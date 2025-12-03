xs
ttb reserve พาลูกค้าคนสำคัญอิ่มอร่อยกับมื้อพิเศษที่ร้าน “แสง ท่าเตียน”

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ttb reserve มอบประสบการณ์ความประทับใจให้ลูกค้าคนสำคัญอีกครั้งกับ Exclusive Dining Reservation ที่คัดเลือกร้านอาหารจองยาก และมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวมารังสรรค์เป็นมื้อพิเศษ โดยครั้งนี้สำรองโต๊ะอาหารมื้อพิเศษที่ร้าน “แสง ท่าเตียน” ร้านอาหารไทยสไตล์โฮมเมด ที่โดดเด่นด้วยบรรยากาศอบอุ่น และรสมือแม่ในทุกจาน


ในยามเย็นสุดพิเศษนี้ นอกจากลูกค้า ttb reserve ได้สัมผัสความสวยงามของพระปรางค์วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร ณ ท่าเตียนแล้ว ยังได้ประสบการณ์รับประทานอาหารที่เต็มไปด้วยความพิถีพิถันจากเชฟผู้ดูแลร้าน ที่ตั้งใจเลือกวัตถุดิบสดจากตลาดด้วยตนเองทุกวัน เพื่อถ่ายทอดลงในเมนูต่าง ๆ อย่างประณีต โดยเฉพาะเมนูไฮไลต์ และเมนูขึ้นชื่ออื่นอีกมากมาย ที่สะท้อนเสน่ห์ของอาหารไทยแบบเรียบง่ายแต่ลึกซึ้ง


บรรยากาศของงานเป็นกันเอง อบอวลไปด้วยความสุข เปรียบเสมือนการมาทานอาหาร “บ้านเพื่อน” ซึ่งเป็นคอนเซ็ปต์เฉพาะตัวของร้าน “แสง ท่าเตียน” ลูกค้าต่างประทับใจกับทั้งรสชาติและการดูแลเอาใจใส่ในทุกขั้นตอน ตั้งแต่การจัดเตรียมโต๊ะ ไปจนถึงการเสิร์ฟจานอาหารที่เปี่ยมด้วยเรื่องราว


กิจกรรมครั้งนี้สะท้อนความตั้งใจของ ttb reserve ที่ต้องการคัดสรรประสบการณ์จากร้านอาหารจองยากให้กับลูกค้าคนสำคัญอย่างต่อเนื่อง ผ่านการนำเสนอร้านจองยาก หรือ Fine Dining ที่มีความโดดเด่น พร้อมสรรสร้างช่วงเวลาพิเศษที่น่าจดจำในแบบที่แตกต่างไม่เหมือนใคร มอบให้เฉพาะผู้ถือบัตรเครดิต ttb reserve infinite และ ttb reserve signature ที่มีสถานะ Gold หรือ Platinum หรือ Diamond เท่านั้น









