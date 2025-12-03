เมกาบางนาแจกรางวัลใหญ่ทุกวัน จัดเต็มแคมเปญพิเศษส่งท้ายปี

ศูนย์การค้าเมกาบางนา แหล่งช้อปปิ้งที่ใหญ่ที่สุดแห่งกรุงเทพฯ ฝั่งตะวันออก พร้อมเติมเต็มประสบการณ์การใช้ชีวิตให้ทุกๆ วันมีความสุขมากยิ่งขึ้น ด้วยแนวคิด YOUR EVERYDAY MEETING PLACE จับมือผู้เช่าภายในศูนย์การค้าฯ กว่า 44 ร้านค้าชั้นนำ มอบสิทธิพิเศษส่งท้ายปี แจกของรางวัลใหญ่มอบความสุขให้นักช้อปทุกคน กับแคมเปญ ADVENT CALENDAR ภายใต้แคมเปญหลัก MEGA SEASON OF GIVING 2025 เพียงสมัครสมาชิกใหม่เมกา สไมล์ รีวอร์ดส พร้อมแสดงใบเสร็จ 1,500 บาทขึ้นไป หรือสมาชิกใช้ 10 คะแนน รับสิทธิ์คว้ารางวัลใหญ่ได้ทุกวัน ตลอด 35 วัน รวมมูลค่ากว่า 4 ล้านบาท โดยลูกค้าสามารถร่วมเล่นเกมได้บริเวณ ชั้น 1 ใกล้ทางออกเมน เอนทรานซ์ ตั้งแต่เวลา 10.00 – 22.00 น. ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2568 – 4 มกราคม 2569
ลุ้นรางวัลใหญ่สุดเซอร์ไพร์สมากมาย ถูกใจทุกไลฟ์สไตล์ แจกทุกวัน จาก 44 แบรนด์ชั้นนำ ได้แก่ ANTA, BB BEYOND, BIRKENSTOCK, BLU-O RHYTHM AND BOWL, BURBERRY, CALVIN KLEIN, CAMPER, CARNIVAL, CHLOÉ, DYSON, ELEMIS, EVERYTHINGHOUND, FAIRTEX, FITNESS FIRST, G-SHOCK, GIVENCHY, GUCCI BEAUTY, GUERLAIN, HER HYNESS, IKEA, KEDS, L.A.B.X, LAMY, L'CLINIC, L'OCCITANE, LULULEMON, LUSH, MARIMEKKO, MEGA CINEPLEX, MIZUNO, MLB, NESPRESSO, OAKLEY, POWER BUY, PRONTO&CO., RAVIPA, SMILEYHOUND, SMITH&CO., STARBUCKS, SUPERDRY, THE KLINIQUE, TOPGOLF, TOPOLOGIE และ WILSON
พิเศษ! สำหรับสมาชิกเมกา สไมล์ รีวอร์ดส รับสิทธิพิเศษและของรางวัลมากมายกับแคมเปญใหญ่ส่งท้ายปี MEGA SEASON OF GIVING 2025: THE MAGIC OF GIVING เติมเต็มความสุขเทศกาลแห่งการให้ ได้แก่
• เพียงช้อปหรือรับประทานอาหารครบตามเงื่อนไขก็สามารถแลกรับ MEGA VOUCHER ได้ทันที ได้แก่ แลกรับฟรี MEGA VOUCHER มูลค่า 100 บาท เมื่อรับประทานอาหารครบ 2,500 บาทขึ้นไป/ใบเสร็จ, แลกรับฟรี MEGA VOUCHER มูลค่า 200 บาท เมื่อช้อปหรือรับประทานอาหารครบ 25,000 บาทขึ้นไป/ใบเสร็จ (ยกเว้นการใช้จ่ายในหมวด HOME & DECOR และ IT) และ แลกรับฟรี MEGA VOUCHER มูลค่า 300 บาท เมื่อช้อปครบ 65,000 บาทขึ้นไป/ใบเสร็จ (เฉพาะการใช้จ่ายในหมวด HOME & DECOR และ IT)
• แลกรับฟรี FASHION GIFT CARD มูลค่า 100 บาท รวมมูลค่าสูงสุด 500 บาท* จากร้านค้าแบรนด์แฟชั่นยอดนิยมที่ร่วมรายการได้แก่ BEYOND THE VINES, GENTLEWOMAN, H&M, MUJI และ UNIQLO เมื่อช้อปครบ 12,000 บาท/ใบเสร็จ (เฉพาะการใช้จ่ายในหมวดแฟชั่น)
• แลกรับฟรี “EXCLUSIVE GIFT SET” มูลค่า 2,540 บาท จาก GUCCI BEAUTY เมื่อช้อปครบ 35,000 บาทขึ้นไป/ใบเสร็จ (เฉพาะการใช้จ่ายในหมวด BEAUTY & WELLNESS)
• ใช้คะแนนเมกา สไมล์ รีวอร์ดสตามที่กำหนด แลกรับฟรี เมนูขนมและเครื่องดื่มที่สร้างสรรค์พิเศษเฉพาะช่วงเทศกาลคริสต์มาสในแคมเปญ “MEGA CHRISTMAS SPECIALS” ระหว่างวันที่ 1 – 31 ธ.ค. 68
• และขอเชิญชวนสมัครสมาชิกใหม่เมกา สไมล์ รีวอร์ดส ระหว่างวันที่ 1 – 31 ธ.ค. 68 รับฟรี บัตรชมภาพยนตร์มูลค่า 280 บาท จากเมกาซีนีเพล็กซ์
• พร้อมยกระดับสิทธิประโยชน์อีกขั้น ไปกับแคมเปญสุดพิเศษ “MEGA SHOP TO THE MOON” ช้อปรับคุ้ม ทะลุขีดจำกัด สำหรับผู้ถือบัตรเครดิตวีซ่าธนาคารกรุงเทพ รับคุ้ม 3 ต่อ เมื่อใช้จ่ายที่เมกาบางนา (*บัตรเครดิตใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนด จะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16%)
เชิญชวนทุกท่านสัมผัสปรากฏการณ์แห่งความสุขในช่วงส่งท้ายปี กับแคมเปญสุดยิ่งใหญ่ส่งท้ายปี รับสิทธิพิเศษมากมายในเทศกาลแห่งการให้ MEGA SEASON OF GIVING 2025: THE MAGIC OF GIVING ได้ตั้งแต่วันนี้ – 4 ม.ค. 69 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่แอปพลิเคชันเมกาบางนา, เฟซบุ๊ก : FACEBOOK.COM/MEGABANGNASHOPPINGCENTER และ LINE OA : @MEGABANGNAOFFICIAL