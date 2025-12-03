แมคโดนัลด์ ลุยเปิด 2 สาขาใหม่

บริษัท แมคไทย จำกัด ผู้นำธุรกิจร้านอาหารบริการด่วน (QSR) ภายใต้แบรนด์ แมคโดนัลด์ ประเทศไทย เดินหน้าขยาย 2 สาขาใหม่ล่าสุด ได้แก่ สาขาบูกิส พอยท์ พัทยา, และ สาขาสุวินทวงศ์ (ไดร์ฟทรู) มุ่งเจาะทำเลศักยภาพที่มีกลุ่มลูกค้าหลากหลาย รวมทั้งตอบโจทย์พฤติกรรมผู้บริโภคยุคใหม่ที่ต้องการความสะดวกและรวดเร็วได้เป็นอย่างดี
สามารถสัมผัสประสบการณ์แห่งความอร่อยและความสุข พร้อมการบริการที่ทันสมัยและรวดเร็วอีกมากมาย ได้แก่ เครื่องสั่งอาหารอัตโนมัติ (Self-Ordering Kiosk), บริการชำระเงินแบบไร้เงินสด, พนักงานต้อนรับ (Guest Experience Leader), บริการเสิร์ฟอาหารที่โต๊ะ (Table Service) และ บริการ Free Wifi ตลอด 24 ชั่วโมง ที่แมคโดนัลด์ 2 สาขาใหม่ล่าสุด ได้แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook.com/McThai