10 ธ.ค. 68 เพลิดเพลินกับการแสดงร้องเพลงจากน้องๆ ในกิจกรรม“Sing Together” ที่มอบความสุขผ่านเสียงดนตรีจากนักเรียนโรงเรียนดนตรีสยามสัตหีบ เวทีเล็กๆ ที่เต็มไปด้วยความตั้งใจของเยาวชน และพื้นที่ให้ครอบครัวได้ร่วมส่งกำลังใจอย่างอบอุ่น
11 ธ.ค. 68 “รวมพลังทำดี บริจาคโลหิต” ที่เปิดรับผู้สนใจมาบริจาคโลหิตเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยและสำรองโลหิตในคลัง เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ส่งเสริมการแบ่งปันและความห่วงใยภายในชุมชน
20 ธ.ค. 68 – 21 ธ.ค. 68 พบความสนุกของการแข่งขันวงดนตรีใน“Banchang Music Battle by P.Star”เวทีที่เปิดให้เยาวชนและผู้รักดนตรีมาโชว์พลังเสียงและทักษะทางดนตรี ชิงเงินรางวัลกว่า 20,000 บาท
21 ธ.ค. 68 ชื่นชมความน่ารักของน้องๆ ในกิจกรรม“X’Mas So Cute” การแสดงและโชว์ Merry Christmas จากนักเรียนหลายสถาบัน ที่จะมาร่วมสร้างรอยยิ้มในบรรยากาศเทศกาลสุดอบอุ่น
โรบินสันไลฟ์สไตล์ ร้อยเอ็ด
5 ธ.ค. 68 – 7 ธ.ค. 68เปิดเวทีให้เยาวชนได้แสดงความสามารถใน“School Music Contest2025” การประกวดดนตรีที่มุ่งค้นหารุ่นใหม่ พร้อมสร้างประสบการณ์เวทีจริงและความมั่นใจ ชิงทุนการศึกษาและรางวัลเกียรติยศ
12 ธ.ค. 68 – 13 ธ.ค. 68ร่วมลุ้นและเชียร์เวทีเฟ้นหาสาวงามประจำจังหวัดใน “Miss Grand Roiet”การประกวดที่เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมได้โชว์ความสามารถ บุคลิกภาพ และความงาม เพื่อตามหาตัวแทนไปร่วมลุ้นมงกุฎระดับประเทศ
19 ธ.ค. 68พบกับการแสดง“Christmas โรงเรียนเซนต์แมรี่”ที่น้องๆ จากโรงเรียนเซนต์แมรี่ จะมาส่งต่อรอยยิ้มและความสดใสผ่านการร้องเพลงและการแสดงสุดอบอุ่น เติมบรรยากาศช่วงเทศกาลคริสต์มาส
20 ธ.ค. 68เพลิดเพลินไปกับเวทีประกวด“หนูน้อยสาเกตุ” ที่เปิดโอกาสให้น้องๆ ได้โชว์ความน่ารัก ความมั่นใจ และเสน่ห์เฉพาะตัว โดยกิจกรรมมุ่งสร้างประสบการณ์ด้านเวทีและการแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ให้กับเด็กๆ
21 ธ.ค. 68ลุ้นไปกับการแข่งขัน“เทควันโดร้อยเอ็ด” ศึกทักษะด้านศิลปะการต่อสู้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของจังหวัด ที่รวมเยาวชนมากฝีมือมาประชันความแข็งแกร่ง เพื่อชิงถ้วยและเหรียญรางวัล เป็นกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมวินัย ความอดทน และความมุ่งมั่นของนักกีฬาเยาวชน
27 ธ.ค. 68 – 31 ธ.ค. 68เติมความสุขส่งท้ายปีกับ“Wine & Craft Beer Festival”เทศกาลที่รวมบูธเครื่องดื่มและอาหารหลากหลายมาให้เลือกชิม พร้อมบรรยากาศชิลรับลมหนาว
โรบินสันไลฟ์สไตล์ ตรัง
6 ธ.ค. 68 – 7 ธ.ค. 68เปิดโลกด้านการศึกษาและกีฬาในงาน“Robinson Lifestyle Trang Education Sports 2025” มหกรรมที่รวบรวมกิจกรรมแข่งขันและนิทรรศการจากหลายสถาบัน พร้อมชิงถ้วยเกียรติยศและทุนการศึกษามากกว่า 100 รางวัล
12 ธ.ค. 68 – 14 ธ.ค. 68เพลิดเพลินกับงาน“Talad Panich Trang Ep.4 – ของดีมีกะลุย” ตลาดที่รวบรวมสินค้า GI ของดีจากตรังและผลิตภัณฑ์ชุมชนหลากหลาย พร้อมสินค้านาทีทองและดีลพิเศษมากมาย ใครที่ชอบเลือกซื้อสินค้าเอกลักษณ์ท้องถิ่นห้ามพลาดกิจกรรมนี้
17 ธ.ค. 68 – 31 ธ.ค. 68ช้อปของขวัญปีใหม่ใน“Trang Gift Festival x Tops of Happiness” ที่รวมชุดของขวัญและสินค้าพรีเมียมจาก Tops Supermarket มาให้เลือกอย่างครบครัน เป็นจุดหมายปลายปีที่เหมาะกับผู้ที่กำลังมองหาของฝากหรือของขวัญสำหรับคนพิเศษ
20 ธ.ค. 68 – 23 ธ.ค. 68พบกับ“หลาดเมืองลุง โหน่งเนง โหน่งแกละ” ที่นำสินค้าชุมชน ศิลปวัฒนธรรม และของเด่นจากจังหวัดพัทลุงมาจัดจำหน่าย ให้ลูกค้าได้สัมผัสเสน่ห์พื้นถิ่นและอุดหนุนชุมชน
25 ธ.ค. 68ส่งความสุขส่งท้ายปีด้วย“Santa’s Gift Parade 2026” ที่ยกทัพของขวัญกว่า 2,026 ชิ้นจากเหล่า Santa มาแจกให้เด็กๆ และลูกค้าภายในศูนย์การค้า สร้างบรรยากาศอบอุ่นและรอยยิ้มในวันคริสต์มาสอย่างเต็มเปี่ยม
โรบินสันไลฟ์สไตล์ ปราจีนบุรี
29 พ.ย. 68 – 8 ธ.ค. 68พบกับมหกรรมยานยนต์“Motor & EV Expo” ที่รวบรวมแบรนด์รถยนต์และรถไฟฟ้าชั้นนำมาให้ชมและทดลองขับ พร้อมข้อเสนอสุดคุ้มเฉพาะภายในงาน รวมถึงของพรีเมียมหลากหลายรายการ
5 ธ.ค. 68ร่วมฉลองครบรอบ 11 ปีในงาน“11th Robinson Lifestyle Prachinburi Night Run Anniversary” กิจกรรมวิ่งกลางคืนสุดสนุกที่เปิดรับผู้เข้าร่วมทุกวัย พร้อมเซอร์ไพรส์จาก “ครูเต๋า ปูปากเจ่อ” และมอบ Gift Voucher มูลค่า 100 บาท สำหรับผู้สมัคร 100 คนแรก
5 ธ.ค. 68 – 7 ธ.ค. 68ร่วมสนุกกับคอนเสิร์ตส่งท้ายปีที่รวบรวมศิลปินดังมาให้ชมแบบใกล้ชิด ช่วยเติมเต็มช่วงเวลาปลายปีของครอบครัวและเพื่อนๆ ให้สนุกและอบอุ่นยิ่งขึ้น
13 ธ.ค. 68พบกับความน่ารักของน้องๆ ใน“หนูน้อยนักคลานมหาสนุก” เวทีแข่งขันสำหรับเด็กอายุ 5–10 เดือน ที่เปิดโอกาสให้แสดงพัฒนาการและความสดใส พร้อมชิงเงินรางวัลกว่า 10,000 บาท และรับ Gift Set ของใช้เด็กสำหรับผู้ลงทะเบียนทุกคน
14 ธ.ค. 68ร่วมชมการแข่งขันการ์ดเกมส์“Battle of Talingchan” ที่เปิดรับผู้เข้าร่วมทุกวัยโดยไม่จำกัดอายุ ชิงเงินรางวัลและโล่เกียรติยศรวมกว่า 20,000 บาท
21 ธ.ค. 68 – 22 ธ.ค. 68ร่วมเป็นกำลังใจให้เหล่านักปั่นรุ่นจิ๋วในกิจกรรม“Balance Bike” การแข่งขันจักรยานทรงตัวที่เปิดโอกาสให้น้องๆ ได้ฝึกสมาธิ ความมั่นใจ และพัฒนาทักษะการทรงตัวอย่างสนุกสนาน
โรบินสันไลฟ์สไตล์ สระบุรี
1 ธ.ค. 68 – 12 ธ.ค. 68สนุกเต็มพื้นที่ในงาน“Kid’s Universe”มหกรรมของเล่นครั้งใหญ่ที่ขนสินค้ามากกว่า 1,000 รายการ ทั้งของเล่นรุ่นใหม่ล่าสุด ของสะสม และไอเท็มยอดฮิต ให้เด็กๆ และนักสะสมได้เลือกช้อปแบบจุใจ
19 ธ.ค. 68 – 21 ธ.ค. 68อิ่มอร่อยไปกับ“Food Fest 3” เทศกาลอาหารที่รวมร้านเด็ดกว่า 60 ร้าน พร้อมคอนเสิร์ตจากศิลปินดารามาสร้างความสนุกคึกคักตลอดงาน เอาใจผู้ที่ชื่นชอบบรรยากาศการกิน–
ช้อป–ชิลในช่วงปลายปี
25 ธ.ค. 68 – 28 ธ.ค. 68เลือกช้อปสินค้าเอกลักษณ์เมืองสระบุรีในงาน“Local BCG+” ที่รวบรวมของดีจากชุมชน ทั้งอาหารพื้นถิ่น ของใช้ งานฝีมือ และผลิตภัณฑ์ชุมชนให้เลือกสรรอย่างครบครัน ส่งเสริมผู้ประกอบการในพื้นที่
26 ธ.ค. 68 – 31 ธ.ค. 68เตรียมเคาท์ดาวน์ไปกับงาน“Saraburi Countdown Concert” คอนเสิร์ตส่งท้ายปีสุดยิ่งใหญ่ครั้งแรกของจังหวัด ที่รวมความบันเทิงและกิจกรรมพิเศษไว้ครบในงานเดียว
ทุกวันเสาร์ที่ 6, 13, 20, 27 ธ.ค. 68
เพลิดเพลินกับ“Robinson Music Space” มุมถ่ายรูปบรรยากาศสุดคูล พร้อมกิจกรรมดนตรีให้ร่วมสนุกแบบจัดเต็มทั้งซีซัน เหมาะสำหรับสายโซเชียลและคนรักเสียงเพลงที่อยากมาเช็กอินสร้างโมเมนต์ดีๆ
โรบินสันไลฟ์สไตล์ สมุทรปราการ
12 ธ.ค. 68ลิ้มลองความอร่อยใหม่ไปกับงานเปิดตัว“Grand Opening Food Haven”ที่มาพร้อมการแข่งขันสุดยอดนักกิน การร่วมสนุกกับเหล่าอินฟลูสายอาหาร และกิจกรรมพิเศษมากมาย เอาใจครอบครัวและสายกินที่ต้องการสัมผัสบรรยากาศใหม่ของพื้นที่ไลฟ์สไตล์สุดคึกคัก
13 ธ.ค. 68 –14 ธ.ค. 68ร่วมย้อนรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในกิจกรรม“ปวงไทยรำลึกพ่อของแผ่นดิน แม่ของแผ่นดิน”ผ่านการแสดงโขน นาฏศิลป์ การขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ และนิทรรศการพระราชกรณียกิจ
20 ธ.ค. 68พบกับการเฟ้นหานางแบบดาวดวงใหม่ใน“Junior Top Model2025” รอบFinal Competitionที่เด็กๆ จะได้โชว์ความมั่นใจและศักยภาพบนเวทีใหญ่ ชิงรางวัลรวมมูลค่ากว่า 180,000 บาท
21 ธ.ค. 68ร่วมส่งกำลังใจให้เหล่าน้องๆ หนู ใน“Christmas Contest2025” เวทีประกวดซานต้า–แซนตี้ตัวน้อย ที่จะมาแสดงความสามารถและความน่ารักสดใส เพิ่มสีสันและความสุขให้เทศกาลคริสต์มาส
26 ธ.ค. 68 – 28 ธ.ค. 68ตื่นเต้นไปกับ“Pokémon Roadshow”งานแสดงสินค้าลิขสิทธิ์แท้ของPokémonพร้อมกิจกรรมPokémon Goสุดยิ่งใหญ่ส่งท้ายปี เหมาะสำหรับแฟนๆ ทุกวัยที่อยากสะสมสินค้าและร่วมสนุกกับกิจกรรมในโลกของโปเกมอนอย่างเต็มอิ่ม
โรบินสันไลฟ์สไตล์ บ่อวิน
7ธ.ค. 68– 8 ธ.ค. 68สนุกกับกิจกรรม“Painting Workshop” เวิร์กช็อปวาดภาพสุดเพลินที่เปิดให้ลูกค้าร่วมทำกิจกรรมฟรี 1 ชิ้น เพียงแสดงใบเสร็จช้อปสินค้าภายในศูนย์การค้า
13ธ.ค. 68 และ 20 ธ.ค. 68“รวมพลังทำดี บริจาคโลหิต” ขอเชิญผู้สนใจมาบริจาคโลหิต เพื่อช่วยเสริมโลหิตสำรองและต่อชีวิตให้ผู้ป่วย เป็นกิจกรรมที่สะท้อนการแบ่งปันและความห่วงใยของชุมชนบ่อวิน
14ธ.ค. 68 และ 21 ธ.ค. 68เชิญรับบริการตัดผมฟรี จากโรงเรียนสอนตัดผมอาจารย์พรชัย ที่ยกทีมมามอบบริการอย่างใส่ใจ
19ธ.ค. 68– 24 ธ.ค. 68พบกับความสนุกในงาน“Winter Fest 2025” เทศกาลดนตรี แสง สี เสียง พร้อมอาหารหลากหลายจากร้านค้ากว่า 100 บูธ เอาใจทุกครอบครัวและกลุ่มเพื่อนที่ต้องการออกมาผ่อนคลายและสนุกในบรรยากาศแห่งความสุขส่งท้ายปี
25 ธ.ค. 68ต้อนรับคริสต์มาสกับแคมเปญ“Special Offer Christmas” เพียงแสดงใบเสร็จช้อปสินค้าใดก็ได้ในศูนย์การค้า ก็สามารถร่วมเล่นเกมหมุนวงล้อเพื่อลุ้นรับของรางวัลสุดพิเศษ
โรบินสันไลฟ์สไตล์ ฉะเชิงเทรา
1ธ.ค. 68– 7 ธ.ค. 68เชิญชมงาน“แสดงผลงานศิลปนิพนธ์และศิลปะอื่นๆ ม.ราชภัฏราชนครินทร์” นิทรรศการที่รวบรวมผลงานของนักศึกษามาให้ชมจากหลากหลายสาขาวิชา ทั้งจิตรกรรม ประติมากรรม และสื่อผสม
21 ธ.ค. 68ร่วมลุ้นการแข่งขัน“Taekwondo School Championship 2025” รอบสุดท้ายของปี ที่เยาวชนมากฝีมือจากหลายโรงเรียนจะมาประชันทักษะศิลปะการต่อสู้บนเวทีจริง ชิงถ้วยและเหรียญรางวัลในบรรยากาศการแข่งขันที่สนุกเข้มข้น
29ธ.ค. 68– 31 ธ.ค. 68สนุกส่งท้ายปีกับงาน“8 Riew Music Fest 2025” ที่ผสมผสานความอร่อยจากสตรีทฟู้ด ร้านดังมากมายเข้ากับเสียงดนตรีจากศิลปินนักร้อง สร้างบรรยากาศชิลๆ ให้ลูกค้าได้ช้อปฟิน กินเพลิน และพักผ่อนก่อนก้าวเข้าสู่ปีใหม่
โรบินสันไลฟ์สไตล์ แม่สอด
3ธ.ค. 68– 7 ธ.ค. 68เพลิดเพลินกับงาน“ของดีเมืองสุโขทัย เกษตรคุณภาพ” ที่คัดสรรสินค้าพื้นถิ่น ผลผลิตเกษตร และของดีประจำจังหวัดสุโขทัยมาให้เลือกช้อปอย่างครบครัน สนับสนุนสินค้าแท้คุณภาพจากผู้ผลิต
5ธ.ค. 68– 7 ธ.ค. 68ร่วมชมความคิดสร้างสรรค์ในกิจกรรม“ประกวดศิลปะบนกำแพง” ที่ถ่ายทอดเรื่องราวสีสันแห่งตาก 7 ชาติพันธุ์ ผ่านงานเพ้นต์กำแพงสุดประณีต เป็นพื้นที่ให้ศิลปินรุ่นใหม่และท้องถิ่นได้แสดงตัวตนและฝีมืออย่างเต็มที่
8 ธ.ค. 68ร่วมชม“นิทรรศการ 25 ปี ม.ราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด” ที่จัดขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองครบรอบสถาบันฯ พร้อมนำเสนอผลงาน วิสัยทัศน์ และความก้าวหน้าตลอด 25 ปีที่ผ่านมา เหมาะสำหรับผู้ที่สนใจการศึกษาและประวัติของมหาวิทยาลัยในพื้นที่
10ธ.ค. 68– 16 ธ.ค. 68อิ่มอร่อยกับงาน“เจ๊…พาชิม” ที่รวบรวมร้านอาหารชื่อดังมาเสิร์ฟความอร่อยชาวแม่สอดแบบจัดเต็ม เอาใจสายกินที่มองหาเมนูเด็ดๆ และรสชาติที่หลากหลายจากร้านยอดนิยม
20 ธ.ค. 68สนุกไปกับ“Christmas Fashion Show” ที่เปิดเวทีให้เด็กๆ แต่งกายในธีมคริสต์มาสสุดชิค พร้อมโชว์สไตล์และความมั่นใจบนเวที เติมสีสันและบรรยากาศเทศกาลให้สดใสและสนุกสนาน
21 ธ.ค. 68สุดประทับใจไปกับงาน“10th Anniversary Robinson Lifestyle Mae Sot” ครบรอบ 10 ปีของศูนย์การค้า ผ่านกิจกรรมพิเศษและสิทธิพิเศษมากมาย มอบความสุขให้ลูกค้าและชุมชนที่ให้การสนับสนุนมาตลอดทศวรรษ
27 ธ.ค. 68ขอเชิญ“รวมพลังทำดี บริจาคโลหิต” เพิ่มปริมาณโลหิตสำรองและช่วยเหลือผู้ป่วยในพื้นที่
โรบินสันไลฟ์สไตล์ กาญจนบุรี
29 พ.ย.68 – 7 ธ.ค. 68อิ่มอร่อยไปกับงาน“เจ๊…พาชิม” ที่รวมร้านดังและเมนูเด็ดจากหลากหลายพื้นที่มาให้เลือกชิมอย่างจุใจ เอาใจสายกินที่ต้องการลิ้มรสความอร่อยในบรรยากาศสบายๆ
6 ธ.ค. 68 – 7 ธ.ค. 68ร่วมลุ้น“การแข่งขัน Crossword” ศึกประลองไหวพริบด้านคำศัพท์ที่ผู้เข้าแข่งขันจะได้วัดทักษะการคิดและการวางแผน เพื่อชิงถ้วยรางวัลและทุนการศึกษารวม 20,000 บาท
19 ธ.ค. 68 – 21 ธ.ค. 68เพลิดเพลินกับงาน“ยกระดับผ้าไทยร่วมสมัยด้วยอัตลักษณ์แห่งกาญจนบุรี” ที่นำผ้าไทยลวดลายเฉพาะถิ่นมาจัดแสดงและจำหน่าย พร้อมโชว์ศิลปะและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ผสานความงดงามของผ้าไทยเข้ากับดีไซน์ร่วมสมัย
19 ธ.ค. 68 – 31 ธ.ค. 68สนุกไปกับ“Pet Safari” งานที่ยกขบวนสัตว์เลี้ยงขนฟูน่ารักและสัตว์ Exotic มาร่วมโชว์ตัวตลอดปลายปี เหมาะสำหรับครอบครัวและคนรักสัตว์ที่อยากใกล้ชิดสัตว์หลากหลายชนิด
20 ธ.ค. 68, 21 ธ.ค. 68 และ 25 ธ.ค. 68
มอบความสุขให้เด็กๆ ในกิจกรรม“Meet & Greet Santa Troop” ที่จะได้พบกับ Santa & Friends แบบใกล้ชิด สร้างบรรยากาศสดใสและอบอวลไปด้วยความสุขในช่วงเทศกาลคริสต์มาส
24 ธ.ค. 68 – 30 ธ.ค. 68เปิดโลกแห่งความสนุกกับ“Jump Space” โซนเล่นเกมกระโดดไฟ LED สุดล้ำที่กำลังเป็นกระแสฮิต ให้เด็กๆ และวัยรุ่นได้ปลดปล่อยพลังและความมันส์แบบไม่เหมือนใคร
25 ธ.ค. 68ร่วมต้อนรับเทศกาลคริสต์มาสกับกิจกรรม“X-MAS Carols” ที่จะพาทุกคนเพลิดเพลินกับเสียงเพลงเพราะๆ และบรรยากาศแห่งความอบอุ่น
โรบินสันไลฟ์สไตล์ กำแพงเพชร
5 ธ.ค. 68ร่วมเชียร์การแข่งขัน“โรบินสันไลฟ์สไตล์ กำแพงเพชร คัพ” ศึกเซปักตะกร้อประจำวันพ่อแห่งชาติ ที่เปิดเวทีให้นักกีฬาหลายทีมมาประชันฝีเท้าอย่างเต็มพลัง พร้อมสร้างบรรยากาศแห่งความสนุกและความภาคภูมิใจของชุมชนในวันสำคัญของครอบครัวไทย
9 ธ.ค. 68ร่วมซึมซับศิลปวัฒนธรรมในกิจกรรม“ดนตรี กวีศิลป์” ที่ผสานการแสดงดนตรีไทย ศิลปะ และวัฒนธรรมท้องถิ่นไว้ด้วยกันอย่างงดงาม เป็นกิจกรรมที่ช่วยอนุรักษ์และสานต่อวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่ต่อไปอย่างยั่งยืน
13 ธ.ค. 68พบกับความน่ารักของน้องๆ ในเวที“ประกวดหนูน้อยช่างฝัน” ที่เปิดโอกาสให้เด็กๆ แสดงความสามารถ และถ่ายทอดความฝันในอนาคตของตัวเองอย่างสร้างสรรค์ พร้อมเสียงเชียร์จากครอบครัวที่ช่วยเพิ่มสีสันให้บรรยากาศอบอุ่น
14 ธ.ค. 68มันส์เต็มพิกัดกับ“Beyblade X Tournament” การแข่งขันสุดมันที่จัดโดย Vortex4 x DVS เปิดให้นักบล็องและสายเบลดมาดวลความเร็ว ชิงเงินรางวัลและของรางวัลรวมมูลค่ากว่า 30,000 บาท เหมาะสำหรับเด็กและวัยรุ่นที่ชื่นชอบเกมต่อสู้หมุนความเร็ว
21 ธ.ค. 68สนุกไปกับงาน“Show Off Party #5” เวทีประกวดดนตรีจากโรงเรียนเติมฝัน ที่เปิดโอกาสให้น้องๆ ได้โชว์ความสามารถทางดนตรีอย่างเต็มที่ เป็นกิจกรรมที่สร้างความมั่นใจและเสริมประสบการณ์เวทีให้เด็กๆ ได้พัฒนาไปอีกขั้น
22 ธ.ค. 68 – 24 ธ.ค. 68เปิดโลกจินตนาการใน“ห้องเรียนศิลปะไร้ขอบเขต” ที่ชวนนักเรียนมาทัศนศึกษาและเรียนรู้การวาดภาพด้วยสีชอล์กอย่างสนุกสนาน เหมาะสำหรับเด็กๆ ที่ต้องการฝึกทักษะงานศิลป์และเสริมความคิดสร้างสรรค์
โรบินสันไลฟ์สไตล์ ลพบุรี
8ธ.ค. 68–14 ธ.ค. 68อิ่มฟินตลอดสัปดาห์กับงาน“จักรวาลลาภปาก” ปรากฏการณ์ความอร่อยพิกัดใหม่ที่ยกทัพเมนูแซ่บและอาหารเด็ดมากมายมาให้ชิม โดยเฉพาะไฮไลต์อย่าง “ร้านดังที่ไม่เคยขึ้นห้าง” ที่รวมตัวมาเสิร์ฟความร้อนแรงให้ชาวลพบุรีได้สัมผัสแบบไม่ต้องตามหา
14 ธ.ค. 68ร่วมสนุกส่งท้ายปีกับกิจกรรม“FIDA’s X’Mas Celebration2025” ที่น้องๆ จากสถาบันสอนเต้นFIDAจะมามอบโชว์สุดพิเศษ เติมบรรยากาศคริสต์มาสให้สดใสและคึกคัก
18 ธ.ค. 68สัมผัสบรรยากาศเทศกาลใน“Crestview X’Mas Celebration”ที่น้องๆ จากCrestview International Schoolจะมาร่วมสร้างสีสันด้วยการแสดงหลากหลายรูปแบบ ถ่ายทอดความสุขและความอบอุ่นของช่วงคริสต์มาสให้ทุกคนได้ร่วมประทับใจ
20ธ.ค. 68– 21 ธ.ค. 68พบกับความสามารถของน้องๆ ในงาน“Voice Training Studio Contest by Kru-Kwan X’Mas Celebration”เวทีที่เปิดโอกาสให้เด็กๆ โชว์การร้องเพลง เต้น และเล่นดนตรีอย่างมั่นใจ พร้อมเสียงเชียร์ที่ช่วยเติมบรรยากาศให้คึกคักสดใสยิ่งขึ้น
22 ธ.ค. 68“รวมพลังทำดี บริจาคโลหิต” เพื่อช่วยสำรองโลหิตและช่วยเหลือผู้ป่วยในพื้นที่
27 ธ.ค. 68สนุกไปกับ“YMS X’Mas Cosplay Contest2025” เวทีที่รวมเหล่าคอสเพลย์มาประชันความสร้างสรรค์และโชว์ชุดสุดตื่นตา พร้อมการแสดงเปิดงานสุดยิ่งใหญ่และการตัดสินจากกรรมการกิตติมศักดิ์มากมาย
27ธ.ค. 68– 28 ธ.ค. 68ปิดท้ายปีด้วย“X’Mas Celebration”ขบวนSanta & Friends Troopสุดหรรษาที่จะมาเดินแจกความสุข พร้อมกิจกรรมสนุกๆ ให้ครอบครัวได้ร่วมสนุกกันตลอดสองวัน
โรบินสันไลฟ์สไตล์ เพชรบุรี
5 ธ.ค. 68ร่วมชมความยิ่งใหญ่ของ“The 14th Asian Show” มหกรรมศิลปวัฒนธรรมอาเซียนสัมพันธ์ ที่นำการแสดงศิลปวัฒนธรรมจาก 7 ประเทศมาให้ชมแบบครบอรรถรส พร้อมบูธกิจกรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และสินค้าชุมชนจากตลาดรวมใจไทยช่วยไทย
10 ธ.ค. 68 – 10 ม.ค. 69เพลิดเพลินกับ“ART DESIGN PBRU” นิทรรศการผลงานศิลปะจากชมรมศิลปินทัศนศิลป์ร่วมสมัยเพชรบุรี ที่รวบรวมงานสร้างสรรค์จากศิลปินท้องถิ่นหลายแขนง เหมาะสำหรับผู้ชื่นชอบงานศิลป์และต้องการชมผลงานคุณภาพของศิลปินในจังหวัด
10 ธ.ค. 68 – 17 ธ.ค. 68อิ่ม ฟิน เพลิน ในงาน“พุงกางเสน่ห์ไทย ฟู้ดแฟร์” มหกรรมอาหารเชิงวัฒนธรรมที่ยกทัพร้านดาราและร้านเด็ดกว่า 40 ร้านมาให้ชาวเพชรบุรีได้เลือกชิม พร้อมไฮไลต์โชว์สุดพิเศษตลอดงาน เหมาะสำหรับครอบครัวและสายกินที่ต้องการลิ้มลองเมนูหลากหลาย
15 ธ.ค. 68“รวมพลังทำดี บริจาคโลหิต” เพื่อสำรองโลหิตและช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ ร่วมกันส่งมอบน้ำใจและการแบ่งปันเพื่อชุมชนชาวเพชรบุรี
20 ธ.ค. 68 – 21 ธ.ค. 68สนุกตื่นเต้นกับการแข่งขัน“Beyblade X #2” เวทีดวลลูกข่างสุดมันที่รวมนักแข่งทุกรุ่นมาฟาดฟันฝีมือกันอย่างดุเดือด เป็นกิจกรรมที่ดึงดูดทั้งเด็กและครอบครัวให้มาร่วมเชียร์อย่างคึกคัก
25 ธ.ค. 68ต้อนรับคริสต์มาสกับกิจกรรม“DIY Pizza & Christmas Song” ที่เปิดให้ร่วมสนุกทำพิซซ่าในธีมคริสต์มาส พร้อมชมการแสดงร้องเพลงประสานเสียงสุดอบอุ่น
โรบินสันไลฟ์สไตล์ มุกดาหาร
6 ธ.ค. 68ร่วมส่งเสริมความสามารถด้านการภาษาของเยาวชนในกิจกรรม“การประกวดเรียงความ ‘พ่อของฉัน” การแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์และถ่ายทอดเรื่องราวความผูกพันต่อคุณพ่ออย่างสร้างสรรค์ เป็นเวทีที่ช่วยเสริมความมั่นใจและทักษะการนำเสนอให้แก่ผู้เข้าร่วม
7 ธ.ค. 68เพลิดเพลินไปกับการประกวดร้องเพลงพระราชนิพนธ์ในกิจกรรม“ประกวดร้องเพลง พระราชนิพนธ์” ที่เปิดโอกาสให้เยาวชนและผู้สนใจมาโชว์เสียงใสในบทเพลงทรงคุณค่า พร้อมชิงทุนการศึกษารวม 15,000 บาท
14 ธ.ค. 68ร่วมเชียร์ผู้เข้าแข่งขันใน“TO BE NUMBER ONE IDOL” การประกวดเฟ้นหาตัวแทนเยาวชนระดับจังหวัด ที่มุ่งเน้นความสามารถ ความมั่นใจ และบุคลิกภาพของผู้เข้าร่วม เพื่อก้าวต่อสู่เวทีระดับภูมิภาค
19 ธ.ค. 68ขอเชิญร่วมกิจกรรม“11th Anniversary Celebration” ครบรอบ 11 ปีของโรบินสันไลฟ์สไตล์ มุกดาหาร จัดเตรียมกิจกรรมพิเศษและช่วงเวลาดีๆ เพื่อขอบคุณลูกค้าและชาวมุกดาหารที่ให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง
20 ธ.ค. 68 – 21 ธ.ค. 68สนุกตื่นเต้นไปกับการแข่งขัน“Mukdahan Beyblade X” ศึกชิงเจ้าสนามลูกข่างสายฟ้าที่รวมเหล่านักเบลดจากหลายรุ่นมาประลองความแม่นยำและความเร็ว ชิงรางวัลและคะแนนสะสม
27 ธ.ค. 68 – 28 ธ.ค. 68เสริมทักษะการเรียนรู้ใน“Super Team Maths + English” การแข่งขันคณิตคิดเร็วและต่อคำภาษาอังกฤษ ที่ช่วยพัฒนาความสามารถทางวิชาการ และการทำงานเป็นทีมของเด็กๆ
โรบินสันไลฟ์สไตล์ สุรินทร์
5 ธ.ค. 68 – 6 ธ.ค. 68เลือกช้อปสินค้าคุณภาพในงาน“Second Scene Market” ตลาดของมือสองสุดเก๋ที่รวมงานศิลปะ งานแฮนด์เมด และของสะสมหลากหลายสไตล์ เหมาะสำหรับผู้ที่ชื่นชอบไอเท็มยูนีคและงานทำมือ
6 ธ.ค. 68 – 7 ธ.ค. 68เพลิดเพลินกับ“Kid’s Market ตลาดนัดฟันน้ำนม #2”ที่เปิดพื้นที่ให้คุณแม่และคุณลูกได้ช้อปของใช้ราคาดี สินค้าน่ารัก และไอเทมสำหรับเด็กๆ หลากหลายชนิด
13 ธ.ค. 68 – 14 ธ.ค. 68ร่วมเชียร์เยาวชนคนรุ่นใหม่ใน“Robinson Lifestyle Surin Music Contest 2025” เวทีประกวดที่เปิดให้เด็กๆ ได้โชว์ความสามารถด้านดนตรี ทั้งร้อง เล่น และการแสดงอย่างสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาทักษะและเพิ่มความมั่นใจบนเวที
20 ธ.ค. 68ขอเชิญร่วมงาน“12th Anniversary Celebration” ครบรอบ 12 ปี โรบินสันไลฟ์สไตล์ สุรินทร์ ที่จัดเต็มกิจกรรมและโปรโมชันตลอดวัน เพื่อตอบแทนลูกค้าและชุมชนที่ให้การสนับสนุนอย่างอบอุ่นตลอด 12 ปีที่ผ่านมา
25 ธ.ค. 68 – 27 ธ.ค. 68อุดหนุนสินค้า OTOP ของดีเมืองสุรินทร์ในงาน“OTOP พาณิชย์” ที่รวมสินค้าพื้นถิ่น อาหาร งานฝีมือ และผลิตภัณฑ์ชุมชนมาให้เลือกซื้อครบในที่เดียว เหมาะสำหรับผู้ที่มองหาของฝากและสินค้าเอกลักษณ์ท้องถิ่น
ทุกวันเสาร์–อาทิตย์เดินชิลใน“ตลาดนัดบ้านเรา” ตลาดนัดเกษตรกรที่นำผักสด ผลผลิตท้องถิ่น และสินค้าชาวบ้านมาจำหน่ายในราคาย่อมเยา เป็นพื้นที่ให้ชุมชนได้พบปะและสนับสนุนผู้ผลิตในท้องถิ่น
โรบินสันไลฟ์สไตล์ ชัยภูมิ
4 ธ.ค. 68 – 7 ธ.ค. 68ขอเชิญร่วมงาน“8th Anniversary Celebration” ครบรอบ 8 ปี โรบินสันไลฟ์สไตล์ ชัยภูมิ ที่เติบโตเคียงข้างชาวชัยภูมิมาอย่างต่อเนื่อง พร้อมกิจกรรมพิเศษตลอดงานเพื่อขอบคุณลูกค้าและร่วมสร้างความทรงจำดีๆ ในโอกาสสำคัญครั้งนี้
5 ธ.ค. 68 – 7 ธ.ค. 68ท้าทายความสามารถใน“NB Hobby Tournament” เวทีแข่งขันที่เปิดโอกาสให้ผู้รักงานอดิเรกและเกมโมเดลได้พิสูจน์ฝีมือ ใครจะเป็นตำนานคนต่อไป มาร่วมลุ้นและเชียร์ได้อย่างสนุกสนาน
13 ธ.ค. 68 – 14 ธ.ค. 68ร่วมชมการแข่งขันสะกดคำใน“Crossword Phayalae VTEA Championship Awards” เวทีแข่งขันปริศนาอักษรไขว้ไทย และเกมส์ต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ ท้าทายทักษะภาษาและไหวพริบ ชิงรางวัลเกียรติยศ
16 ธ.ค. 68 – 20 ธ.ค. 68อิ่มอร่อยกับ“เทศกาลปิ้งย่าง” ที่รวบรวมเมนูปิ้งย่างหลากสไตล์มาให้ชิม พร้อมมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดัง เติมเต็มความสนุกแบบครบในงานเดียว
20 ธ.ค. 68 – 21 ธ.ค. 68เพลิดเพลินกับงาน“Craft Festival” ที่รวมงานศิลป์ ของทำมือ และเมนูสุดคราฟท์มาให้ชมและช้อป เป็นพื้นที่สำหรับผู้รักงานคราฟท์และงานออกแบบได้มาค้นหาแรงบันดาลใจใหม่ๆ
24 ธ.ค. 68เตรียมมันส์ให้สุดกับ“คอนเสิร์ตคาราบาว”ตำนานเพลงเพื่อชีวิตที่กลับมาส่งพลังเสียงอีกครั้ง ชวนแฟนเพลงมาร่วมร้องและสนุกไปพร้อมกันก่อนก้าวเข้าสู่ช่วงเทศกาลปีใหม่
27 ธ.ค. 68 – 28 ธ.ค. 68แสดงพลังความสามารถใน“Dance Showcase” เวทีที่เปิดให้ผู้รักการเต้นได้โชว์สเต็ปอย่างมั่นใจ พร้อมบรรยากาศสนุกสนานที่ทำให้ทุกคนเพลิดเพลินไปตลอดงาน
27 ธ.ค. 68 – 28 ธ.ค. 68สนุกไปกับการเลือกของดีใน“ปล่อยของ Flea Market” ตลาดนัดที่รวมของเด็ด ของหายาก และสินค้าทำมือมาให้เลือกซื้ออย่างจุใจ เหมาะสำหรับสายช้อปที่ชอบไอเท็มไม่เหมือนใคร
ทุกวันศุกร์–เสาร์ท้าความกล้าใน “บ้านผีสิง” ที่ชวนคุณมาเปิดประสบการณ์ความสนุก ระทึก สุดลุ้น ที่เข้ามาแล้วอาจออกไปไม่เหมือนเดิม
โรบินสันไลฟ์สไตล์ ถลาง
26 พ.ย. 68 – 10 ธ.ค. 68เพลิดเพลินกับความน่ารักในงาน“Pet Safari” คาเฟ่น้องหมาสุดคิ้วท์ที่ยกทัพความสดใสมาถึงที่ พร้อมโซนพบปะน้องเหมียวหลากหลายสายพันธุ์ เหมาะสำหรับคนรักสัตว์ที่อยากใช้เวลาใกล้ชิดกับเพื่อนซี้สี่ขา
5 ธ.ค. 68ร่วมสนับสนุนผู้ประกอบการตัวน้อยใน“Kids Market” ตลาดนัดชิคๆ ที่เปิดพื้นที่ให้น้องๆ ได้ฝึกทักษะการขายจริง เรียนรู้การเป็นนักธุรกิจตัวจิ๋ว
6 ธ.ค. 68 –7 ธ.ค. 68รวมทีมเพื่อนซี้มาประลองกันใน “Card Game Festival” งานที่สายการ์ดต้องห้ามพลาด พร้อมลุยกิจกรรมเล่นการ์ดหลากรูปแบบในบรรยากาศเป็นกันเอง เหมาะกับผู้เล่นทุกระดับ
11 ธ.ค. 68 – 24 ธ.ค. 68พบกับความอร่อยจาก“GPR Gold Cookies” คุกกี้เนยแท้อันดับหนึ่งจากมาเลเซีย ที่มาพร้อมแพ็กเกจดีไซน์หรูหรา เหมาะสำหรับเป็นของขวัญช่วงเทศกาล คนรักคุกกี้ต้องมาลองลิ้มรสความอร่อยแบบต้นตำรับ
21 ธ.ค. 68สนุกไปกับ“Jetts Dance Free Stage” คลาสออกกำลังกายสุดมันส์จาก Jetts Fitness ที่ชวนทุกคนมาแดนซ์แบบจัดเต็ม เติมความสนุกและพลังบวกให้ร่างกายในช่วงปลายปี
24 ธ.ค. 68ซึมซับบรรยากาศแห่งความสุขในกิจกรรม“Christmas Carol” การร้องประสานเสียงจากน้องๆ ที่จะมาเติมสีสันแห่งคริสต์มาส มอบความอบอุ่นและรอยยิ้มต้อนรับเทศกาล
25 ธ.ค. 68 – 30 ธ.ค. 68ช้อปเพลินในงาน“Brandname Festival” มหกรรมแบรนด์เนมมือสองครั้งยิ่งใหญ่ที่รวมของแท้จากแบรนด์ดังและรุ่นหายากไว้ครบในที่เดียว เหมาะสำหรับนักสะสมและสายแฟชั่นที่มองหาไอเทมแฟชั่นสุดพิเศษ
29 ธ.ค. 68“รวมพลังทำดี บริจาคโลหิต”เพื่อช่วยสำรองโลหิตให้ผู้ป่วยและโรงพยาบาลในพื้นที่ เป็นกิจกรรมที่แสดงพลังน้ำใจของชาวถลาง
ทุกวันจันทร์–อังคารเสริมสร้างแรงบันดาลใจใน“Workshop Art & Music” พื้นที่ให้น้องๆ ได้แสดงความสามารถทางศิลปะและดนตรี พร้อมปล่อยไอเดียสร้างสรรค์อย่างอิสระ
โรบินสันไลฟ์สไตล์ บุรีรัมย์
6 ธ.ค. 68 – 7 ธ.ค. 68ร่วมสนุกกับ“Beyblade Buriram Contest 2025” ศึกแห่งความเร็วและพลังที่เหล่าเบลดเดอร์จะมาประชันฝีมือกันแบบดุเดือด ใครคือเบลดเดอร์ที่เจ๋งที่สุดในบุรีรัมย์ มาวัดกันในสนามจริง
12 ธ.ค. 68 – 21 ธ.ค. 68อิ่มฟินในงาน“หม่ำกับหม่ำ Food Fest” ที่รวมของอร่อยเกือบ 70 ร้าน พร้อมคอนเสิร์ตสุดพิเศษ งานที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิมและมากกว่าฟู้ดแฟร์ทั่วไป เอาใจทุกครอบครัวและสายกิน
21 ธ.ค. 68ร่วมต้อนรับเทศกาลแห่งความสุขกับ“Christmas Ballet Dance” การแสดงบัลเลต์ที่น้องๆ จะมาถ่ายทอดความงดงามผ่านท่วงท่าการเต้น
27 ธ.ค. 68 – 28 ธ.ค. 68เชียร์สุดพลังใน“Balance Bike 2025” การแข่งขันจักรยานขาไถและจักรยานปั่นสำหรับเด็กๆ ที่เต็มไปด้วยความสนุกและความตื่นเต้น ชิงถ้วยแชมป์จากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์
โรบินสันไลฟ์สไตล์ สกลนคร
6 ธ.ค. 68ร่วมสนับสนุนศิลปวัฒนธรรมอีสานในกิจกรรม“การแข่งขันเดี่ยวพิณ” ที่เปิดเวทีให้เยาวชนอายุ 13–18 ปี มาโชว์ฝีมือการดีดพิณในสไตล์พื้นบ้านอย่างไพเราะ เป็นกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมความสามารถและการอนุรักษ์ดนตรีท้องถิ่นให้คงอยู่ต่อไป
7 ธ.ค. 68สนุกกับการแข่งขัน“นางไหและหมากกับแก๊บ” ประเพณีพื้นบ้านสุดเร้าใจที่เปิดรับผู้เข้าแข่งขันอายุไม่เกิน 25 ปี ชิงเงินรางวัลรวม 6,000 บาท
20 ธ.ค. 68 – 21 ธ.ค. 68ร่วมส่งพลังใจให้ผู้เข้าแข่งขันใน“TO BE NUMBER ONE” เวทีประกวดที่เปิดโอกาสให้เยาวชนได้โชว์ศักยภาพ ความมั่นใจ และความสามารถรอบด้าน เป็นกิจกรรมที่ช่วยเสริมสร้างทักษะและแรงบันดาลใจให้คนรุ่นใหม่
โรบินสันไลฟ์สไตล์ นครศรีธรรมราช
7 ธ.ค. 68ร่วมชมความน่ารักในกิจกรรม“หนูน้อยโรบินสัน” เวทีประกวดที่เปิดโอกาสให้เด็กๆ แต่งกายย้อนวันวาน พร้อมร่วมสืบสานพระราชปณิธานของ สมเด็จพระพันปีหลวง ผ่านการแสดงออกอย่างมั่นใจและสร้างสรรค์บนเวที
12 ธ.ค. 68เพลิดเพลินกับ“Music Performance” การแสดงดนตรีจากน้องๆ มากกว่า 90 ชีวิต ที่จะมาถ่ายทอดพลังและความสามารถผ่านเครื่องดนตรีและเสียงร้อง เติมเต็มบรรยากาศแห่งดนตรีให้คึกคักและอบอุ่น
21 ธ.ค. 68ดื่มด่ำไปกับ“Mini Concert เรายังจำได้” การแสดงดนตรีแนวย้อนวันวาน ทั้งการบรรเลงเปียโนและร้องเพลงในบรรยากาศอบอุ่น ชวนให้นึกถึงความทรงจำดีๆ ผ่านบทเพลงคลาสสิก
25 ธ.ค. 68ร่วมฉลองเทศกาลคริสต์มาสกับ“Christmas Troop” ขบวนซานต้าและผองเพื่อนที่จะมาเดินมอบความสุข ความสดใส และของขวัญเล็กๆ ให้เด็กๆ และครอบครัวในวันพิเศษของปี
ทุกวันศุกร์ ตลอด ธ.ค. 68รับบริการ“ตัดผมฟรี” เปิดโอกาสให้ลูกค้าทุกวัยได้ดูแลตัวเอง พร้อมบรรยากาศบริการเป็นกันเองที่ช่วยเติมเต็มความสุขของชุมชน
ทุกวัน ตลอด ธ.ค. 68เดินช้อปสบายๆ ใน“ตลาดนัดติดแอร์” ที่รวมสินค้าแฟชั่น ผักสด ผลไม้ และอีกหลากหลายรายการ เหมาะสำหรับทุกครอบครัวที่อยากเลือกซื้อของใช้และสินค้าคุณภาพในบรรยากาศเย็นสบาย
โรบินสันไลฟ์สไตล์ ฉลอง
5–6, 12–13, 19–20, 26–27 ธ.ค. 68
สัมผัสบรรยากาศยามค่ำคืนในงาน“Chalong Chill x Food Truck” ที่อบอวลไปด้วยเสียงดนตรี อาหารหลากหลายสไตล์ และโซนให้เลือกนั่งชิลจิบเครื่องดื่มเย็นๆ เหมาะสำหรับผู้ที่อยากพักผ่อนหลังเลิกงานหรือใช้เวลาสบายๆ กับครอบครัวและเพื่อนๆ
9–16 ธ.ค. 68, 21 ธ.ค. 68 – 5 ม.ค. 69
เตรียมตัวช้อปของฝากในงาน“Gift Market 2025” เทศกาลของขวัญและของตกแต่งบ้านช่วงเทศกาลส่งความสุข ที่รวบรวมไอเดียของขวัญและไอเท็มแต่งบ้านให้เลือกมากมายครบจบในที่เดียว
13–14 ธ.ค. 68เพลิดเพลินกับ“PIDA Studio Showcase” งานดนตรี Yamaha & PIDA Road Show ที่น้องๆ นักเรียนจะมาโชว์ความสามารถทั้งร้อง เต้น และเล่นดนตรีอย่างสร้างสรรค์
16 ธ.ค. 68ร่วมฟังเสียงใสๆ จากน้องๆ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ในกิจกรรม“Christmas Carols” ที่จะมาขับร้องบทเพลงคริสต์มาสสุดไพเราะ สร้างความสุขและกลิ่นอายเทศกาลให้ทุกคนยิ้มตาม
18 ธ.ค. 68 – 5 ม.ค. 69พบกับงาน“Book & Bakery” งานรวมหนังสือไทยและต่างประเทศ สินค้าเสริมพัฒนาการ เกม ของสะสมสุดคูล และเบเกอรี่อร่อยๆ เหมาะสำหรับทั้งเด็กและผู้ใหญ่ที่อยากใช้เวลาคุณภาพในบรรยากาศสบายๆ
20 ธ.ค. 68ร่วมเชียร์เยาวชนในกิจกรรม“TO BE NUMBER ONE IDOL รุ่นที่ 16 รอบคัดเลือก” การประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี ระดับจังหวัดภูเก็ต ที่เปิดโอกาสให้น้องๆ ได้แสดงศักยภาพและความมั่นใจบนเวทีใหญ่
20 ธ.ค. 68มันส์สะใจไปกับ“Hashtagtoys Beyblade X” การแข่งขันเบย์เบลดที่รวมผู้เข้าแข่งขันมากกว่า 100 คน มาดวลกันด้วยสกิล Go! Shoot! เพื่อตามหาผู้ท้าชิงที่แข็งแกร่งที่สุด
27 ธ.ค. 68 – 10 ม.ค. 69อร่อยรับเทศกาลแห่งความสุขกับ“GPR Gold Cookie Fest” คุกกี้เนยแท้อันดับ 1 จากมาเลเซีย ที่มาพร้อมความหอมอร่อยและแพ็กเกจสุดหรู เหมาะเป็นของขวัญของฝาก
โรบินสันไลฟ์สไตล์ สุพรรณบุรี
28 พ.ย. 68 – 7 ธ.ค. 68สนุกกับงาน“Motor & EV Expo” มหกรรมยานยนต์ที่รวมแบรนด์ชั้นนำและรุ่นยอดนิยมมาให้เลือกชม พร้อมข้อเสนอพิเศษและของพรีเมียมเฉพาะในงาน เหมาะสำหรับผู้กำลังมองหารถใหม่หรือข้อมูลด้านรถยนต์พลังงานทางเลือก
1 ธ.ค. 68 – 7 ธ.ค. 68ปลดปล่อยความมันส์ใน“Jump Space” โซนเครื่องเล่นสุดล้ำที่เปิดพื้นที่ให้สายลุยมากระโดด ปล่อยพลังแบบจัดเต็ม สนุกสุดเหวี่ยงทั้งเด็กและผู้ใหญ่ตลอดสัปดาห์
13 ธ.ค. 68 – 14 ธ.ค. 68เรียนรู้และสัมผัสงานศิลป์ใน“Workshop ช่างศิลป์” นิทรรศการพร้อมกิจกรรมเวิร์กช็อปจากวิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี ที่นำงานศิลปะและการสาธิตมาให้ชมอย่างใกล้ชิด เหมาะสำหรับผู้ที่ชื่นชอบงานสร้างสรรค์
20 ธ.ค. 68สนุกต้อนรับเทศกาลในงาน“Christmas Celebration” ที่จัดกิจกรรมมินิเกมและของรางวัลมากมายให้ร่วมลุ้น เติมเต็มบรรยากาศแห่งความสุขในวันคริสต์มาส
20 ธ.ค. 68 – 31 ธ.ค. 68อิ่มฟินในงาน“เทศกาลอาหารอร่อยเมืองเหน่อ ครั้งที่ 3” ที่ขนอาหารกว่า 60 ร้านมาพร้อมลานเบียร์สดและดนตรีสดทุกค่ำคืน เป็นพื้นที่พักผ่อนของครอบครัวและเพื่อนๆ ในช่วงปลายปี
21 ธ.ค. 68ร่วมเชียร์นักกีฬาอีสปอร์ตใน“E-Sport Game” การแข่งขัน ROV ระดับภาค ชิงเงินรางวัล พร้อมบรรยากาศการแข่งขันที่ตื่นเต้นและสนุกเร้าใจตลอดทั้งงาน
โรบินสันไลฟ์สไตล์ สุวรรณภูมิ
5 ธ.ค. 68ร่วมสร้างโมเมนต์อบอุ่นในกิจกรรม“Daddy & Me Runway” เวทีประกวดเดินแบบพ่อ–ลูก เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ที่เปิดโอกาสให้คู่พ่อลูกได้โชว์ความน่ารัก ความมั่นใจ พร้อมลุ้นของขวัญและรางวัลมากมายในบรรยากาศแห่งความรักในครอบครัว
6 ธ.ค. 68 – 7 ธ.ค. 68ต้อนรับเทศกาลคริสต์มาสไปกับ“Workshop D.I.Y Christmas Jewelry & Accessories” เวิร์กช็อปที่เปิดให้ทุกคนได้ทดลองประดิษฐ์เครื่องประดับและแอคเซสซอรีในธีมคริสต์มาส ทั้งสนุกและได้ไอเทมน่ารักกลับบ้าน
13 ธ.ค. 68เปิดเวทีให้ความคิดสร้างสรรค์ใน“ประกวดออกแบบชุด ‘น้องแมวยินดี’” เชิญผู้ที่รักการออกแบบมาร่วมส่งผลงานสุดน่ารัก ชิงรางวัลและโอกาสให้ไอเดียโดดเด่นเป็นที่รู้จัก
14 ธ.ค. 68สนุกต่อเนื่องกับ“ประกวดออกแบบชุด ‘น้องหมีปรีดา’” เวทีที่เปิดให้ผู้ร่วมแข่งขันได้โชว์ฝีมือด้านแฟชั่นดีไซน์ พร้อมชิงรางวัลมากมายในบรรยากาศอบอุ่นและเป็นกันเอง
19 ธ.ค. 68มันส์ให้สุดกับ“Street Dance Battle” เวทีที่ชวนสายสตรีทแดนซ์มาออกสเต็ปแบบจัดเต็ม ปลุกเวทีให้ลุกเป็นไฟด้วยโชว์ที่เต็มไปด้วยพลังและความสามารถของนักเต้นรุ่นใหม่
20 ธ.ค. 68เติมเต็มความสุขปลายปีใน“Idol Concert” ที่เหล่าน้องๆ ไอดอลจะมามอบเสียงเพลง รอยยิ้ม และพลังบวกให้กับแฟนๆ ต้อนรับเทศกาลแห่งความสุขอย่างสดใส
25 ธ.ค. 68ฉลองคริสต์มาสไปกับ“Christmas Kids Contest” เวทีที่เปิดโอกาสให้น้องๆ แต่งตัวเป็นซานต้า–ซานตี้ตัวน้อย พร้อมร่วมสนุกลุ้นของรางวัลมากมาย เติมเต็มบรรยากาศคริสต์มาสให้อบอุ่นยิ่งขึ้น
27 ธ.ค. 68 – 28 ธ.ค. 68เพลิดเพลินกับ“Acoustic Concert” เวทีดนตรีที่ส่งต่อความสุขปลายปีผ่านเสียงเพลงอันอบอุ่น เหมาะสำหรับการพักผ่อนและใช้เวลาคุณภาพกับคนที่รัก
27 ธ.ค. 68 – 28 ธ.ค. 68สนุกไม่หยุดกับ“Random Dance” ที่เปิดเวทีให้สายแดนซ์ได้ออกสเต็ปแบบสนุกๆ ในกิจกรรมสุดหรรษาที่สร้างรอยยิ้มและจังหวะความสุขส่งท้ายปี
โรบินสันไลฟ์สไตล์ ราชบุรี
1 ธ.ค. 68 – 4 ม.ค. 69สนุกสุดฟินรับลมหนาวในงาน“Snow Land” เพียงช้อปครบ 1,000 บาท แล้วแสดงใบเสร็จ ก็สามารถเข้าเล่นหิมะได้ฟรี เป็นกิจกรรมที่เหมาะสำหรับครอบครัวและเด็กๆ ที่อยากสัมผัสบรรยากาศหิมะสุดฟิน
3, 8, 15 ธ.ค. 68“รวมพลังทำดี บริจาคโลหิต” เพื่อช่วยสำรองโลหิตให้โรงพยาบาลและช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ในช่วงปลายปี เป็นกิจกรรมที่สะท้อนน้ำใจและความเอื้อเฟื้อของชาวราชบุรี
20 ธ.ค. 68 – 21 ธ.ค. 68พบกับความน่ารักของเหล่าสัตว์เลี้ยงในงาน“Pet Club Festival” การแข่งขันกีฬาน้องหมา พร้อมการแสดงโชว์น้องหมาแสนรู้ และโซนสินค้าสำหรับคนรักสัตว์แบบจัดเต็ม
24 ธ.ค. 68 – 28 ธ.ค. 68อิ่มสนุกในงาน“เจ๊…พาชิม” ที่ยกทัพร้านเด็ดจาก TikTok และร้านดารากว่า 40 ร้าน มาให้ช้อป ชิม ชิลกันแบบจุกๆ เป็นอีกหนึ่งมหกรรมอาหารที่ตอบโจทย์สายกินอย่างแท้จริง
25 ธ.ค. 68ต้อนรับคริสต์มาสไปกับกิจกรรม“Merry Christmas X-Mas Carol Singing & Troop” ที่จะมีการร้องเพลงประสานเสียงและขบวนซานต้าเติมเต็มความสุขให้ศูนย์การค้าสดใสในวันพิเศษของปี
ตลอดเดือนธันวาคมนี้ โรบินสันไลฟ์สไตล์พร้อมเปลี่ยนทุกพื้นที่ให้กลายเป็น “The Merry City” แลนด์มาร์กแห่งความสุขส่งท้ายปี ที่ทุกคนสามารถใช้เวลาร่วมกับครอบครัว เพื่อน และคนที่รักได้อย่างเต็มที่ กับหลากหลายกิจกรรมสุดพิเศษที่ช่วยเติมเต็มบรรยากาศแห่งความสุขช่วงปลายปีอย่างอบอุ่น ขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมสัมผัสช่วงเวลาแห่งความสุข ความทรงจำ และสีสันความสุขส่งท้ายปีไปด้วยกันที่ โรบินสันไลฟ์สไตล์ทุกสาขาทั่วประเทศ
ติดตามข้อมูลข่าวสาร โปรโมชัน และอิเวนต์ใหม่ๆ ของศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ ผ่านทาง Facebook Page: Robinson Lifestyle