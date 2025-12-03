xs
ผิวเรียบเนียน อิ่มฟู ชุ่มชื่นยาวนานด้วย Allies of Skin รุ่นล่าสุด

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



Allies of Skin Beta Glucan & Resveratrol Advanced Hydrating Serum ราคา 3,700 บาท เซรั่มบำรุงความชุ่มชื่นรุ่นล่าสุดที่พัฒนาขึ้นด้วยเทคโนโลยีล้ำสมัย พร้อมมอบความชุ่มชื้นเข้มข้นอย่างยาวนานให้กับผิว ผสานประสิทธิภาพของสารสกัดชั้นเลิศ ทั้ง Beta Glucan & Ceramide Complex 8.0%, Resveratrol & Polysaccharide Complex 5.5% และ Carnosine Complex 1.5% ที่ทำงานร่วมกันช่วยกักเก็บความชุ่มชื้น พร้อมทั้งปกป้องผิวด้วยพลังต้านอนุมูลอิสระ ส่งผลให้ผิวเรียบเนียน อิ่มฟู และเปล่งประกาย


เนื้อสัมผัสใหม่ที่เปลี่ยนมาตรฐานความชุ่มชื้น

โดดเด่นด้วยเทกซ์เจอร์นุ่มนวลเนียนละมุน ซึมซาบเข้าสู่ผิวอย่างอ่อนโยน แตกต่างจากเซรั่มบำรุงความชุ่มชื้นทั่วไปที่มักให้ความรู้สึกหายไปทันทีหรือเหนียวเหนอะหนะบนผิว ผลิตภัณฑ์ตัวนี้สร้างชั้นความชุ่มชื้นโปร่งสบายห่อหุ้มผิว ให้ความรู้สึกชุ่มชื้นอย่างต่อเนื่อง แม้หลังจากการทำความสะอาดผิวในรอบถัดไป ที่สำคัญคือสามารถซ้อนทับกับผลิตภัณฑ์บำรุงผิวตัวอื่นๆ ได้อย่างลงตัวไม่เป็นคราบ พร้อมเพิ่มความเปล่งประกายให้กับผิวใต้เมคอัพได้อย่างสวยงาม ผิวจึงดูเต็มเปี่ยมด้วยความชุ่มชื่นตลอดวัน


สารสกัดพิสูจน์ประสิทธิภาพ ผสานนวัตกรรมล้ำสมัย


0% BETA GLUCAN & CERAMIDE COMPLEX
Beta Glucan เป็นสารธรรมชาติที่สกัดจากเห็ดอะแด็พโทเจนิก โดดเด่นด้วยคุณสมบัติต้านอนุมูลอิสระที่ช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นและเสริมสร้างความแข็งแรงให้กับผิวกั้น เมื่อนำมาผสานการทำงานร่วมกับเซราไมด์ จึงช่วยกักเก็บความชุ่มชื้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งเสริมความแข็งแกร่งให้กับผิวชั้นนอก ส่งผลให้ผิวมีความยืดหยุ่นและความแน่นกระชับที่ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด


5.5% RESVERATROL & POLYSACCHARIDE COMPLEX
Resveratrol คือสารต้านอนุมูลอิสระที่ทรงพลัง สกัดมาจากผลไม้หลากหลายชนิด ไม่ว่าจะเป็นองุ่นแดง บลูเบอร์รี และราสเบอร์รี มีคุณสมบัติโดดเด่นในการปลอบประโลมผิวได้อย่างมีประสิทธิภาพ ขณะที่ Polysaccharide ซึ่งเป็นโมเลกุลธรรมชาติ ช่วยปรับโทนสีผิวให้กระจ่างใสขึ้น เร่งการฟื้นฟูสภาพผิว และบำรุงความชุ่มชื้นอย่างล้ำลึก ทำให้ผิวดูเปล่งปลั่งและเต็มเปี่ยมไปด้วยความชุ่มชื้นตลอดเวลา


1.5% CARNOSINE COMPLEX
เปปไทด์สังเคราะห์ที่ออกแบบมาอย่างพิถีพิถันเพื่อเลียนแบบ Carnosine ที่มีอยู่ตามธรรมชาติในร่างกาย โดดเด่นด้วยคุณสมบัติในการปลอบประโลมผิวและต้านอนุมูลอิสระที่ช่วยปกป้องผิวจากความเครียดออกซิเดชันได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ยังมีบทบาทสำคัญในการช่วยป้องกันกระบวนการ Glycation ซึ่งเป็นปฏิกิริยาที่น้ำตาลเกาะติดกับโปรตีน นำไปสู่การสร้าง Advanced Glycation End-products (AGEs) ที่เป็นสาเหตุหนึ่งของการเกิดริ้วรอยก่อนวัย


วิธีการใช้
ใช้ทั้งเช้าและเย็น หลังจากทำความสะอาดผิวและพ่นสเปรย์โทนเนอร์แล้ว ให้ปั๊มเซรั่มออกมา 2-3 ครั้งลงบนฝ่ามือ จากนั้นแตะหรือตบเบาๆ ลงบนผิวที่ยังคงความชุ่มชื้นอยู่ ให้ทั่วทั้งใบหน้าและลำคอ ตามด้วยเซรั่มและมอยส์เจอไรเซอร์ที่คุณชื่นชอบ สำหรับการบำรุงผิวในตอนเช้า ควรใช้ครีมกันแดดเป็นขั้นตอนสุดท้ายเสมอ พร้อมทั้งหลีกเลี่ยงการออกแดดมากเกินไปเท่าที่จะเป็นไปได้

วางจำหน่ายที่เว็บไซต์ Sephora สั่งซื้อผ่านแอปพลิเคชัน Sephora หรือเลือกช้อปได้ที่หน้าร้าน Sephora ทุกสาขา



