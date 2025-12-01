GLORY วิตามินมาแรงจากญี่ปุ่น รีแบรนด์ครั้งใหญ่สู่ “GLORY VITAL”

บริษัท กลอรี่ ออฟฟิเชียล จำกัด ผู้นำผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อผิวสวยสุขภาพดี เดินหน้าสร้างหมุดหมายครั้งสำคัญของอุตสาหกรรม ด้วยการประกาศทรานส์ฟอร์มแบรนด์ครั้งใหญ่ รีแบรนด์สู่ “GLORY VITAL” ภายใต้นิยามใหม่ 'THE SKIN REBORN TO VITAL REBIRTH' ยกระดับมาตรฐานแบรนด์ไทย พร้อมเปิดวิสัยทัศน์ใหม่ที่ไม่ใช่แค่ความงามภายนอก แต่คือการสร้าง “ชีวิตใหม่” ที่ดีทั้งกายและใจ สู่การเป็น Trusted Wellness Community ที่แข็งแกร่ง ท่ามกลางการเติบโตของตลาดเสริมอาหารความงาม–สุขภาพไทยปี 2567 ที่ทะยานแตะ 8.3 หมื่นล้านบาท และยังมีแนวโน้มขยายตัวต่อเนื่อง GLORY VITAL ประกาศก้าวข้ามกรอบผู้นำตลาดเสริมอาหารผิว ด้วยกลยุทธ์ใหญ่ “Longevity” เน้นดูแลสุขภาพแบบบูรณาการ เสริมสร้างชีวิตยืนยาวอย่างมีคุณภาพ พร้อมขยายพอร์ตผลิตภัณฑ์ด้วยนวัตกรรมสายสุขภาพ “Clinical-based” ตอบทุกความต้องการของผู้บริโภคยุคใหม่
สุรัชดา ทองเจือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท กลอรี่ ออฟฟิเชียล จำกัด เปิดเผยว่า การดำเนินธุรกิจตลอด 5 ปีที่ผ่านมา Glory สร้างความสำเร็จในตลาดผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสำหรับผิว ก้าวขึ้นเป็นผู้นำด้วยยอดขาย Top Seller บนแพลตฟอร์ม Shopee และ Lazada รวมถึงครองอันดับ 1 บน TikTok จากจุดขายสำคัญของ Glory ซึ่งเป็นรายแรกและรายเดียวในประเทศที่ใส่ความเข้มข้นของส่วนผสมในผลิตภัณฑ์สูงสุดแต่ปลอดภัยสำหรับการบริโภค โดยใช้ซัพพลายเออร์ระดับโลกจากประเทศต้นกำเนิด ส่งมอบประสิทธิภาพที่พิสูจน์ได้ จนทำให้อัตราการซื้อซ้ำพุ่งสูงถึง 90% นอกจากนี้ Glory ยังได้รับความเชื่อถือจากลูกค้าใน จีน ลาว เวียดนาม และประเทศอื่น ๆ อีกด้วย โดยในปี 2568 มียอดขายกว่า 500 ล้านบาท
ความสำเร็จจากผลิตภัณฑ์เรือธงที่ปังในไทยและไปไกลถึงต่างประเทศ
“ตลอด 5 ปีที่ผ่านมา Glory สร้างปรากฏการณ์การเติบโตแบบก้าวกระโดด ครอง Top Seller ใน Shopee และ Lazada รวมถึง ขึ้นอันดับ 1 บน TikTok ต่อเนื่อง ยอดขายทะลุเป้าทุกไตรมาส เป็นแบรนด์ไทยที่กล้าท้าชนกับแบรนด์ระดับโลก ด้วยบทพิสูจน์จากผลิตภัณฑ์เรือธงใหม่ 30DAYS คอลลาเจน ที่มียอดขายทล่มทลายกว่า 30 ล้านเม็ด ภายในระยะเวลาเพียง 7 เดือน เรากล้าแตกต่าง วางมาตรฐานใหม่ ใช้ Ingredient ระดับโลก ความเข้มข้นสูงสุดในประเทศ แต่ยังคงคุณภาพปลอดภัย เป็นรายแรกที่ลูกค้าซื้อซ้ำสูงถึง 90% เป็นการการันตีความเชื่อมั่นจากผู้ใช้งานจริง ไม่ใช่แค่ยอดขาย แต่คือความผูกพัน ทั้งยังเป็นที่ยอมรับในระดับภูมิภาค จากออร์เดอร์ของลูกค้าใน จีน ลาว เวียดนาม ฯลฯ สร้างชื่อ “Glory” ให้ประเทศไทยอย่างแท้จริง ความสำเร็จนี้ทำให้เราพร้อมที่จะก้าวไปอีกขั้นสู่เวทีโลกในปี 2569” สุรัชดา กล่าว
ลุยนวัตกรรม-พลิกพอร์ต เอาใจผู้บริโภคยุคใหม่
GLORY VITAL มีแผนต่อยอดความสำเร็จจากการเปิดตัว “30DAYS Power Glow” และนวัตกรรมเสริมอาหารสูตรใหม่ ให้ทุกวันคือโอกาสดูดี-สุขภาพดีเวอร์ชันดีที่สุดของตัวเอง ตอบโจทย์เทรนด์โลกที่ผู้บริโภคต้องการ “Longevity” ทั้งภายใน-ภายนอก ด้วยสูตรและส่วนผสมที่ได้รับการ “Clinical Proven” ผ่านการรับรองงานวิจัยระดับนานาชาติ นอกจากนี้ บริษัทยังเล็งเห็นว่าตลาดผลิตภัณฑ์เสริมอาหารกำลังอยู่ในช่วงขาขั้น จากตัวเลขวิจัยตลาดของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย คาดการณ์การผลิตจะขยายตัวสูงถึง 10% (YoY) และการส่งออกจะขยายตัว 15-20% (YoY) ซึ่งได้รับแรงสนับสนุนจากปัจจัยสำคัญ ทั้งกระแสการดูแลสุขภาพ (Wellness Trend) ที่ผู้บริโภคหันมาใส่ใจสุขภาพเชิงป้องกันมากขึ้น โครงสร้างประชากร โดยเฉพาะการเพิ่มขึ้นของกลุ่ม ผู้สูงอายุ ในไทยและชาวต่างชาติที่เข้ามาพักอาศัย เป็นการขยายฐานผู้บริโภคผลิตภัณฑ์เพื่อ Longevity และคุณภาพชีวิต และตลาดการส่งออกผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไปตลาดต่างประเทศขยายตัวโดยเฉพาะในอาเซียน
จากเทรนด์คนรุ่นใหม่ที่หันมาดูแลสุขภาพมากขึ้น
นอกจากนี้ ข้อมูลการวิจัยตลาดของธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ได้รายงานมูลค่าตลาดคอลลาเจนของไทย เป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์เพื่อความงามและสุขภาพมีมูลค่าตลาดอยู่ที่ประมาณ 17,000 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนประมาณ 20% ของมูลค่าตลาดของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของไทย ในขณะที่ตลาดผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของไทยมีมูลค่าประมาณ 83,330ล้านบาท และมีแนวโน้มเติบโตดีต่อเนื่อง สะท้อนจากอัตราการเติบโตเฉลี่ยสะสมต่อปี (CAGR) ที่ 8.2% ประกอบกับเทรนด์ของผู้บริโภคทั่วโลกรวมทั้งในประเทศไทยต่างหันมาให้ความสำคัญกับการมีสุขภาพองค์รวมที่ดีด้วยการดูแลตัวเองทั้งภายในและภายนอก เพื่อ Longevity หรือการมีชีวิตยืนยาวพร้อมคุณภาพชีวิตที่ดี
Signature ใหม่ “The Reborn of Glory”
รีแบรนด์ครั้งนี้เป็นมากกว่าการเปลี่ยนโลโก้หรือภาพลักษณ์ GLORY VITAL คือ “Movement” จุดประกายการดูแลตัวเองของคนรุ่นใหม่บนเวทีโลก ผสานนวัตกรรม ผลิตภัณฑ์ไฮไลท์เด่น พร้อมพัฒนา SKU ทั้งกลุ่มผิวและกลุ่มสุขภาพ อาทิ Prebiotics, Probiotics, Clinical Vitamin ฯลฯ ในมาตรฐานระดับโลก เป้าหมายสูงสุดของ GLORY VITAL ไม่ใช่แค่ “ขายของ” แต่คือการสร้างคอมมูนิตี้แห่ง Wellness ที่แข็งแรงและยั่งยืน โดยร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญระดับนานาชาติ ผลักดันแบรนด์ไทยให้เป็น “Trusted Wellness Community” ตัวจริงที่คนไทยและคนทั่วโลกไว้วางใจ
การก้าวกระโดดสู่ Glory VITAL มาพร้อมกับภารกิจที่ท้าทายยิ่งกว่าเดิม คือการ "เปลี่ยนการรับรู้" ว่าแบรนด์เสริมอาหารของไทยสามารถเป็นแบรนด์ Clinical-based ที่มีงานวิจัยระดับสากลรับรองได้จริง! ด้วยแท็กไลน์ใหม่ “The Reborn of Glory” สะท้อนวิสัยทัศน์ที่ต้องการเป็น Trusted Wellness Community โดยมุ่งเน้น:
· ยกระดับพอร์ตโฟลิโอ: คงผลิตภัณฑ์สำหรับผิวเป็น "เรือธง" แต่เพิ่มผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพองค์รวม อาทิ กลุ่ม Prebiotics และวิตามินสูตรที่มีผลวิจัยทางการแพทย์รับรอง (Clinical Proven)
· เลือกนวัตกรรมระดับโลก: ใช้สูตรและสารสกัดล้ำสมัยที่ได้รับการรับรองจากรางวัลบนเวทีสากลเท่านั้น
· วิจัยและพัฒนาร่วมกับผู้เชี่ยวชาญ: ทำงานร่วมกับผู้เชี่ยวชาญสายสุขภาพจากต่างประเทศ เพื่อคิดค้นสูตรที่เน้นผลลัพธ์จริง ปลอดภัย และโปร่งใสที่สุด
“GLORY VITAL ไม่ได้ต้องการเพียงแค่เปลี่ยนชื่อ แต่เป็นการประกาศการเกิดใหม่ของแบรนด์ไทยที่พร้อมก้าวขึ้นเทียบเท่าแบรนด์ระดับโลกในตลาด Longevity ที่กำลังเติบโตอย่างก้าวกระโดด เราพร้อมแล้วที่จะพาทุกคนเข้าสู่ยุคแห่ง GLORY VITAL เพื่อการมีชีวิตที่ยืนยาวและมีคุณภาพที่ดีที่สุด” สุรัชดา กล่าวทิ้งท้าย
ปัจจุบัน GLORY VITAL จำหน่ายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสำหรับผิวและความงามที่ทุกคนสามารถสัมผัสผลิตภัณฑ์ GLORY VITAL ได้ที่ EVEANDBOY, Shopee, Lazada, TikTok Shop และช่องทางออนไลน์อื่น ๆ ติดตามข้อมูลและกิจกรรมสุด Exclusive ได้ที่ https://gloryofficialth.com/