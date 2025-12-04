ท่องเวลาไปกับตำนานบทใหม่ ของ CASIO VINTAGE

คาสิโอ วินเทจ (CASIO VINTAGE) จัดงาน “Back in Time, Ahead in Style” เสน่ห์แห่งยุคผ่านนาฬิกาดิจิทัลระดับตำนาน จากดีไซน์สุดล้ำในวันวาน สู่แฟชั่นไอคอนวินเทจที่ครองใจคนรุ่นใหม่ทั่วโลก ณ The Warehouse ตลาดน้อย ในบรรยากาศวินเทจผสานกลิ่นอายโมเดิร์นร่วมสมัย สะท้อนเอกลักษณ์ของแต่ละยุคโดยมี ฟอส-จิรัชพงศ์ ศรีแสง, จูเน่-เพลินพิชญา โกมลารชุน, ก้อย-อรัชพร โภคินภากร และท็อป-ทศพล หมายสุข ร่วมถ่ายทอดสไตล์อย่างมีสีสัน พร้อมผู้บริหารและตัวแทนจาก CASIO ระดับภูมิภาค ทั้ง ญี่ปุ่น ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย มาเลเซีย เวียดนาม และสิงคโปร์ ร่วมฉลองความสำเร็จของแบรนด์
งานนี้ มีการเปิดตัวรุ่นใหม่ล่าสุดในกรุงเทพฯ เป็นครั้งแรก ได้แก่ รุ่น AQ240 ดีไซน์เรโทร–โมเดิร์น ตัวเรือนทรงแปดเหลี่ยมมน จับคู่หน้าปัดแบบเข็มและ LCD พร้อมสายโลหะเรียบหรู, แหวนนาฬิกา หรูหราสไตล์วินเทจ และ Back to the Future Collaboration Model การคอลแลบส์ระหว่าง CASIO VINTAGE กับภาพยนตร์ Back to the Future ที่เพิ่งครบรอบ 40 ปี ในปี 2025
ทั้งยังนำรุ่นในตำนานที่หาดูได้ยากมาให้ได้ชม อย่าง รุ่นไอคอนิก ได้แก่ A158WA-1ADF รุ่นซิกเนเจอร์คลาสสิก ดีไซน์มินิมัล หน้าปัดดิจิทัลเรืองแสง โทนสีเงิน ถ่ายทอดโดย ฟอส จิรัชพงศ์ และท็อป ทศพล กับรุ่น AQ230A นาฬิกาอะนาล็อก–ดิจิทัล ที่ผสานความวินเทจกับความทันสมัย ผ่านเส้นสายเรียบหรู ถ่ายทอดโดย จูเน่ เพลินพิชญา และก้อย อรัชพร