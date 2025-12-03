ฉลองคริสต์มาสปีนี้ด้วย “ปาเน็ตโตเน” ขนมประจำเทศกาลตามแบบฉบับอิตาลี

พบกับศิลปะความอร่อยสูตรต้นตำรับจากอิตาลีโรงแรมมิลเลนเนียม ฮิลตัน กรุงเทพฯ “ปาเน็ตโตเน” Panettone เบเกอรี่ระดับพรีเมี่ยม ที่หาทานได้ยาก และเป็นขนมประจำเทศกาลที่ต้องใช้ฝีมือความชำนาญและความอุตสาหะกว่า 72 ชั่วโมง เพื่อรังสรรค์ออกมาเป็น ขนมปังผลไม้รสหวานละมุน สูตรดั้งเดิมของอิตาลี สัญลักษณ์แห่งความสุขและการเฉลิมฉลองเทศกาลที่ทุกคนรอคอย
โดยขนมปังประจำเทศกาลชิ้นนี้ ต้องอาศัยการผลิตอย่างพิถีพิถัน โดยเชฟมากฝีมือที่คัดสรรเฉพาะวัตถุดิบคุณภาพชั้นเลิศผสานกับสูตรลับพิเศษที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นผ่านกรรมวิธีการหมักและอบอย่างใส่ใจ ใช้เวลายาวนานกว่า 72 ชั่วโมง เพื่อให้ได้ขนมปังเนื้อนุ่มฟูสัมผัสเบา แต่ชุ่มฉ่ำแน่ไปด้วยรสชาติอันเป็นเอกลักษณ์ของผลไม้หมักชั้นดี มอบรสชาติที่กลมกล่อมหอม หวานละมุนอย่างลงตัวตามแบบฉบับต้นตำรับแท้
ไม่ว่าจะซื้อไปรับประทานความอร่อยเลย หรือจะเลือกให้ ปาเน็ตโตเน เป็นของกำนัล ส่งให้กับผู้คนที่รักและเคารพ ก็สามารถทำได้ เพราะเขาจัดมาในบรรจุภัณฑ์ที่สวยงาม หรูหราเหมาะกับการเป็นของกำนัลในช่วงเทศกาลที่สำคัญแบบนี้ สัมผัสความอร่อยที่อบอวลไปด้วยกลิ่นอายแห่งเทศกาลได้ในราคา 799 บาทถ้วน หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 0-2442-2000