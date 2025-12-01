คำทำนายดวงชะตาระหว่างวันที่ 1 - 7 ธันวาคม 2568 โดย อ.ณัฐกฤตา นาควัชระ

ราศีมังกร (เกิดระหว่างวันที่ 16 มกราคม-12 กุมภาพันธ์)
มิอาจที่จะดำเนินการแบบม้วนเดียวจบได้ เจอผลกระทบจากความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ต้องแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าบ่อยขึ้นกว่าที่เคย ผลลัพธ์ที่ออกมาไม่ค่อยจะดีเท่าที่หวังไว้ มีเรื่องบางอย่างที่ต้องทำความเข้าใจใหม่ ความวุ่นวายเกี่ยวกับระบบหรือภายในองค์กรทำให้ไม่ได้รับความสะดวกเท่าที่ควร สิ่งที่คาดการณ์ดูเหมือนว่าจะพลิกล็อค ได้เข้าไปรับรู้เรื่องราวที่เป็นความลับบางอย่างด้วยความบังเอิญ ช่วงนี้คิดจะทำอะไรควรที่จะต้องมองให้รอบด้านมากที่สุดมิควรเห็นแต่ทางดีทางได้เท่านั้นเพราะหากไม่เป็นไปตามนั้นคุณอาจถึงกับไปต่อไม่เป็นก็ได้นะ มีผู้ไม่หวังดีจ้องเลื่อยขาเก้าอี้คุณอยู่ แต่งานที่ต้องมีการเดินทางไปๆมาๆหรือมีความเคลื่อนไหวค่อนข้างจะได้ผลเป็นที่น่าพอใจ อย่าเสี่ยงโดยไม่จำเป็นหรือรนหาที่
ด้านการเงิน สะพัดดี หมุนคล่อง เข้าเร็วออกไว เพื่อความมั่นคงควรซื้อเป็นทรัพย์สินเก็บไว้ จัดระเบียบด้านการเงินใหม่ จะได้ไม่สูญสภาพคล่องเร็วเกินไป ถูกมัดมือชกให้เป็นเจ้ามือ
ส่วนเรื่องความรัก คนโสด มีคนมาตามตื้อตามจีบ โอกาสที่จะเผลอใจมีสูง ส่วนคนมีคู่ รักหรอกจึงหยอกเล่น งอนได้แต่อย่านาน
ราศีกุมภ์ (เกิดระหว่างวันที่ 13 กุมภาพันธ์-13 มีนาคม)
ต้องทำงานภายใต้สภาวการณ์ที่ไม่ปรกติหรือถูกทาบทามให้เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติการงานเฉพาะกิจเนื่องจากต้องการผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในทักษะเฉพาะด้านเช่นคุณ สิ่งที่ต้องดำเนินการมีความซับซ้อนใช่เล่น ต้องรับมือกับพวกที่มีความเป็นเผด็จการทางความคิด ต้องปรับสไตล์การทำงานใหม่ วิธีการเดิมๆคงใช้ไม่ได้ผล ความสามารถในการจูงใจหรือโน้มน้าวใจผู้อื่นให้คล้อยตามยังไม่ดีพอต้องพึ่งผู้ที่มีพาวเวอร์ในการเจรจาดีกว่าคุณ งานประเภทเป็นเบื้องหลังความสำเร็จของคนอื่นจะทำได้ดี โดดเด่นกับงานแบบปิดทองหลังพระ ถูกกดดันให้ต้องทำอะไรแบบรีบๆเร่งๆ แบบว่าโดนบังคับกลายๆให้ต้องทำในสิ่งที่ไม่ปรารถนา จะมีเหตุทำให้เดือดเนื้อร้อนใจหรือมีอุบัติเหตุ
ด้านการเงิน สภาพคล่องยังไม่ดีเท่าที่ควร อย่าหาเรื่องเสียเงินจะดีกว่า คิดให้ดีก่อนซื้อ ใช้เงินมือเติบนักไม่ได้ อย่าสิ้นเปลืองโดยใช่เหตุ ระวังจะติดกับดักโฆษณาชวนเชื่อหรือมีการประมาณการที่ผิดพลาดด้วย
ส่วนเรื่องความรัก คนโสด คนที่รู้สึกว่าชอบกลับไม่ใช่คนที่โสด ส่วนคนมีคู่ หวานอมขมกลืน
ราศีมีน ( เกิดระหว่างวันที่14 มีนาคม-12 เมษายน)
กิจกรรมที่ต้องทำยังคงไม่ลดน้อยลง มีเรื่องที่ต้องเร่งสานต่อให้เสร็จ ตารางงานแน่นเอี้ยด แต่ถึงกระนั้นก็จะได้รับคำสั่งจากเบื้องบนให้ต้องลุยภารกิจด่วนพิเศษบางอย่างหรือจะมีเผือกร้อนส่งตรงมาถึงคุณ ความสามารถและประสบการณ์ล้วนๆเลยที่จะทำให้คุณนั้นผ่านไปได้ เป็นช่วงที่จะมีปัญหาจุกจิกกวนใจไม่ได้หยุด ต้องยุติบทบาทบางอย่างไว้ก่อนชั่วคราวเนื่องจากเวลาไม่พอ ด้วยฝีมือที่เข้าขั้นทำให้ถูกวางตัวให้เป็นที่ปรึกษาสำหรับงานเฉพาะกิจบางอย่าง เหนื่อยแต่คุ้ม กล้าคิดกล้าทำในสิ่งที่ถูกต้องจะทำให้คุณเป็นที่ยอมรับในเวลาอันรวดเร็ว การร่วมงานกับคนที่มีวัยหรือชั่วโมงบินที่ต่างกันมากๆอาจจะต้องหนักใจอยู่บ้างในระยะแรกแต่ด้วยบุคลิกที่เข้ากันคนอื่นได้ง่ายก็ช่วยให้สถานการณ์เป็นไปทางที่ดีขึ้นได้ ระวังอุบัติเหตุ
ด้านการเงิน คล่องตัว ได้เจ้ามือเลี้ยงข้าว แต่จะโดนทวงหนี้ที่ติดค้างชำระหรือเสียเงินด้วยเรื่องเก่า ขัดแย้งกับญาติมิตรด้วยเรื่องของผลประโยชน์ ถูกต่อรองราคาทรัพย์สินที่นำออกขาย
ส่วนเรื่องความรัก คนโสด มีเพื่อนที่อยากเลื่อนสถานภาพ ถามใจตัวให้ดีก่อน ส่วนคนมีคู่ ดีกันบ้างทะเลาะกันบ้างเป็นธรรมดาของชีวิตคู่
ราศีเมษ (เกิดระหว่างวันที่13 เมษายน- 13 พฤษภาคม)
การงานก้าวหน้าถึงจะมีเรื่องให้หงุดหงิดหรือรู้สึกเสียเซลฟบ้างเป็นครั้งคราว แต่จะได้ที่ปรึกษาดี เพียงแค่ต้องสำรวมวาจาและสะกดอารณ์บ้างเท่านั้น ช่วงนี้ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์ทำผลงานให้มีความโดดเด่นและสร้างความแตกต่างซึ่งอาจจะถูกกดดันจากความคาดหวังบางก็เป็นเรื่องปรกติ มีโอกาสที่จะได้แสดงฝีมือในภารกิจเฉพาะซึ่งมีคุณคนเดียวหรือเพียงไม่กี่คนที่สามารถทำได้ จำเป็นต้องยื่นมือเข้าไปช่วยแก้ปัญหาบางอย่างเพื่อให้กลไกต่างๆเดินหน้าต่อไปได้ จะได้แหล่งข้อมูลใหม่ที่ค่อนข้างจะเป็นประโยชน์ การนำเสนอหรือข้อเรียกร้องบางประการคงต้องชะลอไปก่อนรอให้ถึงเวลาที่เหมาะสมมากกว่านี้ มีบางคนพยายามที่จะแข่งกับคุณอยู่หรือจะมีศัตรูเพิ่มโดยที่ไม่รู้ตัว จะเจอคนประเภทมือไม่พาย... ระวังอุบัติเหตุด้วย
ด้านการเงิน สภาพคล่องดีพอใช้ มีลู่ทางหารายได้เยอะ แต่ภาระก็มากพอดู จะเสียเงินด้วยเรื่องเก่าที่เคลียร์ยังไม่จบ จะได้เงินชดเชยจากความสูญเสีย หรือเงินที่ตกเบิกไว้ อย่าสิ้นเปลืองโดยไม่จำเป็น
ส่วนเรื่องความรัก คนโสด มีคนให้ปลื้มเป็นพักๆ ยังไม่เจอใครในสเปก ส่วนคนมีคู่ รู้ตัวว่าหงุดหงิดง่ายก็ต้องพยายามข่มอารมณ์ให้อยู่
ราศีพฤษภ (เกิดระหว่างวันที่ 14 พฤษภาคม-13 มิถุนายน)
ยังจะไม่ค่อยมีบทบาทที่สำคัญมากนัก ค่อนข้างที่จะเป็นรองคนอื่นอยู่เรื่อย หลายอย่างถูกโบ้ยมาให้ทั้งที่มิใช่หน้าที่หลักโดยตรงของคุณ คงต้องตามน้ำไปก่อน อย่าได้คิดทำอะไรให้ยุ่งยากกว่าที่ควรจะเป็น มีความขยันขันแข็งให้คงเส้นคงวาเอาไว้ พยายามจัดการทุกอย่างที่ได้รับมอบหมายให้เรียบร้อยภายในเวลาที่กำหนดก็แล้วกัน ช่วงนี้จะมีลูกยอเข้ามาให้รับทานมากเป็นพิเศษแต่ก็เป็นไปเพื่อวัตถุปะงค์บางอย่าง เจอสถานการณ์ที่ทำให้ต้องตกกระไดพลอยโจนหรือไม่คุ้มค่าความเสี่ยงเท่าไหร่นัก จะเกิดความผิดพลาดจากความไม่รู้หรือยังไม่มีข้อมูลเชิงลึกมากพอ การทำงานเป็นทีมอาจจะมีความแตกต่างในเรื่องของความคิดความอ่านอยู่บ้างไม่ใช่เรื่องใหญ่แต่อย่างใดอย่าโต้แย้งกันให้ต้องเปลืองเวลาควรหาวิธีที่จะพบกันครึ่งทางให้เจอน่าจะดีที่สุด ระวังอุบัติเหตุ
ด้านการเงิน หมุนกันให้ควั่ก หามาเสริมแทบไม่ทัน ร่อยหรอเร็วกว่าที่คิด ต้องปิดทางรั่วไหลให้อยู่ พยายามอย่าติดเงินสดไว้ที่ตัวมากเพราะของล่อตาล่อใจมันเยอะ ระวังทรัพย์สินเงินทองหายด้วย
ส่วนเรื่องความรัก คนโสด เจอจอมสร้างภาพเข้าแล้ว ส่วนคนมีคู่ ไม่ค่อยจะลงรอยกันสักเท่าไหร่
ราศีเมถุน (เกิดระหว่างวันที่ 14 มิถุนายน-14 กรกฎาคม)
ไม่ว่าจะคิดหรือทำอะไรก็ดูเหมือนว่าจะดีไปหมด มีผู้ใหญ่กางปีกปกป้องไม่ว่าคุณจะรู้ตัวหรือไม่ก็ตาม สิ่งที่เคยผิดพลาดหรือคาดหวังจะได้รับการช่วยเหลือในการแก้ไขหรือช่วยให้ได้มาสมประสงค์โดยไม่ยากเย็น เหนื่อยน้อยกว่าคนอื่นๆเยอะ มีโอกาสได้ก้าวเข้าไปเรียนรู้วิทยาการใหม่ๆหรือได้เคล็ดลับบางอย่างจากผู้มีประสบการณ์ตรง สามารถปรับทิศทาการดำเนินการในบางเรื่องให้กลับเข้าสู่ตามแผนเดิมได้อีกครั้ง จะได้พิสูจน์ตัวเองในบทบาทที่มีความท้าทายหรือได้ชิมลางกับหน้าที่ใหม่ที่ไม่เคยได้สัมผัสมาก่อน ระวังการใช้เวลากับเรื่องใดเรื่องหนึ่งมากเกินไปด้วยล่ะ ช่วงนี้คงต้องเช็คข้อมูลข่าวสารหน่อยเพราะเรื่องที่ได้ยินได้ฟังมาอาจจะผิดดังนั้นต้องมีสติและอย่าหูเบา พร้อมรับมือกับเหตุการณ์อันไม่คาดคิดด้วย
ด้านการเงิน ตึงมือ ต้องปรับลดค่าใช้จ่ายบางอย่างเพื่อความอยู่รอดในระยะยาว มีเหตุให้ต้องเสียเงินแบบไม่คาดคิดอาจจะเนื่องมาจากสุขภาพก็เป็นได้ หรือเพื่อนพาจน คงต้องเบรคๆบ้าง
ส่วนเรื่องความรัก คนโสด รู้สึกเหมือนกับว่าจะปิ๊งใครคนหนึ่งเข้าให้ ส่วนคนมีคู่ ไม่ค่อยได้มีเวลาอยู่ด้วยกันมากนักแต่ก็ไม่ได้รู้สึกว่าห่างเหินแต่ประการใด
ราศีกรกฎ (เกิดระหว่างวันที่15 กรกฎาคม-16 สิงหาคม)
สบโอกาสที่จะทำตามในสิ่งที่คิดและแผนในใจ สถานการณ์ค่อนข้างที่จะเอื้ออำนวย หากจะเปลี่ยนหรือปรับอะไรก็สามารถจัดการได้ในตอนนี้เลย อุปสรรคต่างๆไม่ยากที่จะขจัดให้พ้นทาง มีแนวร่วมเยอะ อีกทั้งผู้ใหญ่ก็ยังคงให้การสนับสนุนอยู่ แต่ถึงกระนั้นความรอบคอบก็ยังคงต้องมีอยู่อย่าได้เหลิงหรือชะล่าใจไป จังหวะดีๆแบบนี้ไม่ได้มีมาบ่อยๆ เร่งมือเข้านะ จะมีผลงานที่โดดเด่นจนได้รับรางวัล เป็นต่อคู่แข่ง จะได้ไอเดียใหม่ๆจากการท่องโลกกว้างหรือการใช้เครื่องมือสื่อสารให้เป็นประโยชน์ เป็นช่วงที่มิควรจะหยุดนิ่งอยู่กับที่ บางท่านอาจจะได้รับคำสั่งให้ต้องโยกย้ายไปต่างถิ่นต่างที่หรือไปดูงานยังที่ต่างๆก็เป็นได้ ที่สำคัญคือควรที่จะต้องปรับตัวให้ทันกับสิ่งที่ต้องเจอเท่านั้นเอง
ด้านการเงิน ทุนยังหนา ถือว่าสายป่านยังยาวอยู่ อาจจะไม่มีรายได้ที่เข้ามาเป็นกอบเป็นกำแต่ก็มีมาเรื่อยๆ ภาระผูกพันค่อนข้างมาก เด็กเล็กหรือบริวารที่ใกล้ชิดทำเรื่องให้ต้องสะเทือนกระเป๋าคุณ
ส่วนเรื่องความรัก คนโสด เจอคนที่เข้าตา เป็นความต่างที่ค่อนข้างจะลงตัว ส่วนคนมีคู่ เป็นอะไรที่ครบรส มีทั้งช่วงเวลาที่ดีและแย่ควบคู่กันไป
ราศีสิงห์ (เกิดระหว่างวันที่17 สิงหาคม-16 กันยายน)
จังหวะไม่ดีหรืออาจจะอยู่ผิดที่ก็เป็นได้ช่วงนี้จึงจำต้องรับหน้าเสื่อแทนคนอื่นตลอด ปัญหาหลายอย่างยังแก้ได้ไม่หมดแต่ก็คงใช้เวลาอีกไม่นาน ท่าทีที่อ่อนโยนและประนีประนอมจะช่วยได้มาก การวิ่งเต้นหรือติดต่อขอความช่วยเหลือและความร่วมมือจะเจออุปสรรคบ้างแต่ก็จะได้ตามประสงค์แค่อย่าเซ็งหรือท้อไปก่อนล่ะ จะได้รับโอกาสให้เข้าไปมีบทบาทในงานบางอย่างโดยที่คุณเองก็คาดไม่ถึงและจะเป็นอะไรที่ทำให้คุณหลุดพ้นจากความซ้ำซากจำเจได้ด้วย การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นแม้ว่าจะเป็นเพียงเล็กๆน้อยๆแต่ก็เป็นผลในทางที่ดีกับคุณไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง ผลงานและสิ่งที่ทำจะเป็นอานิสงส์เผื่อแผ่ไปสู่ผู้อื่นอีกต่างหาก ระวังปัญหาสุขภาพและอุบัติเหตุ
ด้านการเงิน ไม่คล่องตัวเท่าที่ควร ต้องตัดรายจ่ายบางอย่างที่เกินความจำเป็นไปก่อน ตรองก่อนซื้อ อย่าได้สุรุ่ยสุร่ายใช้เงินเกินตัว ระวังช้อต มีรายซ่อมจ่อคิวอยู่โดยเฉพาะเครื่องใช้ไฟฟ้า
ส่วนเรื่องความรัก คนโสด คนที่ชอบดูเหมือนว่าจะมีคนอื่นจับจองแล้ว ส่วนคนมีคู่ ปัญหาเริ่มจากการเถียงกันด้วยเรื่องไม่เป็นเรื่อง
ราศีกันย์ ( เกิดระหว่างวันที่17 กันยายน-16 ตุลาคม)
ดูเหมือนว่าช่วงเวลานี้จะเป็นทีของคุณแล้วนะ สามารถปล่อยของได้เต็มที่ แต่ก็อย่าได้ละเลยความพิถีพิถันหรือตั้งตนอยู่บนความประมาทก็พอ ผลจากความหนักเอาเบาสู้ของคุณจึงทำให้เป็นที่ไว้วางใจและมีอำนาจในการตัดสินใจมากขึ้นกว่าเดิม โอกาสวิ่งเข้ามาชนอย่างจังแต่จะตอบรับหรือปฏิเสธก็คงต้องพิจารณาด้วยความรอบคอบและเป็นไปอย่างสมเหตุสมผล ที่แน่ๆคือต้องยึดที่ความสบายใจเป็นหลักถึงเวลานี้คงไม่มีใครกล้าตำหนิหรือว่าอะไรคุณได้เนื่องจากสิทธิ์ในการเลือกที่จะทำหรือไม่นั้นเป็นของคุณ แต่ต้องระวังอย่าให้บัวต้องช้ำและน้ำต้องขุ่นล่ะ เป็นจังหวะที่จะได้จัดการอะไรๆตามแบบฉบับของตนเอง ประสิทธิภาพในการทำงานเป็นที่ยอมรับ ผู้ใหญ่คาดหวังกับผลงานหรือสิ่งที่มอบหมายให้ไปทำค่อนข้างมากคงต้องจัดไปให้เต็มเหนี่ยว เจอคนที่พยายามจะชิงดีชิงเด่นหรือประเภทเขี้ยวลากดินแต่ก็ใช่ว่าจะทำอะไรคุณได้
ด้านการเงิน อยู่ในเกณฑ์ดี จะมีการทำสัญญาเพื่อรายได้หรือเกี่ยวกับผลประโยชน์บางอย่าง ได้รับบางสิ่งเป็นสินน้ำใจ เป็นโอกาสที่จะซื้อของชิ้นใหญ่เข้าบ้าน แต่ก็ควรคุมงบให้ดีด้วย
ส่วนเรื่องความรัก คนโสด มีคนยื่นใบสมัครเพียบ สับรางให้ดีล่ะกัน ส่วนคนมีคู่ เทคแคร์และห่วงใยกันดี ปัญหามีบ้างตามประสาลิ้นกับฟัน
ราศีตุลย์ (เกิดระหว่างวันที่17 ตุลาคม- 15 พฤศจิกายน)
มีเหตุให้ต้องหัวหมุนเล็กน้อยเนื่องจากสิ่งที่หวังมิได้เป็นไปตามแผน กลยุทธ์ต้องปรับเปลี่ยนกะทันหัน ควรต้องหลักรับและตั้งหลักให้ไวเพื่อให้ทันต่อสถานการณ์ จะเจอเข้ากับปัจจัยบางอย่างที่ส่งผลกระทบทำให้ต้องรีบตัดสินใจในเวลาที่จำกัด หลายเรื่องดูเหมือนว่าจะเหนื่อยกว่าที่คิด แต่ในที่สุดจะมีสิ่งดลใจให้คุณได้พบทางออกกับเรื่องที่กำลังคิดไม่ตกจนได้ แต่ในบางขณะจำเป็นต้องใช้ความสงบสยบความวุ่นวาย กลางสัปดาห์ไปจะพบหนทางที่สามารถจะพลิกวิกฤติให้เป็นโอกาสได้ แต่ระวังความไม่เด็ดขาดหรือมัวแต่ละล้าละลังซึ่งแทนที่จะได้เป็นต่อกลับทำให้ต้องพลาดไป สำหรับความทุ่มเทครั้งนี้จะไม่มีคำว่าเสียเปล่าสิ่งที่จะได้รับตอบแทนเป็นอะไรที่คุ้มค่าเกินกว่าคุณจะคาดถึงได้
ด้านการเงินไม่เดือดร้อน แค่ต้องขยันเท่านั้น ระวังถูกโกงหรือมีการบิดพลิ้วในสัญญาข้อตกลง มิควรให้ใครหยิบยืมทรัพย์สินเงินทองหรือแม้แต่ข้าวของก็ตาม งดค้ำประกัน
ส่วนเรื่องความรัก คนโสด มีคนที่แอบปลื้ม กำลังดูท่าทีอีกฝ่ายหนึ่งอยู่ ส่วนคนมีคู่ ต้องใช้ธรรมะเข้าข่ม ไม่มีใครจะเป็นดั่งใจได้ทุกคนหรอกนะ
ราศีพิจิก (เกิดระหว่างวันที่16 พฤศจิกายน- 15 ธันวาคม)
จะได้รับมอบหมายให้จัดการภารกิจสำคัญที่มีน้อยคนนักจะทำได้และจำเป็นต้องดำเนินการในทางลับ เป็นช่วงเวลาที่ต้องใช้ความพิถีพิถันผนึกกับความมุ่งมั่นที่แน่วแน่จึงจะสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ได้ งานล้นมือ มีสิ่งที่ต้องปรับปรุงแก้ไขหรือเจอปัญหาเฉพาะอยู่ตลอด ส่วนใหญ่เป็นงานที่ต้องใช้สมอง จะได้รับข้อเสนอหรือเงื่อนไขบางประที่ทำให้ต้องเก็บมาคิดพิจารณา บางกรณีช้าๆจะได้พร้าเล่มงาม บางท่านอาจจะเจอความท้าทายในรูปแบบใหม่ๆนอกเหนือจากที่เคยผ่านมาซึ่งก็นับว่าเป็นหนทางที่ทำให้ได้พิสูจน์ศักยภาพและภูมิรู้ของตนเอง จะได้ทดลองทำอะไรที่เป็นการก้าวข้ามขีดจำกัดของตน จะมองเห็นโอกาสบางอย่างจากการเข้าสังคมที่แตกต่างหรือได้ไปอยู่ในสิ่งแวดล้อมใหม่ ควรเพิ่มเติมความรู้ทางภาษาเพื่อประโยชน์ในระยะยาว
ด้านการเงิน มีช่องทางที่จะหารายได้เสริม ได้โชคจากเพศตรงข้าม มีลาภปาก ได้ของฝาก วาจาเป็นเงินเป็นทอง ทำมาค้าขึ้นกว่าเดิม เทคนิคในการหาเงินดี มีรายจ่ายเกี่ยวกับค่าซ่อมสุขภาพและข้าวของ
ส่วนเรื่องความรัก คนโสด มีแค่คนที่คบหากันแบบฉาบฉวย ส่วนคนมีคู่ ทัศนคติไม่ค่อยตรงกันในบางที เงียบซะก็สิ้นเรื่อง
ราศีธนู (เกิดระหว่างวันที่ 16 ธันวาคม- 15 มกราคม)
มีสติในการรับมือกับเรื่องต่างๆที่ประดังเข้ามาพร้อมๆกันในเวลานี้ จำเป็นต้องปรับตัวให้ไวและเท่าทันต่อสถานการณ์หรือความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น หลายสิ่งหลายอย่างเต็มไปด้วยข้อจำกัด หลีกเลี่ยงการโต้เถียงที่ไม่สร้างสรรค์ ควรกลั่นกรองคำพูดให้ดีก่อน ต้องควบคุมอารมณ์ ช่วงนี้อาจเกิดเหตุที่ทำให้ฟิวส์ขาดได้ง่ายๆ คิดทบทวนหลายๆตลบก่อนที่จะตัดสินใจอย่างใดอย่างหนึ่งลงไปโดยเฉพาะในช่วงปลายสัปดาห์ บางท่านมีโอกาสจับพลัดจับผลูได้กินตำแหน่งที่สูงขึ้นซึ่งก็หมายถึงความรับผิดชอบที่มากตามมาด้วย ภารกิจบางอย่างที่ได้รับมอบหมายอาจต้องเดิมพันด้วยชื่อเสียง ระวังการทำอะไรที่เสี่ยงหรือชะล่าใจจนเกินไป ควรต้องใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์อย่างครบเครื่อง
ด้านการเงิน มาจากน้ำพักน้ำแรงล้วนๆ รายการจ่ายยังมีเข้ามาเรื่อยๆ เสริมทัพให้ทันก็แล้วกัน ช้อปแต่พอหอมปากหอมคอควรต้องมีลิมิตบ้าง ช่วงนี้แค่หมุนให้ทันก็นับว่าเก่งแล้ว
ส่วนเรื่องความรัก คนโสด เจอใครบางคนที่รู้สึกดี อยากเข้าไปตีสนิท ส่วนคนมีคู่ แค่ให้เกียรติซึ่งกันและกันก็พอ