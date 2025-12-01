เสิร์ฟลุคสวยสุขภาพดีแบบแพ็กคู่ รับลมหนาว

ริมฝีปากอวบอิ่มไปพร้อมแก้มสวยสุขภาพดี กับคอลเลกชัน KMA Lit Glit Collection จากแบรนด์ KMA ในเครือ โอซีซี กรุ๊ป ด้วย 2 ผลิตภัณฑ์ล่าสุด ได้แก่
ไอเทมเติมแต่งพวงแก้มคุณสาว ๆ ให้ดูสวยละมุนแบบสาวเกาหลี อย่าง KMA Lit Glit Liquid Blush (เคเอ็มเอ ลิท กลิต ลิควิด บลัช) บลัชออนเนื้อลิควิดบางเบา เกลี่ยง่าย สีติดทนนาน ช่วยให้ผิวโกลว์ใสสุขภาพดี อุดมด้วยส่วนผสมบํารุงจาก Hyaluronic Acid, Aloe Vera, Vitamin C, Niacinamide และ Squalane มีให้เลือก 8 เฉดสี เพื่อให้คุณสาว ๆ ค้นหาสีที่ใช่และแมทช์กับผิวของคุณเอง ในราคา 290 บาท
และ KMA Lit Glit Lip Liner (เคเอ็มเอ ลิท กลิต ลิป ไลน์เนอร์) เนื้อเนียนนุ่ม เกลี่ยง่าย ช่วยให้เขียนขอบปากได้รูปทรง และกลบริมฝีปากที่หมองคล้ำให้แลดูเรียบเนียน เบลอสวยฟุ้งเป็นธรรมชาติ พร้อมบำรุงริมฝีปาก มีให้เลือก 3 เฉดสี ในราคา 290 บาท
วางจำหน่ายแล้ววันนี้เป็นต้นไป ที่ช่องทางออนไลน์ https://shop.kma-cosmetics.com, TikTok, Shopee, Lazada, Konvy รวมถึงห้างสรรพสินค้า และร้านเครื่องสำอางชั้นนำทั่วประเทศ