ดร.ซิวซี แซ่ตั้ง และครอบครัววิทูรปกรณ์ บริจาคเงิน 50 ล้านบาท สมทบทุนมูลนิธิรามาธิบดีฯ เพื่อสร้างอาคารกายวิภาคฯ สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ รับมอบโดย ศ.คลินิก นพ.อาทิตย์ อังกานนท์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีและประธานคณะกรรมการบริหารมูลนิธิรามาธิบดีฯ ณ ภัตตาคารเชฟแมน ธนาซิตี้ บางนา
***
สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) ร่วมกับ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาฯ จัดงาน TMA Excellence Awards ประจำปี 2025 เพื่อประกาศผลและมอบรางวัลพระราชทานในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ และรางวัลพระราชทาน SMEs Excellence Awards 2025 โดยมี ดร.กิริฎา เภาพิจิตร ผช.รมต.ประจำกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธาน ณ ห้องแมกโนเลีย บอลรูม โรงแรมวอลดอร์ฟ แอสโทเรีย กรุงเทพฯ
***
“ซินนาบอน” (Cinnabon) เปิดตัว Minibon Matcha 2 เมนู ทั้ง มินิบอน รูบี้ มัทฉะ (Minibon Ruby Matcha) ซินนามอนโรลท็อปด้วยฟรอสติ้งมัทฉะ ซอสไวท์ช็อกโกแลต พร้อมรูบี้คริสปี้กรุบกรอบ และ มินิบอน อัลมอนด์ มัทฉะ (Minibon Almond Matcha) ฟรอสติ้งมัทฉะ ราดด้วยซอสช็อกโกแลต และอัลมอนด์สไลซ์ พร้อมเครื่องดื่มใหม่ Strawberry Matcha กับโปรโมชันพิเศษ ณ ร้านซินนาบอน 1 ธ.ค. 68-31 ม.ค. 69