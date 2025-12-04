“Daddy Day” กุ๊กกิ๊กตามประสาคุณพ่อกับลูกสาว

ฟลูฟีลความอบอุ่นรับวันพ่อกันสักหน่อย กับคอนเทนต์น่ารักๆ ตามประสาคุณพ่อกับลูกสาว ที่มักจะมีความกุ๊กกิ๊กของการดูแลลูกสาว ที่เป็นแก้วตาดวงใจ ที่หลายๆ คนมองว่า คุณพ่อเวลาอยู่กับลูกสาวแล้ว มักจะมีความอ่อนโยนเป็นพิเศษ เราจึงรวมบรรยากาศความน่ารักของ แด๊ดดี้กับลูกสาว ที่เวลาอยู่ด้วยกันแล้วละมุนหัวใจดีจัง
ม.ล. อภิมงคล โสณกุล และน้องโมนา ลูกสาวคนเล็ก คุณพ่อเด็กเรียนที่หวังให้การศึกษาที่ดีกับลูกๆ ซึ่งคุณพ่อภิมักจะมีโมเมนต์กุ๊กกิ๊กกับลูกสาวด้วยการส่งลูกสาวเข้านอน พร้อมอ่านหนังสือเป็นเพื่อนลูกแทบทุกคืน
กรณ์ ณรงค์เดช กับน้องเรเน่ ลูกสาวคนเล็ก ที่คุณพ่อเห่อมาก เพราะได้ทั้งความสวยจากคุณแม่และความน่ารักจากพี่ชาย เวลาไปไหนคุณพ่อกรณ์ก็มักจะช่วยคุณแม่ริต้าอุ้มน้องเรเน่ เรียกว่าโตมาอยู่ในอ้อมอกพ่อที่แท้ทรู
วิศรุต รังษีสิงห์พิพัฒน์ กับน้องแอบิเกล ลูกสาวคนเล็กตัวแสบขวัญใจคนทั้งประเทศ ใครที่ติดตามน้องเกลตามโซเชียลมีเดีย จะเห็นว่าพ่อน็อตต้องคอยรับมือกับความยียวนของน้องเกลอยู่เสมอ แต่ก็มีความน่ารัก ประลองไหวพริบกับลูกสาวให้ทัน
มาวิน ทวีผล และน้องเหมียวหมี่ ลูกสาวคนแรกแสนจ้ำม่ำน่าฟัดระดับ 10 ที่คุณพ่อมาวินช่วยคุณแม่ตู่เลี้ยงเป็นอย่างดี พาทำกิจกรรมด้วยตัวเองเสมอ สร้างประสบการณ์ครั้งแรกของลูกให้ประทับใจไปร่วมกัน
ฐิติวัฒน์ วัชโรทัย และน้องเวนิส เพราะความที่ลูกสาวคนเดียวชอบเทศกาลคริสต์มาสมาก กิจกรรมที่เติมความอบอุ่นช่วงนี้ก็คือ ช่วยกันตกแต่งต้นคริสต์มาสที่บ้าน และต้องไม่ลืมพาสมาชิกอย่าง น้องแมวอีก 2 ตัว ร่วมถ่ายรูป
เดิมพัน อยู่วิทยา และน้องเฌอลินณ์ กับน้องลีลินณ์ คุณพ่อต้นถูกอกถูกใจมากที่มีลูกสาวถึง 2 คนให้ดูแล ซึ่งมักจะวางแผนอนาคตให้ลูกเป็นอย่างดี ทั้งการเรียนและกิจกรรมที่ลูกๆ ชอบ แถมพาไปออกกำลังกายกับคุณพ่อด้วย
อาทิวราห์ คงมาลัย และน้องเวลา หลังเลี้ยงดูลูกชายมาแล้วหนึ่งคน เมื่อต้องมาเลี้ยงลูกสาว ตูน บอดี้สแลมก็ต้องปรับตัวเล็กน้อย เพิ่มความนิ่มนวลขึ้น เวลาไปไหนมาไหนก็จะช่วยคุณแม่ก้อยอุ้ม อย่างทะนุถนอม
ธนากร ชินกูล และน้องมิตา แม้คุณพ่อโบจะทำงานเยอะ แต่ก็มักจะทำกิจกรรมกับลูกสาวอยู่เสมอ ทั้งไปเที่ยวและเล่นกีฬา ความน่ารักและความทะเล้นของน้องมิตา จึงได้มาจากคุณพ่อเต็มๆ