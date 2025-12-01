คริสตัล ดีไซน์ เซ็นเตอร์ ชวนพันธมิตร สัมผัสประสบการณ์กอล์ฟสุดเอ็กซ์คลูซีฟ

คริสตัล ดีไซน์ เซ็นเตอร์ (CDC) หนึ่งในโครงการบริหารงานโดย ALLY ร่วมกับแบรนด์ชั้นนำในวงการออกแบบและตกแต่ง จัดงาน “CDC Golf #2: Designing on the Green” ต่อเนื่องเป็นปีที่สอง หลังจากงานครั้งแรกได้รับเสียงตอบรับอย่างเป็นอย่างดีจากพันธมิตร นักธุรกิจ และนักออกแบบในหลายแวดวง โดยในปีนี้ได้รับความสนใจและการเข้าร่วมอย่างคึกคักจากนักกอล์ฟ ผู้ประกอบการ สถาปนิก ดีไซเนอร์ อินทีเรียร์ และวิศวกร มาร่วมสัมผัสประสบการณ์กอล์ฟสุดเอ็กซ์คลูซีฟ ณ สยามคันทรีคลับ แบงคอก
งานนี้ได้รับเกียรติจากบริษัทชั้นนำในแวดวงดีไซน์เข้าร่วมอย่างคับคั่ง อาทิ สมาคมมัณฑนากรแห่งประเทศไทย (TIDA), สำนักงานสถาปนิกกรุงเทพ (OBA), PIA Interior, DWP, A49 HD, YAAF, Tigon Design, Aesthetics Architects, August Design, New Electrical Technology, Grand Asset, VEW, CM 49 และ Falt12x เป็นต้น สะท้อนความนิยมและความเชื่อมโยงระหว่างเครือข่ายทางธุรกิจและวงการดีไซน์อย่างแท้จริง
ภายในงานยังพบกับกิจกรรมสุดพิเศษ โดย โปรเชอร์รี่ - ธิรนันท์ อยู่ปาน นักกอล์ฟฝีมือเยี่ยมที่ก้าวเข้าสู่แวดวงกอล์ฟมืออาชีพ ด้วยผลงานในหลายรายการทั้งในประเทศและต่างประเทศ, โปรแพรว - ภัทราพร ศรีภัทรประสิทธิ์ นักกอล์ฟมากประสบการณ์และผลงาน ที่ไม่เพียงเป็นนักกีฬามืออาชีพ แต่ยังโดดเด่นในฐานะนางงาม มาร่วมสร้างสีสันและความสนุกสนานให้กับงานนี้ด้วย
สำหรับปีนี้ CDC ร่วมมือกับพันธมิตรสำคัญในวงการออกแบบและตกแต่ง อาทิ คริสตัล โฮม, สยามไดกิ้นเซลส์, โมเดอร์นฟอร์ม, ฟายน์โฮม, บูมมิรัส, สโตนเซอร์เฟส, ระพีดีไซน์, นิปปอนเพนต์, อาซีฟา, โชคประพันธ์ก่อสร้าง, ทริพเพิลพี เอนเทอร์ไพรซ์, ควิกโคท โปรดักส์, นวพลาสติกอุตสาหกรรม, วิสแพค และคานิวัล กอล์ฟ ที่ร่วมกันสร้างสรรค์ประสบการณ์แห่งแรงบันดาลใจ และช่วยยกระดับงานให้มีความโดดเด่นอย่างยิ่ง
กวินทร์ เอี่ยมสกุลรัตน์ ผู้บริหารโครงการ Crystal Design Center (CDC) กล่าวว่า “งาน CDC Golf #2: Designing on the Green จัดขึ้นเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างพันธมิตรและเพื่อนร่วมธุรกิจ ผ่านกิจกรรมที่สร้างสรรค์และสนุกสนาน CDC จะเดินหน้าพัฒนาพื้นที่และประสบการณ์เพื่อตอกย้ำความเป็นศูนย์กลางการออกแบบระดับพรีเมียมของประเทศไทยต่อไป”
งานครั้งนี้ยังเปิดโอกาสให้ผู้เชี่ยวชาญจากแวดวงออกแบบ สถาปัตยกรรม และการพัฒนาโครงการได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และแรงบันดาลใจร่วมกัน สะท้อนบทบาทของ CDC ในการเป็นศูนย์กลางด้านดีไซน์ที่แข็งแกร่งและสร้างคุณค่าแก่ทุกกลุ่มอย่างแท้จริง