“วัน เซคันด์” ครบจบในชุดเดียว

วัน เซคันด์ (ONE SECOND) แบรนด์เสื้อผ้าสไตล์ Athleisure สัญชาติไทย ก่อตั้งโดย วินไธย ดุษฎีสุรพจน์ และ ปุ้น ปัณณศา ดีไซเนอร์สาวเก่งแห่งแบรนด์ IRADA เปิดตัวแฟล็กชิปสโตร์แห่งแรก ที่ชั้น 3 ธนิยะพลาซ่า โดยมีเหล่าคนรุ่นใหม่สุดแอคทีฟ ที่มีไลฟ์สไตล์แบบ On-the-Move ร่วมสัมผัสประสบการณ์ "Seamless Possibilities" ที่เชื่อมโยงไลฟ์สไตล์การทำงาน และการออกกำลังกายไว้ในหนึ่งเดียว ภายใต้คอนเซ็ปต์ "ครบจบในชุดเดียว"
วินไธยเผยว่า “One Second เกิดจากการที่ผมเป็นคนที่มีกิจกรรมหลากหลายในแต่ละวัน จึงอยากทำเสื้อผ้าที่ใส่สบาย ดีไซน์ไม่ต้องหวือหวา รูปทรงเหมาะกับคนเอเชีย แถมยังออกกำลังกายได้ด้วย โดยเราสามารถเปลี่ยนกิจกรรมได้ใน 1 วินาที แค่เปลี่ยนรองเท้า จึงเป็นที่มาของชื่อแบรนด์ ทั้งยังตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ที่ใส่ใจสุขภาพ และมองหาความคุ้มค่าในดีไซน์ที่เรียบง่าย แต่ใส่ได้หลายโอกาส จึงเข้าถึงได้ทุกคนที่มีไลฟ์สไตล์ multipurpose”
ภายในงานมีเหล่าคนดังจากหลากหลายวงการ อาทิ อรรถรส ลิปตพัลลภ, ธัชพัทธ์ เบ็ญจศิริวรรณ, พีรวิทย์ ศรีธัญรัตน์ และ กฤชภร หอมบุญญาศักดิ์ ร่วมเพลิดเพลินกับกิจกรรมไฮไลต์ ที่สะท้อนไลฟ์สไตล์ของแบรนด์ ทั้ง Putting Green Corner ให้ได้ทดสอบวงสวิง, Golf Simulator จาก Inno Simulator รวมทั้งสนุกไปกับเสียงเพลงสุดชิลจาก DJ Norita และฟินไปกับเครื่องดื่มจาก BEANS bkk