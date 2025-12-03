“คิมอูบิน” ร่วมคนดังเมืองไทย เปิดสโตร์ Ralph Lauren ครบวงจร

Ralph Lauren เปิดตัวสโตร์แห่งใหม่แบบครบวงจร ภายใต้คอนเซ็ปต์ “The World of Ralph Lauren” นำเสนอประสบการณ์แบรนด์อย่างสมบูรณ์แบบในพื้นที่เดียวเป็น One-stop destination สำหรับทั้งสายชอปและสายคาเฟ่ โดยมีนักแสดงหนุ่มชื่อดัง “คิมอูบิน” จากประเทศเกาหลี เข้าร่วมงานด้วย
Ralph Lauren แห่งใหม่นี้ ผสานความหรูหราแบบอเมริกันคลาสสิกเข้ากับงานออกแบบที่เล่าเรื่องราว และสะท้อนวิถีชีวิตเหนือกาลเวลา ให้ความรู้สึกเหมือนก้าวเข้าสู่บ้านพักหรู หรือคลับของสุภาพบุรุษ ผ่านคอนเซ็ปต์แบบ Spanish Revival ที่เน้นความอบอุ่น ควบคู่ไปกับความหรูหราสง่างามของยุคอาณานิคมสเปน
งานนี้เหล่าคนดัง อาทิ แอน ทองประสม, หมาก-ปริญ สุภารัตน์, อาเล็ก-ธีชเดช เมธาวรายุทธ, ซันนี่ สุวรรณเมธานนท์, เชอรี่-เข็มอัปสร สิริสุขะ, ฝ้าย-พีรญา มะลิซ้อน, ซี-พฤกษ์ พานิช, ฟอส-จิรัชพงศ์ ศรีแสง, บุ๊ค-กษิดิ์เดช ปลูกผล, หมิว-ณัชชา เตชะมงคลาภิวัฒน์ และ จูเน่-เพลินพิชญา โกมลารชุน ต่างมาร่วมนำเสนอความหรูหราคลาสสิกผ่านคอลเลกชัน พร้อมร่วมงานเปิดตัว ณ Ralph Lauren ชั้น 1 เซ็นทรัล เอ็มบาสซี