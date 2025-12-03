4 สาวเอเชียภริยาผู้ทรงอิทธิพลใน 4 วงการ

ผู้หญิงเอเชีย มีเอกลักษณ์และความพิเศษไม่ต่างจากผู้หญิงตะวันตก แต่อาจจะเรียบง่ายหรือถ่อมเนื้อถ่อมตัวมากกว่า จนกระทั่ง พวกเธอได้คู่ครองที่มีชื่อเสียง ความเปล่งประกายในตัวที่มีก็จะเจิดจ้า ให้ใครต่อใครอยากทำความรู้จัก เหมือนอย่าง 4 สาวนี้ ที่กลายมาเป็นหญิงข้างกายของหนุ่มคนดังจาก 4 วงการ ทั้งนักการเมือง หนุ่มไอที นักร้อง และนักแสดง
:: อุชา แวนซ์
สุภาพสตรีหมายเลขสองของสหรัฐอเมริกา “อุชา บาลา ชิลูคูรี แวนซ์” เกิดที่ซานดิเอโก เมืองใหญ่ทางตอนใต้ของลอสแองเจลิส เป็นลูกสาวของผู้อพยพชาวอินเดีย ที่เข้าประเทศในช่วงทศวรรษ 1980 พ่อแม่ของเธอ ให้ความสำคัญในการแนะนำให้ลูกสาวรู้จักกับประเพณี และการปฏิบัติทางศาสนาฮินดูตั้งแต่ยังเด็ก จึงเป็นรากฐานแห่งค่านิยมของเธอ ด้วยค่านิยมและภูมิหลังด้านการย้ายถิ่นฐานของเธอ ทำให้ อุชา แวนซ์ ดูโดดเด่นกว่าสามี “เจ.ดี. แวนซ์” รองประธานาธิบดี ภายใต้โดนัลด์ ทรัมป์ และเคยกล่าวถึงการย้ายถิ่นฐานว่า “เป็นภัยคุกคามที่ใหญ่สุดต่อสหรัฐอเมริกา” สุนทรพจน์ของเธอในที่สาธารณะ เธอมักกล่าวถึงสามีของเธอเป็นหลัก โดยยกย่องความรักและความเห็นอกเห็นใจของเขา แต่เธอไม่เคยเอ่ยถึงทรัมป์ หรือพรรครีพับลิกันเลย ราวกับว่าประธานาธิบดีทรัมป์ไม่ได้อยู่ในสายตาของเธอ
:: ซุน-อี เพรวิน
เป็นเด็กหญิงจากเกาหลีใต้ ที่เป็นลูกบุญธรรมของนักแสดง “มีอา ฟาร์โรว์” และนักดนตรี “อังเดร เพรวิน” เมื่อปี 1992 เธอกลายเป็นที่รู้จักจากความสัมพันธ์ที่สร้างความขัดแย้งในวงกว้างกับ “วูดดี้ อัลเลน” ผู้กำกับภาพยนตร์ชื่อดังของฮอลลีวู้ด ซึ่งเป็นสามีเก่าของแม่บุญธรรมของเธอ ฟาร์โรว์จับพิรุธได้จากภาพถ่ายเปลือยของลูกสาวบุญธรรมในห้องของอัลเลน ในหนังสืออัตชีวประวัติของวูดดี้ อัลเลน ‘Apropos of Nothing’ อัลเลนบรรยายถึงช่วงเวลาความสัมพันธ์ระหว่างเขากับลูกสาวบุญธรรมที่อายุห่างกัน 35 ปีว่า “เราใช้เวลาสักพักกว่าจะตกหลุมรักกัน แต่มันก็เกิดขึ้นและทำให้เราทั้งคู่ประหลาดใจ” ในเวลานั้นเขาอายุ 56 ปี และ ซุน-อี อายุ 21 ปี ปัจจุบันยังครองชีวิตคู่ร่วมกัน
:: พริสซิลลา ชาน
กุมารแพทย์และผู้มีจิตกุศลชาวอเมริกันเชื้อสายเวียดนาม ผู้เป็นภรรยาของ “มาร์ก ซัคเกอร์เบิร์ก” บางทีสาเหตุที่เธอมีความมุ่งมั่นทางสังคมอย่างแรงกล้า อาจเป็นเพราะพ่อแม่ของเธอเองก็เคยประสบความยากลำบากเหมือนกัน ในช่วงทศวรรษ 1970 พวกเขาเคยหลบหนีจากเวียดนามไปยังสหรัฐอเมริกาทางเรือ เธอและซัคเกอร์เบิร์กเป็นแฟนกันตั้งแต่เธอยังเรียนแพทย์ ที่มหาวิทยาลัยซานฟรานซิสโก และในที่สุด พวกเขาก็แต่งงานกันในวันที่ 19 พฤษภาคม 2012 หนึ่งวันหลังจากเฟซบุ๊กเปิดตัว และหนึ่งสัปดาห์หลังจากที่พริสซิลลาเรียนจบคณะแพทย์ศาสตร์ ด้วยความรู้ อิทธิพล และเงินทุน เธอต้องการทำให้โลกนี้น่าอยู่ขึ้น และพัฒนาการเข้าถึงการศึกษาและการดูแลสุขภาพ “สิ่งนี้จะประสบความสำเร็จได้ก็ต่อเมื่อ นักวิทยาศาสตร์ นักเทคโนโลยี และผู้ที่ได้รรับผลกระทบจากปัญหานี้ร่วมมือกันอย่างจริงจัง เทคโนโลยีทำให้เราแข็งแกร่งขึ้นกว่าที่เคยเป็นมา ตอนนี้ขึ้นอยู่กับเราแล้วว่าเราจะใช้มันอย่างไร” นั่นคือวิสัยทัศน์ของภรรยาผู้ทรงอิทธิพลทางเทคโนโลยี
:: คริสซี ทีเกน
นางแบบลูกครึ่งไทย-นอร์เวย์ ภรรยาของนักร้องชื่อดัง “จอห์น เลเจนด์” เธอมีชื่อเสียงจากการเป็นนางแบบ โดยเฉพาะ จากนิตยสาร Sports Illustrated นอกจากนั้น เธอยังเป็นพิธีกรรายการโทรทัศน์ รวมถึงมีผลงานในฐานะนักเขียนตำราอาหาร สัมพันธ์รักระหว่างเธอกับ จอห์น เลเจนด์ เริ่มขึ้นปี 2006 ในกองถ่ายมิวสิกวิดีโอเพลงหนึ่งของเขา แต่ช่วงเริ่มต้นไม่ได้ราบรื่นเสมอไป จอห์นเคยบอกว่าตอนแรกเขาไม่ใช่คู่ชีวิตที่ดีนัก “ถึงแม้ผมจะรักเธอมากและตื่นเต้นมากเวลาอยู่กับเธอ แต่ผมก็ยังเห็นแก่ตัว ตอนนั้นผมอายุยี่สิบกว่าๆ และยังไม่พร้อมที่จะมีคู่ชีวิตจริงจัง” แต่เมื่อเวลาผ่านไป เขาตระหนักได้ว่าจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลง และกระบวนการเติบโตก็ให้ผลตอบแทน ความหลงใหลเบ่งบานกลายเป็นความรักที่ยั่งยืน