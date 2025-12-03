จากเกียวโตสู่เวียงจันทน์...Kyo Roll En เปิดสาขาแรกในลาว!! เดินหน้าดันแบรนด์คนไทยบุกตลาดโลก

ผู้นำธุรกิจของหวานในไทยมากว่า 17 ปี คชา บราเธอร์ส จำกัด ประกาศเปิดตัว Kyo Roll En (เกียวโรลเอ็น) สาขาแรกนอกประเทศในนครเวียงจันทน์ สปป.ลาว อย่างเป็นทางการ ตอกย้ำความแข็งแกร่งในฐานะผู้นำ ‘Dessert Cafe’ และตลาดมัทฉะในไทย พร้อมนำอีก 2 แบรนด์ในเครือก้าวสู่การเป็น “โกลบอลแบรนด์” สู่ทศวรรษที่สามของบริษัท
ฤทธิ์ คิ้วคชา กรรมการผู้จัดการ บริษัท คชา บราเธอร์ส จำกัด เปิดเผยว่า Kyo Roll En สาขาโพนสีนวน ซึ่งเป็นสาขาแรกของบริษัทนอกประเทศไทยในนครหลวงเวียงจันทน์ ได้เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2568 ภายใต้การบริหารโดย Kolao Group ผู้นำธุรกิจสินค้าอุปโภคบริโภคยักษ์ใหญ่ใน สปป.ลาว ความร่วมมือครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อเสริมความแข็งแกร่งของแบรนด์ และขยายการเติบโตสู่ตลาดต่างประเทศอย่างเป็นระบบ สำหรับบริษัท คชา บราเธอร์ส จำกัด ปัจจุบันบริหาร 6 แบรนด์คุณภาพรวมกว่า 40 สาขาในไทย ได้แก่ Kyo Roll En, Kyo Roll En – Café & Meal, Jérôme Cheesecake, Oyatsu no Jikan, Teraoka Gyoza และ Kao Nom โดยในปีนี้ได้เซ็นสัญญานำ 3 แบรนด์ ได้แก่ Kyo Roll En, Kyo – Café & Meal และ Teraoka Gyoza เข้าสู่ตลาดลาว พร้อมตั้งเป้าขยายครบ 15 สาขาภายใน 3 ปี นับเป็นก้าวยุทธศาสตร์สำคัญสู่การพัฒนาเป็น ‘Global F&B Company’ โดยเน้นแบรนด์ในกลุ่ม Dessert & Snack หรือตลาดของว่าง ซึ่งเป็นความเชี่ยวชาญหลักของบริษัทฯ เพื่อเดินหน้าพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์และระบบแฟรนไชส์ให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน
“Kyo Roll En เป็นแบรนด์ที่เราสร้างขึ้นมาเองกว่า 13 ปีแล้ว ถือเป็นร้านต้นตำรับไอศกรีมชาเขียว ‘อูจิ’ มัทฉะแท้ 100% จากเกียวโตเจ้าแรกในเมืองไทย การเปิดตลาดต่างประเทศจึงเป็นอีกก้าวสำคัญ เพื่อต่อยอดสู่การเป็น Global Brand ซึ่งสาขาแรกตั้งอยู่บนพื้นที่ Stand Alone ติดถนนใหญ่ย่านโพนสีนวน ใจกลางนครหลวงเวียงจันทน์ ออกแบบให้เป็นแลนด์มาร์กคาเฟ่สไตล์ญี่ปุ่นขนาดพื้นที่ 110 ตารางเมตร จำนวนกว่า 50 ที่นั่ง ถ่ายทอดบรรยากาศเกียวโตผ่านสวน Zen Garden เพื่อให้ผู้บริโภคในลาวได้สัมผัสประสบการณ์แบบเดียวกับที่ได้รับความนิยมในประเทศไทย ทั้งเมนูซิกเนเจอร์อย่างโรลเค้กและซอฟท์ครีม ‘อูจิ’ มัทฉะถ่านไม้ไผ่ญี่ปุ่นขึ้นชื่อ เรามองว่าตลาดลาวมีศักยภาพสูง โดยเฉพาะในเวียงจันทน์ที่ผู้บริโภคเปิดรับเทรนด์ใหม่รวดเร็ว ทั้งกลุ่มวัยเรียนและวัยทำงาน นิยมขนมและเครื่องดื่มสไตล์ญี่ปุ่นมากขึ้นต่อเนื่องอีกทั้งยังให้ความเชื่อมั่นกับแบรนด์จากประเทศไทย ความร่วมมือกับ Kolao Group ในฐานะ Master Franchise จึงเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญที่ทำให้เรามั่นใจว่า Kyo Roll En จะเติบโตในลาวได้เร็วและเข้มแข็ง พร้อมต่อยอดสู่การขยายในประเทศอื่นต่อไป โดยเราพร้อมสนับสนุนพาร์ทเนอร์ให้ประสบความสำเร็จสูงสุด เพื่อยกระดับแบรนด์ไทยสู่เวทีนานาชาติอย่างมั่นคงและเติบโตไปด้วยกัน”
จักรพงษ์ วังตะพันธุ์ ผู้บริหารบริษัทในเครือ Kolao Group กล่าวว่า “พฤติกรรมผู้บริโภคในเวียงจันทน์กำลังขยับสู่สินค้าพรีเมียมอย่างชัดเจนและนิยมเทรนด์อาหารญี่ปุ่น โดยเฉพาะเมนูมัทฉะที่ได้รับความนิยมอย่างมาก ทำให้ Kyo Roll En เป็นแบรนด์ที่ตอบโจทย์ความต้องการของตลาดในช่วงจังหวะที่เหมาะสมที่สุด สาขาแรกย่าน ‘โพนสีนวน’ คือทำเลเศรษฐกิจสำคัญ รายล้อมด้วยกลุ่มนักท่องเที่ยว แหล่งช็อปปิ้ง และอาคารสำนักงานจำนวนมาก ถือเป็นศูนย์กลางการจับจ่ายที่มีศักยภาพสูง อยู่ด้านหน้าของ Kokkok Mega Mart ซึ่งเป็นซุปเปอร์มาร์เก็ตบริษัทในเครือที่มีกว่า 20 สาขาทั่วประเทศ ที่สำคัญผู้บริโภคลาวจำนวนไม่น้อยเคยลิ้มลอง Kyo Roll En จากสาขาในไทยมาแล้ว เมื่อแบรนด์เข้ามาเปิดในลาว เชื่อว่าจะได้รับการตอบรับที่ดีมาก ส่วนตัวผมเป็นลูกค้าของแบรนด์มานานและเชื่อมั่นในคุณภาพสินค้า จึงพยายามเชิญชวนให้มาเปิดในลาวมาโดยตลอด เมื่อทาง คชา บราเธอร์ส เห็นถึงศักยภาพของตลาดลาวจึงตอบตกลงและได้เริ่มความร่วมมือในครั้งนี้ มั่นใจว่าความอร่อยและมาตรฐานการผลิตของ Kyo Roll En จะสร้างประสบการณ์ที่คุ้มค่าต่อผู้บริโภคลาวให้สมกับการรอคอย ที่สำคัญ Kolao Group เชื่อมั่นในวิสัยทัศน์การสร้างแบรนด์ของคชา บราเธอร์ส จึงได้เซ็นสัญญาร่วมกันถึง 3 แบรนด์ และพร้อมผลักดันให้การขยายตลาดในลาวเติบโตเด่นชัด เป็นก้าวแรกสู่เป้าหมายการขยายครบ 15 สาขาในอนาคต”
สำหรับร้าน Kyo Roll En สาขาแรกในประเทศลาว ตั้งอยู่ติดถนนใหญ่หน้า Kokkok Mega Mart โพนสีนวน นครหลวงเวียงจันทน์ เปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่ 7.00 – 21.00 น. ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook: kyorollenlaos, IG :@kyorollen_laos และ TikTok :@kyorollen_laos