เมกาบางนาสร้างโมเมนต์ความสุข กับคอนเสิร์ตสุดจอยและกิจกรรมรักษ์โลก

ศูนย์การค้าเมกาบางนา แหล่งช้อปปิ้งที่ใหญ่ที่สุดแห่งกรุงเทพฯ ฝั่งตะวันออก พร้อมเติมเต็มประสบการณ์ชีวิตที่ดีในทุกๆ วัน ด้วยแนวคิด YOUR EVERYDAY MEETING PLACE ร่วมกับ ไทยประกันชีวิต ซันแวลเล่ย์ และ CAT RADIO จัดงาน “MEGA MUSIC IN THE PARK #5 : SPACE JAM คอนสุดแจ่ม ยิ่งแจม ยิ่งจอย” มอบความสุขให้กับผู้ร่วมงานกว่า 13,000 คน ที่มาร่วมสนุกตลอดสองวัน ท่ามกลางธรรมชาติสีเขียวของ เมกา พาร์ค ที่อบอวลไปด้วยบรรยากาศสบายๆ และเสียงดนตรี จนกลายเป็นอีกหนึ่งโมเมนต์ดี ๆ ที่หลายคนรอคอยในทุกๆ ช่วงปลายปี
สองวันของงานคึกคักไปด้วยดนตรีหลากอารมณ์โดยศิลปินคุณภาพที่ผลัดกันขึ้นเวทีมอบความสุขแบบจัดเต็ม ไม่ว่าจะเป็น Polycat กับแนวซินธ์ป็อป ที่ได้แรงบันดาลใจจากดนตรีป็อปยุค 80s, Purpeech ที่พาอินดี้ป็อปร่วมสมัย มาผสานกับวินเทจซินธ์นุ่มๆ ที่ทำให้หลายคนหลงเสน่ห์, Whal & Dolph ดูโอ้อินดี้ป็อปที่สร้างบรรยากาศอบอุ่นละมุนด้วยเมโลดี้อันเพลิดเพลิน, Moving and Cut กับดนตรีสไตล์อัลเทเนทีฟอินดี้, DJ Montonn Jira และ DJ Boo Slur ที่เปิดบรรยากาศของงานด้วยซาวด์อิเล็กทรอนิกส์ชิลๆ ที่ทำให้ลานเมกา พาร์คเต็มไปด้วยพลังแห่งความสุขแบบพร้อมเพรียง และไฮไลต์ที่แจ่มที่สุดของงานคือ Jamming Session สุดเอ็กซ์คลูซีฟ ทั้งการแจมของ Whal & Dolph x Moving and Cut และ Polycat x Purpeech ที่สร้างความทรงจำแสนพิเศษให้กับผู้ร่วมงานตลอดทั้งสองวัน
นอกจากความสุขบนเวทีคอนเสิร์ตแล้ว ภายในงานยังเต็มไปด้วยสีสันจากสิทธิพิเศษและกิจกรรมมากมาย ไม่ว่าจะเป็นโซนสมาชิก MEGA SMILE REWARDS ที่มอบของพรีเมียมสุดเอ็กซ์คลูซีฟ, PHOTO BOOTH ดีไซน์พิเศษ ชวนให้ทุกคนเก็บภาพสุดประทับใจ รวมทั้งแบรนด์พันธมิตรอย่าง ไทยประกันชีวิต ก็ร่วมสร้างบรรยากาศความสุขด้วยกิจกรรมแจกกระบอกน้ำดีไซน์พิเศษซึ่งกลายเป็นไอเทมยอดฮิตภายในงาน รวมถึงโซนกิจกรรมสนุกๆ และเมนูอร่อยจาก ซันแวลเล่ย์ ไก่ทอดสไตล์อเมริกัน ที่มอบประสบการณ์ครบรสทั้งความสนุก ความอร่อย และความคึกคักตลอดทั้งงาน
ทั้งนี้โซนกิจกรรมภายในสวนเมกา พาร์คยังคึกคักไม่แพ้กัน โดยเฉพาะโซนรักษ์โลกจาก YOLO Zero Waste Your Life ที่ได้รับความสนใจอย่างมาก ผู้ร่วมงานทั้งเด็กและผู้ใหญ่มาร่วมสนุกกับเวิร์กชอปอัปไซเคิล เช่น การร้อยพวงกุญแจและการถักสร้อยข้อมือจากพลาสติกรีไซเคิล ซึ่งช่วยให้ทุกคนได้สัมผัสไลฟ์สไตล์รักษ์โลกที่ทำได้จริงในชีวิตประจำวัน
ศูนย์การค้าเมกาบางนาร่วมกับ ไทยประกันชีวิต ซันแวลเล่ย์ และ CAT RADIO จัดงาน “MEGA MUSIC IN THE PARK #5 : SPACE JAM คอนสุดแจ่ม ยิ่งแจม ยิ่งจอย” มอบประสบการณ์ความแจ่มจอยสุดพิเศษ สะท้อนการเป็นศูนย์กลางแห่งความสุขทุกรูปแบบ ที่เชื่อมทุกคนเข้าหากันผ่านพลังของดนตรี ท่ามกลางธรรมชาติสีเขียวของเมกา พาร์ค มาเติมเต็มไลฟ์สไตล์ของทุกคนให้สมบูรณ์ ตอกย้ำบทบาทของเมกาบางนาในฐานะ YOUR EVERYDAY MEETING PLACE ที่พร้อมมอบกิจกรรมคุณภาพและความสุขให้ทุกคนอย่างต่อเนื่อง