20 ปี สยามพารากอน ศิลปินคนดังส่งมอบความสุข

สยามพารากอน จัดงาน “Siam Paragon 20th Anniversary: A Journey of Extraordinary Dreams” ฉลองครบรอบ 20 ปี เนรมิตทุกพื้นที่ให้เป็นอาณาจักรแห่งความสุข จัดเต็มความบันเทิงทั่วพื้นที่ ด้วยโชว์พิเศษและเซอร์ไพรส์สุดประทับใจจากบรรดาศิลปินแถวหน้าของไทย พร้อมก้าวสู่ทศวรรษใหม่ด้วยวิสัยทัศน์ และความมุ่งมั่นที่จะสร้างปรากฏการณ์ ที่เป็นการปฏิวัติวงการพัฒนาอสังหาฯ ค้าปลีก และเป็นต้นแบบของที่สุดแห่ง Luxury Lifestyle ที่เหนือระดับอย่างต่อเนื่อง
งานนี้พันธมิตรทางธุรกิจและเหล่าเซเลบตบเท้าร่วมงานคับคั่ง โดยมีผู้บริหารระดับสูงของสยามพารากอน อาทิ คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม, ศุภลักษณ์ อัมพุช, พาสินี ลิ่มอติบูลย์, กฤษณา อัมพุช, เกตุวลี นภาศัพท์, สุเวทย์ ธีรวชิรกุล, ชฎาทิพ จูตระกูล, เกรียงศักดิ์ ตันติพิภพ, ประกิด บุณยัษฐิติ, อัลแมนโด้ โทโรเมลลี่ ร่วมงาน
พร้อมไฮไลต์เป็นโชว์พิเศษจากเหล่าศิลปินชื่อดัง ทั้งโชว์สุดประทับใจจาก โต๋ ศักดิ์สิทธิ์ ที่ HALL OF MIRRORS, เซอร์ไพรส์สำหรับสายอาร์ตทอยกับ “POP LAND EXCLUSIVE FESTIVE EVENT IN THAILAND” โชว์จาก เทศน์ ไมรอน และ ไมกี้ ปณิธาน ณ POP LAND และยังมีหนุ่มฮอต นนน กรภัทร์ ที่มาร่วมสร้างโมเมนต์สุดฟินสำหรับสายแฟชั่นและบิวตี้ รวมถึงกิจกรรมเอาใจคนรักความอร่อย Special Time at EATELIER กับ นิว ฐิติภูมิ และ POLCASAN ที่ Eatelier ชั้น 4 ทั้งยังมีโซน Extraordinary ME Studio ที่ถ่ายทอดเรื่องราวจากเซเลบผ่านหลากหลายโมเมนต์สุดประทับใจ และยังเปิดโอกาสให้ผู้ร่วมงานได้ถ่ายภาพสไตล์แฟชั่นกับ VOGUE Magazine
นอกจากนี้ ยังมีมินิคอนเสิร์ต, มินิทอล์ก และกิจกรรมอื่นๆ ที่เหล่าคนดังและศิลปินนักแสดง ต่างมาร่วมสร้างสีสันแห่งความสุขมากมาย