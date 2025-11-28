เหล่าคนดังช่วยเหลือน้ำท่วมใต้ ทั้งบริจาค-ขนเจ็สกี

ยามเกิดวิกฤตที่ถือได้ว่าเข้าขั้นภัยพิบัติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งภัยอันเกิดจากธรรมชาติ ในสถานการณ์ที่ฉุกเฉินวุ่นวาย แม้ว่าประเทศไทยจะมีภาครัฐที่จัดการอะไรดูไม่เข้าท่าและไม่ทันการณ์ แต่ในภาคประชาชนกลับรวมแรงร่วมใจกันอย่างแข็งขัน ช่วยเหลือกันและกัน ตามวลีที่ว่า “คนไทยไม่ทิ้งกัน” ในภาวะมหาอุทกภัยที่กำลังคนในจังหวัดทางภาคใต้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เมืองหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา กำลังประสบ เราจึงเห็นภาพมูลนิธิ หน่วยงานต่างๆ มุ่งหน้าลงใต้ไปช่วยเหลือ และบรรดาเซเลบริตี้ทั้งหลายที่มีคอนเนกชั่น มีทรัพยากร และทุนทรัพย์ ก็ต่างไม่อยู่เฉย รวมตัวกันส่งเงิน ส่งทีมงาน เสบียงอาหาร ยานพาหนะ ตามแต่ความถนัดลงไปช่วยชาวบ้านที่ภาคใต้กันอย่างพร้อมเพรียง
เริ่มจากคนแรกที่ต้องบอกเลยว่า เป็นผู้ผูกพันใกล้ชิดกับท้องถิ่นเป็นอย่างดี สำหรับ “เสธ.ดอลล่า - พล.ต.พัชร รัตตกุล” แห่งบริษัทหาดทิพย์ ที่บริหารดูแลโค้กในภาคใต้ ที่ลุยช่วยเหลือทั้งพนักงานและชาวบ้านมาตั้งแต่ที่น้ำเริ่มท่วมใหม่ๆ แล้วก็ยังทำงานหนักอย่างไม่หยุดหย่อน ทั้งลงเงิน บริจาคของ ไปจนถึงลงแรงลุยเข้าไปช่วยผู้ประสบภัยในพื้นที่อย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย ทั้งที่ตัวเองและธุรกิจก็นับเป็นหนึ่งในผู้ประสบภัยที่เสียหายหนักเช่นเดียวกัน
ส่วนหนุ่ม CEO นี้ แม้จะไม่ได้ลงไปลุยเอง แต่ก็ทุ่มทุนทรัพย์ สิ่งของ และส่งทีมลงไปลุยหน้างานให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่ ทั้ง “เต้ - ภูริต ภิรมย์ภักดี” แห่งสิงห์ ที่ส่งน้ำดื่มพร้อมทีม สิงห์อาสา และ “เบียร์ - ปิยะเลิศ ใบหยก” ที่ส่งน้ำดื่มไปล๊อตใหญ่พร้อมทีม #ท้ายใบหยก กับรถบรรทุกใหญ่ตีนตาขาบไปลุยช่วยผู้ที่กำลังประสบภัย แถมยังบริจาคเงินให้ทีมมูลนิธิต่างๆ อีกนับแสน
“เจ - เจตริน วรรธนะสิน” ก็เป็นอีกหนึ่งหัวแรงใหญ่ ช่วยประสานงานทั้งจัดหาของบริจาค ทั้งของกินของใช้ และสิ่งสำคัญคือยานพหนะ ในฐานะเจ้าพ่อเจ็ตสกีเมืองไทยและมีหัวใจอาสาเต็มร้อย ได้ส่งเรือไปช่วยพร้อมทั้งประสานผู้คนในแวดวงการเรือผนึกกำลังกัน ทั้งหาเรือ หาคนขับผู้ชำนาญที่สามารถตะลุยน้ำเชี่ยวเข้าพื้นที่น้ำลึกน้ำแรงได้ แถมยังมีสาวแพร – ปาลาวี บุนนาค ช่วยประชาสัมพันธ์กระจายข่าวทุกช่องทาง
“แบงก์ - พชร ปัญญายงค์” ก็ช่วยสนับสนุนกลุ่มของเพื่อน ทีมเจ็ตสกี โซไซตี้ ที่เป็นผู้จัดทริปท่องเที่ยวทางน้ำ ผันตัวมาเป็นทีมกู้ภัย รวมตัวกันช่วยผู้คนได้นับพัน โดยทั้งช่วยประชาสัมพันธ์และบริจาคค่าน้ำมัน เป็นกระบอกเสียงให้กับทีมได้เป็นอย่างดี อีกหนึ่งรายที่ออกแรงแข็งขันอย่างจริงจัง
ส่วนสาวๆ ก็ร่วมใจช่วยเหลือเช่นกัน ทั้งร่วมเสียสละบริจาคของรักให้ไปใช้งาน อย่าง “เพลง – ชนม์ทิดา อัศวเหม” ที่ส่งทำเรือเร็วทั้งเจ็ตสกีไป ส่วน “เบอร์ดี้ – ปาวา นาคาศัย” ก็ไม่ยอมน้อยหน้า ส่งเรือของคุณพ่อตรงจากชัยนาทไปยังสงขลาอย่างรวดเร็ว ด้านสาว “จินนี่ – เอมษิกา โชติวิจิตร” ที่แม้จะไม่มีเรือของตัวเอง แต่ก็ควักเงินซื้อเรือพร้อมสิ่งของต่างๆ ลงไปแบบเป็นขบวนรถเลยทีเดียว สาวสวย “ซอนญ่า สิงหะ” ก็บริจาคน้ำดื่มพร้อมด้วยผ้าอ้อม และผ้าอนามัย ด้านคุณหมอ “พิมพ์ขวัญ บุญจิตต์พิมล” ก็ทั้งบริจาคสิ่งของในนามโรงพยาบาลนวมินทร์ 9 ทั้งยังเปิดสถานที่ของโรงพยาบาลเป็นหน่วยรับบริจาคสำหรับผู้มีจิตกุศลคนอื่นๆ ที่อยากช่วยเหลืออีกด้วย
ฝ่ายเจ้าของร้านอาหารก็ไม่อยู่เฉย “อู้-นพปฎล พหลโยธิน” แห่งโรงรส ไดนิ่ง กรุ๊ป เจ้าของร้านอาหารอร่อยมากมาย ก็ขนข้าวสารอาหารแห้งไปร่วมบริจาค ด้าน “ปอนด์ - ชยพล หลีระพันธ์” แห่งมัลลิการ์ ฟู้ด ก็ขนซื้อเครื่องอุปโภค บริโภค มาร่วมทำถุงยังชีพส่งไปช่วยผู้ประสบภัย “ปลา – อัจฉรา บุรารักษ์” แห่งเครือไอเบอร์รี่ ก็ร่วมควักเงินช่วยบริจาคน้ำท่วมครั้งนี้ถึง 2 ล้านบาท “อูน - ชนิสรา วงศ์ดีประสิทธิ์” แห่งไดมอนด์เกรนส์ ก็ร่วมบริจาคเงินให้หลายมูลนิธิพร้อมบริจาคค่าน้ำมันให้กับเหล่าอาสาสมัครทั้งหลายเป็นเงินหลักแสนบาท
นอกจากนี้บรรดาเซเลบทั้งหลายที่มีจิตกุศลเป็นหลักอยู่แล้ว มีมูลนิธิช่วยเหลือสังคมมาโดยตลอด ก็ไม่พลาดที่จะส่งช่วยเป็นสื่อกลางและร่วมส่งแรงสนับสนุนให้คนไทยเผชิญหน้ากับมหาอุทกภัยครั้งนี้ ทั้ง “สุวดี พึ่งบุญพระ” และ “โอฬาร ปุ้ยพันธวงศ์” แห่งพีพีกรุ๊ป ก็ร่วมบริจาคกับมูลนิธิแสง-ไซ้กี เหตระกูลและเดลินิวส์ ด้าน “หม่อมหลวงขวัญ – พลอยนภัส ลีนุตพงษ์” แห่งเครือชาริส ก็ร่วมบริจาคผ่านมูลนิธิปันสุข ทั้งเรือ แบตเตอรี่ไฟฟ้า ไปจนถึงปัจจัยสี่ทั้งหลาย พร้อมทั้งร่วมเป็นช่องทางรับบริจาคสิ่งของและเงินสนับสนุนด้วย
ปิดท้ายกันที่ “เก๋ - ชลลดา เมฆราตรี” หัวแรงใหญ่แห่ง มูลนิธิเดอะวอยซ์ ก็ไม่ลืมบรรดาน้องๆ สี่ขา ลงพื้นที่ไปปฏิบัติการณ์ช่วยเหลือทั้ง นำอาหารไปให้ ทั้งช่วยอพยพสัตว์เลี้ยง แถมยังช่วยประสานการบริจาค ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากเหล่าเซเลบคนรักสัตว์มากมาย ทั้ง “นภัสนันท์ พรประภา” ร่วมบริจาคเงิน และ “ปอ - ศีกัญญา ศักดิเดช ภาณุพันธ์” ที่จะจัดไลฟ์พิเศษของแบรนด์ Kipling ในวันศุกร์นี้เพื่อส่งเงินยอดขายทั้งหมดในไลฟ์ให้กับมูลนิธิเดอะวอยซ์ไปใช้ช่วยเหลือทุกชีวิตที่กำลังเผชิญภัยวิกฤตนี้