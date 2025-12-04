Wellbe ยกระดับนิยามใหม่ด้านเวลเนสในไทย

Wellbe นำเสนอโซลูชันด้านเวลเนสแบบองค์รวม ครอบคลุมความต้องการด้านสุขภาพทุกรูปแบบ โดยมีพื้นที่กิจกรรมที่หลากหลาย เช่น โซนคาร์ดิโอ Hyrox สตูดิโอพิลาทิส Reformer และ Booty Zone พร้อมด้วย Rooftop Pool สระว่ายน้ำวิวป่าและวิวเมืองที่แรกย่านบางนา โซน Ice Bath และซาวน่าสำหรับการฟื้นฟูหลังออกกำลังกาย เทคโนโลยี Red-Light Therapy ขั้นสูง รวมถึงโปรแกรม Mindfulness & Holistic Recovery เพื่อสร้างสมดุลทั้งกายและใจ นอกจากนี้เพื่อเสริมประสบการณ์ให้สมบูรณ์ ยังได้นำ Sky Padle Tennis Court หรือสนามพาเดลเทนนิสลอยฟ้า มาไว้บนชั้น 6 ซึ่งเป็นกีฬาที่คนทุกวัยสามารถเล่นร่วมกันได้ ส่งเสริมทั้งการเคลื่อนไหว การเชื่อมสัมพันธ์ทางสังคม และความสนุกอย่างแท้จริง
Mr. Simon Longhurst ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม Wellbe กล่าวว่า “Happitat คือพื้นที่ที่สะท้อนวิสัยทัศน์ของ Wellbe ได้อย่างสมบูรณ์แบบ โดยพื้นที่ไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในตัวอาคาร แต่ขยายออกไปสู่ธรรมชาติรอบตัว ซึ่งเป็นความกลมกลืนระหว่างความเป็นเมือง และความสงบของป่า ทำให้ที่นี่เป็นสถานที่ที่เหมาะอย่างยิ่งสำหรับแนวคิดเวลเนสของ Wellbe ที่เชื่อมโยงการเคลื่อนไหวทั้งในร่มและกลางแจ้งอย่างเป็นธรรมชาติ เป็นพื้นที่ที่ผสานกายใจ และธรรมชาติ พร้อมสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้คนทุกวัยได้ขยับ หายใจ และใช้ชีวิตอย่างสมดุล”
การลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ครั้งนี้ ถือเป็นก้าวสำคัญในการเข้ามาของ Wellbe ในเอเชียอย่างเป็นทางการ โดยความร่วมมือครั้งนี้ช่วยส่งเสริมให้ทั้งสองแบรนด์แข็งแกร่งขึ้น ผ่านการผสานความเชี่ยวชาญด้านสุขภาพแบบองค์รวมของ Wellbe เข้ากับการสร้างระบบนิเวศแห่งความสุขของ Happitat เพื่อผลักดันวิสัยทัศน์ร่วมในการสร้างความสุขและสุขภาวะที่ดีในทุกๆ วัน สำหรับทุกช่วงวัย
Wellbe เน้นการเชื่อมโยงผู้คนทุกเจเนอเรชัน โดยต้องการให้ผู้คนทุกวัย ‘ใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพไปด้วยกัน’ ผ่านโปรแกรมที่ได้รับการวิจัยและรวบรวมข้อมูลมาอย่างเป็นระบบ สถาปัตยกรรมที่ช่วยส่งเสริมสุขภาพ และคุณภาพชีวิตที่ดี รวมถึงปรัชญาแห่งความสมดุลเอาไว้ โดยผสานฟิตเนส การฟื้นฟูร่างกาย โภชนาการ จิตใจ (Mindfulness) และสุขภาวะทางสังคม (Social Vitality พลังบวกจากการมีส่วนร่วมในคอมมูนิตี้) ให้กลายเป็นประสบการณ์ที่ไร้รอยต่อ Wellbe ต้องการยกระดับเรื่องสุขภาพให้เป็นมากกว่าแค่การออกกำลังกายแบบเดิมๆ แต่เน้นเรื่องการเคลื่อนไหวร่างกาย (Movement) ความคล่องตัว การมีชีวิตที่ยืนยาวอย่างมีสุขภาพดี และมีคุณภาพ (Longevity) รวมถึงพลังจากความสัมพันธ์ในสังคม ซึ่งทั้งหมด คือระบบนิเวศแห่งการใช้ชีวิต ที่ซึ่งสุขภาพ ความสัมพันธ์ และความหมายมาบรรจบกันเป็นหนึ่งเดียว Wellbe จึงเป็นโมเดลใหม่ของคอมมูนิตี้เพื่อสุขภาพแบบองค์รวมที่ไม่แบ่งแยกช่วงวัย แต่เชื่อมทุกวัยเข้าด้วยกันผ่านประสบการณ์ร่วม ความเข้าใจ และกิจวัตรประจำวันที่ช่วยส่งเสริมสุขภาพ
แนวคิดของ Wellbe คือ ‘Wellness for all ages’ คือแนวคิดใหม่ที่ไม่เคยมีที่ไหนมาก่อน ทุกโปรแกรมและกิจกรรมถูกออกแบบอย่างพิถีพิถันเพื่อส่งเสริมสุขภาพของทุกเจเนอเรชัน ทุกคนในครอบครัวสามารถทำกิจกรรมร่วมกันได้ ปู่ย่าตายาย สามารถร่วมโปรแกรมออกกำลังกายพร้อมหลานๆ ได้ คอร์สถูกออกแบบมาเพื่อคนทุกวัย ไม่ว่าจะเป็นโปรแกรมที่เน้นการเคลื่อนไหว หรือเรื่องโภชนาการ ทุกพื้นที่ตั้งแต่ คาเฟ่ คลินิก สตูดิโอ ไปจนถึงสวน ล้วนถูกออกแบบเพื่อชวนให้ผู้คนชะลอจังหวะการเคลื่อนไหวของชีวิต และใช้ชีวิตอย่างมีสติ รู้สึกถึงความเชื่อมโยงกับตัวเองและผู้คนรอบข้างอย่างแท้จริง
วิสิทธิ์ อุดมกิจโชติ ผู้อำนวยการใหญ่ โครงการ Happitat กล่าวว่า “อุตสาหกรรมความงามและฟิตเนสของกรุงเทพฯ ส่วนใหญ่จะกระจุกตัวอยู่ในใจกลางเมือง ทำให้ย่านบางนายังคงมีดีมานด์ที่ไม่ได้รับการตอบโจทย์จำนวนมาก ซึ่งถือเป็นโอกาสสำคัญสำหรับการนำเสนอประสบการณ์เวลเนสที่ตอบสนองความต้องการได้อย่างแท้จริง กลุ่มประชากรของบางนามีความหลากหลาย ทั้งโรงเรียนนานาชาติ มหาวิทยาลัย ออฟฟิศ โรงพยาบาล และคอมมูนิตี้สำหรับครอบครัว ทำให้พื้นที่นี้ดึงดูดผู้คนหลายเจเนอเรชัน Happitat และ Wellbe มองเห็นศักยภาพนี้ และร่วมมือกันเพื่อเสริมจุดแข็งของกันและกัน พร้อมมอบประสบการณ์ที่มีความหมายให้กับผู้คนทุกวัย”
สาขาแรกของ Wellbe ในประเทศไทยจะตั้งอยู่ที่อาคาร Bloominas ชั้น 6–7 ภายในโครงการ Happitat มีพื้นที่รวมกว่า 3,400 ตารางเมตร และมีกำหนดเปิดให้บริการในเดือนเมษายน 2026