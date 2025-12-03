มอบประสบการณ์อาบน้ำสุดหรู จากโชพาร์ด ที่อินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ

โรงแรม อินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ (InterContinental Bangkok) มีความภูมิใจประกาศความร่วมมือกับแบรนด์ระดับโลกจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์อย่าง โชพาร์ด (Chopard) เพื่อนำผลิตภัณฑ์อาบน้ำแบรนด์ระดับโลก กลิ่น Miel d’Arabie หรือ “น้ำผึ้งจากอาระเบีย” ที่มีกลิ่นหอมสดชื่นและเย้ายวน มามอบประสบการณ์การอาบน้ำและการดูแลตัวเองอย่างเหนือระดับเป็นโรงแรมแห่งแรกในประเทศไทย
แบรนด์โชพาร์ด แบรนด์ชั้นนำระดับโลกที่โด่งดังในวงการเครื่องประดับและนาฬิกาหรูดีไซน์ล้ำสมัยสัญชาติสวิส ได้ถ่ายทอดแนวคิดความหรูหราอย่างยั่งยืนผ่านชุดผลิตภัณฑ์อาบน้ำคอลเลกชันใหม่ น้ำผึ้งจากอาระเบียที่งดงามสะดุดตา เลือกใช้แต่ส่วนผสมจากธรรมชาติเพื่อเติมเต็มประสบการณ์ของนักเดินทางจากทุกมุมโลก ทั้งเจลอาบน้ำ แชมพู ครีมนวด และครีมทาผิว ที่ล้วนอบอวลด้วยกลิ่นหอมบางเบาแต่ลึกซึ้ง ชวนให้นึกถึงเครื่องเทศชั้นดี น้ำผึ้ง ชาหอม และทับทิม มีให้บริการเป็นพิเศษสำหรับแขกผู้เข้าพักในห้องพักประเภทสวีท (Suite) นอกจากนั้น ยังมีผลิตภัณฑ์สบู่ล้างมือและโลชั่นบำรุงมือให้บริการสำหรับแขกที่ใช้บริการห้องประชุมและห้องจัดเลี้ยงชั้น 4 และ คลับ อินเตอร์คอนติเนนตัล (Club InterContinental) ชั้น 37 ของโรงแรมฯ
ชุดผลิตภัณฑ์อาบน้ำคอลเลกชันใหม่ จากแบรนด์โชพาร์ด กลิ่น น้ำผึ้งจากอาระเบีย พร้อมมอบความสดชื่นและมีชีวิตชีวา เติมเสน่ห์ส่วนตัวให้ทุกการเข้าพักหรือใช้บริการที่โรงแรม อินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประสบการณ์สุดพิเศษ โทร +66 (2) 656 0444 อีเมล intercontinental.bkkhb@ihg.com หรือ เว็บไซต์ bangkok.intercontinental.com