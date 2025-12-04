ฮีลความรู้สึกและสร้างแรงบันดาลใจ กับกิจกรรมสร้างสรรค์ BLOOM in Four Seasons

เปิดตัวไปแล้วอย่างสวยงามกับ “BLOOM in Four Seasons – The Heart Blossoming Immersive Experience” ประสบการณ์สุด Immersive ที่ถูกออกแบบอย่างละเมียดละไมเพื่อนำคุณเข้าสู่โลกแห่งความหวัง ความสุข และแรงบันดาลใจ ผ่าน Digital Art Design และ Blossom Bloo คาร์แรคเตอร์สุดวิเศษที่จะทำให้หัวใจของคุณยิ้มได้ โอบล้อมด้วยบทประพันธ์เพลงระดับโลกจาก “Vivaldi – The Four Seasons” สร้างสรรค์บนพื้นที่กว่า 2,000 ตารางเมตร ณ Attraction Hall ชั้น 6 ไอคอนสยาม
ไฮไลท์สำคัญของงานประกอบด้วยการออกแบบภาพและงานศิลปะที่งดงาม ซึ่งจะพาคุณเดินทางผ่านสี่ฤดูของชีวิตจาก seed-to-bloom : ฤดูร้อน ฤดูใบไม้ร่วง ฤดูหนาว และฤดูใบไม้ผลิ โดยใช้เทคโนโลยีดีไซน์ที่ให้ผู้เข้าชมร่วมกลายเป็นส่วนหนึ่งของประสบการณ์อย่างเต็มอิ่ม ภายใต้แบ็คกราวด์ของ “The Four Seasons” คอนแชร์โตสี่ชุดของ Vivaldi ที่สะท้อนความงามและอารมณ์เปลี่ยนแปลงตามฤดูกาลอย่างลึกซึ้ง สร้างสรรค์ประสบการณ์ดนตรีและธรรมชาติอย่างเต็มอิ่ม และในแต่ละฤดูจะถูกบรรจงเล่าเรื่องผ่านกลิ่นหอมพิเศษ ซึ่งช่วยเติมเต็มอารมณ์และลดความเครียด พร้อมเพลงบรรเลงอันลึกซึ้งที่สร้างความรู้สึกที่งดงามตามธรรมชาติและจิตใจมนุษย์
และล่าสุด “BLOOM in Four Seasons” ประกาศกิจกรรมใหม่ส่งท้ายปี ร่วมฮีลใจ เติมความหวังความประทับใจอย่างเต็มรูปแบบ
Kick-off BLOOM Festive Season กิจกรรมพิเศษ BLOOM in Four Seasons “The Art of Healing Tea Talk : Digital Art, Story-Telling and Natural Healing” ทอร์คสร้างสรรค์เรื่องการฮีลใจ เปิดเบื้องหลังแนวคิด Design to Heal จาก Mad Motion 27June Studio และนักบำบัดวิถีธรรมชาติ
และทุกวันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 14.00 - 16.00 น. ระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน ถึง 27 ธันวาคม 2568 ครั้งแรก Immerse in Art and Vivaldi’s Four Seasons Live! การแสดงดนตรีผสานงาน Immersive วง Blissooth Quartet วงดนตรีเครื่องสายรุ่นใหม่ที่จะร่วมถ่ายทอดบทเพลง“The Four Seasons” ผ่านเสียงที่กลมกล่อมและการเรียบเรียงอย่างประณีต พร้อมบทเพลงที่คัดสรรเป็นพิเศษสำหรับสร้างบรรยากาศที่น่าตื่นตาตื่นใจ
นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรม “Bloom Trail” ซึ่งเป็นกิจกรรมพิเศษที่จัดขึ้นร่วมกับไอคอนสยาม โดยเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมเก็บดอกไม้ 4 ฤดูที่ถูกซ่อนไว้ตามจุดต่างๆ ภายในพื้นที่ผ่านการสแกน QR CODE รับสิทธิ์ส่วนลดพิเศษในการเข้าชมงาน
อีกไฮไลท์สำคัญคือการเปิดตัวหนังสือ “Bloosom Bloo’s Adventure in Four Seasons” หนังสือเล่มเล็กๆ ที่เต็มไปด้วยเรื่องราวของชีวิตผ่านฤดูกาลแห่งความหวังที่ยิ่งใหญ่ การฮีลใจ และความสุข สร้างแรงบันดาลใจให้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ พร้อมเปิดตัวคอลเลคชั่นน้ำหอมสุดพิเศษที่ระลึกจากงาน “Bloom The Scent” Eau de Parfum Limited Edition ที่สร้างสรรค์จากอารมณ์ความรู้สึกของสี่ฤดูกาล เป็นของขวัญสุดพิเศษสำหรับสิ้นปีนี้
งานนี้เริ่มต้นการเดินทางที่ “The Flower Shop” เข้าสู่ “Grow The Seed” ที่คุณจะได้สร้างสรรค์การออกแบบเมล็ดของคุณเองที่พาคุณเดินทางต่อไปยัง “Summer Time” ช่วงเวลาแห่งสีสันของดอกไม้สูงตระหง่านกว่า 3 เมตร สัมผัสความสวยงามต่อใน “Autumn in the Rain” ต้นโอ๊คยักษ์สีทองงามตระหง่าน จะเดิน วิ่งหรือเต้นรำรอบๆ ต้นไม้ที่ตกแต่งด้วยใบไม้ร่วง interactive ที่พลิ้วไหวพร้อมกับคุณ จากนั้นก้าวเข้าสู่ฤดูหนาว เดินสะท้อนความคิดใน “Winter Walk” ที่รายล้อมไปด้วยบอลหิมะที่ส่องประกายระยิบระยับแบบไม่สิ้นสุด ต้อนรับพลังแห่งฤดูใบไม้ผลิใน “Spring in Full Bloom” Digital Art ดอกไม้นับไม่ถ้วนผลิบาน สื่อถึงความหวังและการฮีลใจ ชมการเบ่งบานของเมล็ดของคุณเป็นงาน art ที่ไม่เหมือนใคร สิ้นสุดที่ “BLOOM Playground” สนุกกับ “Healing Sound Scope” สร้างสรรค์บนผนัง “Art in Bloom” ของคุณเอง จบการเดินทางที่ “The Store” แวะพักที่มุมอ่านหนังสือ “Blossom Bloo’s Adventure in Four Seasons” ให้คุณนั่งชิลล์ลืมความเร่งรีบ ช้อปของที่ระลึกจากงาน และเพลิดเพลินกับชาดอกไม้ 4 ฤดูที่ Café Bloom เพื่อจบประสบการณ์อย่างสวยงาม
“BLOOM in Four Seasons” ประสบการณ์ที่ออกแบบมาอย่างละเมียดละไมให้ทุกโสตสัมผัสได้หยุดพัก หายใจเข้า-ออก ฮีลความรู้สึกและสร้างแรงบันดาลใจ พร้อมเปิดให้จองบัตรแล้ววันนี้
สามารถซื้อล่วงหน้าได้ที่
https://www.ticketmelon.com/madmotionstudio/Bloominfourseasons
หรือที่เคาน์เตอร์บัตร ชั้น 6 Attraction Hall ไอคอนสยาม
ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 10 มีนาคม 2569
สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
https://www.facebook.com/MadMotionStudios
#bloominfourseasons #immersivefortheheart #borntobloom #blossombloo #bloomผ่านฤดูที่แตกต่าง
สร้างสรรค์โดย: MAD MOTION ร่วมกับ 27June Studio