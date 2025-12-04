found & found ชวนช้อปดีลสุดคุ้มส่งท้ายปีกับ “found GIVING” ลดจัดหนักสูงสุด 50% พร้อมโปร “เก่าแลกใหม่” รับส่วนลด ON TOP เพิ่ม 12%

found & found เปิดฤดูกาลช้อปสุดฟินส่งท้ายปี เสิร์ฟโปรโมชันสุดคุ้มเอาใจขาช้อปสายบิวตี้ตัวจริง ช้อปมันส์! ช้อปฟิน! ตลอดเดือนธันวาคม 2568 นี้ กับดีลสุดคุ้ม “found GIVING” ลดกระหน่ำจัดเต็มสูงสุด 50% งานนี้รวมครบทุกหมวดที่คนรักความงามต้องมีติดโต๊ะเครื่องแป้ง พบกับแบรนด์ดังมากมายจาก ญี่ปุ่น-เกาหลี มากกว่า 500 รายการ ไม่ว่าจะเป็นสกินแคร์ เมคอัพ มาส์กหน้า ครีมอาบน้ำ และ ยาสระผม เจอครบจบที่นี่! อาทิเช่น MEDIHEAL, iskinclock, Prieclat U, WAKEMAKE, SKINFOOD, jikkasoso, Cocoegg, NMN, Mizumi CICA method FIF และแบรนด์อื่น ๆ อีกเพียบ รับรองว่าช้อปนี้มีแต่ฟินไม่มีอ่อมแน่นอน จะซื้อไว้ใช้เองหรือเป็นของขวัญของฝากให้กับคนที่รักช่วงคริสต์มาสก็จัดเต็มได้เลย
นอกจากนี้ found & found เชิญทุกคนร่วม “ส่งต่อความสวยอย่างมีคุณค่า” ผ่านแคมเปญ “เก่าแลกใหม่” เพียงนำเครื่องสำอางหรืออุปกรณ์แต่งหน้าที่หมดอายุ หรือไม่ใช้แล้ว มาบริจาคที่หน้าร้าน found & found ทุกสาขา ตั้งแต่วันนี้ – 15 มกราคม 2569 รับทันทีส่วนลดพิเศษสำหรับสินค้าในกลุ่มเครื่องสำอาง ON TOP 12% แคมเปญที่ทั้งคุ้มและช่วยให้การช้อปมีความหมายมากขึ้น ได้เลือกเมคอัพชิ้นใหม่ในราคาสบายกระเป๋า พร้อมร่วมแบ่งปันในสไตล์สายบิวตี้ตัวจริงกับเพจสายบุญ “รับบริจาคเครื่องสำอางแบ่งบุญสวย” งานนี้สวยสายบุญห้ามพลาดเด็ดขาด ชวนแก๊งเพื่อนพุ่งตัวมาร่วมช้อปร่วมบุญส่งต่อความสวยได้แล้ววันนี้ที่ found & found ทุกสาขาใกล้บ้านคุณ (ยกเว้นโซน found & found ใน Mitsukoshi และ Foodland)
ร่วมสัมผัสประสบการณ์บิวตี้รูปแบบใหม่สไตล์ J/K Beauty เจอครบ จบที่ found & found สำหรับลูกค้าที่อยากเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัว found & found เพียงสมัครสมาชิกวันนี้ รับสิทธิพิเศษทันที! ส่วนลด 10% สำหรับการช้อปในเดือนเกิด อัปเดตกิจกรรมสุดเอ็กซ์คลูซีฟก่อนใคร พร้อมติดตามสินค้าใหม่และกิจกรรมสนุก ๆ ตลอดทั้งปีผ่าน Facebook: foundnfound.official, IG: found.n.found LINE Official Account: @foundnfound หรือคลิก https://bit.ly/foundnfound-line
