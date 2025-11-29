เอ็ม ดิสทริค ฉลองครบรอบ 2 ปี จับมือกว่า 30 พันธมิตรธุรกิจ จัดโปรหยุดโลก ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งปี

เอ็ม ดิสทริค (เอ็มโพเรียม, เอ็มควอเทียร์, เอ็มสเฟียร์) ฉลองครบรอบ 2 ปี ผนึกกำลังทั้งศูนย์การค้าและห้างสรรพสินค้าจัดแคมเปญยิ่งใหญ่ EM DISTRICT ANNIVERSARY UNSTOPPABLE HAPPINESS UNMISSABLE REWARDS ปล่อยโปรหยุดโลกที่มีมูลค่ารางวัลมากที่สุดแห่งปี พร้อมจับมือร่วมกับพันธมิตรมากที่สุดกว่า 30 พันธมิตร ครอบคลุมทุกภาคส่วนธุรกิจ มอบความพิเศษมูลค่ารวมกว่า 30 ล้านบาท ระหว่างวันที่ 28 พฤศจิกายน 2568 ถึงวันที่ 1 ธันวาคม 2568
สุธาวดี ศิริธนชัย กรรมการผู้จัดการสายงานการตลาด เอ็ม ดิสทริค กล่าวถึงความพิเศษของแคมเปญฉลองครบรอบ 2 ปี เอ็ม ดิสทริคว่า “ในช่วงเวลาสุดพิเศษนี้ เอ็ม ดิสทริค จับมือกับพันธมิตรมากมาย ได้แก่ M Card, บัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ, บัตรเครดิต Bangkok Bank M Visa, บัตรเครดิต อิออน, บัตรเครดิต CardX และ SCB, บัตรเครดิตกสิกรไทย, บัตรเครดิต กรุงศรี, บัตรเครดิต ttb บัตรเครดิตยูโอบี, สายการบิน Starlux Airlines, Excellent Vacation Group, HoverAir, OSIM การท่องเที่ยวมาเก๊าประจำประเทศไทย, การทางพิเศษแห่งประเทศไทย, การประปานครหลวง การไฟฟ้านครหลวง, บางจาก, เมืองไทยประกันชีวิต, AIS, Amaze, AURORA, Baised Application Bangkok Airways, blueplus+, EVEANDBOY, Maxme, Point X, Rabbit Rewards, Robinhood, Sawasdee by AOT, TRUE, True Money ร่วมจัดแคมเปญยิ่งใหญ่ EM DISTRICT ANNIVERSARY UNSTOPPABLE HAPPINESS UNMISSABLE REWARDS มอบความพิเศษฉลองโอกาสครบรอบ 2 ปี พร้อมหลากหลายสิทธิพิเศษสุดเอ็กซ์คลูซีฟตลอด 4 วันเต็ม ระหว่างวันที่ 28 พฤศจิกายน 2568 – 1 ธันวาคม 2568 โดยการนำคะแนนจากพันธมิตรธุรกิจกว่า 23 พันธมิตรที่ร่วมแคมเปญ 20 คะแนน แลกรับของสมนาคุณ หรือเมนูฟรีจากร้านอาหารชั้นนำในศูนย์การค้ามากมาย”
โดยในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2568 ลูกค้าบัตรเครดิต Bangkok Bank M Visa ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป แลกคะแนน 20,000 M POINT และช้อปครบ 10,000 บาทขึ้นไป รับคูปองแทนเงินสดสูงสุด 10,000 บาท หรือตั้งแต่เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป เมื่อช้อปครบ 20,000 บาทต่อใบเสร็จและเซลส์สลิป รับคูปองแทนเงินสด 10,000 บาท ทันที พร้อมโปรสุดคุ้มต่อเนื่อง 29 พฤศจิกายน 2568 ถึงวันที่ 1 ธันวาคม 2568 รับทันที คูปองแทนเงินสด 2,500 บาท เพียงช้อปครบ 5,000 บาท ผ่านบัตรเครดิตชั้นนำที่ร่วมรายการ ได้แก่ บัตรเครดิตอิออน, บัตรเครดิต Bangkok Bank M Visa, บัตรเครดิต CardX และ SCB, บัตรเครดิตกสิกรไทย, บัตรเครดิต กรุงศรี, บัตรเครดิต ttb, บัตรเครดิตยูโอบี
สำหรับสมาชิก M Card ในวันเสาร์-อาทิตย์ ใช้คะแนน M Point ตามเงื่อนไข แลกรับคูปองแทนเงินสดสูงสุด 4,000 บาท ตามเงื่อนไข และทุกยอดช้อปในศูนย์การค้า ทุก 1,000 บาท รับ 2 สิทธิ์ ลุ้นของรางวัลรวมมูลค่ากว่า 1.6 ล้านบาท อาทิ M Point 3 ล้านคะแนน, ห้องพักบนเรือสำราญ DISNEY CRUISE เส้นทางสิงคโปร์ พร้อมตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพ-สิงคโปร์ ชั้นประหยัด 2 ที่นั่ง สายการบิน SINGAPORE AIRLINE พร้อมรางวัลอื่นๆ อีกมากมาย และพิเศษสุดส่งท้ายปีสำหรับนักช้อปที่เป็น TOP SPENDERS รับของรางวัลเอ็กซ์คลูซีฟสุดหรูมากมาย อาทิ บ้านเดี่ยวหรู The Palm กรุงเทพกรีฑา-วงแหวน 183 ตรม., รถยนต์ LEXUS NX 350h Luxury, แพ็กเกจตีกอล์ฟสุดพิเศษ พร้อมที่พักหรู 3 วัน 2 คืน ที่โรงแรม THE KARL LAGERFELD MACAU และตั๋วเครื่องบินไป–กลับ ชั้นประหยัด สนับสนุนโดย SJM, ตั๋วเครื่องบิน BUSINESS CLASS ไป-กลับ กรุงเทพ-ไทเป สายการบิน STARLUX AIRLINES
ในส่วนของ ห้างสรรพสินค้าเอ็มโพเรียม, เอ็มควอเทียร์ และ เอ็มสเฟียร์ ดีพาร์ทเม้นท์สโตร์ ยกทัพจัดโปรโมชันแรง ร่วมฉลอง EM DISTRICT ANNIVERSARY พิเศษวันที่ 28 พ.ย.2568 เวลา 10.00 น. – 14.00 น.วันเดียวเท่านั้น ดีลแรงรับสิทธิ์ สมาชิก M Card ช้อปในห้างสรรพสินค้าครบ 5,000 บาท รับ M Cash Coupon 5,000 บาท เมื่อแลกคะแนนสะสม 10,000 M Point วันที่ 29 พ.ย. – 1 ธ.ค. 2568 ช้อปผ่านบัตรเครดิตชั้นนำครบ 5,000 บาทขึ้นไป รับ M Cash Coupon หรือบัตรกำนัลสูงสุด 1,000 บาท และ พบกับ Black Weekend ระหว่างวันที่ 28 พ.ย. – 30 พ.ย. 2568 สินค้าเคาน์เตอร์ปกติลดสูงสุด 50% และ แลกรับส่วนลดเพิ่ม/เครดิตเงินคืนรวมสูงสุด 45% จาก M Card และบัตรเครดิตที่ร่วมรายการ
การเฉลิมฉลองอย่างยิ่งใหญ่ส่งท้ายปีด้วยอภิมหาแคมเปญโปรโมชันร่วมกับพันธมิตรธุรกิจกว่า 30 พันธมิตรของ ของ เอ็ม ดิสทริค ไม่เพียงเป็นการฉายภาพความสำเร็จตลอดระยะเวลา 2 ปีที่ผ่านมา ยังเป็นการตอกย้ำบทบาทสำคัญในฐานะศูนย์กลางไลฟ์สไตล์ และ ENTERTAINMENT HUB ระดับโลก ที่ขับเคลื่อนกรุงเทพมหานครให้ก้าวสู่มหานครแห่งอนาคต ตลอดจนย้ำภาพลักษณ์ในการเป็นย่านการค้าที่มอบประสบการณ์แห่งความสุข ความสนุก และแรงบันดาลใจที่ไม่สิ้นสุดให้กับทุกคนอย่างแท้จริง
*เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารและศูนย์การค้ากำหนด
**ใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนด จะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปี
***เงื่อนไขอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า