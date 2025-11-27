อาลัย "หม่อมเจ้าจุลเจิม ยุคล” สิ้นชีพิตักษัย สิริชันษา 78 ปี

หลังจากที่ก่อนหน้านี้มีการรายงานข่าวเรื่อง ที่ “ท่านชายใหม่-พลตรี หม่อมเจ้าจุลเจิม ยุคล” เข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลในจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมา ล่าสุดเพจเฟซบุ๊ก จุลเจิม ยุคล โพสต์ข้อความระบุข้อความว่า "พลตรี หม่อมเจ้าจุลเจิม ยุคล ได้สิ้นชีพิตักษัยอย่างสงบ ณ บ้านพัก อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อเวลา 08.13 น. วันพฤหัสบดีที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2568 สิริชันษา 78 ปี
สำหรับ ท่านชายใหม่-พลตรี หม่อมเจ้าจุลเจิม ยุคล ประสูติเมื่อวันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2490 เป็นพระโอรสในพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอนุสรมงคลการ กับหม่อมอุบล ยุคล ณ อยุธยา (สุฤทธิ์) เป็นพระนัดดาในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ายุคลทิฆัมพร กรมหลวงลพบุรีราเมศวร์ และเป็นพระราชปนัดดาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
หม่อมเจ้าจุลเจิมเสกสมรส 2 ครั้ง ในครั้งแรกกับหม่อมศิริพร ยุคล ณ อยุธยา (เสนาลักษณ์) ซึ่งถึงแก่กรรมด้วยโรคมะเร็งเมื่อวันที่ 12 พ.ค. 2532 มีโอรส - ธิดา 2 คน คือ หม่อมราชวงศ์รังษิพันธ์ ยุคล (คุณชายเหมา) หม่อมราชวงศ์จันทรลัดดา ยุคล (คุณหญิงแอร์) ต่อมาได้เสกสมรสใหม่กับหม่อมอัญชลี ยุคล ณ อยุธยา (ขัติยสุรินทร์) ในปี 2533 มีธิดา 2 คน คือ หม่อมราชวงศ์แม้นนฤมาส ยุคล (คุณหญิงแม้น) และหม่อมราชวงศ์จันทรนิภา ยุคล (คุณหญิงไหม)
สำหรับท่านชายใหม่ เป็นที่รู้จักกันดีในโลกโซเชียลฯ เพราะมีผู้ติดตามเป็นแฟนคลับ “ท่านชายใหม่” บนเฟซบุ๊กจำนวนมาก เพราะนอกจากจุดยืนที่ชัดเจนในการปกป้องสถาบันแล้ว ท่านยังมักมีข่าววงในมาเผยแพร่ให้ผู้ติดตามได้รู้ก่อนอีกด้วย...ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวยุคลด้วยค่ะ
