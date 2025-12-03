xs
xsm
sm
md
lg

“คิมอูบิน” ร่วมคนดังเมืองไทย เปิดสโตร์ Ralph Lauren ครบวงจร

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


ไท จิราธิวัฒน์ และจิตรฤดี พนิตพล
Ralph Lauren เปิดตัวสโตร์แห่งใหม่แบบครบวงจร ภายใต้คอนเซ็ปต์ “The World of Ralph Lauren” นำเสนอประสบการณ์แบรนด์อย่างสมบูรณ์แบบในพื้นที่เดียวเป็น One-stop destination สำหรับทั้งสายชอปและสายคาเฟ่ โดยมีนักแสดงหนุ่มชื่อดัง “คิมอูบิน” จากประเทศเกาหลี เข้าร่วมงานด้วย

นิโคล เลอรอย, คิมอูบิน, ไท จิราธิวัฒน์ และจิตรฤดี พนิตพล
Ralph Lauren แห่งใหม่นี้ ผสานความหรูหราแบบอเมริกันคลาสสิกเข้ากับงานออกแบบที่เล่าเรื่องราว และสะท้อนวิถีชีวิตเหนือกาลเวลา ให้ความรู้สึกเหมือนก้าวเข้าสู่บ้านพักหรู หรือคลับของสุภาพบุรุษ ผ่านคอนเซ็ปต์แบบ Spanish Revival ที่เน้นความอบอุ่น ควบคู่ไปกับความหรูหราสง่างามของยุคอาณานิคมสเปน

คิมอูบิน
งานนี้เหล่าคนดัง อาทิ แอน ทองประสม, หมาก-ปริญ สุภารัตน์, อาเล็ก-ธีชเดช เมธาวรายุทธ, ซันนี่ สุวรรณเมธานนท์, เชอรี่-เข็มอัปสร สิริสุขะ, ฝ้าย-พีรญา มะลิซ้อน, ซี-พฤกษ์ พานิช, ฟอส-จิรัชพงศ์ ศรีแสง, บุ๊ค-กษิดิ์เดช ปลูกผล, หมิว-ณัชชา เตชะมงคลาภิวัฒน์ และ จูเน่-เพลินพิชญา โกมลารชุน ต่างมาร่วมนำเสนอความหรูหราคลาสสิกผ่านคอลเลกชัน พร้อมร่วมงานเปิดตัว ณ Ralph Lauren ชั้น 1 เซ็นทรัล เอ็มบาสซี

ซันนี่ สุวรรณเมธานนท์

มิว นิษฐา และธราภุช คูหาเปรมกิจ

ศรีริต้า เจนเซ่น ณรงค์เดช

แอน ทองประสม และเชอรี่ เข็มอัปสร

หมาก ปริญ และอาเล็ก ธีชเดช

ซี พฤกษ์

ไท จิราธิวัฒน์ และจิตรฤดี พนิตพล
นิโคล เลอรอย, คิมอูบิน, ไท จิราธิวัฒน์ และจิตรฤดี พนิตพล
คิมอูบิน
ซันนี่ สุวรรณเมธานนท์
มิว นิษฐา และธราภุช คูหาเปรมกิจ
+4
กำลังโหลดความคิดเห็น